올해로 13회를 맞는 부천노동영화제 내부 특별행사로 노동영상 시민공모전이 있다. 부천 지역 시민사회단체들이 공동추진위를 이뤄 진행하는 부천노동영화제는 통상의 영화제와 달리 출품작을 선별해 상영하는 일반공모 및 경쟁영화제로 진행하지 않는다. 주관 제 단체가 일반에 공개하고픈 의미 있는 작품을 초청해 상영하는 것을 기본으로 한다는 점에서 선별된 창작자가 중심이 되는 여타 영화제와 다른 길을 걷는다.
시민공모전은 부천노동영화제가 3년째 진행 중인 특별전이다. 일반에 공모를 받아 초청작 상영과 관람이라는 일방적 소통에서 벗어나 출품과 심사, 선정과 상영, 관람과 비평에 이르는 순환적 관계맺기로 확장을 꾀하려는 움직임이다. 무엇보다 전문 영화인의 작품으로 출품작을 한정하지 않고 '노동영상 시민공모전'이란 형식을 취했단 점이 눈길을 끈다. 노동을 주제로 시민 일반에 영상을 출품 받는 공개모집이란 점에서 문턱을 낮추고 참여를 확장하려는 의도가 고스란히 읽힌다.
올해로 3회째를 맞는 노동영상 시민공모전 심사위원으로 필자가 위촉됐다. 올 한 해 여러 영화제에 크고 작은 역할로 참여했지만 시민공모 심사는 부천노동영화제가 처음이다. 흥미로운 건 통상의 영화제와 다른 출품작의 구성이다. 본래 독립영화 창작자는 영화제 출품을 일종의 초기 배급으로 여긴다. 작품을 상영할 공간이 없는 상황에서 활로를 뚫고 발 빠른 관객에게 작품을 보여 입소문을 나게 하려는 것이다. 그 결과로써 거의 모든 '영화제'에 독자적 생산구조로 만들어진 대동소이한 작품들이 쏟아지는 건 일반적인 현상이다.