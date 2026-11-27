▲메트로폴리탄 라이드스틸컷 부천노동영화제

나아가는 문명, 버티기도 힘든 우리



주인공 수빈은 마침내 취업 문턱을 뚫고 입사한 신입사원이다. 청운을 품고 첫 출근에 나선 그녀가 초고층빌딩에 위치한 회사에 가기 위해 엘리베이터에 탄다. 그리고 영화가 시작된다. 그녀의 회사는 무려 7891층에 있다. 그러니까 이놈의 세계는 빌딩을 끝도 없이 올려 저 신화 속 바벨탑보다도 까마득히 높은 곳까지 인간의 일터를 들여다 놓았다 이 말이다. 본래는 인간과 같은 포유류가 생존할 수 없는 환경까지 빌딩을 올려놓고 유지하는 기술력이야 감탄이 절로 나온다. 그러나 그를 감당하는 것은 어디까지나 문명이며 기술이 아닌 사람이다. 그리고 오늘의 영화 <메트로폴리탄 라이드>의 주인공은 그중에서도 약자인 신입사원 수빈이다.



첫 출근부터 늦을 수는 없는 일이다. 어떻게 여기까지 왔던가. 앞서 소개한 <돌아버린 여자> 속 수많은 실패의 가능성을 겨우 뚫고서 생존해 다다른 엘리베이터다. 여유 있게 도착했다 생각했건만 사무실까지의 길은 멀고 험하다. 부산 영도에서 서울 여의도에 있는 빌딩으로 출근하는 길이 그러할까. 엘리베이터 안에 환승터미널이며 결로구간, 심지어는 산소호흡기까지 떨어지는 구간이 있다는 사실을 수빈은 알지 못했던 터다. 7891층까지 가는 험난한 길, 그 막막하고 관료적이며 낡은 기계 같은 수직의 체계 속에서 자연인 수빈의 인내심은 한계에 도달한다.



<메트로폴리탄 라이드>는 아이디어가 빛나는 재기 있는 작품이다. SF에 반드시 필요한 것은 기술과 자본이 아니라 현실과 미래를 오가며 서로 다른 시공간에 영화적 현실을 구현하는 아이디어와 도전정신이란 것을 입증하려 한다. 지금 이 순간도 한 층 더 올리는 문명의 전선과 그 안에서 설 자리를 잃어가는 인간의 위태로움이 기묘하게 교차한다. 뭉툭할지라도 분명하게 힘을 발하는 상징이 신경 쓴 흔적이 역력한 미감이며 보편적 공감을 구하는 배우들의 연기와 어우러져 빚어낸 감각이 매력적이다. 이로부터 관객이 우리 시대의 초상, 적어도 우리 문명이 나아가려 하는 방향성에 대한 위기감을 느낀다면 영화가 발하려 했던 이로움을 충분히 취한 결과라 해도 좋을 테다.

추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기