맨유, 퍼거슨 이후 경질만 7명째... '감독'은 진짜 문제가 아니다

로이터/연합뉴스

지난 9월 10일, 경기 전 맨체스터 유나이티드의 마이클 캐릭 감독.잉글랜드 프리미어리그(EPL) 명문 맨체스터 유나이티드가 마이클 캐릭 감독을 전격 경질했다.맨유는 12일(현지시간) 구단 공식 채널을 통해 캐릭 감독과의 결별을 발표하며 "실망스러운 시즌 초반 성적을 고려할 때 목표 달성을 위해 변화가 필요하다는 어려운 결론을 내렸다. 가능한 한 빨리 후임 감독을 선임하겠다"고 전했다.캐릭 감독이 맨유 지휘봉을 잡은 11개월 만의 결별이다. 캐릭 감독은 선수 시절 맨유 전성기 중원의 핵심으로 활약해 EPL을 호령한 레전드 미드필더 출신이다. 2018년 은퇴 이후에는 곧바로 지도자의 길을 걸으며 맨유에서 수석코치와 감독대행을 거쳤다.2021년 올레 군나르 솔샤르 감독이 경질된 직후, 감독대행이 된 캐릭은 3경기에서 2승 1무로 선방했다. 이후 맨유가 랄프 랑닉 임시 감독을 선임하면서 캐릭은 구단을 떠났다. 이후 잉글랜드 2부 미들즈브러의 사령탑을 역임하며 지도자 경험을 쌓았다.맨유는 올해 1월 후벵 아모링 전 감독을 성적부진으로 경질하면서 대런 플레처 대행 체제를 거쳐 캐릭을 임시 감독으로 선임했다. 캐릭 감독은 솔샤르 전 감독과의 경쟁 끝에 지휘봉을 잡으며 5년 만에 맨유에 복귀했다. 이후 맨유는 캐릭 체제에서 리그 17경기 만에 12승을 거두며 3위까지 반등했다.맨유는 캐릭 감독의 리더십에 만족하여 지난 5월 임시 감독에서 정식 사령탑으로 승격시켰다. 계약은 2028년까지였다. 하지만 정작 올 시즌의 맨유는 지난 시즌과 정반대로 추락했다. 맨유는 10라운드까지 1승 5무 4패(승점 8점)에 그치며 리그 20개 구단 중 강등권인 18위까지 떨어졌다. 최하위 크리스털 팰리스와도 승점 차가 단 1점에 불과하다.유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 등 컵대회를 포함해도 이번 시즌(2026~2027) 캐릭 체제에서 거둔 공식전은 승리는 단 3승뿐이었다. 맨유의 순위가 정도로 처참하게 떨어진 것은 1986-1987시즌 이후 약 40년 만에 최악의 성적이었다.임시 감독 시절의 캐릭은 단순하지만 빠르고 직선적인 역습 축구를 시도하며 상당히 재미를 봤다. 하지만 이미 지난 시즌 후반기부터 전술적 약점이 분석당하며 불안한 조짐을 드러냈다. 캐릭 감독은 전방 압박과 점유율 위주의 전술로 변화를 시도했지만, 조직력이 떨어지면서 빈 공간이 늘어나고 오히려 상대 역습의 빌미를 제공하는 장면이 잦아졌다. 주장 브루노 페르난데스가 노골적으로 감독의 전술을 비난하는 등, 선수단 장악에도 실패했다는 평가다.맨유 구단은 빗발치는 비판 여론에도 캐릭 감독을 신임하려 했으나, 지난달 본머스에 홈에 0대 3 완패, 첼시에 0-2 패배 등 경기력이 좀처럼 개선되지 않고 졸전이 이어지면서 결국 경질로 입장을 선회했다. 캐릭 감독은 정식 감독으로 전환된 지 불과 6개월 만에 한 시즌을 온전히 채우지 못하고 불명예스럽게 지휘봉을 내려놓게 됐다.