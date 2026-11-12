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대학로에서 50년 전 베트남의 비극, 왜 동두천에서 다시 시작됐을까

50년 전 베트남의 비극, 왜 동두천에서 다시 시작됐을까

[리뷰] 연극 <프라우드 메리>, 베트남전쟁과 동두천 기지촌을 잇는 이야기

이규승(sortirong)
26.11.12 10:50최종업데이트26.11.12 10:50
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동두천의 낡은 클럽 'Proud'. 한바탕 소동 끝에 달러 지폐가 바닥에 흩어진다. 돈을 한 장씩 줍던 늙은 남자의 손길이 멈춘다. 반세기 전 베트남에서 자신이 건넸던 피 묻은 달러가 다시 눈앞에 나타났다.

이 장면이 섬뜩한 것은 우연하게 다가온 기묘함 때문만은 아니다. 1971년 베트남전쟁의 폭력이 2025년 동두천 기지촌에서 다른 얼굴로 되살아난다. 극단 그린피그의 <프라우드 메리>(10월 31일~11월 8일, 대학로예술극장 소극장)는 "끝난 줄 알았던 역사가 어떻게 타인의 삶을 계속 지배하는가?"를 되묻는다.

156편 가운데 선정된 '제15회 벽산예술상 희곡상' 수상작이다. 그동안 수많은 전작들을 통해 '불온한 상상력'을 해온 극단 그린피그의 윤한솔이 연출을 맡았다. 그의 이름을 듣자 지난 2022년 같은 극장에서 본 <나무는 신발가게를 찾아가지 않는다>를 먼저 떠올렸다. 자투리 천과 폐기물이 산처럼 쌓인 무대는 난해했지만, 공연 뒤에는 더 많은 질문이 남았던 것으로 기억한다. 당시에 필자는 '핵과 원전은 정말 인간에게 편리함만 가져다 줬나'라는 내용으로 리뷰를 쓴 바 있다.

그때 윤한솔 연출은 문명의 편리함 뒤에 쌓이는 파괴를 주목했다. 이번에는 폐기물 대신 피 묻은 달러가 등장한다. 소재가 달라도 질문은 같다. 우리가 안전하고 풍요롭다고 믿는 세계는 누구의 희생 위에 서 있는가.

'자랑스럽다'는 말의 두 얼굴

연극 '프라우드 메리' 공연장면
연극 '프라우드 메리' 공연장면최돈영

베트남 호찌민에서 K팝 아이돌을 꿈꾸던 메리는 한국에 가면 무대에 오를 수 있다고 믿는다. 그러나 인천공항에서 그를 태운 차는 서울을 지나 동두천으로 향한다. 낡은 클럽에서 여권을 빼앗긴 메리에게는 비행기 값과 기름 값, 음식과 옷값, 심지어 마신 음료수까지 빚으로 청구된다. 자유를 빼앗는 폭력이 일상적인 계산서의 얼굴을 하고 있다는 사실이 끔찍하다.

메리의 할머니는 손녀가 떠나던 날 가방 안쪽에 달러 뭉치를 꿰매 넣었다. 그 돈은 베트남전쟁에서 성폭력을 저지른 한국군이 건넨 것이었다. 할머니는 언젠가 그 남자를 만나면 얼굴에 뿌리겠다는 마음으로 지폐를 간직했지만, 손녀의 미래를 위해 결국 내어준다. 증오의 증거를 희망의 밑천으로 내어주는 마음을 어떻게 설명할 수 있을지 감도 오지 않을 정도다.

연극 '프라우드 메리' 공연장면
연극 '프라우드 메리' 공연장면최돈영

할머니는 전쟁의 상처 속에서 태어난 딸에게 말한다.

"나는 네가 자랑스러워."

