아무것도 없이 프랑스를 되찾겠다는 남자

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영화 <드골: 저항의 시작>의 한 장면.<드골: 저항의 시작>은 대작 시리즈 '드골'의 첫 번째 작품이다. 제2차 세계대전 발발 후 드골이 영국으로 건너가 망명정부를 수립하고 나치에 맞선 대대적인 저항을 시작하는 이야기를 담았다. 그뿐만 아니라 저항 자체가 금지된 프랑스 내부에서도 저항의 불꽃이 피어나기 시작하는 과정을 함께 다룬다.'드골'이라는 이름은 익히 들어 알고 있다. 제2차 세계대전의 영웅 중 한 명이자, 전후 프랑스 대통령으로서 훌륭하게 정치를 펼친 인물이라는 정도다. 하지만 그가 어떤 과정을 거쳐 전쟁 중과 전후의 프랑스를 이끌었는지는 자세히 알지 못했다. 이 영화를 통해 비로소 그에 대해 알아가기 시작했다고 해도 과언이 아니다.드골은 터무니없는 이상주의자로 비친다. 장군이자 망명정부의 수반이지만 가진 것은 전무하다. 오직 '프랑스'라는 자긍심 하나로 모든 일을 밀어붙인다. 무모할 정도의 신념으로 무장한 채 누구 앞에서도 주눅 들지 않고 뚝심 있게 나아간다. 자못 우스꽝스러워 보이기도 하고 코웃음이 나오기까지 하지만, 어느 순간 '이게 되네?'라는 말이 절로 나올 만큼 기막힌 솜씨를 발휘한다.영화는 비단 드골의 이야기만 전하지 않는다. 이름은 알려지지 않았지만 프랑스를 위해 발 벗고 나선 민중의 이야기도 비중 있게 다룬다. 역사를 완성하는 것은 최고 권력자 혼자가 아니라 자유를 열망하는 민중의 연대임을 명백하게 시사하는 것이다. 그럼에도 드골의 위대한 의지는 프랑스인들의 마음속에 영원히 남아 있을 것이다.