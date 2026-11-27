전국 유일의 노동영화제다. 문화의 고장이라 해도 틀리지 않은 경기도 부천시에서 매년 이맘 때 열리는 부천노동영화제는 올해로 13회째를 맞은 성장하는 축제다. 부천시청 내 상영관인 판타스틱튜브를 중심으로, 지역 내 몇 개 시민사회단체가 마련한 공간을 빌려 치러지는 비교적 작은 영화제임에도 지역 내에서는 굳건한 지지를 받는 연대의 장으로 자리매김했다.
영화평론가로서 이 영화제의 가장 두드러진 특징을 꼽자면 영화계 안에서 만들어진 행사가 아니란 점을 들 수 있겠다. 전국 방방곡곡 소규모 영화제까지 꿰고 다니는 빠삭한 영화평론가들과 영화제 이야기를 나눌 때 이 영화제 이야기를 꺼내면 금시초문이란 반응을 보이는 이들이 수두룩하다. 그건 국내 다수 영화제가 영화인들이 작품을 선보이고 교류하며 배급하기 위한 장으로써 영화계 내부에서 기획된 것과는 출발이 다른 때문이다. 적잖은 영화제가 영화계 안에서의 위상과는 별개로 지역사회와 관계 맺는 데 상당한 어려움을 겪는 현실이 이로부터 비롯된다. 통상 지역을 영화제 이름 첫머리에 빼다는 것과는 별개로 지역과 관계 맺는 유효한 방안을 효과적으로 창출해내지 못하고 있는 것이다.
한국 영화제 가운데 다수를 차지하는 또 다른 축은 지역 관계에서 마치 일부 관제축제를 추진하듯 영화계 인사 몇을 섭외해 뚝딱뚝딱 만드는 행사가 차지한다. 이 경우 영화제가 마땅히 갖춰야 할 내실이 부실하기 쉽다는 걸 말해 무엇할까.