정작 태워야 할 승객은 내버려두고 출발한 버스

▲더 버스포스터 제이씨엔터웍스

사회, 관객에게 이로움을 준다는 것



그러나 영화는 전혀 다른 길을 간다. 인상적일 수 있던 이 장면을 포함하여 극 대부분을 오로지 자극, 말초적 코미디로 이끌어가는 것이다. 그 유머란 대체로는 사회의 전형에 기댄 것으로써 풍자나 해학, 혹은 예기치 못한 전복의 쾌감을 전혀 도모하지 않는다. 모든 캐릭터가 주어진 전형을 연기한다. 학교폭력 가해자와 피해자, 결혼이주여성과 그녀와 매매혼을 한 한국 노인, 술집 여사장과 트로트 가수, 인플루언서 여성 등이 모두 그렇다. 이들이 연기하는 어떤 전형이 마땅한 것이건 오해가 있는 것이건 간에 영화는 그에 의지할 뿐, 어떠한 새로움도 더하지는 않는 것이다.



안타까운 건 영화가 사회에 어떠한 물음도 던지지 않는다는 점이다. 사회는 물론 영화를 보고 있는 관객에게 어떤 유용함을 남기지도 않는다. 무고하게 전과를 가진 남자, 그에게 억울하게 붙들린 사람이라는 부조리극의 재료를 두고서도 그에 담긴 부조리를 전혀 활용하지 않는다. 그저 장르물로만 소비한다. 그마저도 엉성한 솜씨로. 마치 도미를 물조절을 잘못한 라면에 넣어 끓이듯이, 최상품 축구화를 신고 등산을 가듯이, 영화가 제 멋대로 전진하는 모습을 보고 있기 힘들다.



어떠한 유용함을 구하려는 의지가 있었다면, 현실을 반영하고 관객에게 나름의 인상을 남기기 위한 고민이 있었다면, 반드시 달라졌을 캐릭터와 에피소드의 구성이며 안배가 안타깝게 느껴졌다. 양산이라는 시골 도시의 시내버스엔 어떤 사람들이 타고 있을까. 현실과 영화는 분명히 그 세대부터 성향이 극명하게 차이가 날 것이다. 만약 사실과 가깝게 바꾸었다면, 현실의 문제가 영화 가운데 자연스레 자리하며 극과 효과적으로 상호작용 했을 테다. 억지로 메시지를 주입하는 것이 아니라, 흐르듯 현실이 영화 안에서 움텄을 것이다. 그러나 영화는 그를 철저히 장르적 재미를 위해 왜곡한다. 그리고 그 안배가 예상한 효과를 내지 못할 때 영화는 실패하고 만다.



안타까운 건 이 영화가 열의로 가득 차 있다는 점이다. 공정환을 비롯해 태항호, 동방우, 여민선, 제이박, 곽근호, 류혜수, 이소윤 등 다른 작품에서 얼굴을 보기 쉽지 않은 배우들이 몸을 아끼지 않는 열연을 펼친다. 다만 의지가 적절한 통제를 받지 않을 때 발생하는 문제들, 이를테면 표현하는 이는 많지만 다른 이의 연기를 받아주는 모습은 거의 보이지 않는다거나 쉬어갈 수 있는 감각적 여백이 부재하다는 등의 단점이 두드러진다.



영화가 기획 단계에서부터 이를 예상하고 조정해 주었다면 훨씬 나은 작품이 될 수 있지 않았을까. 결국 <더 버스>는 버스에 태워야 할 이를 태우지 않고 태우지 않아야 하는 이들을 태운 까닭으로 산으로 가고 마는 것이다. 실제 이야기가 그러하듯이. 아쉽고 아쉽다.



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