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당신을 위한 OTT 이야기 울트론과 완다의 귀환, 마블이 묻는 AI의 인간성

울트론과 완다의 귀환, 마블이 묻는 AI의 인간성

디즈니플러스 <비전퀘스트> 완결 리뷰...'어벤져스: 둠스데이' 와의 연결고리

김상화(steelydan)
26.11.12 10:45최종업데이트26.11.12 10:45
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디즈니플러스 '비전퀘스트'
디즈니플러스 '비전퀘스트'디즈니플러스

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

디즈니플러스 마블 시리즈 <비전퀘스트>가 지난 11일 최종 8회를 공개하며 막을 내렸다. 영화 <어벤져스: 인피니티 워>(2018년)에서 죽음을 맞았던 안드로이드 비전(폴 베타니 분)이 주인공으로 돌아온 작품이다.

다만 이번 이야기의 출발점은 MCU(Marvel Cinematic Universe, 마블 시네마틱 유니버스) 극장판을 통해 익숙하게 접했던 비전과 조금 다르다. 기억과 감정이 온전히 이어지지 않은 '화이트 비전'이 자신이 누구인지 되묻는 여정을 그려냈기 때문이다.

비전은 영화 <어벤져스: 에이지 오브 울트론>(2015년)에서 탄생한 인조인간이다. 인류 말살을 꾀했던 인공지능 울트론(제임스 스페이더 분)이 자신의 새로운 육체로 삼으려던 신체에 '아이언맨' 토니 스타크(로버트 다우니 주니어 분)의 AI 비서 자비스와 마인드 스톤이 결합하면서 탄생했다.

이후 완다와 사랑에 빠졌지만 결국 타노스에 의해 목숨을 잃었고, 2021년 드라마 <완다비전>에서는 기억을 되찾았지만 감정적 연결을 회복하지 못한 화이트 비전으로 다시 등장했다. <비전퀘스트>는 바로 화이트 비전이 자신의 정체성을 찾아 나서는 이야기다. 결론부터 말하면 비전과 울트론의 관계를 다룬 '심리' 드라마로서는 빼어난 완성도를 지녔지만, 최종 빌런을 다루는 방식에서는 다소 아쉬움을 남겼다.

울트론의 귀환, 비전의 탄생을 되짚다

디즈니플러스 '비전퀘스트' 예고 영상
디즈니플러스 '비전퀘스트' 예고 영상디즈니플러스

비전의 복귀뿐만 아니라 11년 만에 이뤄진 울트론의 재등장 역시 상당히 의미심장하다. 탄생의 뿌리를 공유한다는 점에서 울트론은 비전의 숙적이자 사실상의 '아버지'라는 이중적인 관계를 형성한다. 이번 작품 속 울트론은 기존에 익숙했던 로봇의 외형 대신 노인의 모습으로 등장해 8부작 내내 비전의 내면에 머물며 그를 조롱하고, 때로는 아들처럼 챙기기도 한다.

이러한 설정은 기존 MCU 드라마와 차별화되는 <비전퀘스트>만의 독특한 재미로 이어진다. 숙적이자 같은 뿌리에서 출발한 두 존재는 작품 속 가상 시트콤 세계에서 서로의 상처를 들여다보고 교감을 나누기도 한다. 이를 통해 울트론은 단순한 적대자를 넘어 <완다비전> 이후 가족의 상실을 겪은 비전의 내면을 비추는 거울이자 심리적 멘토라는 독특한 위치에 놓인다.

<비전퀘스트>의 핵심은 단순히 비전이 울트론을 물리치는 데 있지 않다. 아들 토미가 등장하면서 비전은 자신이 과연 가족을 가진 존재인지 스스로 묻기 시작한다. 과거의 기억과 감정을 받아들이고 완다를 잃은 슬픔과 마주하는 과정은 이번 8부작을 관통하는 서사의 핵심축이다. 일반적인 히어로 액션물 대신 기억과 정체성, 상실과 가족애를 전면에 내세운 선택은 기존 MCU 드라마와 구별되는 지점이다.

