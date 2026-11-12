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소년들은 보았지만 알지 못했다, '처녀 자살 소동'이 남긴 거리

소년들은 보았지만 알지 못했다, '처녀 자살 소동'이 남긴 거리

[리뷰] 영화 <처녀 자살 소동>

조영준(joyjun7)
26.11.12 14:45최종업데이트26.11.12 15:17
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영화 <처녀 자살 소동> 스틸컷
영화 <처녀 자살 소동> 스틸컷안다미로

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

1970년대 미국 교외의 어느 여름, 평범한 주택가에 사는 리스본가의 다섯 자매는 동네 소년들에게 특별한 존재였다. 엄격한 가톨릭 신자인 어머니(캐서린 터너 분)와 고등학교 수학 교사인 아버지(제임스 우드 분) 아래에서 또래보다 제한된 생활을 했던 탓에 좀처럼 가까워질 수 없었기 때문이다.

그러던 어느 날, 막내 세실리아가 자살을 시도하고, 가까스로 살아난 끝에 다시 목숨을 잃으면서 가족의 일상은 무너지기 시작한다. 부모는 남은 네 딸을 더 엄격하게 통제하고자 하지만, 그들을 지키려던 행동은 오히려 바깥세상으로부터의 고립을 가져올 뿐이다.

소피아 코폴라 감독의 장편 데뷔작 <처녀 자살 소동>(1999)은 소설가 제프리 유제니디스의 원작을 바탕으로 이 비극을 되짚어가는 작품이다. 그 과정에서 영화가 화자로 선택한 사람은 이들 다섯 자매를 잊지 못하는 동네 소년들이다.

테레즈(레슬리 헤이먼 분), 메리(A. J. 쿡 분), 보니(첼스 스웨인 분), 럭스(커스틴 더스트 분), 세실리아(한나 홀 분) 다섯 자매의 진짜 속내는 알지도 못하면서 그저 자신들이 보고 들은 것을 꺼내 놓는다. 전지적 화자의 자리를 얻지 못한 이들이 끝내 알지 못한 것은 무엇이었을까?

다섯 자매를 기억하는 사람들.

세실리아의 비극적인 선택으로 시작되는 이 영화는 리스본가의 다섯 자매가 어떤 결말을 맞이하게 되는지에 대한 결말을 처음부터 열어둔다. 해당 사실이 처음부터 밝혀진 상태에서 그들을 지켜봤던 소년들의 회상으로 이야기가 펼쳐지는 것이다.

그들은 리스본가를 관찰하고, 떠도는 소문을 맞춰보며 자매들의 마음을 알아내고자 한다. 성장한 뒤에도 그 관심은 지워지지 않아 오래전 이웃이었던 사람들의 증언을 찾는다. 문제는 어떤 방법으로도 소녀들이 실제로 어떤 생각을 했는지 알 수 없다는 사실이다. 소년들은 자신이 얼마나 깊이 매료되어 있었는지에 대해서는 진술할 수 있을지 모르지만, 다섯 자매를 이해하지는 못한다. 영화는 이 간극을 이야기의 출발점으로 삼고 있다.

실제로 영화 속 자매들은 화자인 소년들의 말 안에서 종종 하나로 묶이곤 한다. 다섯 인물이 '자매'라는 명사로 묶이는 것도 그렇다. 영화는 종종 이들을 각자의 이름을 가진 존재로 다시 세우고자 하지만 번번이 실패한다. 이런 연출은 소피아 코폴라 감독이 이 이야기를 왜 자신의 첫 번째 장편으로 선택했는지 보여준다.

그는 소설을 읽은 뒤 이미지를 떠올리며 각색을 시작했고, 다른 버전의 영화가 진행 중이라는 사실을 알면서도 자신의 시나리오를 제안했다고 알려져 있다. 감독으로서 그가 어떤 인물과 세계에 관심을 두고 있는지 이 작품에서부터 명확히 드러난 셈이다.

앞서 언급했던 간극, 소년들이 첫사랑으로 기억하는 다섯 소녀의 아름다운 이야기와 그들이 알지 못하는 시간 속의 이야기 모두를 남겨두면서다. 이 거리감이 영화의 아름다운 장면들마저 마냥 낭만적으로 받아들이지 못하게 만든다.

