최종면접 누가 떨어질까, 한 명만 고르라고?

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큰사진보기 ▲영화 <최종면접> 스틸컷 (주)NEW

이들의 모습에서 발견하는 것



이 작품을 보고 나면 한 가지 흥미로운 사실을 떠올리게 된다. 여섯 명의 지원자는 자신이 원하는 회사에 들어가기 위해 면접을 치렀지만, 관객이 실제로 가장 오래 바라본 것은 그들의 능력보다 서로를 판단하는 모습이었다는 점이다.



처음에는 누가 합격할 자격이 있는지 생각하다가, 시간이 흐르면 누가 거짓말을 하고 있는지 의심하게 된다. 그다음에는 그 사람이 왜 그런 행동을 했는지 이해하려고 노력한다. 영화가 제시하는 정보에 따라 관객의 판단은 계속해서 달라진다. 어쩌면 이 과정에서 시험받는 사람은 영화 속 여섯 명만이 아닐지도 모른다. 불완전한 정보를 가지고 누군가를 쉽게 판단하고, 새로운 사실이 등장하면 그 판단을 다시 뒤집는 관객 역시 영화가 마련한 평가의 구조에 참여하고 있기 때문이다.



그렇기에 이 영화에서 범인의 정체나 최종 합격자가 누구인지보다 더 오래 생각하게 되는 것이 면접실의 존재 자체라고 본다. 그곳에서는 모두가 자신을 좋은 사람으로 보여주려 하고, 동시에 다른 사람이 얼마나 좋은 사람인지 평가하고자 한다. 의심하는 일조차 합리적으로 받아들여진다. 하지만 각자의 판단이 어디까지 정당한지 확인할 만한 시간과 정보는 충분히 주어지지 않는다. 이 모든 상황은 특정한 누군가의 악의만으로 만들어진 것이 아니다. 여섯 사람을 한자리에 모으고 단 한 사람만 살아남을 수 있도록 규칙을 설정한 순간부터 어느 정도 예정되어 있던 결과이기도 하다.



불과 얼마 전까지 서로의 성공을 진심으로 응원하던 사람들이 같은 자리에서 그들의 실패를 바라게 되는 상황. 영화가 후반부에 들어 밀실의 긴장을 충분히 유지하지 못했다는 작은 아쉬움에도 불구하고, 면접실 안에서 형성된 이 불편한 마음은 마지막까지 떨어져 나갈 생각이 없어 보인다. 경쟁 속에서의 비슷한 경험으로 인한 안타까움, 혹은 내면 깊숙한 곳에 감춰둔 파괴적 욕망. 이들의 모습 속에서 관객들이 무엇을 발견하게 될지 궁금해진다. 영화 최종면접 조이현 김재원 신승호 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 조영준 (joyjun7) 내방 구독하기 영화가 숫자로 평가받지 않기를 바라며 글을 씁니다. 이 기자의 최신기사 소년들은 보았지만 알지 못했다, '처녀 자살 소동'이 남긴 거리

영화 <최종면접> 스틸컷영화에서 언급되는 '달의 뒷면'은 작품의 주제를 이해하는 데 중요한 비유다. 우리는 지구에서 달의 한쪽 면을 주로 바라보지만, 보이지 않는 다른 면이 존재한다는 사실을 알고 있다. 타인을 이해하는 일도 비슷하다.우리가 알게 되는 모습은 그 사람을 구성하는 수많은 면모 가운데 일부일 뿐이다. 여섯 명의 지원자가 한 달 동안 함께 시간을 보냈다고 하더라도 서로의 과거와 내면을 모두 알고 있다고 말할 수는 없다. 반대로 봉투를 통해 알려지지 않았던 과거를 알게 되었다고 해서 비로소 그 사람의 진짜 모습을 보았다고 확신할 수도 없다. 영화가 흥미로운 것은 이러한 두 종류의 불완전한 인식 사이에서 관객의 판단을 흔든다는 점이다. 처음에는 친밀한 관계를 통해 형성된 인상이 절대적인 기준이 되고, 이후에는 폭로된 과거가 그 인상을 대체하는 새로운 기준으로 작용한다.또 하나, 과거의 잘못이 드러났다고 해서 그 이전에 보여준 모든 선의가 거짓이 되는 것은 아니라는 점에 생각해 볼 여지가 있다. 누군가는 친절하면서 동시에 다른 사람에게 상처를 준 경험을 가지고 있을 수 있다. 어떤 잘못을 저질렀더라도 이후에 달라졌을 가능성 또한 배제할 수는 없다. 또한 폭로된 사실이 아무리 충격적이라고 하더라도 그것이 현재의 채용 자격과 어떤 관련이 있는지 다시 따져 볼 필요도 있다.영화는 한 사람의 좋은 면과 나쁜 면 가운데 어느 쪽이 진짜인지 선택하는 방식으로는 인간을 충분히 이해할 수 없다는 점을 강조한다. 한 사람 안에서도 상충하는 성격과 행동이 공존할 수 있기 때문이다. 그럼에도 면접이라는 제도는 짧은 시간 안에 개인을 평가하고 명확한 결론을 내려야 한다. 영화 속 갈등은 인간을 이해하는 데 필요한 시간과 사회가 판단을 요구하는 시간 사이의 불일치에서 발생한다고도 볼 수 있다.우리에게 다른 사람의 모든 과거를 알아야 할 권리가 있을까? 영화 <최종면접>의 봉투는 감춰진 진실을 밝히는 수단처럼 보이지만, 동시에 개인적인 사정을 본인의 의사와 무관하게 공개하는 장치이기도 하다. 어떤 내용이 사실이라는 이유만으로 그것을 다른 사람들 앞에서 폭로하는 행동까지 정당화되는 것은 아니라는 점을 떠올릴 필요가 있다.지원자들은 그러한 정보가 공개되는 순간 자신에게 어떤 불이익이 생길지 알 수 없는 상황에 있다. 잘못을 해명하는 과정에서 이전에는 알려지지 않았던 사생활까지 드러내야 할 수도 있다. 자신의 결백을 입증하는 일이 오히려 더 큰 상처를 남길 수 있는 것이다. 이때 영화가 보여주는 비극은 단순히 누군가의 비밀이 밝혀졌다는 사실에 있지 않다. 진실을 밝히려는 시도가 언제나 당사자를 보호하는 방향으로 이루어지는 것은 아니라는 점. 진실을 알아내는 일과 그것을 어떻게 다루어야 하는지는 서로 다른 윤리적 문제다.