딸이 살아남아 준 사실 자체가 고맙다는 뜻이다. 반면 베트남에서 돌아온 한국군은 기지촌 클럽을 차려 돈을 벌며 'Proud'라는 이름을 내건다. 같은 자부심이라는 말이 한쪽에서는 생존과 사랑의 언어로, 다른 쪽에서는 착취의 명분으로 쓰이니 참으로 아이러니할 뿐이다. 그것은 내가 이 작품에서 가장 가슴 아프게 받아들인 역설이었다.

가해자가 특별한 악마가 아닌 평범한 노인이라는 설정도 불편하다. 그는 군복을 벗고 공무원이 되고 사업가가 되면서 과거를 잊는다. 반면 피해자의 딸과 손녀는 그 역사의 뒤끝을 살아간다. 가해자에게 과거가 된 사건이 피해자에게는 현재라는 사실을 피 묻은 지폐가 말없이 증언한다.

그런데 더욱 생각하게 되는 지점은 한국과 베트남을 오간 시간이 한 사람의 삶에서 끝나지 않는다는 것이다. 한국군이 남긴 상처는 딸의 출생을 둘러싼 낙인으로 이어지고, 그 딸의 딸은 K팝이라는 새로운 한국의 얼굴을 믿고 바다를 건넌다. 전쟁의 기억과 문화산업의 매력이 한 가족 안에서 충돌하는 상황이 펼쳐졌다. 한국이 남긴 것이 대중문화만은 아니라는 사실을 외면하지 않는다.

윤한솔의 불온함과 벽산예술상 희곡상의 책임

연극 '프라우드 메리' 공연장면
연극 '프라우드 메리' 공연장면최돈영

고아원에서 자란 배달 라이더 달배는 가난과 차별을 알면서도 이주민을 업신여긴다. 상처받은 사람이 다른 약자를 차별할 수 있다는 불편한 진실이 그의 욕설에 담겼다. 메리를 우연히 구한 뒤 그는 자신이 쉽게 '불법체류자'라고 부르던 사람의 사연을 듣기 시작한다. 여동생을 찾아 헤매는 나이지리아 난민 신청자까지 합류하면서, 서로를 믿지 못했던 사람들이 조금씩 서로의 편에 선다.

그러나 메리를 구원받기만 하는 인물로 볼 수는 없다. 그는 여권을 되찾으려 스스로 클럽에 돌아가고, 탈출한 뒤에도 K팝 오디션장으로 향한다. 붉은 원피스에 높은 구두를 신고 뛰어들어 춤을 춘다. 클럽에서 강요받던 춤과 스스로 선택한 춤은 몸짓이 닮았어도 의미는 정반대다. 몸의 주인이 누구냐에 따라 춤은 착취가 되기도, 자유가 되기도 한다.

하지만 통쾌한 승리는 오래가지 않는다. 메리와 달배는 뉴스 속 범법자가 되어 공항으로 가는 길마저 막힌다. 개인의 용기로 벗어날 수 없는 구조가 또 한 번 그들을 붙잡는다. 연극이 메리의 춤을 값싼 희망으로 소비하지 않았으면 하는 이유다.

젊은 경찰에게도 균열이 생긴다. 체류 자격과 범죄 혐의로 사람을 분류하던 그는 메리가 클럽을 턴 도둑인지, 빼앗긴 여권을 찾은 피해자인지 판단하기 어려워진다. 난민 신청자를 '난민도 아니고 불법체류자도 아닌 사람'으로 대하는 혼란 역시 의미심장하다. 서류의 분류만으로 인간의 삶을 설명할 수는 없다는 것.

연극 '프라우드 메리' 공연장면
연극 '프라우드 메리' 공연장면최돈영

이 대목에서 지난해 취재한 벽산예술상 희곡상 수상작 <묵티>가 떠오른다. 필자는 2024년에 김윤식 작가를, 2025년에는 작품을 무대에 올린 강량원 연출가를 인터뷰한 바 있다. 연근밭의 이주노동자를 통해 존엄과 돌봄을 묻던 작품이다. 당시의 인터뷰 제목은 '눈물은 인간을 잇는 언어... 피보다 더 진합니다'. 다시 내용을 곱씹어보면, 국적과 혈연이 아니라 타인의 고통에 반응하는 태도가 우리를 잇는다는 말이 오래 남았다.

