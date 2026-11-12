지소연에 성희롱 발언한 심판, 3개월 출전 정지 징계

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2026 아이치·나고야 아시안게임에 출전하는 여자 축구 대표 지소연이 7일 충청남도 천안 코리아풋볼파크에서 취재진과 인터뷰를 하고 있다. 2026.9.7여자축구 국가대표 지소연(수원FC 위민)에게 성희롱 발언을 한 심판이 3개월 출전 정지 징계를 받았다.11일 수원FC에 따르면 구단은 지난달 23일 대한축구협회로부터 해당 심판에 대한 징계 결과를 통보받았다.지소연은 지난 8월 28일 열린 2026 WK리그 22라운드 서울시청과의 경기에서 심판이 상대 선수의 거친 플레이에 반칙을 주지 않는다며 항의했다.해당 심판은 무선 교신을 통해 다른 심판진에게 지소연을 두고 월경을 의미하는 은어인 '걸스데이(Girl's Day)'와 함께 예민하다고 전했다. 이 발언을 들은 지소연은 즉각 항의했고, 이 과정에서 경고까지 받았다.심판은 처음에 발언 사실을 부인했으나, 이후 실언을 인정하면서도 "심판들끼리 한 말이었다"라는 취지로 해명했다.당시 경기에서 지소연은 후반 29분 역전 결승골을 터뜨리며 수원FC의 2-1 승리를 이끌었으나, 경고가 누적되면서 다음 경기에 출전할 수 없게 됐다. 지소연은 경기 후 심판의 발언을 공개하며 성희롱 피해를 보았다고 주장했다.한국프로축구선수협회는 "선수의 인권과 명예가 심판의 막말과 부조리한 인맥 축구에 의해 짓밟히는 현실을 더는 좌시하지 않겠다"라며 "이번 사안을 단순한 개인의 일탈로 치부하지 않고 책임 있는 조치와 진정한 쇄신이 이뤄질 때까지 필요한 모든 대응에 나설 방침"이라고 반발했다.논란이 확산하자 사실관계 확인에 나선 대한축구협회는 관련 사안을 공정위원회에 넘겼고, 심의 결과 해당 심판에게 3개월 출전 정지 징계가 내려졌다.그러나 징계 수위가 지나치게 가볍다는 지적도 나온다. 대한축구협회 공정위원회 규정에 따르면 성희롱의 정도가 약하거나 우발적으로 발생한 경우 3개월 이상 1년 이하의 출전 정지나 자격 정지 처분을 내릴 수 있다. 이번 징계는 해당 규정의 최저 수준이다.다만 수원FC는 당장 중요한 경기들을 앞두고 있는 만큼, 남은 시즌에 집중하기 위해 재심의는 신청하지 않을 방침으로 전해졌다.올해 WK리그 정규시즌 1위에 오른 수원FC는 오는 15일과 18일 챔피언결정전 1, 2차전을 치른다. 이어 21일에는 W코리아컵 결승전에서 나서 우승에 도전한다.수원FC가 재심을 신청하지 않기로 하면서 이번 사안은 일단락됐지만, '솜방망이 처벌' 논란과 함께 스포츠 현장의 인권과 윤리 의식, 심판 권위에 걸맞은 책임감의 무게에 대한 경각심을 불러일으켰다.