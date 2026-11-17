흥망성쇠라 했다. 존재하는 모든 것이 흥망성쇠를 피하지 못한다. 흥하고 망하며 성하고 쇠하는 일, 그 모두가 존재의 필연이고 운명이다. 그리하여 지혜로운 자는 흥할 때에 망할 것을 대비한다. 성하는 순간에 쇠하는 것을 돌본다. 어리석은 자는 그 반대다.
오로지 살아 있는 것에만 해당하는 말이 아니다. 때로는 도시가, 마을이, 공동체가 흥망성쇠의 순환을 겪는다. 살아 있는 듯 격동하는 한국이란 나라 안에서도 흥과 망이, 성과 쇠가 엇갈리는 순간이 잦다. 그때마다 우리의 시선은 어디를 향하는가. 한국 시민이 집합이기 이전에 개인으로 존재한단 사실을 알지만, 군중이며 대중, 적어도 공동체의 주된 미디어가 가리키는 방향에 다수가 고개를 돌리는 현실을 외면할 수는 없는 일이다. '우리'라 해도 좋을 한국인의 관심은 늘 흥하고 성하는 것을 따른다.
노인을 대하는 자세와 사양되는 것들을 다루는 태도는 얼마나 닮았는가. 쇠락하는 지역과 몰락하는 산업을 바라보는 시선은 또한 얼마만큼 비슷한가. 삶의 지혜와 마음을 움직이는 추억들, 어쩌면 우리가 나고 자랐으며 빚을 지고 있고 언젠가는 애타게 그리워할 것들을 우리는 과연 마땅하게 대접하고 있는지 돌아보게 된다.