영화 <처녀 자살 소동> 스틸컷
영화 <처녀 자살 소동> 스틸컷안다미로

세실리아의 죽음, 극단적인 가정 내 규율

막내 세실리아의 죽음은 영화 전체의 서사에 관여하는 바가 크다. 그가 처음 목숨을 끊으려 했을 때 의사는 너무 어린 나이에 삶이 얼마나 힘든지 어떻게 아느냐는 식으로 말한다. 이에 세실리아는 열세 살 소녀로 살아본 적이 있느냐고 되묻는다. 짧은 대화지만 작품의 문제의식이 압축되어 있는 지점이다.

하나가 더 있다. 이후 의사의 권고로 리스본가 부모는 남학생들과 어울릴 기회를 마련해주기 위해 작은 파티를 마련한다. 하지만 세실리아는 그 자리를 견디지 못하고, 얼마 지나지 않아 다시 목숨을 끊는다. 이 모든 과정에 어른들의 생각과 판단만 존재할 뿐, 세실리아의 마음은 배제되어 있다.

세실리아의 마음을 정확히 알 도리는 없다. 영화는 그 빈자리를 유지한 채 남겨진 가족이 어떻게 반응하는지에 더 몰두한다. 어머니는 더욱 엄격해지고, 아버지는 딸들에게 다정하게 굴거나 어머니를 설득하려 하면서도 결국 가정의 질서를 바꾸지 못한다. 자신이 옳다고 믿는 규칙을 지키기 위한 어머니의 사랑과 숨 막히는 가정의 규율을 따라야 하는 딸들의 현실이 함께 존재하는 것이다.

이들 가정은 이후 중요한 사건이 일어날 때마다 조금씩 그 의미가 변해가기 시작한다. 처음에는 호기심에 가득 찬 소년들이 올려다보는 아름다운 집이고, 세실리아의 죽음 뒤에는 가족이 외부의 시선으로부터 몸을 숨기는 공간이 된다.

이후 럭스의 서사 다음에는 자매들이 학교도 가지 못한 채 감금되는 공간이며, 종국에는 길 건너 소년들이 지켜볼 수 없는, 짧은 거리마저 자유를 잃는 장소가 된다. 세실리아의 마음이 배제된 사건이 가정 전체로 번지며, 보호의 명분이던 규칙이 모든 가능성을 빼앗게 되는 과정이다.

럭스와 트립, 같은 선택과 다른 결과.

남은 네 자매 가운데 가장 적극적으로 바깥세상과 관계를 맺는 인물은 럭스다. 소년들의 시선을 의식하면서도, 그 시선에 수동적으로 응하지는 않던 그는 학교에서 인기가 많은 트립 폰테인(조쉬 하트넷 분)에게 관심을 보인다. 트립 역시 럭스에게 매력을 느끼며 엄격한 집안의 허락을 얻기 위해 네 자매가 함께 외출할 기회를 만든다. 홈커밍 데이 행사다. 이날의 외출은 네 소녀가 집안의 규칙을 벗어나 또래들과 웃고 춤추며 돌아다닐 수 있는 드문 밤이 된다.

하지만 럭스가 약속과 달리 아침까지 귀가하지 않으면서 네 자매 전체는 외출은 물론 등교마저 금지당하고 만다. 이 내용 전체는 성인이 된 트립의 인터뷰를 통해 드러나는데, 함께 밤을 보낸 두 사람에게 남겨진 결과가 너무도 다르다는 것을 알 수 있다. 한 사람에게는 과거의 연애담으로, 또 한 사람에게는 모두의 시간을 송두리째 바꿔놓는 사건으로.

이후 럭스는 밤마다 지붕 위에서 남자들과 만나는 모습으로 관찰된다. 그 행위를 실연의 상처나 부모에 대한 반항만으로 설명할 수는 없지만, 적어도 소녀가 갇힌 공간 안에서도 자기 몸과 욕망을 통해 선택을 시도하고 있다는 사실은 분명해 보인다. 소년들은 그 모습을 다시 훔쳐보고 이야기하며, 그 행동의 이유는 (막내 세실리아가 그랬던 것처럼) 여전히 럭스 본인의 말로 충분히 전달되지 않는다.

이후에 등장하는, 집에 갇힌 자매들과 소년들이 전화로 음반을 틀어주며 대화하는 장면은 영화에서 가장 인상적인 순간에 속한다. 대화로 안부를 묻거나 고민을 털어놓는 대신 한쪽이 노래를 보내면 다른 쪽이 또 다른 노래로 답하는 방법이다.

