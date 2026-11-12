사이트 전체보기
김성호의 씨네만세 정작 태워야 할 승객은 내버려두고 출발한 버스

정작 태워야 할 승객은 내버려두고 출발한 버스

[김성호의 씨네만세 1501] <더 버스>

김성호(starsky216)
26.11.12 10:31최종업데이트26.11.12 10:31
구글 검색 선호 출처로 추가
(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

영화란 현실을 반영한다. 아무리 세상에 없는 이야기를 써내는 극영화, 심지어 극적 재미를 추구하는 상업적 장르영화라 할지라도 그렇다. 창작자인 작가와 감독이 현실 가운데 터 잡은 자연인이자 시민이기에 그렇고, 이들이 가진 인식이 고스란히 작품과 캐릭터로써 반영되기에 더욱 그러하다. 요컨대 영화가 현실을 반영한다는 건 현실로부터 태어났기 때문이겠다.

그러나 오로지 거기서 그치는 건 아니다. 영화가 현실의 모방이라고만 말하지 않는 건 현실의 반영으로부터 어떤 유효함을 창출해 내서다. 비평가 앙드레 바쟁은 "영화의 존재는 그 본질보다 앞선다"는 명언을 남긴 바 있다. 본질이란 무엇인가. 그가 끝없이 강조했던 리얼리티, 즉 실재하는 현실이다. 그러나 당대 예술의 첨단이던 영화는 현실보다도 앞서 나간다. 단순한 모방이라면 이룰 수 없는 것, 즉 현실의 재현이자 창조적 표현으로써 관객 내면에서 상호작용을 끌어낼 힘을 갖고 있다.

더 버스 스틸컷
더 버스스틸컷제이씨엔터웍스

버스에 탄 사람과 타야 했던 사람

<더 버스>를 보며 진작 떠나간 선배 비평가들의 이야기를 떠올린 건 어째서였을까. 이 영화가 마땅히 도모해야 했고, 적어도 인식해야 했던 순백의 공간을 참아내기 어려워서다. 한국영화, 또 독립영화에서 흔히 보게 되는 상당한 의지, 존재를 확인받고픈 발버둥, 곳곳에서 발견할 수 있는 열망들에 비하여 막상 그것들이 쏟아지는 자리의 문제를 외면할 수 없었던 때문일 테다.

감독은 김태곤, 2003년 김민종, 최성국 주연의 <낭만자객>을 연출한 뒤 오랫동안 일선을 떠나 있던 영화인이다. 간간이 제작 부문에서 활동하던 그가 20여 년의 공백을 깨고서 <더 버스>로 돌아왔다. 사실 3년쯤 전에 완성됐던 것을, 배급 시기가 미뤄지다 최근에야 일반 공개가 확정됐다. 그간 소규모 지역 영화제, 이를테면 제2회 양산영화제, 제1회 부여국제히스토리영화제 등에서만 작품을 선보였다. 촬영지이기도 한 경상남도 양산시에서 열린 양산영화제에선 대상과 최우수연기자상까지 2관왕을 차지했다.

이야기는 제목 그대로 버스에서 벌어지는 일이다. 경남 양산을 달리는 시내버스가 막 출소한 사연 있는 전과자에게 납치되며, 그 안에 탄 시민들이 살아남기 위해 벌이는 소동을 유쾌하게 다루려 한다. 버스를 납치한 건 진기(공정환 분), 살인죄로 15년을 복역하고 이제 막 출소한 인물이다.

먼저 영화는 버스에 탄 사람들을 비추며 시작한다. 버스 안엔 동남아에서 시집온 어린 신부와 나이 든 한국인 남편, BJ로 꽤나 얼굴이 알려졌다는 여자와 그를 보조하는 PD, 아직 무명인 트로트가수, 산전수전 다 겪은 술집 여사장, 학교폭력 가해자와 피해자인 학생들, 숫기 없어 뵈는 청년 등이 타고 있다.

