김현석 감독, 울산HD와 결별이 아름다운 이유

울산HD 공식 홈페이지

2026시즌을 끝으로 울산HD와 결별하는 김현석 감독두 번의 귀환과 헌신. 김현석 감독은 끝까지 팀을 생각한 '미스터 울산'이었다.프로축구 K리그1 울산HD는 12일 오전 공식 채널을 통해 "김현석 감독이 이번 시즌을 끝으로 지휘봉을 내려놓기로 했다. 아름다운 작별을 맞이한다. 지난해 흔들리던 팀을 맡아 성공적으로 정상 궤도에 올려놓은 김현석 감독과 상호 합의로 연장하지 않기로 했다"라고 발표했다.이어 구단은 "가장 힘든 시기에 아무런 조건 없이 팀을 맡아 헌신해 주신 김현석 감독에게 진심으로 감사드린다. 김현석 감독이 닦아놓은 안정적인 기반 위에서 장기적인 게임 모델 구축과 새로운 운영 구조를 만들기 위한 체질 개선에 돌입할 계획이다"라고 했다.1967년생인 김현석 감독은 울산 축구의 역사를 논할 때 빼놓을 수 없는 살아있는 전설이다. 1990년 울산 현대 호랑이 유니폼을 입고 프로 무대에 데뷔했고, 2003년 은퇴를 선언했다.업적도 화려하다. 1996년 울산의 창단 첫 K리그 우승을 이끌며 정규리그 MVP까지 거머쥐었고, 이듬해인 1997년에는 득점왕에 올랐다. 1995년과 1998년에는 리그컵 우승을 이끌었고, 1991·1992·1995·1996·1997·1998년 총 6차례 K리그 베스트11에 선정되는 기염을 토했다.이처럼 선수 시절부터 구단의 영광을 함께했던 김현석 감독에게 '미스터 울산'이라는 별명은 단순한 수식어가 아니었다. 수많은 우승과 개인 수상으로 구단의 역사를 써 내려간 그는 오랜 시간 울산이라는 구단을 상징하는 인물로 자리매김한 것.구단에 빼놓을 수 없는 족적을 남긴 점도 팬들의 지지를 받은 점도 있으나 팀이 위기에 빠졌을 때 외면하지 않았다는 것도 인상적이다. 잠시 J리그로 떠났던 2000년에 울산이 리그 최하위로 추락하자 구단의 복귀 요청에 흔쾌히 수락하며 이듬해 다시 울산 유니폼을 입었다.복귀 즉시 팀 내 득점 2위(6골)와 도움 1위(5도움)를 기록하며 극적인 반등을 이끌었고, 2002년과 2003년에도 고참으로서 팀을 상위권으로 이끌며 선수로서 완벽한 마무리를 지었다. 김현석의 활약에 힘입어 울산은 이듬해 K리그 정상에 서며 왕조의 부활을 알렸다.지도자가 된 이후에도 김현석의 울산 사랑은 이어졌다. 2012시즌까지 코치로 팀에서 헌신하며 아시아축구연맹(AFC) 챔피언스리그 우승을 이끌었으며 지난해 팀이 강등권으로 추락한 상황 속에서도 구단이 내민 손길을 외면하지 않았다.지난 시즌 울산의 상황은 그야말로 최악이었다. 선수단 관련 이슈와 신태용 감독과 불화설을 시작으로 부임 직후에는 겨울 이적시장에서 충분한 지원을 받지 못했다. 외부 영입은 K리그2 서울 이랜드에서 전력 외 자원으로 분류됐던 페드링요뿐이었고, 임대 복귀생이 전부였다.내홍을 다지고 팀의 무너진 조직력을 끌어올려야만 하는 중대한 임무를 부여받은 김현석 감독이었지만, 성공적으로 역할을 해냈다. 전반기 15경기서 8승을 올리며 팀을 상위권에 자리하게끔 했고, 후반기에는 잠시 부침이 있었으나 이를 극복하고 최근 리그 2연승을 질주 중이다.35라운드가 종료된 현재 울산은 2시즌 만에 파이널A 복귀와 함께 17승 6무 12패 승점 57점으로 2위에 자리하고 있다. 직전 라운드에서는 '챔피언' FC서울 원정에서 2-1 승리를 거두며 이번 시즌 상대 전적 3승 1패로 우위를 점하며 자존심을 세우기도 했다.무너졌던 세부 지표도 확실하게 올라간 모습이다. 지난해 이들은 3백~4백을 오가며 팀의 정체성이 무너졌지만, 김현석 감독은 후방에서 안정감 있는 빌드업 체계를 통해 빠른 역습과 크로스 패턴 플레이를 통해 팀의 철학을 다시금 바로 세웠다.팀 득점은 35경기서 56점을 터뜨리며 최다 득점 2위에 자리한 모습이며, 경기당 평균 유효 슈팅 4.97개(1위)·키패스 9.74개(2위)·드리블 성공 2.37개(4위)로 공격 축구 부활을 알렸다. 또 지난해 극심한 부진으로 중국 임대를 떠났던 야고(17골 1도움·최다 득점 1위)를 완벽하게 개조해 냈다.다만 아쉬운 지점은 분명히 존재한다. 수비 부분에서는 아직도 해답을 제시하지 못했고, 순간적인 전술 대응 능력은 팬들의 아쉬움을 사기도 했다. 특히 '라이벌' 전북 현대와 맞대결에서는 3전 전패를, 또 동해안 라이벌 포항과 전적 역시 1승 1무 1패로 압도하지 못했다.그럼에도 불구, 김현석 감독은 지난 시즌 9위까지 추락했던 팀을 2위까지 끌어올리는 기염을 토해냈으며 흩어졌던 팀의 정체성을 찾으면서 무너졌던 팬들의 자존심을 세워줬다.또 끝까지 팀을 생각하는 마음으로 이번 결단까지 내렸다. 시즌 종료가 되지 않은 시점에서 결별 소식이 나온다는 것은 감독으로서 자존심이 상할 법한 소식이지만, 오로지 구단의 미래와 발전 가능성을 위해 윗선의 뜻에 동의했다는 것이다.이는 구단이 시즌을 잘 마무리할 수 있음과 동시에 차기 시즌 좋은 사령탑을 물색할 물리적인 시간까지 벌어준 셈이다.2번의 귀환과 2번의 임무 완수. 미스터 울산 김현석 감독의 구단을 위하는 마음은 그야말로 진심이었다.한편, 김현석 감독은 구단 공식 채널을 통해 "가장 흔들리던 시기에 부임해 매 경기 최선을 다했고, 팀이 다시 굳건하게 서는 모습을 보고 떠나게 되어 아쉬움보다는 울산이 예전의 영광을 완전히 되찾기를 바라는 마음이 훨씬 크다. 선수 시절에 이어 감독으로서 두 번째 복귀를 했을 때도, 언제나 변함없이 큰 응원으로 지지해 주신 처용전사 여러분께 진심으로 감사드린다"라고 소회를 밝혔다.