부천노동영화제

스틸컷이성식 감독의 단편영화 <멍>은 또한 치열한 경쟁을 뚫고 노동영상 시민공모의 문턱을 넘은 작품이다. 심사위원 모두의 의견이 가장 먼저 일치를 본 작품으로, 그 완성도부터 노동과의 관계성이며 메시지까지 비교적 수준 높은 영화로 평가됐다.다큐멘터리 감독으로 초대 반짝다큐페스티발 운영위원을 역임하기도 했던 김수목 심사위원은 심사평을 통해 "돌봄 노동의 애환을 넘어, 돌보는 자에서 돌봄을 받아야하는 자가 되어가는 과정의 불안이 고스란히 느껴진다. 돌봄 속에서 피치 못하게 드러나게 되는 상처의 아이러니까지 현실적으로, 영화적으로 잘 표현한 수작으로 누구나가 한 번쯤 맞닥뜨릴 수 있는 돌봄 노동에 대해 깊은 생각을 해보게 한다"고 선정이유를 밝혔다.요양보호사인 노년 여성 종미가 돌봄노동 현장에서 겪는 이야기를 다룬 작품으로, 타인의 사적 공간을 일터로 하는 방문 요양보호사의 고충과 늙어가는 감각을 인상적으로 드러낸 작품이다. 세계에서 가장 빠른 속도로 전체 인구의 20% 이상이 노인인 초고령사회로 접어든 한국이다. 1000만 명을 돌파한 노인 가운데 10퍼센트를 넘어서는 노인장기요양보험 인정자는 당장 타인의 돌봄이 필요한 이들이다. 최근 4년 새 30% 이상 급증했고, 앞으로도 가파른 상승세를 보일 돌봄이 필요한 노인들에게 요양보호사는 가장 현실적인 손길이 되어준다.이재명 정부는 취임 전 공약대로 임기를 시작한 직후 장기요양에 있어 국가가 보다 많은 책임을 지도록 하는 정책방향으로의 개혁을 추진 중에 있다. 그러나 중증 환자로 갈수록 부담이 개인에게 절대적으로 지워지는 등 현실적인 문제가 산적해 있는 게 사실이다. 간병자살이며 돌봄파산이란 말이 현장에서 공공연한 이유가 바로 여기에 있다. 중앙정부와 지방자치단체, 또 일반병원과 요양병원 사이에 제도적으로 책임을 어떻게 지워야 할지를 적절히 정리해두지 못한 현실은 돌봄문제가 발생한 개별 개인의 상황을 극도로 불안정하게 만든다. 영화가 다루고 있는 현실, 요양보호사와 환자 가족이 서로를 불신하고 파멸을 향해 다가서는 상황이 바로 여기에서 비롯된다.이상은 13회 부천노동영화제 노동영상 시민공모전에 당선된 네 편 중 두 편의 영화다. 본래 세 편만 선정하기로 했던 계획을 틀어 세 차례에 걸친 심사회의 끝에 한 편을 추가했을 만큼 놓치기 아까운 작품이 많았다.이 영화제가 가진 남다른 위상은 다른 여느 영화제에 출품되는 작품들에 비하여 특색을 간직한 영상들이 공모의 문을 두드리도록 한다. 다시 말해 선정된 작품 중 다수를 다른 영화제에서는 만나기 어려울 것이란 뜻이다. 그러나 바로 그러한 이유에서 이 행사는 더욱 의미를 갖는다. 수준과 완성도로 나누는 기존의 잣대를 잠깐 밀어두고, 시민에게 영화의 문을 열어 그 시선과 관심을 더 지긋이 응시하는 심사의 태도가 의미를 더욱 깊게 한다고 믿는다. 그 결과로서 평범한 시민이 창작자, 표현의 주체로 거듭난다면 이야말로 부천노동영화제가 제 역할을 충실히 수행한다는 징표가 아니겠는가.