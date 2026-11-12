이집트 왕자 마레이, LG 완승의 중심에 섰다

이집트 왕자 아셈 마레이가 SK의 골밑을 완벽하게 공략하며 29점 차 완승과 설욕을 이끌었다.조상현 감독이 이끄는 창원 LG는 11일 오후 7시 창원체육관에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 2라운드 전희철 감독의 서울 SK에 101-72로 승리했다. 이로써 LG는 6승 7패 5위에, SK는 6승 4패 3위에 자리했다.홈에서 SK를 맞았던 LG는 복수 혈전을 노렸다. 앞선 1라운드 맞대결서 1쿼터 32-13으로 크게 앞섰음에도, 후반부 내리 점수를 내주면서 85-86. 1점 차로 무릎을 꿇었기 때문. 그렇기에 이번 경기에서 승리하고자 하는 의욕은 상당했고, 이는 곧 결과로 이어졌다.1쿼터 시작과 동시에 SK 공격을 완벽하게 봉쇄했고, 공격에서 완벽하게 터지며 32-8로 크게 앞섰다. LG는 2쿼터 한때 33점 차까지 달아났으나 연속 10실점을 허용하며 전반을 57-32로 마쳤다. 3쿼터에도 안정적인 운영으로 격차를 유지하면서 79-52로 4쿼터에 돌입했다.4쿼터에서도 반전은 일어나지 않았다. SK는 힉스, 전준범, 김형빈이 차례로 득점에 성공하며 추격했으나 점수 차는 좁혀지지 않았고, 결국 101-72로 LG가 홈에서 활짝 웃었다.완벽한 복수 혈전을 펼친 가운데 이날 주인공은 단연 아셈 마레이였다. 어느새 LG 합류 6시즌 째가 되어가고 있지만, 여전한 실력으로 KBL 최고 센터 중 한 명으로 자리하고 있다. 특히 지난달 22일 모비스와 맞대결에서는 한 경기 최다 리바운드(34개) 기록을 경신하기도 했다.확실한 클래스를 보여주고 있는 가운데 이번 SK전에서도 마레이의 활약은 더 빛나야만 했다. 바로 이들이 보여주는 골밑 장악력이 최고였기 때문. 기록으로 봐도 확실하게 알 수 있었다. SK는 경기당 페인트존 슛 성공은 23개, 2점 성공도 24.9개로 리그 1위에 자리하고 있었다.특히 정상급 리바운더이자 2차 공격 기회를 만들 수 있는 KBL 최고 외인 자밀 워니의 존재가 LG의 골밑을 더욱 불안하게 만들었다. 그러나 이 우려를 마레이가 깔끔하게 씻겨줬다. 베스트5로 나선 그는 1쿼터 시작부터 스크린 어시스트를 시작으로 기분 좋은 출발을 알렸다.이후 1쿼터에만 수비 리바운드 4개를 기록하며 팀이 단 8실점으로 SK 공격을 막는 데 존재감을 발휘했다. 워니와 힉스가 동시에 들어오는 2쿼터에 마레이는 수비와 공격 모두에서 영향력을 보여줬다. 2연속 2점 슛을 시작으로 리바운드 3개를 따내면서 골밑을 지배했다.2쿼터 종료 직전에는 양홍석의 패스를 받아 덩크까지 꽂으며 전반의 끝을 화려하게 장식했다. 3쿼터에도 기세는 이어졌다. 마레이는 어시스트를 시작으로 홀로 7점을 득점하면서 SK 추격을 따돌렸다. 점수 차가 벌어진 4쿼터에서는 여유롭게 경기를 지켜보며 승리를 만끽했다.이날 마레이는 공수 양면에서 인상적인 활약을 펼쳤다. 리그 정상급 골밑 경쟁력을 갖춘 워니와 힉스가 버티는 SK를 상대로도 안정적인 경기력을 보여줬다. 적극적인 몸싸움과 영리한 위치 선정으로 리바운드 싸움에 힘을 보탰고, 공격에서도 꾸준히 득점을 올리며 LG의 완승에 기여했다.총 28분 39초 동안 코트를 누빈 마레이는 25점 14리바운드 4어시스트 2스틸 야투 성공률 70.6%를 기록하며 펄펄 날았다.한편, 승장 조상현 감독은 경기 후 "100점 이상 넣은 공격보다 오랜만에 LG다운 수비를 해줘서 기분 좋고, 선수들이 뭘 해야 이기는지를 계속 고민하면서 치렀으면 좋겠다"라고 활짝 웃었다.LG는 오는 14일 최하위 현대 모비스를 상대로 리그 2연승에 도전한다.