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KIA 다년계약 고사한 김호령... '호령존'의 FA 가치는?

KIA 다년계약 고사한 김호령... '호령존'의 FA 가치는?

[KBO리그] 수비는 최상급, 타격은 물음표...첫 FA 김호령 두 차례 다년계약 거절하고 시장 평가 선택

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.12 16:58최종업데이트26.11.12 16:58
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첫 FA 자격을 얻는 KIA 김호령
첫 FA 자격을 얻는 KIA 김호령KIA 타이거즈

KIA 타이거즈의 12년차 외야수 김호령(35)이 프로 데뷔 후 처음으로 자유계약선수(FA) 시장에 나선다. KIA 심재학 단장에 따르면 구단이 시즌 초반 비FA 다년계약을 제안했지만 선수 측의 고사로 합의에 이르지 못했다.

KIA 구단이 시즌 후 두 번째 제안에서 계약 조건을 상향 조정했음에도 김호령은 FA 시장에서 자신의 가치를 평가받고 싶다는 의지를 밝혔다고 알려졌다. 자신의 가장 큰 무기인 중견수 수비력이 시장에서 어느 정도 가치를 인정받을지 확인하겠다는 선택이다.

FA 김호령의 최대 강점은 자타공인 리그 정상급인 중견수 수비다. 넓은 수비 범위와 빠른 타구 판단, 과감한 다이빙 캐치로 대표되는 이른바 '호령존'은 김호령의 트레이드 마크다. 안타성 타구를 아웃카운트로 바꾸고 장타를 막아내는 중견수의 수비 능력은 과거에 비해 최근 더 주목받고 있다.

KIA 김호령의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
KIA 김호령의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

올시즌 김호령은 타격에서도 의미있는 기록을 남겼다. 프로 입단 후 최다인 141경기에 출장해 타율 0.267 13홈런 68타점 76득점 17도루 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 0.85를 기록했다. 홈런과 타점, 득점, 도루 모두 데뷔 후 한 시즌 최고 성적이다.

특히 데뷔 첫 두자릿수 홈런을 기록할만큼 장타 생산력이 향상되며 수비형 외야수라는 고정관념을 떨쳐냈다. 지난해 타율 0.283으로 정확도를 끌어올린데 이어 2년 연속 타격에서 발전하는 모습을 보여줬다는 점도 시장에서 좋은 평가를 받을 요인이다.

하지만 세부 타격 지표를 살펴보면 약점도 뚜렷하다. 올시즌 출루율은 0.312로 지난해에 비해 상당폭 떨어졌고 OPS도 0.712로 뒷걸음질쳤다. 시즌 삼진은 무려 156개로 리그 3위에 해당한다. 안타 생산보다 삼진이 더 많았고, 득점권 타율도 0.224에 그쳤다. 시즌 막판과 포스트시즌의 타격 부진도 FA 시장 평가에 있어 아쉬운 점이다.

중견수 수비 범위가 넓은 김호령
중견수 수비 범위가 넓은 김호령KIA 타이거즈

결국 김호령의 몸값은 수비력이 뛰어난 중견수가 절실한 구단이 얼마나 적극적으로 나서느냐에 달려 있다. 한화, 롯데, NC 등 센터라인 보강이 거론되는 팀들이 관심을 보인다면 협상 구도는 김호령에게 유리하게 흘러갈 수 있다. 타격 능력에 수비 능력을 겸비한 중견수는 리그에 희소하기 때문에 대체 선수를 찾기가 쉽지 않다.

원소속팀인 KIA도 김호령을 포기하기 어려운 상황이다. 김호령을 대체할 중견수를 내부에서 찾는 일이 녹록지 않기 때문이다. 박정우와 박재현 등 젊은 외야 자원들이 성장하고 있지만, 풀타임 중견수로서의 경험과 수비 안정성은 별개의 문제다. 혹여 김호령이 이탈한다면 당장의 수비력 약화는 감수할 수 밖에 없다.

시즌 막판 부진이 아쉬운 김호령
시즌 막판 부진이 아쉬운 김호령KIA 타이거즈

1992년생으로 이미 30대 중반이 된 김호령이 4년 이상의 장기계약을 체결할 수 있을지도 관전 포인트다. 아무리 수비 능력이 뛰어나더라도 계약 기간이 길어지면 계약 후반부에는 나이에 따른 기량 저하를 피하기 어렵기 때문이다. 같은 포지션인 SSG 랜더스 최지훈이 FA 시장에 나오느냐도 계약 규모에 영향을 미칠 주요 변수다.

중견수 보강이 필요한 구단이 적극적으로 경쟁에 뛰어든다면 예상보다 큰 규모의 계약이 성사될 가능성도 있다. 반면 나이와 출루 등 불안 요소와 보상 부담이 부각되면 계약 규모가 줄어들 수도 있다. 중견수 수비의 가치가 올라간 리그 환경에서 FA 시장에 나서는 김호령이 과연 어느정도의 대우를 이끌어낼지 주목된다.

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[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

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덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
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