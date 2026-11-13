사이트 전체보기
데뷔 2년차에 사이영상 만장일치... 미저라우스키의 놀라운 성장

데뷔 2년차에 사이영상 만장일치... 미저라우스키의 놀라운 성장

[메이저리그] 1년 만에 평균자책점 4.36→1.80... 하체 보강과 투구 동작 개선이 비결

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.13 11:12최종업데이트26.11.13 11:13
구글 검색 선호 출처로 추가
2026 NL 사이영상을 수상한 미저라우스키(출처: 밀워키 구단 SNS)
2026 NL 사이영상을 수상한 미저라우스키(출처: 밀워키 구단 SNS)밀워키 브루어스

2026 메이저리그를 지배한 영건 에이스가 공인을 받았다. 밀워키 브루어스의 우완 선발투수 제이콥 미저라우스키(24)가 데뷔 2년차에 내셔널리그(NL) 사이영상을 만장일치로 수상하며 리그 최고 투수 반열에 올랐다. 최고 구속 170km/h에 육박하는 패스트볼과 압도적인 탈삼진 능력으로 정규시즌을 지배한 데 이어, 밀워키의 창단 첫 월드시리즈 우승까지 이끌었다.

전미 야구기자협회(BBWAA)는 12일(한국시간 기준) 2026시즌 내셔널리그 사이영상 수상자를 발표했다. 미저라우스키는 투표인단 30명에게 모두 1위표를 받아 총 210점으로 수상의 영예를 안았다. 2위인 필라델피아 크리스토퍼 산체스(99점)와의 격차가 두 배를 넘을 정도로 경쟁자들을 압도했다.

올시즌 미저라우스키는 총 30경기에 선발 등판해 174.2이닝 16승 5패 평균자책점 1.80 252탈삼진WHIP 1.80을 기록했다. 평균자책점과 탈삼진, WHIP 모두 메이저리그 전체 1위였고 올시즌 피안타율 0.157은 규정이닝을 채운 투수 기준으로 역대 최저 기록이다. 미저라우스키의 투구가 얼마나 압도적이었는지를 상징적으로 보여주는 지표다.

가장 위력적인 무기는 역시 역대 최고 구속의 패스트볼이다. 201cm의 장신에서 내리꽂는 포심 패스트볼은 평균 시속 161.9km, 최고 169.8km에 달했다. 100마일(약 160.9km) 이상의 공을 무려 1115개나 던졌다. 160km/h 이상의 광속구를 한두 차례 보여주는 수준이 아니라 경기 내내 위력적으로 구사했다는 점이 경이롭다.

사이영상을 수상한 미저라우스키의 주요 기록(출처: 구단 SNS)
사이영상을 수상한 미저라우스키의 주요 기록(출처: 구단 SNS)밀워키 브루어스

지난해 메이저리그에 데뷔한 미저라우스키는 첫해 5승 3패 평균자책점 4.36을 기록했다. 패스트볼 구속은 일찌감치 주목받았지만 제구 불안과 체력이 약점이었다. 2미터를 넘는 신장에 비해 마른 체형이라 내구성을 우려하는 시선도 적지 않았다. 그러나 올시즌을 앞두고 하체를 보강하고 투구 동작의 일관성을 높이면서 제구와 경기 운영 능력이 일취월장했다.

소속 팀 밀워키의 성적에도 미저라우스키의 존재가 절대적이었다. 밀워키는 정규시즌 메이저리그 최고 승률(0.636)로 내셔널리그 중부지구 우승을 차지했고, 포스트시즌에서도 기세를 이어가 창단 첫 월드시리즈 정상에 올랐다. 미저라우스키는 월드시리즈에서 2승을 거두며 우승의 주역으로 활약했다. 월드시리즈 우승 반지와 사이영상이라는 두 토끼를 잡으며 최고의 시즌을 완성했다.

미저라우스키의 이번 수상은 밀워키 구단 역사에서도 의미가 깊다. 롤리 핑거스(1981), 피트 부코비치(1982), 코빈 번스(2021)에 이어 네 번째 사이영상 수상자가 됐다. 24세 177일에 수상해 역대 네 번째 최연소 기록도 세웠다. 아메리칸리그(AL) 캠 슐리틀러(뉴욕 양키스) 역시 만장일치로 사이영상을 받으면서 양대리그 동반 만장일치 수상은 역대 세 번째 진기록이다.

이제 관심은 미저라우스키의 압도적인 투구가 얼마나 오래 이어질 수 있느냐다. 160km/h 이상의 패스트볼을 던지는 투수에게 팔꿈치와 어깨의 피로 누적에 따른 부상은 피할 수 없는 위협이다. 올해 규정 이닝을 넘기긴 했지만 앞으로도 풀시즌을 소화할 수 있을지는 지켜봐야 한다.

데뷔 첫해 광속구 유망주에서 단숨에 메이저리그 최고 투수로 도약한 미저라우스키다. 2026시즌은 그의 잠재력이 현실이 된 출발점이었다. 24세에 사이영상과 월드시리즈 우승 반지를 동시에 손에 넣은 미저라우스키가 내년에도 외계인급 투구를 이어갈 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] '0점대 투수' 오타니, 다시 볼 수 있을까? [MLB카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), MLB.com]


☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
메이저리그 MLB 사이영상 미저라우스키 밀워키

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 KIA 다년계약 고사한 김호령... '호령존'의 FA 가치는?