65억 투수도 우승 포수도 떠났다... SSG에 몰아치는 방출 칼바람

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큰사진보기 ▲김성용 SSG 랜더스 신임운영담당[SSG 구단 제공] 연합뉴스

SSG는 이미 지난 10일에도 8명의 선수에게 재계약 불가 의사를 전달하며 선수단 개편에 나선 바 있다. 이 중에는 SK-SSG를 잇는 원클럽맨이자 리그를 대표하는 잠수함 선발투수였던 박종훈도 포함되어 있었다.박종훈은 2018년 SK 우승의 주역이었고, 2021시즌을 마친 뒤에는 SSG와 5년 총액 65억 원으로 KBO리그 최초 비FA 다년 계약의 주인공이 되기도 했다.



하지만 박종훈은 2022년 3승을 시작으로 2023년 2승, 2024년 1승에 그쳤고 지난해에는 5경기에서 승리 없이 2패 평균자책점 7.11을 기록하며 1군에서 경쟁력을 상실했다. 2026년에는 퓨처스(2군)리그에서만 21경기에 등판해 1승 4패 1세이브 4홀드 평균자책점 3.51에 그치며 뚜렷한 성과를 내지 못했다. 결국 올 시즌에는 단 한 차례도 1군 마운드에 오르지 못하며 방출의 칼바람을 피하지 못했다. 박종훈은 은퇴를 선언하지 않았지만 한 달이 넘도록 새로운 소속팀을 구하지 못하고 있다.



또한 SSG는 프런트에서도 올해 성적부진의 책임을 물어 김재현 전 단장과 결별하고 지난 11일 김성용 R&D팀장을 선임하며 개편에 나섰다. 구단은 기존 단장이라는 직함 대신 '운영담당'이라는 직책을 도입하며 기존 단장의 역할을 수행하기로 했다.



SSG는 2022년 KBO리그 최초의 '와이어 투 와이어' 통합 우승을 이뤄낸 이후 최근 4년간 3-6-3-6위로 가을야구 진출과 탈락을 반복하면서 팀 성적이 갈지자 행보를 보이고 있다. 2028년 청라 돔구장 이전을 앞두고 있는 SSG는 다가오는 2027년 문학구장에서의 마지막 시즌에 유종의 미를 거두기 위하여 비시즌 뼈를 깎는 진통을 감수하고 있는 중이다.



☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기 김성용 SSG 랜더스 신임운영담당[SSG 구단 제공]SSG는 이미 지난 10일에도 8명의 선수에게 재계약 불가 의사를 전달하며 선수단 개편에 나선 바 있다. 이 중에는 SK-SSG를 잇는 원클럽맨이자 리그를 대표하는 잠수함 선발투수였던 박종훈도 포함되어 있었다.박종훈은 2018년 SK 우승의 주역이었고, 2021시즌을 마친 뒤에는 SSG와 5년 총액 65억 원으로 KBO리그 최초 비FA 다년 계약의 주인공이 되기도 했다.하지만 박종훈은 2022년 3승을 시작으로 2023년 2승, 2024년 1승에 그쳤고 지난해에는 5경기에서 승리 없이 2패 평균자책점 7.11을 기록하며 1군에서 경쟁력을 상실했다. 2026년에는 퓨처스(2군)리그에서만 21경기에 등판해 1승 4패 1세이브 4홀드 평균자책점 3.51에 그치며 뚜렷한 성과를 내지 못했다. 결국 올 시즌에는 단 한 차례도 1군 마운드에 오르지 못하며 방출의 칼바람을 피하지 못했다. 박종훈은 은퇴를 선언하지 않았지만 한 달이 넘도록 새로운 소속팀을 구하지 못하고 있다.또한 SSG는 프런트에서도 올해 성적부진의 책임을 물어 김재현 전 단장과 결별하고 지난 11일 김성용 R&D팀장을 선임하며 개편에 나섰다. 구단은 기존 단장이라는 직함 대신 '운영담당'이라는 직책을 도입하며 기존 단장의 역할을 수행하기로 했다.SSG는 2022년 KBO리그 최초의 '와이어 투 와이어' 통합 우승을 이뤄낸 이후 최근 4년간 3-6-3-6위로 가을야구 진출과 탈락을 반복하면서 팀 성적이 갈지자 행보를 보이고 있다. 2028년 청라 돔구장 이전을 앞두고 있는 SSG는 다가오는 2027년 문학구장에서의 마지막 시즌에 유종의 미를 거두기 위하여 비시즌 뼈를 깎는 진통을 감수하고 있는 중이다. SSG랜더스 김민식 류효승 박종훈 김재현단장 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 이준목 (seaoflee) 내방 구독하기 . 이 기자의 최신기사 축구대표팀 내분 논란, 선수들의 해명만으로 충분한가

