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사랑하지 않으면 동물이 된다, 11년 만에 돌아온 '더 랍스터'

사랑하지 않으면 동물이 된다, 11년 만에 돌아온 '더 랍스터'

[리뷰] 영화 <더 랍스터>

조영준(joyjun7)
26.11.13 10:59최종업데이트26.11.13 10:59
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영화 <더 랍스터> 스틸컷
영화 <더 랍스터> 스틸컷찬란

*이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.

2015년 가을, 국내 극장가에 조금 이상한 로맨스 영화 한 편이 찾아왔다. 정해진 기간 안에 짝을 찾지 못하면 동물로 변해야 하는 세상을 그린 요르고스 란티모스 감독의 <더 랍스터>다. 그리스 출신의 감독인 그는 당시만 해도 지금처럼 널리 알려져 있진 않았다. 하지만 제68회 칸영화제 심사위원상을 받은 이 작품을 기점으로 세계 영화계가 주목하는 감독으로 한층 더 확실하게 자리 잡았다.

이후 <더 페이버릿 : 여왕의 여자>(2018), <가여운 것들>(2023), <부고니아>(2025) 등의 작품을 통해 자신만의 작품 세계를 구축해 왔다. 감독의 영화가 익숙해진 관객이라면 그 출발점 가운데 하나를 다시 만나볼 기회가 찾아왔다. 영화 <더 랍스터>가 국내 개봉 11주년을 맞아 새로운 번역 자막과 함께 CGV에서 단독 재개봉한다.

아내에게 버림받은 데이비드(콜린 파렐 분)는 반려견 한 마리를 데리고 호텔에 들어간다. 이곳은 혼자가 된 사람들이 새로운 짝을 찾기 위해 머무는 공간이다. 주어진 시간은 45일. 그 안에 짝을 찾지 못하면 자신이 선택한 동물로 변해야만 한다. 데이비드가 고른 동물은 랍스터다. 그는 호텔에서의 짝 찾기가 뜻대로 풀리지 않자 숲으로 도망쳐 독신자들의 집단에 합류한다. 하지만 이곳에서는 호텔에서와 정반대로 사랑이 금지되어 있다. 철저하게 외톨이로 살아가야만 한다. 공교롭게도 데이비드는 숲에서 근시가 있는 여자(레이첼 와이즈 분)를 만나 사랑에 빠지고 만다.

45일의 기간, 사랑이 의무인 호텔

영화에서 가장 먼저 관객을 사로잡는 것은 호텔이라는 공간이다. 이 공간은 투숙객이 새로운 짝을 찾도록 돕는 프로그램을 운영하고 있다. 사람들은 단정한 옷을 입고 식사하고 무도회에 참석하며, 마음에 드는 상대를 만나 이야기를 나눈다. 언뜻 보면 격식이 갖춰진 단체 맞선 행사처럼도 보인다. 하지만 이곳에서 짝을 찾는 일은 행복한 미래를 설계하기 위한 선택이 아니라 인간으로 남기 위한 의무에 가깝다. 데이비드와 함께 들어온 개가 먼저 호텔 생활을 경험한 그의 형이라는 사실은 이 수상한 규칙이 결코 농담이 아님을 말해준다.

호텔 측은 투숙객에게 두 사람이 함께 살아야 하는 이유를 교육하기도 한다. 혼자 식사하다가 음식이 목에 걸리면 도와줄 사람이 없지만, 곁에 짝이 있으면 목숨을 구할 수도 있다는 식이다. 새로 짝을 이룬 사람들에게 관계 유지에 어려움이 생기면 아이를 배정해 줄 수 있다고도 안내한다. 단, 투숙 기간을 늘리기 위해서는 호텔 밖의 숲에 머물고 있는 독신자들을 마취총으로 사냥해야만 한다. 연애를 위한 교육과 사교 활동, 생존을 위한 행위가 모두 한 공간에서 이루어지고 있는 셈이다. 호텔 지배인 역을 맡은 올리비아 콜맨의 지나치게 정중하고 사무적인 태도가 이곳의 기괴함을 더한다.

무엇보다 흥미로운 것은 짝을 고르는 기준이다. 호텔의 사람들은 자신과 공통된 특징을 지닌 상대를 찾는다. 절름발이 남자(벤 위쇼 분)는 코피를 자주 흘리는 여자(제시카 바든 분)와 가까워지기 위해 일부러 자신의 코를 다치게 만든다. 데이비드 역시 상대에게 맞추기 위해 원래 자신의 성격과 다른, 냉혹한 모습을 보여주고자 애쓴다. 현실에서도 취미나 성격이 비슷한 사람을 찾는 일은 흔하지만, 이곳에서는 신체를 다치게 하면서까지 공통점을 만들어야만 한다.

