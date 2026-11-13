아무것도 없이 프랑스를 되찾겠다는 남자

제2차 세계대전이 발발한 뒤인 1940년 5월, 나치 독일은 프랑스를 침공한다. 드골은 장군으로 진급해 제4기갑사단을 이끌고 전과를 올리지만, 전황을 뒤집지는 못한다. 6월 프랑스가 패망하자 드골은 영국 런던으로 건너가 <BBC>를 통해 레지스탕스 활동을 촉구하는 연설을 하고, 자유 프랑스 망명정부를 수립한다.
하지만 문제는 이제부터 시작이었다. 프랑스군 주력과 식민지 대부분을 페탱이 이끄는 비시 정부가 장악하고 있었고, 드골은 대중에게 거의 알려지지 않은 데다 오만하고 고집 센 이상주의자로 여겨졌다. 그를 지원하는 사람은 오직 영국의 처칠 총리뿐이었다. 아무런 기반도, 가진 것도 없이 정부를 수립하고 프랑스를 되찾겠다는 이상을 퍼뜨리고 있는 셈이었다.
더군다나 그의 계획은 터무니없기까지 했다. 아무것도 가진 것 없이 부하들을 파견해 아프리카 식민지의 요충지들을 정복해 오라는 것이었다. 단, 절대로 프랑스인들을 해쳐서는 안 된다는 조건까지 붙였다. 무모한 계획이 실현되는가 싶으면 또 다른 암초를 만나고, 다시 위기에 봉착한 드골은 기지를 발휘해 난관을 헤쳐 나간다. 과연 그는 세계 정상들에게 인정받는 동시에 프랑스를 되찾을 기반을 마련할 수 있을까?
고집스러운 이상주의자, 드골이라는 인물