버스 안은 그야말로 대환장의 난장판이다. 욕설을 반쯤 섞어 목청껏 떠드는 여고생들과 버스에서 금지된 커피를 들고 타서 뻔뻔하게 버티는 아줌마, 별일 아닌데도 소리치며 면박 주는 성질 급한 기사, 그 밖에도 공중도덕이라곤 배운 적 없어 뵈는 사람들이 한데 모여 서로의 화를 돋우는 것이다. 그 하나하나가 현실 가운데 있을 수 있는 일들이고, 인물들 또한 그러하지만, 이들이 함께 모여 빚어내는 상황은 도무지 그렇지가 못하다. 요컨대 편향이고 과장이다. 심지어는 영화의 배경인 양산이란 지역적 특수성과 그에 따른 시민의 세대편중까지 떠올리면 더욱 그렇고 말이다.

더 버스 스틸컷
더 버스스틸컷제이씨엔터웍스

경찰 없이 지속되는 인질극

무엇이 이들을 한자리에 모았을까. 그는 얼마 지나지 않아 확인된다. 다분히 우연히 버스에 올라탄 진기다. 영화는 길게는 십수 년, 짧게는 출소한 뒤 바로 얼마 전까지 아무렇지 않게 오가며 그의 현재를 내보인다. 그는 무고한 죄수다. 죄를 저지르지 않고도 억울하게 옥살이했다는 뜻이다. 지난 시대 한국에 숱하게 있었던 범인조작 사건들과 마찬가지로, 재심을 통해 진실이 바로잡힌 사건들처럼 그는 범죄를 저지르지 않고도 죄를 뒤집어썼다. 살해당한 피해자는 말이 없고 가해자는 나타나지 않았으므로, 진실은 드러나지 않았다.

무려 15년이 흐른 뒤 출소한 진기가 총을 구해 당시 경찰을 찾아갔으나 그가 바로 얼마 전 세상을 떠났다는 소식만을 전해 듣는다. 심지어는 미처 알지 못했던 가슴 무너지는 소리까지 듣고야 만다. 그 또한 이 나라에 실제로 횡행했던 일이라는 걸 아는 이들은 알고 있을 터다. 어찌 됐든 진기는 망가진 삶을 보상받지 못한다. 억울함을 풀지도, 복수를 하지도 못한다. 삶을 되찾을 수 없다는 것 또한 확인한다. 그렇게 올라탄 버스가 하필 누구라도 분노가 치밀 법한 무례한 이들이 소란을 피우는 대난장인 것이다.

<더 버스>는 그렇게 한 판 인질극으로 화한다. 아무 계획 없이 우발적으로 저질러진 다중 대상의 범행, 마침 실탄이 장전된 총까지 들고 있던 진기에게 무례한 승객들과 그렇지 않은 이들까지 모조리 붙들리는 사태가 발생한다. 그로부터 영화는 어디로 튈지 알 수 없는 한 판 소동극으로 화하게 되는 것이다. 어떤 각도에서 보면 주변에 민폐를 끼치는 못난 군상들이고, 또 어떻게 보면 어디서나 마주할 수 있는 흔하고 평범한 사람들이다. 서로 원한도, 은혜도 없는 이들이 맞물려 빚어지는 일련의 소동이 이 영화 <더 버스>의 전부라 해도 좋겠다.

가장 인상적인 대목은 진기가 버스 승객들을 대상으로 '살아야 할 이유'를 서로 발표하게 시키는 장면이다. 스스로 다른 이들 앞에서 제가 이 버스에서 살아서 내려야 하는 이유를 발표하는 승객들의 모습이 일상 가운데 마주하기 어려운 특별한 감상을 불러일으킨다. 보통의 사람들을 일상적이지 않은 환경에 놓아둠으로써 얻어지는 인간과 삶, 혹은 사회에 대한 특별한 이해가 이 영화가 천착해야 했을 지점이어야 했다는 판단이 이로부터 선다.

