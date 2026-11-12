사이트 전체보기
김성호의 씨네만세 감탄한다, 누가 그 대사를 썼을까

감탄한다, 누가 그 대사를 썼을까

[김성호의 씨네만세 1502] 18회 서울국제노인영화제 단편경쟁 <안식의 자리> <마지막으로 한 번 더>

김성호(starsky216)
26.11.12 16:25최종업데이트26.11.12 16:26
구글 검색 선호 출처로 추가
많아도 너무 많다. 난립이라 해도 지나치지 않다. 영화제를 이야기할 때 흔히 뒤따르는 비판이다. 아주 틀린 것만은 아닌 듯도 하다. 한국에서 가장 열성적인 영화팬이라 해도 한국에서 열리는 영화제 절반도 채 가지 못할 게 분명하다. 절반이 무슨 말인가. 십분의 일도 가지 못하리라고 나는 확신한다.

문화적으로도 쏠림 현상이 심각한 이 나라에서 서울엔 세수가 투입되는 영화제만 해도 20곳 가량, 민간기관 혹은 학생 주도로 열리는 영화제까지 하면 그 몇배 수가 족히 될 것이다. 그러나 누군가 이들 영화제 모두가 충실한 행사이냐 묻는다면 감히 그렇다고 답하기가 쉽지 않은 게 현실이다. 어떤 것은 그러하고, 어떤 것은 그러하지 않다고 말할밖에 없는 것이다.

서울국제노인영화제는 저만의 색깔을 공고히 하며 발전해온 영화제다. 2008년 문을 연 영화제는 15회 째인 2023년부터 국제영화제로 전환해 해외 장·단편을 초청하고 출품 받아 한국에 소개해왔다. 특히 해외 영화 가운데 한국과는 다른 노인의 위상, 또 그를 바라보는 작가적 시선을 발견하게 되는 것은 영화제를 찾는 모두에게 흥미로운 경험이 될 게 분명하다. 노인이라는 특정한 생애주기에 있는 사람들이 문화마다 다른 위상과 자기인식, 얼굴을 갖는단 건 제 삶에 고립된 보통의 사람들이 잊기 쉬운 사실인 때문이다. 프로그래머들이 가려 뽑은 작품을 통해 한국 시민들은 결코 당연하지 않은 우리의 현재, 오늘의 자화상을 발견할 드문 기회를 얻는다.

서울국제노인영화제는 올해 국제단편경쟁 부문에 대하여 특별히 자부심을 내비친다. 영화제는 "전 세계의 다채로운 시선과 뛰어난 완성도를 갖춘 작품들이 대거 출품되어 매우 인상적"인 부문이 되었다며 "완성도 높은 극영화가 두각을 나타낸 가운데, 세대 간 소통과 보편적인 이슈에 대한 긍정적인 담론이 풍부하게 담겼음을 확인할 수 있었다"고 자평했다. 돌아보면 과연 그러하다.

서울국제노인영화제 포스터
서울국제노인영화제포스터서울국제노인영화제

마음에 자국을 남긴다

<안식의 자리>는 후안 마누엘 곤잘레스의 18분짜리 단편 극영화다. 멕시코를 배경으로 한 이 영화의 등장인물은 단 셋뿐이다. 나이든 여성과 그녀의 아들, 그리고 아들의 친구다. 영화가 펼쳐지는 공간은 수영장이다. 영업이 끝난 밤의 수영장, 그곳 주차장에 차 한 대가 들어서며 시작한다.

아들과 어머니가 밤의 수영장을 찾은 이유를 어렵잖게 짐작할 수 있다. 아들은 수영장 야간 관리자인 친구에게 부탁해 아무도 오지 않는 시간 동안 수영장을 이용할 수 있도록 허락을 구한 상태다. 그는 차에서 휠체어를 내리고 그 위에 어머니를 옮겨 앉힌다. 요컨대 어머니는 몸이 불편한 사람이다. 혼자 힘으로 걸을 수 없는 그녀를 아들은 휠체어에 앉혀 수영장으로 옮긴다. 아마도 그 안에서 일종의 재활치료, 또 어쩌면 재활을 기대할 수 없는 이가 더 악화되지 않도록 하는 요법을 진행할 테다. 누구도 오지 않을 밤의 수영장에서, 보는 이 없이, 몰래.

마음에 유달리 오래 남은 영화다. 나는 어머니가 파킨슨 중기 환자일 것이라 짐작한다. 보행장애가 진행됐으나 아직은 표정이며 발음에 지장이 없는 상태 말이다. 파킨슨이라는 몹쓸 질병은 도파민 신경세포가 소실돼 인간의 운동장애를 일으킨다. 아직 원인이 밝혀지지 않아 해법 또한 없는 이 병은 60세 이상 노인의 2% 가까이가 앓는 치매와 함께 대표적인 퇴행성 뇌질환으로 꼽힌다. 인간의 노년을, 존엄을 앗아감으로써 파괴하는 이 질병에 대하여 인류는 아직까지 무력하기만 한데, 바로 그것이 노인을 다룬 영화가 치매와 함께 파킨슨을 주요하게 다루는 이유라고 짐작한다.

