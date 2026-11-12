50년 전 베트남의 비극, 왜 동두천에서 다시 시작됐을까

동두천의 낡은 클럽 'Proud'. 한바탕 소동 끝에 달러 지폐가 바닥에 흩어진다. 돈을 한 장씩 줍던 늙은 남자의 손길이 멈춘다. 반세기 전 베트남에서 자신이 건넸던 피 묻은 달러가 다시 눈앞에 나타났다.
이 장면이 섬뜩한 것은 우연하게 다가온 기묘함 때문만은 아니다. 1971년 베트남전쟁의 폭력이 2025년 동두천 기지촌에서 다른 얼굴로 되살아난다. 극단 그린피그의 <프라우드 메리>(10월 31일~11월 8일, 대학로예술극장 소극장)는 "끝난 줄 알았던 역사가 어떻게 타인의 삶을 계속 지배하는가?"를 되묻는다.
156편 가운데 선정된 '제15회 벽산예술상 희곡상' 수상작이다. 그동안 수많은 전작들을 통해 '불온한 상상력'을 해온 극단 그린피그의 윤한솔이 연출을 맡았다. 그의 이름을 듣자 지난 2022년 같은 극장에서 본 <나무는 신발가게를 찾아가지 않는다>를 먼저 떠올렸다. 자투리 천과 폐기물이 산처럼 쌓인 무대는 난해했지만, 공연 뒤에는 더 많은 질문이 남았던 것으로 기억한다. 당시에 필자는 '핵과 원전은 정말 인간에게 편리함만 가져다 줬나
'라는 내용으로 리뷰를 쓴 바 있다.
그때 윤한솔 연출은 문명의 편리함 뒤에 쌓이는 파괴를 주목했다. 이번에는 폐기물 대신 피 묻은 달러가 등장한다. 소재가 달라도 질문은 같다. 우리가 안전하고 풍요롭다고 믿는 세계는 누구의 희생 위에 서 있는가.
'자랑스럽다'는 말의 두 얼굴