그런데 <묵티>가 진흙 속에서 돌봄의 가능성을 찾았다면 <프라우드 메리>는 전쟁과 기지촌을 관통하며 존엄을 짓밟는 구조를 보여주는 점이 다르다. 그래서 나는 벽산예술상 희곡상을 단지 우수한 희곡작을 뽑는 제도로 평가하고 싶지 않다. 발굴한 희곡이 공공극장 무대에서 관객을 만나도록 이어주는 것, 특히 낯선 이야기에 무대를 내주는 것이 이 상의 진정한 의미로 다가온다.

물론 수상작이 곧 좋은 공연으로 연결되는 것은 아니다. 전쟁과 성폭력, 이주와 차별을 빠르게 교차시키는 서사는 인물을 하나의 상징으로만 만들 위험도 있다. 윤한솔의 불온한 상상력이 해야 할 일은 고통을 더 자극적으로 보여주는 것이 아니라, 타인을 불쌍한 대상으로 소비하는 관객의 시선까지 흔드는 것이라고 생각한다. 사회적 메시지와 연극적 성취는 결코 같은 말이 아니다.

그런 면에서 대사와 코러스가 인물의 말을 이어받고, 동두천의 오토바이 소리와 베트남의 전쟁 기억이 엇갈리는 구성은 개인적으로 흥미롭다. 클럽의 이름이 된 노래 'Proud Mary'와 소녀를 움직이게 하는 K팝은 모두 흥겨운 음악이지만, 같은 박자가 누군가에게는 자유이고 다른 누군가에게는 강요된 노동으로 연결된다. 이 어불설성을 어떻게 극장의 언어로 바꾸느냐가 연출가의 고유한 관건이다.

연극 '프라우드 메리' 공연장면
연극 '프라우드 메리' 공연장면최돈영

마지막 바닷가에서 메리와 달배는 자장가를 부른다. 할머니가 딸에게, 다시 손녀에게 전해준 노래다. 욕설밖에 모르던 달배가 조용히 노래를 배우고 메리의 진짜 이름을 묻는다. 파도 소리와 비행기 굉음에 그 이름은 관객에게 들리지 않는다. 오직 달배만 듣게 만들었다.

나는 이 결말을 쉽게 비극으로 결론을 내리고 싶지 않다. 사회는 그를 베트남 여성, 클럽 종업원, 불법체류자로 불렀을 뿐 한 사람의 이름으로 기억하지 못했다. 그러나 적어도 한 사람은 그의 이름을 들었다. 연대는 어쩌면 거창한 구호보다 먼저, 누군가를 제대로 부르는 일에서 시작되는지 모른다.

4년 전 그린피그의 무대에서 문명의 폐기물을 바라봤다면 이번에는 우리가 자랑스럽다고 믿어온 역사의 뒷면을 보게 된다. 피 묻은 달러는 돌아왔지만 메리의 이름은 끝내 들리지 않았다. 그 이름을 듣지 못한 채 살아온 사람은 과연 누구인가. 벽산예술상 희곡상이 의도했든 안 했든 공연을 마치고 드는 오묘한 감정에 쉽게 자릴 뜰 수 없었다.



프라우드메리 연극 그린피그 대학로 윤한솔

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이규승 (sortirong) 내방

23년간 문화예술계에 몸담고 있다. 월간지 <문화+서울> 편집장(2013~2022), 한겨레신문 객원 필진(2016~2023)으로 글을 썼다. 현재는 서울 대학로 일대에서 공연과 전시 등 다양한 분야의 소식을 전한다. 이밖에 문화예술 전문매체인 '서울문화투데이'와 '더프리뷰' 등에 문화예술 칼럼을 연재 중이다.

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