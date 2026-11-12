손흥민·김민재 등 입장문... "같은 목표 향해 나아갈 동료"

대한축구협회

12일 대한축구협회 홈페이지에 올라온 선수들의 입장문 전문.불화설에 휩싸였던 한국 축구대표팀의 주축 선수들이 공동 입장문을 냈다. 손흥민·이재성·김민재·황인범·황희찬은 대표팀 은퇴를 조건으로 특정 요구를 관철하려 했다는 의혹을 부인하고, 이번 소집에서 대표팀의 준비 과정과 운영에 관한 의견을 나눴다고 밝혔다.대한축구협회는 12일 공식 홈페이지에 다섯 선수가 전달한 '한국축구를 사랑해 주시는 팬 여러분께 드리는 글'을 공개했다. 선수들은 최근 대표팀 관련 보도로 팬들에게 걱정을 끼친 데 대해 사과한 뒤, 논의가 시작된 배경과 그동안 개별적으로 해명하지 않았던 이유를 설명했다.이들은 "은퇴를 조건으로 특정한 요구를 관철하려 했다는 것은 전혀 사실이 아닙니다"라고 밝혔다. 특정 선수와의 개인적인 갈등이나 이해관계에서 논의가 시작됐다는 해석에도 선을 그었다. 선수들은 그 출발점을 "대표팀이 더 나아져야 한다는 공통된 문제의식"이라고 설명했다.이번 입장문은 지난달 불거진 대표팀 내부 갈등 의혹에 대한 당사자들의 공동 설명이다. 지난 9~10월 A매치의 마지막 경기였던 우즈베키스탄전 이후 김민재·황인범·황희찬의 대표팀 은퇴설이 나왔고, 손흥민의 리더십에 대한 불만이 배경에 있다는 의혹으로 번졌다. 1992년생 손흥민·이재성과 1996년생 세 선수를 대립 구도로 묶는 시각도 이어졌다.논란 속에 발표된 11월 A매치 명단에는 다섯 선수가 모두 포함됐다. 로베르트 모레노 임시 감독은 지난달 29일 명단 발표 기자회견에서 손흥민의 주장직을 유지하고, 김민재·황인범·황희찬도 다시 불렀다.모레노 감독은 당시 선수들과 협회 관계자들을 만나 대화했다고 밝혔다. 당사자 간 대화 내용은 신뢰를 이유로 공개하지 않았지만, 내부 문제는 얼굴을 맞대고 해결한다는 운영 원칙을 설명했다.이번 소집에서 다시 만난 선수들은 장거리 비행을 마친 뒤 긴 대화를 나눴다고 밝혔다. "그동안 충분히 이야기하지 못했던 부분을 직접 듣고 또 설명하면서 서로의 입장을 더 잘 이해할 수 있었습니다"라는 것이 이들의 설명이다.그동안 침묵한 이유에 대해서도 내부 대화가 우선이라고 판단했기 때문이라고 밝혔다. 각자 소속팀에서 활동해 직접 만나기 어려운 상황에서, 충분한 대화 없이 개별적으로 입장을 내면 오해가 더 커질 수 있다고 봤다는 것이다.선수들은 대표팀의 발전을 바라는 마음에서 시작된 논의가 확인되지 않은 소문과 선수 간 갈등으로 비치면서 본래 취지가 가려지는 것을 원하지 않았다고 덧붙였다.선수들이 밝힌 대화의 주제는 대표팀의 준비 과정과 운영이었다. 이들은 지난 월드컵에서 팬들에게 실망을 안겼던 후회와 아쉬움이 여전히 남아 있다며 "같은 일을 반복하지 않으려면 무엇이 달라져야 하는지가 그 고민의 출발점이었습니다"라고 적었다.한국 축구의 현주소를 바라보는 평가도 담겼다. 선수들은 "잠시 정체된 대한민국 축구가 지금보다 더 발전해야 하고, 역사와 위상에 걸맞은 경기력과 성적으로 국민 여러분의 응원에 보답해야 한다는 것입니다"라며 그 마음은 이전에도 같았고 지금도 변함이 없다고 밝혔다.입장문은 다섯 선수가 대표팀의 발전이라는 목표를 공유하고 있음을 강조하면서, 그동안 충분히 나누지 못했던 대화가 있었음을 함께 드러냈다. 다만 준비와 운영의 어떤 부분을 개선해야 한다고 봤는지, 이번 대화를 통해 구체적으로 무엇에 합의했는지는 공개하지 않았다.협회도 이번 상황에 대한 책임을 표명했다. 선수들의 글에 앞서 "이번 상황에 대해 깊은 책임감을 느끼고 있다"며 선수들과 더욱 적극적으로 소통하고 필요한 지원을 다해 같은 상황이 재발하지 않도록 노력하겠다고 밝혔다. 구체적인 후속 조치는 이번 발표에 담기지 않았다.선수들은 앞으로 서로의 역할과 책임을 존중하고 신뢰하겠다고 약속했다. 자신들을 "오랜 시간 한국 축구를 위해 함께 뛰어왔고, 앞으로도 같은 목표를 향해 나아갈 동료"라고 표현하면서, 젊은 선수들에게도 좋은 본보기가 되도록 함께 노력하겠다고 밝혔다.다음 아시안컵까지 주어진 시간을 철저히 준비하는 기회로 삼고 협회와도 긴밀히 소통하겠다는 뜻도 전했다. 지난 대회에서 느낀 아쉬움이 되풀이되지 않도록 하겠다는 다짐이다.대표팀은 13일 사우디아라비아, 17일 카타르와 도하에서 평가전을 치른다. 다섯 선수가 공동 입장문을 발표한 뒤 치르는 첫 A매치 일정이다.선수들은 "국민 여러분께서 기대하시는 것은 저희의 설명보다 경기장에서 보여드리는 진심과 좋은 경기력이라는 것을 잘 알고 있습니다"라며 이번 평가전에서 한마음으로 최선을 다하겠다고 밝혔다.