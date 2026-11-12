32년 전 영화 '레옹', 가장 무서운 사람은 따로 있었다

세월이 흘러 다시 보는 영화 <레옹>(뤼크 베송 감독, 1994)에서 가장 강렬하게 다가오는 인물은 누구일까. 광기 어린 부패 경찰 스탠스필드도, 화분을 든 고독한 킬러 레옹도, 어린 나이에 가족을 잃은 소녀 마틸다도 아니다. 32년이 지난 지금, 시선을 조금 비틀어보면 이 영화에서 가장 현실적인 인물은 레옹의 돈을 관리하고 일거리를 알선하던 마피아 중간상인 토니(대니 아이엘로 분)다.



처음 <레옹>을 감상할 때, 토니는 거친 뉴욕의 지하 세계에서 갈 곳 없는 레옹을 거둬준 든든한 조력자이자 아버지 같은 존재처럼 보였다. 레옹이 유일하게 마음을 터놓는 상대였고, 우유 한 잔을 챙겨주며 그를 진심으로 걱정하는 듯한 눈빛을 보였기 때문이다.



그런데 영화를 다시 보면 그 다정함이 조금 다르게 다가온다. 토니가 레옹에게 보여준 친절이 거짓이었다는 뜻은 아니다. 오히려 그가 레옹을 진심으로 아꼈을 가능성은 충분하다. 다만 누군가를 아끼는 마음과 그 사람을 대등하게 대우하는 일은 반드시 같지 않다는 사실이 눈에 들어오기 시작한다.



보호자인가, 착취자인가…토니의 두 얼굴



레옹은 사람을 죽이는 일에는 누구보다 능숙하지만, 정작 자신의 삶을 꾸려가는 일에는 서툴다. 우유를 즐겨 마시고, 화분 하나를 소중하게 돌보며, 일정한 생활을 반복한다. 목숨을 건 살인청부로 돈을 벌면서도 그 돈을 직접 관리하지 않는다. 자신이 번 돈을 보관하는 사람은 토니다.



배우 대니 아이엘로가 연기한 토니의 가장 강력한 무기는 바로 그의 '얼굴'이다. 이웃집 아저씨 같은 푸근한 인상과 따뜻한 미소는 그가 행사하는 권력의 서늘함을 완벽하게 가려준다. 토니는 레옹에게 돈을 은행보다 자신에게 맡기는 편이 안전하다고 말한다. 은행에 돈을 맡기려면 복잡한 서류를 작성해야 하지만, 자신에게는 그럴 필요가 없다는 설명이다. 글을 제대로 읽지 못했던 레옹에게는 그보다 편리한 해결책도 없었을 것이다.



물론 불법적인 일로 돈을 버는 레옹의 처지를 생각하면 정상적인 금융기관을 이용하는 것부터 쉽지 않았을 수 있다. 타국에서 의지할 곳이 없었던 레옹을 받아주고 일거리를 마련해 준 것도 토니였다.



문제는 그 편리함의 대가다. 레옹은 돈을 벌지만, 얼마나 모였는지 직접 확인하거나 자유롭게 관리하는 모습을 보여주지 않는다. 자신의 돈을 사용하려면 토니에게 이야기해야 한다. 토니가 돈을 가로챘다는 증거는 없지만, 적어도 돈을 관리하는 권한이 한쪽에 집중돼 있다는 사실만큼은 분명하다.



토니의 공간은 거창한 범죄 조직의 지하 은신처가 아니라 겉보기엔 정겨운 동네 이탈리안 식당이다. 하지만 뤼크 베송 감독은 이 일상적인 공간 내부의 조도를 낮추고, 두 사람의 얼굴과 손을 밀착하는 클로즈업 연출을 통해 묘한 침묵과 정적을 만들어낸다. 어두운 조명 아래 우유 한 잔을 사이에 두고 오가는 이 평범한 대화는, 32년이 지난 지금 다시 보면 일거리를 알선하는 자와 거기에 종속된 자의 불평등한 관계가 은밀하게 작동하는 공간으로도 읽힌다.



"글을 읽을 줄 알아요" 관계의 균열이 시작되는 순간



두 사람의 관계를 다시 생각하게 만드는 결정적인 장면이 있다. 오랫동안 맡겨둔 돈을 언젠가 누군가를 돕는 데 사용하고 싶다는 레옹에게 토니는 은행의 번거로움을 설명한다. 자신에게 맡기면 읽거나 쓸 필요가 없다는 것이다.



그러자 레옹이 뜻밖의 말을 꺼낸다.



"이제 글을 읽을 줄 알아요."



마틸다와 함께 지내며 글을 배우기 시작한 레옹의 성장이 드러나는 순간이다. 토니는 잠시 머뭇거리더니 잘됐다며 긍정적인 반응을 보인다. 그러나 대니 아이엘로의 미묘하게 경직되는 표정은 이것이 레옹의 자립을 온전히 반기는 표정인지, 자신의 통제권에 작은 균열이 생겼음을 직감한 놀람인지 묘한 잔상을 남긴다.



레옹은 글을 읽지 못했기 때문에 토니의 설명에 의존할 수밖에 없었다. 그러나 이제는 적어도 자신의 권리를 이해하고 주장할 수 있는 첫걸음을 뗀 것이다. 이어 토니는 1000달러를 꺼내 레옹에게 건넨다. 필요 없다며 사양하는 레옹의 손에 재미 좀 보라며 강제로 돈을 쥐여주고는 곧바로 새로운 일거리를 이야기한다.



