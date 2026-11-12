정작 태워야 할 승객은 내버려두고 출발한 버스

▲더 버스
스틸컷제이씨엔터웍스
버스에 탄 사람과 타야 했던 사람
<더 버스>를 보며 진작 떠나간 선배 비평가들의 이야기를 떠올린 건 어째서였을까. 이 영화가 마땅히 도모해야 했고, 적어도 인식해야 했던 순백의 공간을 참아내기 어려워서다. 한국영화, 또 독립영화에서 흔히 보게 되는 상당한 의지, 존재를 확인받고픈 발버둥, 곳곳에서 발견할 수 있는 열망들에 비하여 막상 그것들이 쏟아지는 자리의 문제를 외면할 수 없었던 때문일 테다.
감독은 김태곤, 2003년 김민종, 최성국 주연의 <낭만자객>을 연출한 뒤 오랫동안 일선을 떠나 있던 영화인이다. 간간이 제작 부문에서 활동하던 그가 20여 년의 공백을 깨고서 <더 버스>로 돌아왔다. 사실 3년쯤 전에 완성됐던 것을, 배급 시기가 미뤄지다 최근에야 일반 공개가 확정됐다. 그간 소규모 지역 영화제, 이를테면 제2회 양산영화제, 제1회 부여국제히스토리영화제 등에서만 작품을 선보였다. 촬영지이기도 한 경상남도 양산시에서 열린 양산영화제에선 대상과 최우수연기자상까지 2관왕을 차지했다.
이야기는 제목 그대로 버스에서 벌어지는 일이다. 경남 양산을 달리는 시내버스가 막 출소한 사연 있는 전과자에게 납치되며, 그 안에 탄 시민들이 살아남기 위해 벌이는 소동을 유쾌하게 다루려 한다. 버스를 납치한 건 진기(공정환 분), 살인죄로 15년을 복역하고 이제 막 출소한 인물이다.
먼저 영화는 버스에 탄 사람들을 비추며 시작한다. 버스 안엔 동남아에서 시집온 어린 신부와 나이 든 한국인 남편, BJ로 꽤나 얼굴이 알려졌다는 여자와 그를 보조하는 PD, 아직 무명인 트로트가수, 산전수전 다 겪은 술집 여사장, 학교폭력 가해자와 피해자인 학생들, 숫기 없어 뵈는 청년 등이 타고 있다.
버스 안은 그야말로 대환장의 난장판이다. 욕설을 반쯤 섞어 목청껏 떠드는 여고생들과 버스에서 금지된 커피를 들고 타서 뻔뻔하게 버티는 아줌마, 별일 아닌데도 소리치며 면박 주는 성질 급한 기사, 그 밖에도 공중도덕이라곤 배운 적 없어 뵈는 사람들이 한데 모여 서로의 화를 돋우는 것이다. 그 하나하나가 현실 가운데 있을 수 있는 일들이고, 인물들 또한 그러하지만, 이들이 함께 모여 빚어내는 상황은 도무지 그렇지가 못하다. 요컨대 편향이고 과장이다. 심지어는 영화의 배경인 양산이란 지역적 특수성과 그에 따른 시민의 세대편중까지 떠올리면 더욱 그렇고 말이다.