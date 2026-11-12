평생 거짓말하던 남자가 죽음 앞 두고 꺼낸 유일한 진실

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
우리는 살아가면서 수많은 선택을 한다. 그때마다 자신이 내린 결정이 옳았다고 믿는다. 적어도 그 순간에는 최선을 다했다고 생각한다. 하지만 시간이 흐른 뒤 돌아보면 모든 선택이 옳았던 것은 아니다. 누군가에게 도움이 되리라고 믿었던 일이 다른 사람에게 상처를 남기기도 하고, 잘했다고 생각했던 결정이 돌이킬 수 없는 결과를 만들어내기도 한다. 그렇다면 자신이 살아온 인생이 잘못되었다는 사실을 뒤늦게 깨달은 사람은 어떤 마음으로 마지막을 맞이하게 될까.
영화 <와일드 호스 나인>의 크리스(존 말코비치)는 평생 CIA 요원으로 살아온 사람이다. 수많은 정치적 사건에 개입했고, 사람들을 속였으며, 자신이 속한 조직의 목적을 위해 일했다. 그가 살아온 세월에는 얼마나 많은 거짓말이 쌓여 있을까. 어쩌면 거짓으로 만들어진 게 그가 만들어온 삶이 아닐까. 그런 크리스가 죽음을 앞두고 동료 리(샘 록웰)와 함께 이스터섬으로 향한다. 아름다운 풍경 속에서 두 사람은 지나온 시간을 돌아보지만, 그들의 대화에는 쉽게 털어놓을 수 없는 과거가 남아 있다. 영화는 한 사람의 마지막 여행을 통해 묻는다. 평생 거짓말을 하며 살아온 사람도 마지막 순간에는 진실해질 수 있을까.
[첫 번째 감정] 크리스의 후회