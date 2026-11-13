첫 올림픽 본선 도전 신상우호, 중국·북한과 한 조

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2028 LA 올림픽 여자축구 최종예선 조 편성 결과사상 첫 올림픽 본선 무대에 도전하는 신상우호가 LA 올림픽 최종 예선에서 험난한 대진표를 받아 들었다.아시아축구연맹(AFC)은 12일 오후(한국시간) 말레이시아 쿠알라룸푸르에 자리한 AFC 하우스에서 '2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽' 여자축구 아시아 지역 최종 예선 조 추첨식을 열었다.다가오는 LA 올림픽에서부터는 여자축구 대표팀이 나설 수 있는 팀들이 확대됐다. 직전 파리 대회에서 출전 국가가 2개국이었지만, 4개 팀이 더 늘어난 16팀이 참가 자격을 얻었다.이에 따라 아시아 출전 티켓도 자연스럽게 늘어났다. 본래 직행권 2장이 배분됐지만, 이번 LA 대회에서부터는 2.5장으로 확대됐다.운영 방식은 이러하다. 지난 3월 호주에서 열린 2026 아시안컵 8강 진출 팀인 8개국이 최종 예선에 참가, 2개 조로 나뉘게 되며 각 조 1위만 직행권을 획득한다.조 2위를 기록한 팀들은 홈 앤드 어웨이 플레이오프를 치르게 되고, 여기서 승리한 팀은 남미 최종 예선에서 조 3위를 기록한 아르헨티나와 겨루게 된다.사상 첫 올림픽 무대에 도전하는 우리 대표팀 역시 최종 예선 일전에 나서게 된다. 신상우 감독이 이끄는 여자 축구대표팀은 B조 필리핀·중국·북한과 묶였다.험난한 일전이다. 객관적 전력에서 가장 약한 필리핀(39위)을 확실하게 잡고 가야만 하는 가운데, 올림픽 본선 진출을 이뤄내기 위해 중국·북한을 반드시 격파해야 한다.가장 먼저 중국(18위)은 A매치 44경기를 붙었던 가운데 5승 10무 29패로 상대 전적에서 엄청난 열세인 상황이다. 특히 과거 올림픽으로 가는 길에서 발목을 잡았던 바 있다.2004 아테네로 가는 길목에서는 중국에 0-1로 패배하며 본선 진출이 좌절됐고, 이어 2020 도쿄 대회에서도 최종 플레이오프에서 3-4로 역전 패배하면서 아쉽게 탈락했다.그야말로 '난적'이었던 셈. 그러나 최근 전적에서는 절대 밀리지 않는 그림이다. 2022 아시안컵 결승전에서 2-3으로 패배한 이후 최근 4전 1승 3무를 기록하고 있다.지난해 E-1 챔피언십에서는 2-2 무승부를 기록하며 대회 챔피언에 자리했고, 지난달 열린 아이치·나고야 아시안게임 3~4위전에서는 11년 만에 중국을 제압하며 동메달을 획득했다. 그만큼 신상우호가 충분히 넘어설 수 있는 상대라는 것.북한 역시 한국 여자축구의 올림픽 도전에 번번이 걸림돌이 됐다. 2004 아테네·2012 런던 예선에서 패배, 2024 파리 예선에서도 0-0 무승부에 그치며 본선 진출의 꿈을 이루지 못했다.역대 전적에서 1승에 머무르고 있을 정도로 우리 대표팀에게는 반드시 격파해야만 셈. 그러나 직전 아시안게임 조별리그 최종전에서도 1-1을 기록한 만큼 못 넘어설 상대는 아니다.특히 신상우 감독 부임 후 여자축구가 상승 흐름을 타고 있기에 충분히 기대할 만하다. 아이치·나고야 아시안게임 동메달을 시작으로 핑크 레이디스컵 우승(2024)·동아시안컵 우승(2025)·아시안컵 4강(2026)·2027 브라질 월드컵 진출권 확보까지 이뤄내며 굵직한 성과를 남겼다.스쿼드 자원도 나쁘지 않다. 아시안게임을 통해 확실한 실력을 보여준 윤수정(2002년생·수원FC위민)을 비롯해 노진영(2000년생·경주한수원)·김민지(2003년생·서울시청)·최유리(1994년생·수원FC)·장슬기(1994년생·경주한수원) 등 신구조화가 상당히 잘 이뤄졌다고 평가받고 있다.사상 첫 올림픽 무대에 도전하는 여자축구 대표팀이 과연 어디까지 올라갈 수 있을까. 상승세의 태극낭자들의 도전에 귀추가 주목된다.한편, 조별리그는 2027년 4월 19일부터 12월 4일까지 진행되며, 아시아 예선 플레이오프는 2028년 2월 28일과 3월 4일에 두 차례에 걸쳐 개최된다.