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아무것도 없이 프랑스를 되찾겠다는 남자

아무것도 없이 프랑스를 되찾겠다는 남자

[영화 리뷰] 무모한 이상주의자인가, 위대한 지도자인가 <드골: 저항의 시작>

김형욱(singenv)
26.11.13 13:35최종업데이트26.11.13 13:35
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제2차 세계대전이 발발한 뒤인 1940년 5월, 나치 독일은 프랑스를 침공한다. 드골은 장군으로 진급해 제4기갑사단을 이끌고 전과를 올리지만, 전황을 뒤집지는 못한다. 6월 프랑스가 패망하자 드골은 영국 런던으로 건너가 <BBC>를 통해 레지스탕스 활동을 촉구하는 연설을 하고, 자유 프랑스 망명정부를 수립한다.

하지만 문제는 이제부터 시작이었다. 프랑스군 주력과 식민지 대부분을 페탱이 이끄는 비시 정부가 장악하고 있었고, 드골은 대중에게 거의 알려지지 않은 데다 오만하고 고집 센 이상주의자로 여겨졌다. 그를 지원하는 사람은 오직 영국의 처칠 총리뿐이었다. 아무런 기반도, 가진 것도 없이 정부를 수립하고 프랑스를 되찾겠다는 이상을 퍼뜨리고 있는 셈이었다.

더군다나 그의 계획은 터무니없기까지 했다. 아무것도 가진 것 없이 부하들을 파견해 아프리카 식민지의 요충지들을 정복해 오라는 것이었다. 단, 절대로 프랑스인들을 해쳐서는 안 된다는 조건까지 붙였다. 무모한 계획이 실현되는가 싶으면 또 다른 암초를 만나고, 다시 위기에 봉착한 드골은 기지를 발휘해 난관을 헤쳐 나간다. 과연 그는 세계 정상들에게 인정받는 동시에 프랑스를 되찾을 기반을 마련할 수 있을까?

고집스러운 이상주의자, 드골이라는 인물

영화 <드골: 저항의 시작>의 한 장면.
영화 <드골: 저항의 시작>의 한 장면.모비데이즈

<드골: 저항의 시작>은 대작 시리즈 '드골'의 첫 번째 작품이다. 제2차 세계대전 발발 후 드골이 영국으로 건너가 망명정부를 수립하고 나치에 맞선 대대적인 저항을 시작하는 이야기를 담았다. 그뿐만 아니라 저항 자체가 금지된 프랑스 내부에서도 저항의 불꽃이 피어나기 시작하는 과정을 함께 다룬다.

'드골'이라는 이름은 익히 들어 알고 있다. 제2차 세계대전의 영웅 중 한 명이자, 전후 프랑스 대통령으로서 훌륭하게 정치를 펼친 인물이라는 정도다. 하지만 그가 어떤 과정을 거쳐 전쟁 중과 전후의 프랑스를 이끌었는지는 자세히 알지 못했다. 이 영화를 통해 비로소 그에 대해 알아가기 시작했다고 해도 과언이 아니다.

드골은 터무니없는 이상주의자로 비친다. 장군이자 망명정부의 수반이지만 가진 것은 전무하다. 오직 '프랑스'라는 자긍심 하나로 모든 일을 밀어붙인다. 무모할 정도의 신념으로 무장한 채 누구 앞에서도 주눅 들지 않고 뚝심 있게 나아간다. 자못 우스꽝스러워 보이기도 하고 코웃음이 나오기까지 하지만, 어느 순간 '이게 되네?'라는 말이 절로 나올 만큼 기막힌 솜씨를 발휘한다.

영화는 비단 드골의 이야기만 전하지 않는다. 이름은 알려지지 않았지만 프랑스를 위해 발 벗고 나선 민중의 이야기도 비중 있게 다룬다. 역사를 완성하는 것은 최고 권력자 혼자가 아니라 자유를 열망하는 민중의 연대임을 명백하게 시사하는 것이다. 그럼에도 드골의 위대한 의지는 프랑스인들의 마음속에 영원히 남아 있을 것이다.

위기의 프랑스는 왜 다시 드골을 찾는가

영화 <드골: 저항의 시작>의 한 장면.
영화 <드골: 저항의 시작>의 한 장면.모비데이즈

명백한 전쟁 영화인 <드골: 저항의 시작>은 역사적 현장들을 압도적인 스케일로 보여 주면서도 비장함만을 강조하지 않고 의외의 유머를 가미한다. 특히 고집스러운 이상주의자 드골의 행태를 보고 있으면 역사적 인물의 실제 모습이 맞나 싶을 정도다. 그와 대비되는 실용주의자 처칠과의 애증 어린 개인적·외교적 관계를 지켜보다 보면 드골이라는 인물을 한마디로 규정하기가 더욱 어려워진다.

프랑스 박스오피스에서 화제를 모으며 흥행에 성공한 '드골 2부작'은 그러나 일명 '국뽕' 영화와는 거리가 있다. 프랑스의 위대함을 보여 주지만 이를 억지로 주입하지 않는다. 프랑스라는 국가 자체보다 그 나라를 이루는 사람들의 이야기가 중심을 이루기 때문에 한층 편안하게 몰입할 수 있다. '드골'이라는 인물의 독특한 캐릭터성 역시 영화의 매력을 더한다.

'왜 지금 드골인가'를 생각해 보면 오늘날 프랑스의 현실이 엿보인다. 국가 부도 위기에 근접한 경제 상황에 더해 전국 각지에서 시위가 이어지고, 극단적인 정치 세력들이 이러한 혼란을 이용하면서 프랑스 사회는 철저히 분열되고 있다. 이럴 때면 사람들은 '통합'을 외치며 구원자를 찾기 마련인데, 드골만 한 인물을 떠올리기도 쉽지 않을 것이다.

프랑스를 향한 자긍심이 터무니없을 만큼 강했던 드골. 그의 이야기가 위기에 놓인 프랑스에 위안을 건넨 것은 아닐까. 그 위안은 곧 자부심과 자긍심으로 이어지고, 프랑스를 프랑스답게 되돌려 놓아야 한다는 의지로까지 확장될 수 있을 것이다. 그런 한편 다채로운 재미까지 갖춘 영화이니, 즐기지 않을 이유가 없다.

영화 <드골: 저항의 시작> 포스터.
영화 <드골: 저항의 시작> 포스터.모비데이즈
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
드골 저항의시작 제2차세계대전 프랑스 이상주의자

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김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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