2023년 10월 17일 인천 SSG 랜더스필드에서 열린 프로야구 SSG 랜더스와 두산 베어스의 경기. 3회말 SSG 공격 무사 상황에서 김민식이 우중월 솔로 홈런을 치고 홈으로 향하고 있다.올시즌 가을야구 진출에 실패한 프로야구 SSG 랜더스에 대대적인 칼바람이 불고 있다. 벌써 두 번에 걸친 대대적인 선수단 정비를 거치며 2027년을 향한 팀 개편에 박차를 가하고 있다. 이 과정에서 한때 우승을 함께했던 영광의 주역들도, 팀의 미래로 꼽히던 유망주도 방출의 칼날을 피하지 못했다.SSG는 12일 소속 선수 5명, 코치 4명과 재계약하지 않는다고 공식 발표했다. 투수 길지석, 포수 김민식, 야수 김창평, 김태윤, 류효승, 코칭스태프였던 나경민, 류택현, 이영욱, 곽현희 코치가 재계약 불가 통보를 받았다.방출 선수 중 가장 눈에 띄는 이름은 역시 김민식이다. 마산고와 원광대를 졸업한 김민식은 2012년 신인 드래프트 2라운드 전체 11순위로 SSG의 전신인 SK 와이번스에 입단하며 프로 경력을 시작했다. 2017년에는 KIA 타이거즈로 이적해 활약하다가 2022년 SSG로 인수된 친정팀에 다시 복귀했다.스타급 선수는 아니었지만 희소성 있는 좌타포수이자 뛰어난 도루 저지 능력을 바탕으로 준주전급으로 중용되며 많은 기회를 받았다. 특히 2017년에는 KIA에서, 2022년에는 SSG에서 공교롭게도 팀을 옮길 때마다 첫시즌에 소속팀이 정상에 오르며 한국시리즈 우승반지를 두 번이나 거머쥐었다.특히 2017년에는 KIA의 통합우승을 확정짓는 마지막 아웃카운트를 파울타구로 직접 잡아내며 '우승 세리머니 포수'가 되는 영광도 누렸다. 2024년에는 자유계약선수(FA) 자격을 얻어 SSG와 2년 총액 5억 원에 계약하기도 했다.하지만 김민식은 최근 3년간 출장 기회가 급격히 줄었다. 2024년 45경기 출전에 그쳤고, 2025년에는 1군 경기에 단 한 번도 나서지 못했다. 올해도 14경기에서 28타수 4안타(타율 .143)에 머물렀고, 지난 6월 6일 인천 KT위즈전이 마지막 출전이었다. 조형우와 이지영에, 유망주 이율예와 김규민까지 이미 신구 포수자원이 넘쳐나는 SSG에서 더이상 김민식의 자리는 없었다. 김민식의 정규시즌 통산 성적은 880경기 타율 .225, 25홈런, 224타점을 기록했다.SSG는 시즌중에도 포수보강이 필요한 팀들과 김민식의 트레이드를 타진했으나 카드가 맞지 않았던 것으로 알려졌다. 구단은 결국 시즌 후 김민식을 조건없이 풀어주는 것을 선택했다. 김민식은 아직 은퇴를 선언하지 않았고 자유롭게 어느 구단과도 계약을 맺을 수 있게 되었기에 선수생활을 더 이어갈 가능성이 남아있다.거포 유망주로 기대를 모았던 류효승 역시 SSG 팬들이라면 아쉬워할 이름이다. 대구상원고와 성균관대를 졸업한 류효승은 2020년 2차 6라운드 60순위로 SK에 지명됐다. 190cm, 100kg의 당당한 체구를 앞세워 대학리그 홈런왕, U-23 국가대표 등 아마추어에서 손꼽히는 거포로 주목받았지만 프로에서는 좀처럼 자리를 잡지 못했다.프로진출 이후 2024년까지 1군 통산 12경기 출전에 그쳤던 류효승은, 2025시즌 27경기에 출장하여 타율 2할 8푼 7리에 홈런 6개를 터뜨리며 드디어 강렬한 인상을 남기는 데 성공했다 . 2025년 9월 16일 NC 다이노스에는 로건 앨런(당시 NC)를 상대로 4타자 연속홈런이자 자신의 생애 첫 장외홈런을 터뜨린 장면은 최고의 하이라이트였다.그러나 올해는 기대와 달리 또다시 부상에 허덕이며 1군에서 9경기 타율 1할 6푼 1홈런 1타점을 남기는 데 그쳤다. 류효승은 SSG 입단 이후 크고 작은 수술만 5차례나 받았을만큼 잦은 부상에 허덕였다. 1군에서 자리를 잡지 못하는 사이에 나이도 어느덧 30대에 접어들었다. 결국 류효승은 SSG 팬들이 그토록 기다렸던 잠재력을 다 만개하지 못한 채, 1군 통산 48경기 타율 2할 4푼 2리 8홈런 19타점 21득점을 남기고 서른 살의 나이에 은퇴를 선언했다.또 다른 방출자인 김창평은 2019년 팀의 2차 1라운드 전체 6순위 지명을 받은 이후 팀내 야수 유망주 중 하나로 꼽혔다. 2019년부터 3년간 93경기에 나서며 꾸준히 기회를 얻었지만 잦은 부상으로 꽃을 피우지는 못했다. 당초 내야수였던 김창평은 공격력을 살리기 위해 외야로 전향을 시도하기도 했으나 좀처럼 1군에서 자기 기량을 보여주지 못했다. 최근 3년간 1군 출장은 16경기에 그쳤고 볼넷 2개를 제외하면 12타수 무안타에 그쳤다. 결국 김창평은 1군 통산 109경기에서 타율 .156이라는 성적을 남기고 구단을 떠나게 됐다.