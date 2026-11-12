50년 전 베트남의 비극, 왜 동두천에서 다시 시작됐을까

최돈영

연극 '프라우드 메리' 공연장면고아원에서 자란 배달 라이더 달배는 가난과 차별을 알면서도 이주민을 업신여긴다. 상처받은 사람이 다른 약자를 차별할 수 있다는 불편한 진실이 그의 욕설에 담겼다. 메리를 우연히 구한 뒤 그는 자신이 쉽게 '불법체류자'라고 부르던 사람의 사연을 듣기 시작한다. 여동생을 찾아 헤매는 나이지리아 난민 신청자까지 합류하면서, 서로를 믿지 못했던 사람들이 조금씩 서로의 편에 선다.그러나 메리를 구원받기만 하는 인물로 볼 수는 없다. 그는 여권을 되찾으려 스스로 클럽에 돌아가고, 탈출한 뒤에도 K팝 오디션장으로 향한다. 붉은 원피스에 높은 구두를 신고 뛰어들어 춤을 춘다. 클럽에서 강요받던 춤과 스스로 선택한 춤은 몸짓이 닮았어도 의미는 정반대다. 몸의 주인이 누구냐에 따라 춤은 착취가 되기도, 자유가 되기도 한다.하지만 통쾌한 승리는 오래가지 않는다. 메리와 달배는 뉴스 속 범법자가 되어 공항으로 가는 길마저 막힌다. 개인의 용기로 벗어날 수 없는 구조가 또 한 번 그들을 붙잡는다. 연극이 메리의 춤을 값싼 희망으로 소비하지 않았으면 하는 이유다.젊은 경찰에게도 균열이 생긴다. 체류 자격과 범죄 혐의로 사람을 분류하던 그는 메리가 클럽을 턴 도둑인지, 빼앗긴 여권을 찾은 피해자인지 판단하기 어려워진다. 난민 신청자를 '난민도 아니고 불법체류자도 아닌 사람'으로 대하는 혼란 역시 의미심장하다. 서류의 분류만으로 인간의 삶을 설명할 수는 없다는 것.