더 버스 포스터
더 버스포스터제이씨엔터웍스

사회, 관객에게 이로움을 준다는 것

그러나 영화는 전혀 다른 길을 간다. 인상적일 수 있던 이 장면을 포함하여 극 대부분을 오로지 자극, 말초적 코미디로 이끌어가는 것이다. 그 유머란 대체로는 사회의 전형에 기댄 것으로써 풍자나 해학, 혹은 예기치 못한 전복의 쾌감을 전혀 도모하지 않는다. 모든 캐릭터가 주어진 전형을 연기한다. 학교폭력 가해자와 피해자, 결혼이주여성과 그녀와 매매혼을 한 한국 노인, 술집 여사장과 트로트 가수, 인플루언서 여성 등이 모두 그렇다. 이들이 연기하는 어떤 전형이 마땅한 것이건 오해가 있는 것이건 간에 영화는 그에 의지할 뿐, 어떠한 새로움도 더하지는 않는 것이다.

안타까운 건 영화가 사회에 어떠한 물음도 던지지 않는다는 점이다. 사회는 물론 영화를 보고 있는 관객에게 어떤 유용함을 남기지도 않는다. 무고하게 전과를 가진 남자, 그에게 억울하게 붙들린 사람이라는 부조리극의 재료를 두고서도 그에 담긴 부조리를 전혀 활용하지 않는다. 그저 장르물로만 소비한다. 그마저도 엉성한 솜씨로. 마치 도미를 물조절을 잘못한 라면에 넣어 끓이듯이, 최상품 축구화를 신고 등산을 가듯이, 영화가 제 멋대로 전진하는 모습을 보고 있기 힘들다.

어떠한 유용함을 구하려는 의지가 있었다면, 현실을 반영하고 관객에게 나름의 인상을 남기기 위한 고민이 있었다면, 반드시 달라졌을 캐릭터와 에피소드의 구성이며 안배가 안타깝게 느껴졌다. 양산이라는 시골 도시의 시내버스엔 어떤 사람들이 타고 있을까. 현실과 영화는 분명히 그 세대부터 성향이 극명하게 차이가 날 것이다. 만약 사실과 가깝게 바꾸었다면, 현실의 문제가 영화 가운데 자연스레 자리하며 극과 효과적으로 상호작용 했을 테다. 억지로 메시지를 주입하는 것이 아니라, 흐르듯 현실이 영화 안에서 움텄을 것이다. 그러나 영화는 그를 철저히 장르적 재미를 위해 왜곡한다. 그리고 그 안배가 예상한 효과를 내지 못할 때 영화는 실패하고 만다.

안타까운 건 이 영화가 열의로 가득 차 있다는 점이다. 공정환을 비롯해 태항호, 동방우, 여민선, 제이박, 곽근호, 류혜수, 이소윤 등 다른 작품에서 얼굴을 보기 쉽지 않은 배우들이 몸을 아끼지 않는 열연을 펼친다. 다만 의지가 적절한 통제를 받지 않을 때 발생하는 문제들, 이를테면 표현하는 이는 많지만 다른 이의 연기를 받아주는 모습은 거의 보이지 않는다거나 쉬어갈 수 있는 감각적 여백이 부재하다는 등의 단점이 두드러진다.

영화가 기획 단계에서부터 이를 예상하고 조정해 주었다면 훨씬 나은 작품이 될 수 있지 않았을까. 결국 <더 버스>는 버스에 태워야 할 이를 태우지 않고 태우지 않아야 하는 이들을 태운 까닭으로 산으로 가고 마는 것이다. 실제 이야기가 그러하듯이. 아쉽고 아쉽다.
덧붙이는 글 김성호 평론가의 브런치(https://brunch.co.kr/@goldstarsky)에도 함께 실립니다. '김성호의 씨네만세'를 검색하면 더 많은 글을 만날 수 있습니다. goldstarsky@naver.com
더버스 제이씨엔터웍스 김태곤 공정환 김성호의씨네만세

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김성호 (starsky216) 내방

작가.영화평론가.서평가.기자.3급항해사 / '자주 부끄럽고 가끔 행복했습니다' 저자 / 진지한 글 써봐야 알아보는 이 없으니 영화와 책 얘기나 실컷 해보련다. / 인스타 @blly_kim / GV, 강의, 기고청탁은 goldstarsky@naver.com

이 기자의 최신기사 무라카미 하루키의 광역도발에 걸려든 당신에게