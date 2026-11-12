평생 거짓말하던 남자가 죽음 앞 두고 꺼낸 유일한 진실

▲영화 <와일드 호스 나인> 장면 월트디즈니 컴퍼니 코리아

모니카(마리아나 디 지롤라모)는 크리스와 전혀 다른 세계에 살아온 젊은 여성이다. 자신의 나라가 어떤 방향으로 나아가야 하는지 고민하고, 정치적인 생각도 분명하게 가지고 있다. 그런 모니카에게 낯선 외국인 남자가 갑자기 칠레의 미래를 이야기한다. 그것도 자신이 믿는 정치적 현실을 비웃는 듯한 태도로 말이다. 모니카가 불쾌해하는 것은 당연하다. 자신이 살아가는 나라에 대해 외부인이 함부로 이야기하는 상황을 누가 반갑게 받아들일 수 있을까.



모니카의 의심은 관객의 시선과도 닮아 있다. 우리는 크리스가 어떤 사람인지 알고 있지만, 그렇다고 그의 말을 모두 믿는 것은 아니다. 그는 무례하고 오만하며, 다른 사람을 존중하는 태도도 부족하다. 하지만 1973년 칠레에서 어떤 일이 벌어졌는지 알고 있는 관객이라면 크리스의 경고가 단순한 허풍이 아니라는 사실을 짐작할 수 있다. 아옌데 정부가 무너지고 군사독재가 시작되었다는 역사적 사실을 알고 있기 때문에, 크리스의 경고가 단순한 허풍이 아니라는 것도 짐작한다. 모니카는 믿고 싶지 않은 이야기를 듣고 있고, 우리는 그 이야기가 현실이 되었다는 사실을 알고 있다. 그 차이가 영화에 묘한 슬픔을 만든다.



그렇다면 크리스는 왜 모니카에게 그런 이야기를 했을까. 단순히 자신의 지식을 과시하고 싶었던 것일까. 처음에는 그렇게 보이기도 한다. 하지만 시간이 흐르면서 그의 말에는 다른 의미가 생긴다. 자신에게 잠시나마 인간적인 따뜻함을 보여준 모니카가 앞으로 닥칠 위험에서 벗어나기를 바랐던 것은 아닐까. 평생 거짓말을 해온 사람이 누군가를 지키기 위해 진실을 말하지만, 정작 그 사람은 그 말을 믿을 수 없다. 크리스가 살아온 인생의 가장 씁쓸한 결과가 바로 그것인지도 모른다.



마지막 순간에 남는 것은 무엇일까



<와일드 호스 나인>은 거짓말로 가득했던 한 사람의 마지막을 담담하게 바라본다. 크리스는 평생 자신이 속한 조직의 목적을 위해 살아왔고, 그 과정에서 수많은 사람의 삶에 영향을 미쳤을 것이다. 그렇다고 그가 죽음을 앞두었다는 이유만으로 좋은 사람이 되는 것은 아니다. 마지막에 몇 번 진실을 말했다고 해서 과거의 잘못을 용서받을 수도 없다. 하지만 사람은 마지막 순간까지도 조금씩 달라질 수 있는 존재가 아닐까. 크리스의 마지막 여행이 의미 있게 느껴지는 이유는 그가 자신의 인생을 완전히 바로잡았기 때문이 아니라, 적어도 이전과는 다른 선택을 하려고 했기 때문인 것 같다.



그가 마지막 장소로 선택한 이스터섬도 인상적이다. 거대한 모아이 석상들이 서 있는 풍경은 크리스가 살아온 복잡한 세계와 너무나 다르다. 정치적 음모와 거짓말, 서로를 속이는 사람들의 세계에서 벗어나 오랜 세월 같은 자리를 지켜온 석상들 앞에 선 것이다. 모아이들은 대체로 바다가 아니라 섬 안쪽을 향하고 있다. 그 모습을 보면서 크리스도 마지막에는 자신의 내면을 바라보고 싶었던 것이 아닐까 하는 생각이 들었다. 평생 다른 사람의 마음을 읽고 속이는 일을 했던 사람이 정작 자신의 진짜 마음은 얼마나 들여다보았을까.



마틴 맥도나 감독은 이 이야기를 특유의 냉소적인 대사와 아름다운 풍경으로 풀어낸다. 인물들은 서로를 비웃고 거친 말을 주고받지만, 그 대화 사이로 외로움과 두려움이 조금씩 드러난다. 때로는 지나치게 긴 대화와 비아냥거림 때문에 인물의 감정에 다가가기 어려운 순간도 있다. 하지만 이스터섬의 풍경이 만들어내는 고요함은 그 거친 대사들과 묘하게 어울린다.



무엇보다 존 말코비치의 연기가 훌륭하다. 오만한 태도를 끝까지 버리지 않으면서도 그 안에 남아 있는 두려움과 회한을 보여준다. 샘 록웰 역시 크리스를 향한 짜증과 걱정, 오래된 동료를 바라보는 복잡한 마음을 자연스럽게 표현한다. 두 배우가 함께 있는 장면만으로도 이 영화는 충분히 볼 가치가 있다.



영화를 보고 나니 우리가 살아온 시간을 돌아보게 된다. 누구나 자신이 옳다고 믿었던 선택들로 인생을 만들어간다. 하지만 시간이 지나면 그 선택이 누군가에게 상처였다는 사실을 깨닫기도 한다. 그때 우리는 무엇을 할 수 있을까. 이미 지나간 일을 되돌릴 수는 없고, 잘못을 인정한다고 해서 모든 것이 해결되는 것도 아니다.



그래도 남은 시간 동안 조금 다른 선택을 할 수는 있을 것이다. 크리스의 마지막이 그나마 따뜻하게 느껴졌던 것은, 거짓말로 살아온 사람이 마지막에는 누군가를 위해 진실을 말하려 했기 때문이다. 그렇다면 우리 역시 언젠가 삶의 끝에 서게 되었을 때, 자신이 살아온 시간을 어떤 마음으로 바라보게 될까.



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