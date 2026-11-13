블랙핑크 지수부터 이날치까지, 내년 코첼라 예약했다

▲2027 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌의 라인업 코첼라

올해 우리나라 음악 팬들에게 있어 한해를 결산할 때 빠질 수 없는 장면 중 하나가 있다면, 그룹 빅뱅(지드래곤, 태양, 대성)이 코첼라에서 선보인 공연일 것이다. 여러 역경 끝에 돌아온 빅뱅이 케이팝의 중요한 역사를 세계 최대 뮤직 페스티벌에서 총망라하는 모습의 상징성은 컸다.



내년 코첼라 무대에서도 여러 한국 아티스트를 만나볼 수 있다. 지난 10일(현지 시간) 공개된 '2027 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌(아래 코첼라)'의 라인업에는 총 다섯 팀의 한국 아티스트가 포함됐다. 많은 음악 팬들의 기대를 모았던 방탄소년단의 헤드라이너(간판 공연자) 공연은 아쉽게도 이뤄지지 않았지만, 다양한 한국 아티스트들을 코첼라에서 만나볼 수 있게 되었다.



첫날인 금요일에는 블랙핑크의 지수가 솔로 아티스트 자격으로 공연한다. 2023년 블랙핑크의 멤버 자격으로 헤드라이너 공연을 펼쳤던 지수는 4년만에 코첼라 무대로 복귀한다. 제니, 리사에 이어 블랙핑크의 멤버가 솔로 공연을 펼치는 것은 지수가 세번째다. NCT 드림, NCT 127 등 다양한 유닛을 통해 팬들을 만나온 SM의 보이그룹 NCT는 토요일 코첼라 무대에 오른다. 앞서 코첼라 무대에 오른 블랙핑크, 2NE1, 빅뱅의 YG 직계 후손이자 최근 일본 교세라 돔에서 단독 공연을 펼치기도 했던 베이비몬스터는 일요일 코첼라 무대에 오른다.



케이팝 아티스트들이 각각 페스티벌 포스터의 둘째줄(서브 헤드라이너) 자리를 차지한 가운데, 비케이팝 한국 아티스트의 존재감도 주목할만하다. 한국이 낳은 가장 세계적인 디제이이자 프로듀서인 페기 구가 금요일 무대에 오른다. 페기 구 커리어의 네번째 코첼라 공연이다. '범 내려온다'의 주인공, 이날치 역시 같은 날 코첼라 무대에 오른다. 이날치는 우리 국악과 싸이키델릭 록 음악을 결합하는 시도를 통해 독보적인 영역을 개척했다. 최근에는 전설적인 밴드 토킹 헤즈(Talking Heads)의 데이비드 번이 이끌고 있는 레이블 '루아카 밥'에 영입되기도 했다.



한편 이번 코첼라에는 영국의 팝스타 두아 리파, 최근 제니와의 협업으로 빌보드 핫 100 차트 3위에 오른 싸이키델릭 밴드 테임 임팔라, 알앤비 뮤지션 시저(SZA)가 헤드라이너로 나선다. 또한 '팝의 여왕' 마돈나가 댄스 텐트에서 공연을 펼치는데, 이는 그녀가 2006년 코첼라의 댄스 텐트 스테이지에서 선보였던 공연을 계승한다. 이외에도 올해 발표한 앨범으로 평단의 극찬을 받은 피비 브리저스, 록밴드 위저, 래퍼 돈 톨리버, 스티브 레이시, 전자 음악의 거장 조르조 모로더, '데스파시토'의 주인공인 대디 양키 등 다양한 뮤지션들이 출연을 확정했다.



코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌은 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌은 1999년 캘리포니아 주 인디오 엠파이어 폴로 클럽에서 시작된 미국 대표 뮤직 페스티벌이다. 인디 록 페스티벌로 출발한 코첼라는 2000년대 후반을 거쳐 팝, 일렉트로니카, 힙합 등 다양한 장르를 받아들이는 지금의 모습으로 나아갔다. 지금까지 저스틴 비버, 비욘세, 레이디 가가, 켄드릭 라마, 그린데이, 빌리 아일리시, 해리 스타일스, 배드 버니, 등 수많은 아티스트가 이곳을 거쳐 갔다. 특히 2011년부터 유튜브를 통해 대부분의 공연을 중계하는 정책을 내세우면서, 글로벌 음악팬들의 주목도를 높였다. 다가오는 2027 코첼라의 주요 공연 역시 유튜브 중계를 통해 만나볼 수 있다.

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