최종면접 누가 떨어질까, 한 명만 고르라고?

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영화 <최종면접> 스틸컷(주)NEW
달의 뒷면, 타인에 대해 얼마나 알아야 하나
영화에서 언급되는 '달의 뒷면'은 작품의 주제를 이해하는 데 중요한 비유다. 우리는 지구에서 달의 한쪽 면을 주로 바라보지만, 보이지 않는 다른 면이 존재한다는 사실을 알고 있다. 타인을 이해하는 일도 비슷하다.
우리가 알게 되는 모습은 그 사람을 구성하는 수많은 면모 가운데 일부일 뿐이다. 여섯 명의 지원자가 한 달 동안 함께 시간을 보냈다고 하더라도 서로의 과거와 내면을 모두 알고 있다고 말할 수는 없다. 반대로 봉투를 통해 알려지지 않았던 과거를 알게 되었다고 해서 비로소 그 사람의 진짜 모습을 보았다고 확신할 수도 없다. 영화가 흥미로운 것은 이러한 두 종류의 불완전한 인식 사이에서 관객의 판단을 흔든다는 점이다. 처음에는 친밀한 관계를 통해 형성된 인상이 절대적인 기준이 되고, 이후에는 폭로된 과거가 그 인상을 대체하는 새로운 기준으로 작용한다.
또 하나, 과거의 잘못이 드러났다고 해서 그 이전에 보여준 모든 선의가 거짓이 되는 것은 아니라는 점에 생각해 볼 여지가 있다. 누군가는 친절하면서 동시에 다른 사람에게 상처를 준 경험을 가지고 있을 수 있다. 어떤 잘못을 저질렀더라도 이후에 달라졌을 가능성 또한 배제할 수는 없다. 또한 폭로된 사실이 아무리 충격적이라고 하더라도 그것이 현재의 채용 자격과 어떤 관련이 있는지 다시 따져 볼 필요도 있다.
영화는 한 사람의 좋은 면과 나쁜 면 가운데 어느 쪽이 진짜인지 선택하는 방식으로는 인간을 충분히 이해할 수 없다는 점을 강조한다. 한 사람 안에서도 상충하는 성격과 행동이 공존할 수 있기 때문이다. 그럼에도 면접이라는 제도는 짧은 시간 안에 개인을 평가하고 명확한 결론을 내려야 한다. 영화 속 갈등은 인간을 이해하는 데 필요한 시간과 사회가 판단을 요구하는 시간 사이의 불일치에서 발생한다고도 볼 수 있다.
우리에게 다른 사람의 모든 과거를 알아야 할 권리가 있을까? 영화 <최종면접>의 봉투는 감춰진 진실을 밝히는 수단처럼 보이지만, 동시에 개인적인 사정을 본인의 의사와 무관하게 공개하는 장치이기도 하다. 어떤 내용이 사실이라는 이유만으로 그것을 다른 사람들 앞에서 폭로하는 행동까지 정당화되는 것은 아니라는 점을 떠올릴 필요가 있다.
지원자들은 그러한 정보가 공개되는 순간 자신에게 어떤 불이익이 생길지 알 수 없는 상황에 있다. 잘못을 해명하는 과정에서 이전에는 알려지지 않았던 사생활까지 드러내야 할 수도 있다. 자신의 결백을 입증하는 일이 오히려 더 큰 상처를 남길 수 있는 것이다. 이때 영화가 보여주는 비극은 단순히 누군가의 비밀이 밝혀졌다는 사실에 있지 않다. 진실을 밝히려는 시도가 언제나 당사자를 보호하는 방향으로 이루어지는 것은 아니라는 점. 진실을 알아내는 일과 그것을 어떻게 다루어야 하는지는 서로 다른 윤리적 문제다.