데뷔 2년차에 사이영상 만장일치... 미저라우스키의 놀라운 성장

밀워키 브루어스

2026 NL 사이영상을 수상한 미저라우스키(출처: 밀워키 구단 SNS)2026 메이저리그를 지배한 영건 에이스가 공인을 받았다. 밀워키 브루어스의 우완 선발투수 제이콥 미저라우스키(24)가 데뷔 2년차에 내셔널리그(NL) 사이영상을 만장일치로 수상하며 리그 최고 투수 반열에 올랐다. 최고 구속 170km/h에 육박하는 패스트볼과 압도적인 탈삼진 능력으로 정규시즌을 지배한 데 이어, 밀워키의 창단 첫 월드시리즈 우승까지 이끌었다.전미 야구기자협회(BBWAA)는 12일(한국시간 기준) 2026시즌 내셔널리그 사이영상 수상자를 발표했다. 미저라우스키는 투표인단 30명에게 모두 1위표를 받아 총 210점으로 수상의 영예를 안았다. 2위인 필라델피아 크리스토퍼 산체스(99점)와의 격차가 두 배를 넘을 정도로 경쟁자들을 압도했다.올시즌 미저라우스키는 총 30경기에 선발 등판해 174.2이닝 16승 5패 평균자책점 1.80 252탈삼진WHIP 1.80을 기록했다. 평균자책점과 탈삼진, WHIP 모두 메이저리그 전체 1위였고 올시즌 피안타율 0.157은 규정이닝을 채운 투수 기준으로 역대 최저 기록이다. 미저라우스키의 투구가 얼마나 압도적이었는지를 상징적으로 보여주는 지표다.가장 위력적인 무기는 역시 역대 최고 구속의 패스트볼이다. 201cm의 장신에서 내리꽂는 포심 패스트볼은 평균 시속 161.9km, 최고 169.8km에 달했다. 100마일(약 160.9km) 이상의 공을 무려 1115개나 던졌다. 160km/h 이상의 광속구를 한두 차례 보여주는 수준이 아니라 경기 내내 위력적으로 구사했다는 점이 경이롭다.