KIA 다년계약 고사한 김호령... '호령존'의 FA 가치는?

케이비리포트

KIA 김호령의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)올시즌 김호령은 타격에서도 의미있는 기록을 남겼다. 프로 입단 후 최다인 141경기에 출장해 타율 0.267 13홈런 68타점 76득점 17도루 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.85를 기록했다. 홈런과 타점, 득점, 도루 모두 데뷔 후 한 시즌 최고 성적이다.특히 데뷔 첫 두자릿수 홈런을 기록할만큼 장타 생산력이 향상되며 수비형 외야수라는 고정관념을 떨쳐냈다. 지난해 타율 0.283으로 정확도를 끌어올린데 이어 2년 연속 타격에서 발전하는 모습을 보여줬다는 점도 시장에서 좋은 평가를 받을 요인이다.하지만 세부 타격 지표를 살펴보면 약점도 뚜렷하다. 올시즌 출루율은 0.312로 지난해에 비해 상당폭 떨어졌고 OPS도 0.712로 뒷걸음질쳤다. 시즌 삼진은 무려 156개로 리그 3위에 해당한다. 안타 생산보다 삼진이 더 많았고, 득점권 타율도 0.224에 그쳤다. 시즌 막판과 포스트시즌의 타격 부진도 FA 시장 평가에 있어 아쉬운 점이다.