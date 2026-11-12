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400여 명 마음 훔친 발레리나의 실체

400여 명 마음 훔친 발레리나의 실체

[현장] '발레의 도시'에서 만난 코리아발레스타즈의 '호두까기인형'

이규승(sortirong)
26.11.12 15:19최종업데이트26.11.12 15:19
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12일 오전, 서울 송파구 송파문화예술회관 송파아트홀. 무대 위 커다란 치마 속에서 노란색 발레 의상을 입은 어린아이들이 하나둘 모습을 드러냈다. 앙증맞은 몸짓으로 무대 위를 움직이기 시작하자 객석 여기저기서 감탄이 쏟아졌다.

"아, 너무 귀여워!"

작은 발레리나들이 팔을 벌리고 발끝을 움직일 때마다 박수와 웃음이 이어졌다. 성인 무용수들의 우아한 동작을 지켜보던 학생들이 어린 무용수들에게는 더욱 친근하게 반응했다. 공연 내내 조용히 발레를 감상하던 아이들까지 웃음을 터뜨렸다. 이날 객석에서 가장 직접적이고 뜨거운 호응을 끌어낸 장면이었다.

이날 공연은 서울시 청소년 공연 관람 지원사업 '2026 공연봄날'에 선정된 코리아발레스타즈의 '호두까기인형'이다. 마장중학교 110명, 개포초등학교 178명, 명일초등학교 32명, 보라매초등학교 50명, 영파여자중학교 87명 등 5개 학교 학생 457명이 객석을 채웠다.

서로 다른 학교에서 온 학생들이 한 공간에서 차이콥스키의 음악을 듣고, 발레리나들의 움직임을 바라보는 시간이었다. 그중에서도 자신들과 나이가 비슷하거나 더 어린 무용수들의 등장은 발레를 한층 가깝게 느끼게 하는 특별한 순간이었다.

공연이 끝난 뒤 만난 코리아발레스타즈 조미송 단장은 바로 이 장면에 주목했다. 정통 클래식 발레를 무대에 올리면서도 어린 무용수들의 출연을 중요하게 생각하는 이유가 있다고 했다.

정통 발레의 매력

코리아발레스타즈의 호두까기 인형 공연 장면
코리아발레스타즈의 호두까기 인형 공연 장면이규승

"호두까기인형은 원래 어린이하고 어른들하고 같이 나오는 거예요. 어린이가 1막 주인공이고 2막은 어른들이 하고, 이게 원래 정통 콘셉트예요."

조 단장의 설명은 명확했다. '호두까기인형'은 성인 무용수들이 화려한 기교를 선보이는 작품이면서 동시에 어린이들의 상상과 꿈이 출발점이 되는 발레라는 것이다.

크리스마스이브에 호두까기인형을 선물 받은 소녀 클라라가 환상적인 세계를 여행하는 1막과, 과자 나라에서 다채로운 춤이 펼쳐지는 2막은 서로 다른 매력을 지닌다. 어린이와 성인 무용수가 함께 무대에 서는 것은 작품의 중요한 특징이기도 하다.

코리아발레스타즈에는 산하 조직인 '코리아 유스 발레스타즈'가 있다. 어린 무용수들이 성인 단원들과 함께 공연하며 무대 경험을 쌓을 수 있는 기반이다. 조 단장은 어린이 역할을 성인 무용수가 대신하는 공연도 있지만, 자신들은 가능한 한 어린 무용수들과 함께하는 전통을 이어가고 싶다고 설명했다.

▲ 코리아발레스타즈의 호두까기 인형 공연 장면 ⓒ 이규승


이날 무대에 오른 어린 광대들은 코리아 유스 발레스타즈의 정규 단원과는 별도로 무용학원 등을 통해 참여한 아이들이다. 작은 무용수들이 무대 위에서 자연스럽게 움직이기까지는 여러 차례의 연습과 지도교사들의 세심한 준비가 필요하다.

"요즘은 어린 무용수 8명 모으기도 힘들대요. 연습시키는 데 손이 제일 많이 가요."

조 단장은 이렇게 웃으며 설명했다. 그러나 그 수고가 무색할 만큼 이날 객석의 반응은 뜨거웠다. 어린아이들이 무대에 등장하자 학생들의 시선이 한꺼번에 모였고, 작은 몸짓 하나에도 박수가 쏟아졌다.

흥미로운 점은 발레의 화려한 기교보다 아이들이 보여주는 친근한 움직임이 더 큰 반응을 끌어냈다는 사실이다. 발레를 처음 보는 학생들에게는 완벽하게 다듬어진 기술 못지않게 자신과 비슷한 또래가 무대에 선 모습이 특별한 감동으로 다가온 것이다.

이번 공연에서는 전통적인 '호두까기인형'의 1막을 기존 공연 영상으로 소개하고, 2막의 주요 춤을 실제 무대에서 선보였다. 공연장의 규모와 공연 시간을 고려한 선택이었다.

스크린에서는 크리스마스 장식과 화려한 무대장치 속에서 펼쳐지는 클라라의 이야기가 이어졌다. 영상이 끝난 뒤 실제 무대에는 스페인 춤과 중국 춤, 러시아 춤, 프랑스 춤, 꽃의 왈츠 등 다채로운 춤이 차례로 등장했다.

분홍빛 의상을 입은 무용수들이 펼치는 군무, 사탕요정과 왕자의 우아한 2인무, 각 나라의 특색을 살린 의상과 움직임이 음악에 맞춰 이어졌다. 무용수들이 손끝을 뻗고 발끝으로 균형을 잡을 때마다 클래식 발레 특유의 절제된 아름다움이 드러났다.

