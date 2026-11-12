400여 명 마음 훔친 발레리나의 실체

12일 오전, 서울 송파구 송파문화예술회관 송파아트홀. 무대 위 커다란 치마 속에서 노란색 발레 의상을 입은 어린아이들이 하나둘 모습을 드러냈다. 앙증맞은 몸짓으로 무대 위를 움직이기 시작하자 객석 여기저기서 감탄이 쏟아졌다.
"아, 너무 귀여워!"
작은 발레리나들이 팔을 벌리고 발끝을 움직일 때마다 박수와 웃음이 이어졌다. 성인 무용수들의 우아한 동작을 지켜보던 학생들이 어린 무용수들에게는 더욱 친근하게 반응했다. 공연 내내 조용히 발레를 감상하던 아이들까지 웃음을 터뜨렸다. 이날 객석에서 가장 직접적이고 뜨거운 호응을 끌어낸 장면이었다.
이날 공연은 서울시 청소년 공연 관람 지원사업 '2026 공연봄날'에 선정된 코리아발레스타즈의 '호두까기인형'이다. 마장중학교 110명, 개포초등학교 178명, 명일초등학교 32명, 보라매초등학교 50명, 영파여자중학교 87명 등 5개 학교 학생 457명이 객석을 채웠다.
서로 다른 학교에서 온 학생들이 한 공간에서 차이콥스키의 음악을 듣고, 발레리나들의 움직임을 바라보는 시간이었다. 그중에서도 자신들과 나이가 비슷하거나 더 어린 무용수들의 등장은 발레를 한층 가깝게 느끼게 하는 특별한 순간이었다.
공연이 끝난 뒤 만난 코리아발레스타즈 조미송 단장은 바로 이 장면에 주목했다. 정통 클래식 발레를 무대에 올리면서도 어린 무용수들의 출연을 중요하게 생각하는 이유가 있다고 했다.
정통 발레의 매력