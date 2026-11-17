▲서울국제노인영화제포스터 서울국제노인영화제

소중한 기억이 그대로 영화가 됐다



영화 가운데 할아버지의 실제 녹취가 담긴 후반부는 아마도 작품을 본 많은 이들에게 미소를 띠우게 하기 충분하다. 오뎅을 먹자던 손녀, 햇살을 가리고 선 할아버지의 눈에 비친 손바닥 만했던 손녀의 등판, 그와 같은 기억이 다 자란 손녀의 손에서 어여쁜 애니로 살아난다. 할아버지가 꺼내든 두 개의 기억에 대하여 감독은 할아버지로부터 이미 수십 차례 들었던, 톡 하면 그대로 재생되는 이야기 중 두 개라고 설명한다. 가려 뽑았을 그 기억들은 할아버지의 생 가운데 얼마만큼 소중했을까. 수없이 손녀 앞에서 발화했고 그래서 다시 손녀인 감독에게 그만큼 소중한 것이 되었을 전승된 기억이 영화로써 구현돼 관객과 만나는 순간이 이와 같다.



할아버지의 실제 녹취가 그대로 영화의 대사로 쓰여 상당한 효과를 발한다. 그를 꼭꼭 감춰둔 전반부 또한 일상에서 채집한 소리가 충실하게 효과를 발하여 여백이 선선한 그림체와 절묘하게 어우러진다. 영화 가운데 놓아둔 여백만큼 관객은 저의 감상과 기억과 서로 다르지만 닮아 있을 추억들을 투영하니, 여백이 효과를 발한다는 건 이와 같은 뜻일 테다.



두 작품 모두 손녀가 자신의 할아버지를 영화 가운데 들인 결과물이다. <로타리의 한철>은 실사 극영화로, <연근>은 애니로 만들어졌으나 둘 모두 사전에 제 할아버지를 지긋이 응시하는 작업이 먼저 있었을 것이 분명하다. 그로부터 손녀 감독들이 할아버지를 주인공으로 한 작품을 세상 가운데 내놓았다. 여기 오랫동안 같은 자리를 지키며 낡고 고립되어가는 것들 곁에서 그와 닮아 가는 할아버지가 있다. 여기 연근처럼 기억 가운데 구멍이 송송 날지라도 손녀와 함께 했던 어떤 기억만큼은 또렷하게 회상하는 또 다른 할아버지가 있다. 할아버지와의 오늘을 소중하게 여기는 손녀들이 또한 이곳에 있다. 서울국제노인영화제에서 마주한 두 단편은 그저 쇠락과 낡음 만을 보이지 않는다. 흥망성쇠, 그 필연적 순환 가운데 결코 흘려버리고 싶지 않은 소중함을 애정을 담아서 표현해낸다.

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