토드 룬드그렌과 캐럴 킹의 노래 등이 두 집단 사이를 오가면서 자매들은 자신들이 직접 선택한 방식으로 다시 한번 바깥세상과 접촉하게 된다. 하지만 이 장면에서조차 그들이 어떤 마음으로 음반을 골랐는지는 확인되지 않는다. 관객들이 이 순간을 낭만적으로 떠올리는 소년들 편에 서서 자매들이 행복했다는 증거로 오해해서는 안 되는 이유다. 자매들이 아무것도 하지 않는 시간이 굳이 표현되는 것 역시 이를 위한 최소한의 장치가 된다.

영화 <처녀 자살 소동> 스틸컷
영화 <처녀 자살 소동> 스틸컷안다미로

끝내 지울 수 없는 것, 타인과의 거리.

리스본가가 있는 주택가는 잔디밭과 나무, 비슷한 모습의 단독주택이 늘어선 중산층 교외다. 하지만 단정한 외관 아래에서는 느릅나무가 병들어 베어지고 자동차 산업의 쇠퇴가 이야기된다. 그렇게 동네의 평온함도 조금씩 흔들리기 시작한다.

세실리아가 아꼈던 집 앞 나무를 베어야 할 순간이 되자, 남은 자매들이 막아서는 행동은 특별히 눈에 띈다. 어른들은 나무를 관리해야 할 대상으로 여기지만 소녀들에게는 죽은 동생을 떠올리게 하는 구체적인 흔적이다. 그들이 나무를 지키려 한다는 사실만으로 죽음을 설명할 수는 없어도, 적어도 무언가를 잃지 않으려는 마음을 직접 행동으로 드러낸 순간이라는 점에서 의미가 있다. 그런데 이웃 사람들은 그런 모습마저 신기한 광경처럼 바라본다. 가까이에 살면서도 리스본가에 무슨 일이 일어나는지 알지 못하는 주민들은 비극이 벌어진 뒤에야 저마다의 설명을 내놓는다.

하지만 그들이 내놓는 설명은 소녀들을 이해하는 데 도움이 되지 않는다. 이웃들은 집안의 장식 취향을 두고 농담하거나, 자매들의 행동을 동네에서 일어난 기이한 사건처럼 이야기한다. 마지막 무렵, 공기의 악취와 오염을 소재로 삼아 열린 파티는 그런 태도를 더욱 노골적으로 드러낸다.

질식이라는 말을 놀이의 주제로 삼은 사람들 곁에는 실제로 숨 쉴 공간을 잃어 갔던 소녀들의 이야기가 있다. 이를 통해 영화는 겉으로 단정한 공동체가 불편한 문제를 얼마나 쉽게 일상의 소문이나 유행으로 바꾸는지 보여준다. 리스본가를 구경하고 이야기하는 사람은 많았지만, 가족의 문이 닫힌 뒤에 그 집에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 확인하고자 하는 행동은 좀처럼 실행되지 못한다.

그 결과 비극이 발생한다. 부모의 과잉보호와 고립, 럭스가 겪게 되는 배신, 이웃의 무관심 등의 사건들은 모두 자매들의 삶을 둘러싼 조건일 수 있지만, 그것만으로 이들이 왜 극단적인 선택을 했는지 정확히 알 수는 없다. 죽음은 모종의 아름다운 탈출 혹은 결말로 받아들여질 때, 이전에 놓인 현실적 고통과 저마다의 삶 전부를 지워내곤 한다. 영화가 그들의 이유를 마지막까지 확정하지 않는 이유도 여기에 있다. 비극 이후 소년들은 흔적을 찾아 자신들의 기억을 맞춰보지만, 이 행위는 자신들이 얼마나 그들을 사랑했는지를 드러내는 일에 더 가까워 보이기도 한다.

소피아 코폴라 감독은 소년들의 오랜 애도를 무시하지 않으면서도 그 애도가 놓치고 있는 사람들을 계속 떠올리게 한다. 창문 너머로 다섯 자매를 바라보던 소년들이 세월이 지난 후에도 그 집의 흔적을 들여다보고 있는 장면은 영화 전체를 하나의 장면으로 묶는다. 그토록 오래 보았는데도 알지 못했던 것, 다섯 자매를 향한 기억이 끝내 지울 수 없는 것은 바로 그 거리다.
영화 처녀자살소동 소피아코폴라 커스틴던스트 조쉬하트넷

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