안식의 자리 스틸컷
안식의 자리스틸컷서울국제노인영화제

남의 이야기가 아니다

무튼 영화는 아들과 어머니가 함께 수영장에서 보내는 시간으로 꾸려진다. 아들의 친구가 비운 자리, 누구도 오지 않는 수영장 가운데서 아들은 어머니를 붙들고서 함께 시간을 보낸다. 어느 순간, 어머니가 말한다. "너는 그냥 손을 놓기만 하면 돼"라고. 아들은 답한다. "제 인생은 이미 한 번 세워졌고 무너졌어요. 그래서 괜찮아요."라고.

감탄한다. 누가 그 대사를 썼을까를. 노인 간병을 구성원이 오롯이 감당하는 많은 가정에서 이와 같은 문제는 결코 남의 일이 아닐 테다. 복지제도가 어느 정도 기능하는 한국이라고 하지만 간병은 상당부분 여전히 사적영역으로 남겨져 있다. 월 300만 원을 훌쩍 넘는 요양병원 입원비를 감당 못해 가족 구성원이 전적으로 간병을 책임지는 가정이 또한 수두룩하다. 간병파산과 간병자살이라는 말을 현장에서 숱하게 듣게 되는 이유다.

특히 치매며 파킨슨과 같이 만성 퇴행성 뇌질환은 유병기간이 10년 이상 장기화되는 경우가 흔하다. 대한파킨슨병협회의 조사에 따르면 환자 보호자 5명 중 1명 가량이 오로지 간병을 위해 직업을 포기한다. 간병 기간이 길어지면 가족 전체의 경제적 기반이 붕괴하는 사례가 흔하다. 국가가 더 깊이 개입해야 한다는 목소리가 지난 수십 년 간 끊이지 않았으나 간병비 건강보험 적용 및 간호·간병 통합서비스 등 관련 정책은 좀처럼 진척되지 못하고 있다.

국가책임 확대를 두고서 이익집단이 개입한 정치적 갈등 또한 첨예하다. 그 결과로써 한국 사회는 간병 영역에서 가구별 각자도생의 판을 겪어내고 있다. 영화 <안식의 자리>는 바로 이 지점에서 한국사회 구성원에게 남다르게 다가올 인상적 작품이다.

누구나 늙는다, 당신도 마찬가지

마지막으로 한 번 더 스틸컷
마지막으로 한 번 더스틸컷서울국제노인영화제

레바논 출신 카림 엘 라흐바니의 <마지막으로 한 번 더>는 러닝타임 20분의 극영화다. 80대 홀아비 투피크에게 찾아온 잠깐의 설렘을 일종의 소동극처럼 다룬 이색적 작품으로, 흔히 생각하지 않는 주제를 재기 있게 다루었다. 어느 날 아침, 투피크의 집 문을 누군가 두드린다. 문을 연 투피크는 뜻밖에 제 앞에 선 미모의 여성을 보고 마음이 살랑 하고 설레 버린다. 잘 차려 입은 여자는 그러나 투피크를 찾아온 게 아니다. 앞 동 같은 호에 사는 누구를 찾아왔다가 문을 잘못 두드린 것이다. 그러나 어쩔 것이냐. 한 번 설레버린 마음을 말이다.

영화는 투피크의 설레버린 마음과 그 틈을 비집고 들어온 것에 대한 이야기로 채워진다. 채소가게 청년이 소개해준 데이트어플부터 시작해, 이어진 또 다른 선택들이 흔히 팔십 먹은 노인에게 기대하는 것과는 전혀 다른 곳으로 향한다. 이 여정은 모험일까 표류일까, 팔십이 아니라 사십쯤이라면 응원해봄직한 도전이고 모험일 텐데, 오로지 팔십이란 나이가 그를 나잇값 못하는 노친네라고 바라보게 하는 것일까를 돌아본다.

소설가 박범신은 <은교>에서 "너의 젊음이 너의 노력으로 얻은 상이 아니듯이, 내 늙음도 내 잘못으로 받은 벌이 아니다"라는 명문장을 적었다. 우리는 우리도 모르는 새 타인의 늙음을 벌처럼 대하고, 자기의 젊음을 상처럼 여기고 있는 것이 아닐까. 그러나 어느새 닥쳐온 저의 늙음 앞에 결코 포기해선 안 되는 것까지 움추려서 내어주고 있는 것은 아닌가. 나는 이 영화를 보며 문득 그를 의심하게 된다.

영화의 미덕 가운데 하나는 가만히 앉아서는 마주할 수 없는 세계를 경험하게 해준다는 것이 아닐까. 그로부터 나의 인식 너머에 가 닿고, 가져본 적 없는 의식을 잠시잠깐이나마 겪어보는 것이다. 다른 세계의 창으로 세상을 내다보다 보면 우리가 아무렇지 않게 보아왔던 틀이 조금은 작고 비틀려 있었다는 것을 깨우칠 수도 있을 테다. 이상함을, 혹은 불편을 느끼는 것, 그건 그대로 더 나은 창을 갖기 위한 좋은 징조일 수도 있다. 나는 서울국제노인영화제서 본 이들 영화가 그와 같았다고 여긴다. 이 글이 읽는 당신에게도 그러하기를 바라며 쓴다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
서울국제노인영화제 SISFF 안식의자리 마지막으로한번더 김성호의씨네만세

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 정작 태워야 할 승객은 내버려두고 출발한 버스