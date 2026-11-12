울트론과 완다의 귀환, 마블이 묻는 AI의 인간성

디즈니플러스

디즈니플러스 '비전퀘스트' 예고 영상인공지능이 일상과 창작의 영역으로 확장된 지금, 인류를 멸종시키려 했던 AI 빌런 울트론과 인간적인 감정을 배워 가는 비전을 나란히 배치한 설정도 의미심장하다. 두 존재의 대립은 선악 구도 대신 창조와 책임, 기억과 감정에 관한 질문으로 확장된다. 이 지점에서 <비전퀘스트>는 흔히 접해 온 마블 특유의 오락물보다 인물의 내면을 들여다보는 심리 드라마에 더 가까워진다.물론 완성도 측면의 아쉬움도 있다. 중반 이후 여러 빌런의 정체와 비밀이 복잡하게 뒤얽히다 보니 초반 1~2회가 보여 준 탄탄한 집중력이 흔들렸다. 특히 최종회에서 정체를 드러낸 또 다른 핵심 캐릭터는 울트론의 압도적인 존재감에 비해 전형적이고 평면적으로 그려졌다. 그 탓에 그간 쌓아 온 독창적인 이야기 구조에 흠집이 났다.그럼에도 <비전퀘스트>는 MCU표 히어로 시리즈 정도로 치부하기엔 곱씹어 볼 주제를 적절히 녹여 냈다. 상실을 겪은 존재가 감정을 되찾아 가는 과정을 기계의 시선으로 풀어냈다. 이를 통해 극장판에서 조연에 머물던 비전이라는 캐릭터에 비로소 깊이를 더했다.. 울트론과의 대화를 통해 스스로를 받아들이고, 토미와의 관계 속에서 가족의 의미를 되짚는 과정은 화려한 액션 이상의 여운을 남긴다.