감탄한다, 누가 그 대사를 썼을까

▲마지막으로 한 번 더스틸컷 서울국제노인영화제

레바논 출신 카림 엘 라흐바니의 <마지막으로 한 번 더>는 러닝타임 20분의 극영화다. 80대 홀아비 투피크에게 찾아온 잠깐의 설렘을 일종의 소동극처럼 다룬 이색적 작품으로, 흔히 생각하지 않는 주제를 재기 있게 다루었다. 어느 날 아침, 투피크의 집 문을 누군가 두드린다. 문을 연 투피크는 뜻밖에 제 앞에 선 미모의 여성을 보고 마음이 살랑 하고 설레 버린다. 잘 차려 입은 여자는 그러나 투피크를 찾아온 게 아니다. 앞 동 같은 호에 사는 누구를 찾아왔다가 문을 잘못 두드린 것이다. 그러나 어쩔 것이냐. 한 번 설레버린 마음을 말이다.



영화는 투피크의 설레버린 마음과 그 틈을 비집고 들어온 것에 대한 이야기로 채워진다. 채소가게 청년이 소개해준 데이트어플부터 시작해, 이어진 또 다른 선택들이 흔히 팔십 먹은 노인에게 기대하는 것과는 전혀 다른 곳으로 향한다. 이 여정은 모험일까 표류일까, 팔십이 아니라 사십쯤이라면 응원해봄직한 도전이고 모험일 텐데, 오로지 팔십이란 나이가 그를 나잇값 못하는 노친네라고 바라보게 하는 것일까를 돌아본다.



소설가 박범신은 <은교>에서 "너의 젊음이 너의 노력으로 얻은 상이 아니듯이, 내 늙음도 내 잘못으로 받은 벌이 아니다"라는 명문장을 적었다. 우리는 우리도 모르는 새 타인의 늙음을 벌처럼 대하고, 자기의 젊음을 상처럼 여기고 있는 것이 아닐까. 그러나 어느새 닥쳐온 저의 늙음 앞에 결코 포기해선 안 되는 것까지 움추려서 내어주고 있는 것은 아닌가. 나는 이 영화를 보며 문득 그를 의심하게 된다.



영화의 미덕 가운데 하나는 가만히 앉아서는 마주할 수 없는 세계를 경험하게 해준다는 것이 아닐까. 그로부터 나의 인식 너머에 가 닿고, 가져본 적 없는 의식을 잠시잠깐이나마 겪어보는 것이다. 다른 세계의 창으로 세상을 내다보다 보면 우리가 아무렇지 않게 보아왔던 틀이 조금은 작고 비틀려 있었다는 것을 깨우칠 수도 있을 테다. 이상함을, 혹은 불편을 느끼는 것, 그건 그대로 더 나은 창을 갖기 위한 좋은 징조일 수도 있다. 나는 서울국제노인영화제서 본 이들 영화가 그와 같았다고 여긴다. 이 글이 읽는 당신에게도 그러하기를 바라며 쓴다.

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