축구대표팀 내분 논란, 선수들의 해명만으로 충분한가

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A매치 2연전을 앞둔 한국 축구 대표팀 손흥민 등 선수들이 11월 10일(현지시간) 카타르 도하 카타르대학교 훈련장에서 몸을 풀며 대화를 나누고 있다.최근 대한민국 축구대표팀을 뒤흔든 내분설과 관련해 주장 손흥민을 비롯한 국가대표 선수들이 공식 입장을 밝혔다.손흥민과 이재성(이상 1992년생), 김민재·황인범·황희찬(이상 1996년생)은 12일 대한축구협회를 통해 공동 입장문을 발표하고 "국민 여러분과 축구팬 여러분께 걱정을 끼쳐 드린 점 죄송하다"고 사과했다.선수들은 "이번 소집에서 함께 모여 대표팀에 관한 서로의 생각을 솔직하게 나눴다. 그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었다"며 "무엇보다 우리 모두가 같은 마음이라는 것을 다시 확인했다"고 밝혔다.이어 "지난 월드컵에서 국민 여러분께 실망을 드렸던 후회와 아쉬움은 지금도 남아 있다"며 "같은 일을 반복하지 않으려면 무엇이 달라져야 하는지가 고민의 출발점이었다"고 설명했다.축구대표팀은 최근 고참 선수인 1992년생과 1996년생 선수들 사이에 갈등이 있다는 의혹에 휩싸였다.논란은 2026 북중미월드컵 당시 불거진 선수단 내부 소통 문제에서 비롯됐다. 일부 국내 취재진의 선수단 관련 보도가 논란이 되자 손흥민과 이재성 등을 중심으로 선수단 인터뷰에 응하지 않기로 결정했지만, 이 과정에서 96년생 선수들이 고참 선수들의 결정에 이견을 보였다는 보도가 나왔다.어수선한 분위기속에 하나가 되지 못한 대표팀은 북중미월드컵 조별리그에서 탈락하며 부진한 모습을 보였다. 지난 9~10월 A매치 평가전에서도 김민재는 베네수엘라전 직후 "수비수들이 불쌍하다"고 발언하며 팀의 경기력과 운영에 대한 불만을 드러냈다. 황인범은 "몸도 힘들고 마음도 힘들다"며 대표팀 환경에 대한 아쉬움을 나타냈다.10월 A매치 4연전 우즈베키스탄과의 경기를 마친 후에는 김민재와 황인범, 황희찬 등 1996년생 선수들의 국가대표 동반 은퇴설까지 불거졌다. 일부 언론에서는 이들이 북중미월드컵을 치르는 과정에서 주장 손흥민과의 소통에 서운함을 느꼈다고 주장했다.사태의 파장은 심각했다. 손흥민이 이날 A매치 통산 59호골을 터뜨리며 차범근을 넘어 한국 축구대표팀 역대 최다득점 기록을 세웠지만, 1996년생들의 은퇴설과 불화설 파문에 모두 묻혀버렸다.장기간 대표팀 주장을 맡아온 손흥민의 리더십에도 의문이 제기됐으며, 은퇴설에 휩싸인 96년생 선수들을 향한 비판도 이어졌다.축구협회는 지난 10월 13일 입장문을 내고 선수들을 향한 무분별한 억측과 인신공격성 비난이 확산하는 데 대해 우려를 표했다. 대표팀 내부에 심각한 수준의 불화가 있다는 주장도 부인했지만, 의혹은 쉽게 가라앉지 않았다. 국회 문화체육관광위원회 국정감사에서는 일부 선수들이 손흥민을 이름 대신 '그분'이나 등번호인 '7번'으로 부른다는 주장까지 제기됐다11월 A매치 소집이 다시 다가오면서 모레노 감독과 축구협회가 이번 사태에 대한 어떤 입장정리를 보일지 관심이 쏠렸다. 모레노 감독은 논란의 당사자로 거론된 손흥민과 1996년생 선수들을 모두 소집했고, 손흥민의 주장직도 유지했다.다시 모인 선수들은 대화의 시간을 통해 갈등 봉합에 나섰다. 손흥민과 황희찬이 훈련장에서 진지하게 대화를 나누는 모습이 포착됐으며, 손흥민도 선수단에 "다시 하나가 되자"는 메시지를 전한 것으로 전해졌다.이번 공동 입장문에서 선수들은 그동안 제기된 개인 간 불화설과 동반 은퇴설을 부인했다. 선수들은 "대표팀 선수들이 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 특정 사안에 대한 이해관계에서 비롯된 것이 아니라 대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식에서 출발했다"며 "은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아니다"라고 했다.그동안 각종 의혹에 대하여 선수들이 설명하지 않은 이유에 대해서도 설명했다. 선수들은 "대표팀에 관한 문제는 먼저 내부에서 충분히 이야기하고 해결해 나가는 것이 맞다고 생각했다"며 "충분한 대화 없이 개별적으로 입장을 밝히는 것은 오히려 또 다른 오해를 낳을 수 있다고 판단했다"고 밝혔다.또한 "오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료"라며 서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하겠다고 약속했다. "후배 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다"고 했다.선수들의 공동 입장문을 두고 팬들의 반응은 엇갈리고 있다. 내분설을 정리하고 다시 하나의 팀으로 뭉치겠다는 약속을 긍정적으로 평가하는 목소리가 있는 반면, 손흥민과 이재성 등에게 사과할 이유가 있느냐며 1996년생 선수들을 비판하는 반응도 적지 않다.한편으로는 대표팀 분위기를 크게 뒤흔들어놓은 선수들이 직접 구체적인 해명이나 기자회견 없이 공동 입장문 한 장으로 사태를 마무리하려 한다는 곱지않은 시선도 나오고 있다. 과연 선수들의 사과와 해명이 얼마나 진정성이 있는지, 대표팀의 분위기가 정말 달라졌는지는 경기력으로 증명해야한다.모레노 감독이 이끄는 대표팀은 한국시간으로 오는 13일 오후 11시 30분 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 평가전을 치른다. 이어 17일에는 카타르와 맞붙는다. 올해 대표팀이 치르는 마지막 일정이자, 이 경기를 모레노 임시감독의 계약기간이 종료되는 2연전이기에 한국축구에 중요한 분기점이 될수 있다.선수들은 입장문을 통해 "이번 평가전에서 한마음으로 최선을 다하겠다"며 "한국 축구의 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 자세로 격려와 응원에 보답하겠다"고 약속했다. 과연 대표팀이 내분설 파동을 진화하고, 하나된 모습으로 다시 팬들의 신뢰를 회복할수 있을까.