영화 <더 랍스터> 스틸컷
영화 <더 랍스터> 스틸컷찬란

호텔을 벗어나 시작되는 또 다른 로맨스

영화의 무대가 숲으로 옮겨가는 지점은 영화 <더 랍스터>의 중요한 전환점이다. 호텔의 규칙에 따르기를 거부하고 도망친 사람들이 모여 사는 숲은 데이비드에게 새로운 삶의 가능성을 열어주는 공간처럼 보인다. 하지만 독신자 집단의 지도자(레아 세두 분)는 구성원들의 연애와 애정 표현을 엄격히 금지한다. 호텔에서는 짝을 이루지 못하면 처벌받았지만, 이곳에서는 오히려 짝을 이루려는 사람이 처벌의 대상이 되는 것이다.

두 공간의 이러한 차이는 춤의 형태를 통해서도 제시된다. 호텔에서는 사람들이 한자리에 모여 상대를 찾아 춤을 추지만, 숲의 사람들은 각자 헤드폰을 끼고 홀로 춤춘다. 영화는 비슷한 일상적 행위를 통해 서로 다른 집단의 생활 방식을 보여주고자 한다. 여기에서 감독 특유의 유머가 다시 살아난다. 파티에 참여하면서도 다른 사람과 함께 춤출 수 없다는 규칙. 이것은 독신을 자유의 이름으로 내세운 집단 역시 개인의 자유를 제한하고 있음을 보여주는 간단하면서도 효과적인 장치가 된다. 무엇을 위한 차이였을까.

그런 공간(숲)에서 데이비드와 근시인 여자의 로맨스가 시작된다. 두 사람은 서로에게 느끼는 감정을 숨기기 위해 자신들만의 몸짓을 만들어 대화를 나눈다. 그동안 말과 행동으로 상대의 마음을 얻으려 애쓰던 데이비드는 이제 다른 사람의 눈을 피해 표현해야 하는 처지가 된다. 호텔에서의 짝 찾기가 우스꽝스러운 소동에 가까웠다면, 숲에서의 연애는 한층 긴장감 있는 서사로 흘러가기 시작한다. 독특한 세계관을 앞세운 블랙코미디에서 금지된 사랑을 그린 로맨스로 옮겨가는 과정이 이 영화의 또 다른 매력이라고 할 것이다.

영화 <더 랍스터> 스틸컷
영화 <더 랍스터> 스틸컷찬란

요르고스 란티모스의 세계로 들어가는 좋은 시작점

이 작품 <더 랍스터>는 요르고스 란티모스 감독이 영어로 완성한 첫 장편 영화다. 그에 앞서 그리스에서 만든 <송곳니>(2009)는 부모가 자녀들을 외부 세계로부터 격리한 채 자신들만의 규칙에 따라 키우는 가족의 이야기였고, <알프스>(2011)는 죽은 사람의 역할을 대신 수행해 유가족의 슬픔을 덜어주는 이들을 다룬 작품이었다. 두 영화 모두 우리가 익숙하게 받아들이는 가족과 인간관계의 모습을 기묘한 설정을 통해 새롭게 바라보도록 만들었다. 오랜 동료이자 각본가인 에프티미스 필리푸와 함께 쓴 이번 영화에서 그 관심이 계속된다. 연애와 결혼이라는 조금 더 보편적인 소재를 통해서다.

영화의 시각적 특징도 감독의 이후 작품에 관심을 기울여 온 관객들에게는 반가운 요소다. 호텔의 차분한 실내 풍경, 품의 짙은 녹음과 그 사이를 지나는 동물들, 사냥 장면에 사용된 슬로 모션과 긴장감을 높이는 클래식 음악이 독특한 분위기를 형성한다. 무엇보다도 영화 속 설정과 그 안에서 살아가는 사람들의 행동은 다소 기이한 구석이 있지만 영화 속 장소들은 지금 우리가 살아가는 현실과 크게 달라 보이지 않는다는 점이 인상적이다. 특별한 첨단 기술이나 시대적 배경을 보여주지 않고도 전혀 다른 종류의 사회를 만들어내고 있다는 점에서 상당히 독창적인 영화로 인식된다.

훗날 감독의 작업을 함께한 배우들과의 인연이 시작된 작품이라는 점에서도 의미가 있다. 이후 요르고스 란티모스 감독은 콜린 파렐과 <킬링 디어>(2017)에서 다시 만났고, 레이첼 와이즈와 올리비아 콜먼은 <더 페이버릿: 여왕의 여자>에서 재회하게 된다. 제89회 아카데미 시상식 각본상 후보에 올랐던 이 영화는 11년이 지난 지금도 독특한 설정만큼이나 그 안에 담긴 연애와 결혼에 대한 풍자가 생생하다. 상대와 닮은 점을 찾고, 때로는 관계를 유지하기 위해 자신의 모습이나 성향을 바꾸거나 꾸미려는 행동은 현실에서도 여전히 일어나고 있는 행동이어서다. 요르고스 란티모스 감독의 영화가 궁금했지만, 어디서부터 시작해야 할지 망설이고 있던 관객이라면 이번 재개봉을 좋은 기회로 삼을 만하지 않을까?
영화 더랍스터 요르고스란티모스 콜린파렐 레이첼와이즈

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