400여 명 마음 훔친 발레리나의 실체

이규승

"적어도 호두까기인형에 대한 그 무용 전체를 보여주는 게 목표였기 때문에..."

▲ 공연 장면 ⓒ 이규승

"아까 꼬맹이 나올 때 반응 엄청 좋았잖아요. 그런 식으로 계속 뭔가를 조금 더 개발해서 알려주고…."

코리아발레스타즈의 호두까기 인형 공연 장면송파구는 발레와 특별한 인연을 이어온 지역이다. 석촌호수를 무대로 서울발레페스티벌이 열리고, 어린이들이 직접 춤을 배우고 무대에 서는 '송파키즈 에뚜왈 무용단'도 운영돼 왔다. 발레가 전문 공연장의 무대를 넘어 시민들의 일상과 어린이들의 예술교육으로 확장되는 곳이다.그런 송파에서 457명의 학생이 한자리에 모여 '호두까기인형'을 감상했다는 사실은 의미가 있다. 발레가 익숙한 사람에게는 잘 알려진 고전 작품이지만, 처음 공연장을 찾는 청소년들에게는 모든 동작과 음악, 의상이 새로운 경험이기 때문이다.조 단장은 이번 공연에서 특별히 중요하게 생각한 것이 있다고 했다. 어린 관객들이 고전발레의 춤을 충분히 직접 경험하도록 하는 일이었다.공연 직후 인터뷰에서 그는 해설을 중심으로 몇 개의 춤을 선보이는 방식과 정통 발레의 레퍼토리를 이어서 보여주는 방식은 다르다고 설명했다. 학생들에게 작품을 쉽게 설명해 주는 공연도 의미 있지만, 때로는 원작의 음악과 안무를 최대한 충실하게 경험하도록 하는 것 자체가 중요한 예술교육이라는 생각이다.실제로 이날 무대에서는 스페인 춤의 경쾌한 리듬과 러시아 춤의 역동적인 움직임, 꽃의 왈츠가 만들어내는 우아한 군무가 연속적으로 펼쳐졌다. 학생들은 각 장면을 통해 발레라는 장르가 얼마나 다채로운 표현을 담고 있는지 직접 확인할 수 있었다.물론 발레를 처음 접하는 학생들에게는 조금 낯선 시간도 있었을 것이다. 언제 박수를 쳐야 하는지, 서로 다른 춤이 어떤 의미를 지니는지 잘 모르는 학생도 있었다. 그러나 이런 낯섦마저 고전예술을 처음 만나는 과정의 일부일 수 있다. 무엇보다 정통 발레의 움직임과 음악을 직접 경험한다는 사실은 영상이나 설명만으로 대체하기 어려운 가치가 있다.조 단장 역시 이날 어린 무용수들이 등장했을 때의 반응을 인상적으로 받아들였다.정통 발레의 형식을 지키면서도 청소년 관객이 더 친근하게 받아들일 수 있는 장면과 소통 방식을 발전시켜 나가겠다는 의미로 들렸다.이날 공연에서 가장 흥미로웠던 대목도 바로 그 지점이다. 정교한 기술을 보여주는 성인 무용수들의 무대와 어린 무용수들의 순수한 움직임은 서로 다른 방식으로 객석에 다가왔다. 하나는 예술적 감탄을, 다른 하나는 친근한 응원과 웃음을 불러일으켰다. 두 장면이 함께할 때 고전발레의 매력은 더욱 풍성해졌다.공연을 마친 뒤에는 성인 무용수들과 어린 무용수들이 나란히 무대 앞으로 나와 손을 잡았다. 분홍빛 드레스와 화려한 민속 의상, 작은 발레복이 한 무대에 어우러진 피날레였다.