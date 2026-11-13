데뷔 2년차에 사이영상 만장일치... 미저라우스키의 놀라운 성장

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사이영상을 수상한 미저라우스키의 주요 기록(출처: 구단 SNS)밀워키 브루어스
지난해 메이저리그에 데뷔한 미저라우스키는 첫해 5승 3패 평균자책점 4.36을 기록했다. 패스트볼 구속은 일찌감치 주목받았지만 제구 불안과 체력이 약점이었다. 2미터를 넘는 신장에 비해 마른 체형이라 내구성을 우려하는 시선도 적지 않았다. 그러나 올시즌을 앞두고 하체를 보강하고 투구 동작의 일관성을 높이면서 제구와 경기 운영 능력이 일취월장했다.
소속 팀 밀워키의 성적에도 미저라우스키의 존재가 절대적이었다. 밀워키는 정규시즌 메이저리그 최고 승률(0.636)로 내셔널리그 중부지구 우승을 차지했고, 포스트시즌에서도 기세를 이어가 창단 첫 월드시리즈 정상에 올랐다. 미저라우스키는 월드시리즈에서 2승을 거두며 우승의 주역으로 활약했다. 월드시리즈 우승 반지와 사이영상이라는 두 토끼를 잡으며 최고의 시즌을 완성했다.
미저라우스키의 이번 수상은 밀워키 구단 역사에서도 의미가 깊다. 롤리 핑거스(1981), 피트 부코비치(1982), 코빈 번스(2021)에 이어 네 번째 사이영상 수상자가 됐다. 24세 177일에 수상해 역대 네 번째 최연소 기록도 세웠다. 아메리칸리그(AL) 캠 슐리틀러(뉴욕 양키스) 역시 만장일치로 사이영상을 받으면서 양대리그 동반 만장일치 수상은 역대 세 번째 진기록이다.
이제 관심은 미저라우스키의 압도적인 투구가 얼마나 오래 이어질 수 있느냐다. 160km/h 이상의 패스트볼을 던지는 투수에게 팔꿈치와 어깨의 피로 누적에 따른 부상은 피할 수 없는 위협이다. 올해 규정 이닝을 넘기긴 했지만 앞으로도 풀시즌을 소화할 수 있을지는 지켜봐야 한다.
데뷔 첫해 광속구 유망주에서 단숨에 메이저리그 최고 투수로 도약한 미저라우스키다. 2026시즌은 그의 잠재력이 현실이 된 출발점이었다. 24세에 사이영상과 월드시리즈 우승 반지를 동시에 손에 넣은 미저라우스키가 내년에도 외계인급 투구를 이어갈 수 있을지 주목된다.
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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), MLB.com]
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