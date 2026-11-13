이탈리아, 64년 만에 홈에서 프랑스 꺾다

이탈리아가 64년 만에 안방에서 프랑스를 꺾었다. 공교롭게도 상대 벤치에는 20년 전 월드컵 결승전에서 이탈리아를 상대로 불명예스러운 퇴장을 당했던 지네딘 지단 감독이 앉아 있었다.로베르토 만치니 감독이 이끄는 이탈리아 축구대표팀은 13일 오전(한국시간) 이탈리아 밀라노 산시로 스타디움에서 열린 2026-2027 유럽축구연맹(UEFA) 네이션스리그 리그A 1조 5차전에서 프랑스를 3-1로 제압했다.이탈리아는 전반 10분 미카엘 올리세에게 선제골을 허용했지만, 프란체스코 피오 에스포지토의 멀티골과 다비데 프라테시의 득점을 앞세워 역전승을 거뒀다.이탈리아가 홈에서 프랑스를 꺾은 것은 1962년 이후 처음이다. 반면 2026 북중미 월드컵 이후 프랑스 지휘봉을 잡은 지단 감독은 앞선 4경기에서 3승 1무를 기록했지만, 이탈리아를 상대로 부임 후 첫 패배를 당했다.이날 지단 감독은 4-3-3 전형을 가동했다. 킬리안 음바페가 몸 상태를 고려해 결장한 가운데 데지레 두에를 최전방에 세웠고, 브래들리 바르콜라와 미카엘 올리세를 양 측면에 배치했다. 이탈리아도 피오 에스포지토를 중심으로 형 세바스티아노 에스포지토와 니콜로 캄비아기가 공격진을 구성하며 맞섰다.초반 기세는 프랑스가 잡았다. 전반 9분 아드리앙 라비오의 헤더를 잔루이지 돈나룸마 골키퍼가 막아냈지만, 1분 뒤 선제골을 내줬다. 돈나룸마가 동료에게 패스를 시도했지만, 이를 올리세가 가로챘다. 올리세는 수비수들을 제친 뒤 오른발 슈팅으로 골망을 흔들었다.프랑스는 선제골 이후에도 공세를 이어갔다. 전반 17분 바르콜라의 슈팅이 돈나룸마에게 막히는 등 추가골 기회를 엿봤다.이탈리아는 전반 26분 승부를 원점으로 돌렸다. 왼쪽 측면에서 캄비아기가 말로 귀스토를 제치고 낮은 크로스를 올렸고, 피오 에스포지토가 다요 우파메카노보다 한발 앞서 공을 밀어 넣었다.프랑스는 전반 35분 바르콜라의 감아 차기 슈팅이 골대를 맞히는 불운을 겪었다. 전반 슈팅 수에서도 9-4로 앞섰지만, 이탈리아가 적은 기회를 살리면서 양 팀은 1-1로 전반을 마쳤다.후반에도 프랑스의 공세는 계속됐다. 라얀 셰르키의 오른발 슈팅이 돈나룸마의 손끝을 거쳐 골대를 맞았다. 전반 바르콜라에 이어 두 번째 골대 불운이었다.이탈리아에는 후반 15분 역전 기회가 찾아왔다. 캄비아기가 귀스토의 반칙으로 페널티킥을 얻어냈지만, 키커로 나선 세바스티아노 에스포지토의 슈팅이 골문을 벗어났다.아쉬움도 잠시, 이탈리아는 3분 뒤 경기를 뒤집었다. 만치니 감독이 교체 투입한 페데리코 디마르코가 왼쪽에서 낮게 공을 연결했고, 문전으로 쇄도한 다비데 프라테시가 마무리했다. 교체 카드가 적중하면서 이탈리아가 2-1로 앞서갔다.후반 30분에는 또 한 번 페널티킥이 선언됐다. 이번에는 교체 투입된 안토니오 베르가라가 우파메카노의 반칙을 이끌어냈다. 키커는 피오 에스포지토였다. 앞서 형 세바스티아노가 실축했던 것과 달리, 동생은 오른발 슈팅으로 메냥을 뚫었다. 이탈리아가 3-1로 달아나는 순간이었다.형의 실축을 만회한 피오는 이날 멀티골로 A매치 14경기에서 9골을 기록했다. 21세 공격수의 활약이 이탈리아의 역전승을 이끌었다.이탈리아는 이날 승리로 프랑스와 나란히 승점 10점을 기록하며 상대 전적에서 앞서 조 선두로 올라섰다. 오는 15일 벨기에 원정에서 최소 무승부를 거두면 네이션스리그 8강 진출을 확정한다.프랑스를 상대로 거둔 승리라는 점에서도 의미가 컸다. 이탈리아는 2024년 9월 프랑스 원정에서 3-1로 승리한 적이 있지만, 안방에서 프랑스를 꺾은 것은 1962년 이후 무려 64년 만이다. 이날 산시로 스타디움을 찾은 7만1452명의 관중 앞에서 오랜 홈 무승의 징크스를 깨뜨렸다.특히 상대 감독이 지단이라는 점이 눈길을 끌었다. 지단은 현역 시절 1998년 프랑스 월드컵과 유로 2000에서 이탈리아를 상대로 승리의 기쁨을 맛봤다. 반면 2006년 독일 월드컵 결승에서는 마르코 마테라치에게 박치기를 해 퇴장당했고, 프랑스는 승부차기 끝에 준우승에 머물렀다. 20년이 흐른 뒤 프랑스 대표팀 감독으로 이탈리아를 다시 만났지만, 이번에도 웃지 못했다.