가족을 통해 되찾는 인간의 감정과 정체성

디즈니플러스 '비전퀘스트' 예고 영상
디즈니플러스 '비전퀘스트' 예고 영상디즈니플러스

인공지능이 일상과 창작의 영역으로 확장된 지금, 인류를 멸종시키려 했던 AI 빌런 울트론과 인간적인 감정을 배워 가는 비전을 나란히 배치한 설정도 의미심장하다. 두 존재의 대립은 선악 구도 대신 창조와 책임, 기억과 감정에 관한 질문으로 확장된다. 이 지점에서 <비전퀘스트>는 흔히 접해 온 마블 특유의 오락물보다 인물의 내면을 들여다보는 심리 드라마에 더 가까워진다.

물론 완성도 측면의 아쉬움도 있다. 중반 이후 여러 빌런의 정체와 비밀이 복잡하게 뒤얽히다 보니 초반 1~2회가 보여 준 탄탄한 집중력이 흔들렸다. 특히 최종회에서 정체를 드러낸 또 다른 핵심 캐릭터는 울트론의 압도적인 존재감에 비해 전형적이고 평면적으로 그려졌다. 그 탓에 그간 쌓아 온 독창적인 이야기 구조에 흠집이 났다.

그럼에도 <비전퀘스트>는 MCU표 히어로 시리즈 정도로 치부하기엔 곱씹어 볼 주제를 적절히 녹여 냈다. 상실을 겪은 존재가 감정을 되찾아 가는 과정을 기계의 시선으로 풀어냈다. 이를 통해 극장판에서 조연에 머물던 비전이라는 캐릭터에 비로소 깊이를 더했다.. 울트론과의 대화를 통해 스스로를 받아들이고, 토미와의 관계 속에서 가족의 의미를 되짚는 과정은 화려한 액션 이상의 여운을 남긴다.

닥터 둠이 깨운 완다, 그리고 '둠스데이'

디즈니플러스 '비전퀘스트' 예고 영상
디즈니플러스 '비전퀘스트' 예고 영상디즈니플러스

한편 <비전퀘스트> 8회 말미의 쿠키 영상은 다음 달 개봉하는 기대작 <어벤져스: 둠스데이>와 이어진다는 점에서 눈길을 끈다. 영화 <닥터 스트레인지: 대혼돈의 멀티버스>(2022)에서 운다고어산이 무너진 뒤 생사가 불분명했던 스칼렛 위치 완다(엘리자베스 올슨 분)가 다시 모습을 드러내기 때문이다.

게다가 무너진 잔해를 걷어 낸 인물은 다름 아닌 닥터 둠(로버트 다우니 주니어 분)이다. 그가 잠들어 있던 완다를 깨우는 장면은 그 자체로 충격을 안긴다. 두 사람이 손을 잡을지, 적대 관계에 놓일지는 아직 미지수다. 다만 올해 극장가 최고 기대작으로 꼽히는 <어벤져스: 둠스데이>를 향한 팬들의 궁금증을 키운 것만큼은 분명하다.

이렇듯 <비전퀘스트>는 주인공 비전이 잃어버린 정체성을 되찾고 가족의 의미를 되새기는 치유의 이야기인 동시에, 영원한 동반자 완다의 귀환을 준비하는 연결고리로 완성됐다. 과거의 빌런 울트론을 불러내 AI와 인간성에 대한 질문을 던졌고, 닥터 둠이라는 미래의 이야기도 꺼내 들었다. 막판 캐릭터 설정의 아쉬움에도 <비전퀘스트>는 마블이 앞으로 그려 낼 멀티버스 서사의 새로운 출발점 역할을 충실히 해냈다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
디즈니플러스 비전퀘스트 마블

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