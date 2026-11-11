'솔로지옥'과 '커플지옥' 사이에서

찬란

<더 랍스터> 스틸영화 속 도시의 일상은 화사하고 깔끔하다. 사람들은 쌍을 이뤄 일상을 산다. 하지만 이곳에서 독신 생활은 금지다. 그렇다면 근래 한국 사회가 출산율 저하라며 비명을 지르고, 이러다 한민족이 0000년 되면 소멸한다는 아우성처럼 사회 구성원 재생산 문제의 극단적 해결책을 취한 걸까? 현실 사회 문제를 근미래 도시를 배경으로 SF 상상력으로 풍자한 것처럼 보이지만, 호텔에서 설명을 듣는 걸 보니 동성 커플도 허용되는 듯하다. 즉자적 현실 대입은 아니다.어렴풋한 추정은 그 직후 설명에서 확인된다. 양성 커플도 허락되는지 묻는 주인공에게 호텔 운영자는 예전엔 가능했지만, 실제 커플이 성사된 것인지 실사가 어려워 폐지된 상태라 전한다. 그렇다면 대체 이 제도를 강행하는 목적은 뭘까? 끝내 사유는 규명되지 않는다. 그저 엄격하게 사회 전반에서 시행되고, 호텔은 그 축소판이란 정도만 관객은 파악할 수 있다.어찌 보면 <배틀 로얄> 속 풍경과 비슷하다. 같은 날 호텔에 입소한 이들은 동병상련이지만, 짝짓기 상대를 두고 다투거나 질투하는 경쟁자이기도 하다. 죽고 죽이는 게 아니란 것만 빼면 사실 본질적으로 큰 차이가 없을지도 모른다. 겉으론 홀로 지내는 게 두렵기에 친구를 만들지만, 동물이 되는 최악의 결말을 벗어나고픈 마음이 앞선다. 그렇다고 가짜 커플을 만들어봐야 노련한 운영진에게 금방 들통날 뿐이다. 처벌은 엄격하다.데이비드는 발을 저는 남자, 혀가 짧은 남자와 어울리며 이성애자로 등록했기에 짝이 될 여성을 찾는다. 친구들도 마찬가지다. 마음에서 우러나는 관계가 되어야 하기에 마치 야생동물이 이성에게 잘 보이려 구애의 춤을 추듯 필사의 노력을 기울인다. 대화의 출발은 유대감이다. 수영하는 상대에게 괜히 다가가거나, 비스킷을 베풀거나, 머릿결을 예찬하기도 한다. 가장 좋은 건 동질감을 느끼게 하는 것. 코피를 흘리거나 '근시'라는 요소조차 접근 수단이 된다.그러나 연애감정이란 게 노력한다고 마음대로 되는 게 아니다. 이성적인 계산과 투자로만 해결될 영역이 아니기 때문. 누군가는 갖은 정성을 기울인 덕분에 커플에 합류하고 누군가는 시한이 다가올수록 초조감에 휩싸인다. 친구라 해도 결국엔 각자 연애는 개인의 몫이다. 때론 은근한 경계와 험담이 공공연히 행해진다. '만인이 만인을 적대하는' 작은 사회인 셈. 그런 군상 극이 겉보기엔 우아하고 세련된 호텔 내외에서 펼쳐진다.데이비드는 개 한 마리를 데리고 입소한다. 반려견을 끔찍이 사랑해서인 것 같았지만, 알고보니 먼저 호텔을 거쳤으나 실패해 동물이 된 친형이다. 개를 볼 때마다 데이비드는 강박에 시달릴 수밖에 없다. 그렇다고 형을 각별하게 동정하며 연민을 느낄 사이도 아니다. 호텔 매니저가 무슨 동물이 되길 원하냐고 묻자, 그는 개를 언급하지 않는다. 형제간 우애가 돈독하다면 개를 택할 법도 한데. 매니저는 좋은 선택이라며 이미 개가 너무 많다고 설명한다.