이 장면에서도 토니는 친절하다. 돈을 요구하지 않은 레옹에게 먼저 돈을 건네고, 필요한 것이 있으면 언제든 이야기하라고 한다. 그런데 한편으로는 이상한 광경이기도 하다. 목숨을 걸고 돈을 번 사람이 정작 자신의 돈을 선심 쓰듯 건네받으며 고마워하고 있기 때문이다.



토니가 돈을 건네는 동안에도 두 사람 사이의 경제적 관계는 달라지지 않는다. 레옹은 여전히 돈을 맡긴 사람이고, 토니는 그것을 관리하는 사람이다.



레옹은 떠났지만, 돈을 쥔 사람은 그대로였다



토니의 진짜 속내를 가장 궁금하게 만드는 것은 레옹이 죽은 뒤의 장면이다. 홀로 식당을 찾아온 마틸다에게 토니는 레옹이 돈을 남겨뒀다고 말한다. 아직 어린 마틸다를 대신해 자신이 보관하다가 나이가 들면 돌려주겠다는 것이다. 그리고 마틸다에게 100달러를 건넨다.



이 장면을 어떻게 받아들여야 할까. 레옹이 평생 목숨을 걸고 모은 돈에 비하면 턱없이 적은 금액이다. 토니는 마틸다가 가끔 찾아오면 돈을 나눠주겠다고 설명하지만, 전체 금액이 얼마인지, 언제 모두 돌려줄 것인지는 구체적으로 말하지 않는다. 장부는 토니의 머릿속에만 존재할 뿐이다.



그렇다고 토니가 레옹의 유산을 완전히 가로챘다고 단정할 수는 없다. 마틸다가 성인이 될 때까지 돈을 보관하고 나중에 돌려줬을 가능성도 남아 있다. 영화는 그 이후의 이야기를 보여주지 않는다. 오히려 토니가 마틸다에게 보이는 다른 행동은 그의 인물을 더욱 복잡하게 만든다. 마틸다가 자신에게도 일을 달라고 하자 토니는 단호하게 거절한다. 레옹은 죽었으니 이제 위험한 생활을 끝내고 학교로 돌아가라고 권한다. 레옹을 잃은 슬픔을 감추지 못하는 그의 눈빛에는 거짓이 없어 보인다.



어린 소녀를 범죄 세계에 끌어들이지 않으려는 태도에서는 분명 인간적인 배려가 느껴진다. 그가 마틸다에게 돈을 조금씩 건네려는 이유도 보호자의 책임감 때문이었을 수 있다.



그러나 영화가 끝나는 순간까지 돈의 관리권은 여전히 토니에게 남아 있다. 레옹이 살아 있을 때와 마찬가지다. 레옹의 죽음으로 돈의 주인은 달라졌지만, 그것을 통제하는 주체는 바뀌지 않았다.



보호라는 이름의 통제, 믿음은 평등을 뜻하지 않는다



영화 속 스탠스필드의 폭력은 명확하다. 그는 자신의 욕망을 위해 총을 들고 사람들을 위협하며, 관객은 그가 얼마나 위험한 악당인지 직관적으로 알아차린다. 반면 토니의 권력은 부드럽고 은밀하다. 그는 총을 겨누지 않고도 레옹의 삶을 관리하며, 다정한 말과 익숙한 관계 속에서 자신의 위치를 유지한다.



토니를 스탠스필드보다 더 잔혹한 범죄자로 규정할 수는 없다. 레옹 역시 살인청부를 업으로 삼았던 인물이기에 모든 책임에서 자유로운 완전한 피해자는 아니다.



다만 두 사람의 관계를 통해 영화는 묵직한 질문을 던진다. 누군가를 믿는다는 것이 자신의 삶에 관한 결정권까지 모두 맡긴다는 뜻일까.



도움을 받는 관계가 오래 지속되다 보면 어느 순간 도움을 주는 사람만이 결정할 수 있는 구조가 만들어지기도 한다. 상대가 선의를 가졌는지와 관계없이 말이다. 보호와 통제의 경계는 생각보다 아슬아슬하다.



영화의 마지막, 마틸다는 레옹이 소중히 여기던 화분을 땅에 심는다. 늘 화분에 담겨 떠돌던 식물이 비로소 뿌리내릴 자리를 얻는다. 레옹이 끝내 누리지 못했던 정착과 평온을 떠올리게 하는 명장면이다.



레옹에게 마틸다가 새로운 삶의 가능성을 열어준 존재였다면, 토니는 그가 오랫동안 의지해 온 '과거의 종속적 삶'을 상징한다.



32년이 지나 다시 본 <레옹>에서 토니의 미소가 예전처럼 마냥 따뜻하게만 느껴지지 않는 이유가 여기에 있다. 레옹은 그를 믿었고, 토니 역시 레옹을 아꼈을지 모른다. 하지만 믿음이 곧 평등을 의미하지는 않는다.



누군가의 돈을 맡아주는 것과 그 사람의 삶까지 대신 결정하는 것. 그 사이의 경계는 어디에 있을까. 레옹이 끝내 품고 있었던 화분처럼, 사람 역시 누군가의 시혜적인 보호를 벗어나 스스로 뿌리내릴 자리가 필요한 법이다.

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