사랑하지 않으면 동물이 된다, 11년 만에 돌아온 '더 랍스터'

찬란

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

영화 <더 랍스터> 스틸컷2015년 가을, 국내 극장가에 조금 이상한 로맨스 영화 한 편이 찾아왔다. 정해진 기간 안에 짝을 찾지 못하면 동물로 변해야 하는 세상을 그린 요르고스 란티모스 감독의 <더 랍스터>다. 그리스 출신의 감독인 그는 당시만 해도 지금처럼 널리 알려져 있진 않았다. 하지만 제68회 칸영화제 심사위원상을 받은 이 작품을 기점으로 세계 영화계가 주목하는 감독으로 한층 더 확실하게 자리 잡았다.이후 <더 페이버릿 : 여왕의 여자>(2018), <가여운 것들>(2023), <부고니아>(2025) 등의 작품을 통해 자신만의 작품 세계를 구축해 왔다. 감독의 영화가 익숙해진 관객이라면 그 출발점 가운데 하나를 다시 만나볼 기회가 찾아왔다. 영화 <더 랍스터>가 국내 개봉 11주년을 맞아 새로운 번역 자막과 함께 CGV에서 단독 재개봉한다.아내에게 버림받은 데이비드(콜린 파렐 분)는 반려견 한 마리를 데리고 호텔에 들어간다. 이곳은 혼자가 된 사람들이 새로운 짝을 찾기 위해 머무는 공간이다. 주어진 시간은 45일. 그 안에 짝을 찾지 못하면 자신이 선택한 동물로 변해야만 한다. 데이비드가 고른 동물은 랍스터다. 그는 호텔에서의 짝 찾기가 뜻대로 풀리지 않자 숲으로 도망쳐 독신자들의 집단에 합류한다. 하지만 이곳에서는 호텔에서와 정반대로 사랑이 금지되어 있다. 철저하게 외톨이로 살아가야만 한다. 공교롭게도 데이비드는 숲에서 근시가 있는 여자(레이첼 와이즈 분)를 만나 사랑에 빠지고 만다.영화에서 가장 먼저 관객을 사로잡는 것은 호텔이라는 공간이다. 이 공간은 투숙객이 새로운 짝을 찾도록 돕는 프로그램을 운영하고 있다. 사람들은 단정한 옷을 입고 식사하고 무도회에 참석하며, 마음에 드는 상대를 만나 이야기를 나눈다. 언뜻 보면 격식이 갖춰진 단체 맞선 행사처럼도 보인다. 하지만 이곳에서 짝을 찾는 일은 행복한 미래를 설계하기 위한 선택이 아니라 인간으로 남기 위한 의무에 가깝다. 데이비드와 함께 들어온 개가 먼저 호텔 생활을 경험한 그의 형이라는 사실은 이 수상한 규칙이 결코 농담이 아님을 말해준다.호텔 측은 투숙객에게 두 사람이 함께 살아야 하는 이유를 교육하기도 한다. 혼자 식사하다가 음식이 목에 걸리면 도와줄 사람이 없지만, 곁에 짝이 있으면 목숨을 구할 수도 있다는 식이다. 새로 짝을 이룬 사람들에게 관계 유지에 어려움이 생기면 아이를 배정해 줄 수 있다고도 안내한다. 단, 투숙 기간을 늘리기 위해서는 호텔 밖의 숲에 머물고 있는 독신자들을 마취총으로 사냥해야만 한다. 연애를 위한 교육과 사교 활동, 생존을 위한 행위가 모두 한 공간에서 이루어지고 있는 셈이다. 호텔 지배인 역을 맡은 올리비아 콜맨의 지나치게 정중하고 사무적인 태도가 이곳의 기괴함을 더한다.무엇보다 흥미로운 것은 짝을 고르는 기준이다. 호텔의 사람들은 자신과 공통된 특징을 지닌 상대를 찾는다. 절름발이 남자(벤 위쇼 분)는 코피를 자주 흘리는 여자(제시카 바든 분)와 가까워지기 위해 일부러 자신의 코를 다치게 만든다. 데이비드 역시 상대에게 맞추기 위해 원래 자신의 성격과 다른, 냉혹한 모습을 보여주고자 애쓴다. 현실에서도 취미나 성격이 비슷한 사람을 찾는 일은 흔하지만, 이곳에서는 신체를 다치게 하면서까지 공통점을 만들어야만 한다.