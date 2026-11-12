감탄한다, 누가 그 대사를 썼을까

많아도 너무 많다. 난립이라 해도 지나치지 않다. 영화제를 이야기할 때 흔히 뒤따르는 비판이다. 아주 틀린 것만은 아닌 듯도 하다. 한국에서 가장 열성적인 영화팬이라 해도 한국에서 열리는 영화제 절반도 채 가지 못할 게 분명하다. 절반이 무슨 말인가. 십분의 일도 가지 못하리라고 나는 확신한다.
문화적으로도 쏠림 현상이 심각한 이 나라에서 서울엔 세수가 투입되는 영화제만 해도 20곳 가량, 민간기관 혹은 학생 주도로 열리는 영화제까지 하면 그 몇배 수가 족히 될 것이다. 그러나 누군가 이들 영화제 모두가 충실한 행사이냐 묻는다면 감히 그렇다고 답하기가 쉽지 않은 게 현실이다. 어떤 것은 그러하고, 어떤 것은 그러하지 않다고 말할밖에 없는 것이다.
서울국제노인영화제는 저만의 색깔을 공고히 하며 발전해온 영화제다. 2008년 문을 연 영화제는 15회 째인 2023년부터 국제영화제로 전환해 해외 장·단편을 초청하고 출품 받아 한국에 소개해왔다. 특히 해외 영화 가운데 한국과는 다른 노인의 위상, 또 그를 바라보는 작가적 시선을 발견하게 되는 것은 영화제를 찾는 모두에게 흥미로운 경험이 될 게 분명하다. 노인이라는 특정한 생애주기에 있는 사람들이 문화마다 다른 위상과 자기인식, 얼굴을 갖는단 건 제 삶에 고립된 보통의 사람들이 잊기 쉬운 사실인 때문이다. 프로그래머들이 가려 뽑은 작품을 통해 한국 시민들은 결코 당연하지 않은 우리의 현재, 오늘의 자화상을 발견할 드문 기회를 얻는다.
서울국제노인영화제는 올해 국제단편경쟁 부문에 대하여 특별히 자부심을 내비친다. 영화제는 "전 세계의 다채로운 시선과 뛰어난 완성도를 갖춘 작품들이 대거 출품되어 매우 인상적"인 부문이 되었다며 "완성도 높은 극영화가 두각을 나타낸 가운데, 세대 간 소통과 보편적인 이슈에 대한 긍정적인 담론이 풍부하게 담겼음을 확인할 수 있었다"고 자평했다. 돌아보면 과연 그러하다.