조 단장은 원작의 무대장치와 출연진을 그대로 옮기기는 어려웠지만, 주요 춤만큼은 가능한 한 정통 발레의 형식을 유지하고 싶었다고 설명했다.

아이들이 만난 정통 발레

코리아발레스타즈의 호두까기 인형 공연 장면
코리아발레스타즈의 호두까기 인형 공연 장면이규승

송파구는 발레와 특별한 인연을 이어온 지역이다. 석촌호수를 무대로 서울발레페스티벌이 열리고, 어린이들이 직접 춤을 배우고 무대에 서는 '송파키즈 에뚜왈 무용단'도 운영돼 왔다. 발레가 전문 공연장의 무대를 넘어 시민들의 일상과 어린이들의 예술교육으로 확장되는 곳이다.

그런 송파에서 457명의 학생이 한자리에 모여 '호두까기인형'을 감상했다는 사실은 의미가 있다. 발레가 익숙한 사람에게는 잘 알려진 고전 작품이지만, 처음 공연장을 찾는 청소년들에게는 모든 동작과 음악, 의상이 새로운 경험이기 때문이다.

조 단장은 이번 공연에서 특별히 중요하게 생각한 것이 있다고 했다. 어린 관객들이 고전발레의 춤을 충분히 직접 경험하도록 하는 일이었다.

"적어도 호두까기인형에 대한 그 무용 전체를 보여주는 게 목표였기 때문에..."

공연 직후 인터뷰에서 그는 해설을 중심으로 몇 개의 춤을 선보이는 방식과 정통 발레의 레퍼토리를 이어서 보여주는 방식은 다르다고 설명했다. 학생들에게 작품을 쉽게 설명해 주는 공연도 의미 있지만, 때로는 원작의 음악과 안무를 최대한 충실하게 경험하도록 하는 것 자체가 중요한 예술교육이라는 생각이다.

실제로 이날 무대에서는 스페인 춤의 경쾌한 리듬과 러시아 춤의 역동적인 움직임, 꽃의 왈츠가 만들어내는 우아한 군무가 연속적으로 펼쳐졌다. 학생들은 각 장면을 통해 발레라는 장르가 얼마나 다채로운 표현을 담고 있는지 직접 확인할 수 있었다.

물론 발레를 처음 접하는 학생들에게는 조금 낯선 시간도 있었을 것이다. 언제 박수를 쳐야 하는지, 서로 다른 춤이 어떤 의미를 지니는지 잘 모르는 학생도 있었다. 그러나 이런 낯섦마저 고전예술을 처음 만나는 과정의 일부일 수 있다. 무엇보다 정통 발레의 움직임과 음악을 직접 경험한다는 사실은 영상이나 설명만으로 대체하기 어려운 가치가 있다.

▲ 공연 장면 ⓒ 이규승


조 단장 역시 이날 어린 무용수들이 등장했을 때의 반응을 인상적으로 받아들였다.

"아까 꼬맹이 나올 때 반응 엄청 좋았잖아요. 그런 식으로 계속 뭔가를 조금 더 개발해서 알려주고…."

정통 발레의 형식을 지키면서도 청소년 관객이 더 친근하게 받아들일 수 있는 장면과 소통 방식을 발전시켜 나가겠다는 의미로 들렸다.

이날 공연에서 가장 흥미로웠던 대목도 바로 그 지점이다. 정교한 기술을 보여주는 성인 무용수들의 무대와 어린 무용수들의 순수한 움직임은 서로 다른 방식으로 객석에 다가왔다. 하나는 예술적 감탄을, 다른 하나는 친근한 응원과 웃음을 불러일으켰다. 두 장면이 함께할 때 고전발레의 매력은 더욱 풍성해졌다.

공연을 마친 뒤에는 성인 무용수들과 어린 무용수들이 나란히 무대 앞으로 나와 손을 잡았다. 분홍빛 드레스와 화려한 민속 의상, 작은 발레복이 한 무대에 어우러진 피날레였다.

공연을 마치고 인터뷰에 나선 조미송 단장과 단원들
공연을 마치고 인터뷰에 나선 조미송 단장과 단원들이규승

조 단장과 함께 기념사진을 찍은 진현영(19), 황다인(16), 한가은(15) 등 젊은 무용수들의 모습에서도 다음 세대로 이어지는 발레의 시간을 엿볼 수 있었다. 오늘은 선배 무용수들과 함께 무대에 서지만, 언젠가는 자신들이 또 다른 어린 무용수들에게 무대의 길을 열어주는 주인공이 될 것이다.

송파아트홀을 나서며 가장 오래 기억에 남은 것은 화려한 기교의 이름이 아니었다. 노란 발레복을 입은 어린아이들이 무대에 등장했을 때 객석에서 터져 나왔던 한마디였다.

"아, 너무 귀여워!"

어쩌면 이날 학생들이 발레와 가장 가까워진 순간은 바로 그때였는지도 모른다. 정통 발레의 아름다움은 무대 위에서 이어지고, 그 아름다움을 바라보며 환호했던 아이들의 마음에서는 또 다른 발레의 시간이 시작되고 있었다.

코리아발레스타즈의 호두까기 인형 커튼콜
코리아발레스타즈의 호두까기 인형 커튼콜이규승
발레

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이규승 (sortirong) 내방

23년간 문화예술계에 몸담고 있다. 월간지 <문화+서울> 편집장(2013~2022), 한겨레신문 객원 필진(2016~2023)으로 글을 썼다. 현재는 서울 대학로 일대에서 공연과 전시 등 다양한 분야의 소식을 전한다. 이밖에 문화예술 전문매체인 '서울문화투데이'와 '더프리뷰' 등에 문화예술 칼럼을 연재 중이다.

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