맨유는 구단의 황금시대를 이끌었던 알렉스 퍼거슨 전 감독이 2012-13시즌 리그 우승을 끝으로 27년간의 장기집권을 마감하며 명예롭게 은퇴한 이후로는 벌써 13년째 극심한 암흑기를 보내고 있다. 이 기간 맨유는 유로파리그(1회)와 리그-FA컵(각 2회) 등 컵대회에서는 몇 번 우승을 차지했지만 리그 우승은 전무했다. 이 기간 EPL에서 맨체스터 시티, 리버풀, 첼시, 아스널, 레스터시티 등이 정상에 올랐다.퍼거슨 시대 이후 13년간 맨유를 거쳐 간 사령탑만 무려 11명에 이른다. 이중 임시감독이나 대행을 제외하면 정식 감독으로 선임된 7명이 모두 계약기간을 다 채우지 못하고 중도에 '경질 엔딩'을 맞이했다. 데이비드 모예스, 루이 판할, 주제 무리뉴, 올레 군나르 솔샤르, 에릭 텐하흐, 후벵 아모링, 그리고 캐릭까지 감독들의 평균임기는 1년 6개월을 넘지 못했다.맨유는 그동안 다양한 스타일의 감독들을 기용했다. 무리뉴-판 할은 여러 빅클럽에서 우승컵을 들어올린 검증된 명장이었고, 모예스와 텐하흐와 아모링은 중소리그와 클럽에서 지도력을 인정받으며 주가를 높이던 젊은 감독들이었다. 솔샤르와 캐릭은 맨유 출신으로 퍼거슨과 함께 최전성기를 함께한 '퍼기의 아이들'이었다.하지만 이 기간 맨유가 리그에서 거둔 최고 성적은 무리뉴와 솔샤르가 각각 한 번씩 기록한 2위였다. 한 번이라도 맨유에서 우승 트로피를 들어 올린 것은 무리뉴(유로파리그,리그컵 1회)와 판할-텐하흐(이상 FA컵 1회)까지 3명뿐이었다.이러한 맨유의 부진은 단순히 감독의 문제만은 아니었다. 퍼거슨 이후 구단의 방향성에 대한 명확한 철학의 실종, 방만한 이적료 투자 대비 낮은 성공률, 검증되지 않은 선수들의 영입, 스타 선수들의 워크에식 부재, 결정권을 쥔 보드진의 전문성 부족과 무능 등 여러 가지 구조적인 문제가 복합적으로 맞물리며 발생한 난국이었다.맨유는 투자에 인색했던 글레이저 가문에 이어 2024년부터 짐 래드클리프 회장이 이끄는 이네오스 그룹 구단 지분을 인수하고 공동 소유주로 새로운 경영진에 합류했으나 상업적 수익에만 지나치게 매몰된 모습으로 팬들과의 갈등은 더욱 깊어졌다.현재 맨유의 스쿼드는 과거 박지성, 크리스티아누 호날두, 웨인 루니, 리오 퍼디난드, 라이언 긱스, 네마냐 비디치 등 월드클래스 선수들이 즐비하던 퍼거슨 시절의 위상과는 거리가 멀다는 평가를 받는다. 실력에 비하여 높은 주급을 받는 선수들이나 EPL에서 검증되지 않은 유망주들이 주전을 차지하고 있어서 누가 감독이 되든 대대적인 스쿼드와 전술 변화가 불가피하다는 평가를 받고 있다. 과거의 명성을 잃어버린 맨유는 더 이상 유럽 최정상급 감독들이 선호하는 매력적인 구단이 아니다.캐릭 감독의 후임으로는 토트넘과 첼시의 사령탑을 역임했던 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독 등이 거론되고 있다. 강등 위기까지 내몰린 맨유가 과연 퍼거슨 시절 명문구단의 위용을 언제쯤 회복할수 있을까.