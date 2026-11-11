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'솔로지옥'과 '커플지옥' 사이에서

'솔로지옥'과 '커플지옥' 사이에서

[독립예술영화 개봉신상 리뷰] 재개봉 영화 '더 랍스터'

김상목(redoctobor)
26.11.11 17:01최종업데이트26.11.11 17:01
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근미래 도시에서 모든 성인은 싱글로 살아감이 금지된다. 짝이 없다면 산속 호텔에 반드시 입소해야 한다. 그곳에서 45일 이내로 짝을 찾아야 한다. 기한을 넘기면 본인이 미리 선택한 '동물'로 변하는 수술대에 오른다. 한 번 변이되면 되돌릴 수 없다. 아내와 결별한 '데이비드' 역시 호텔 수용 대상이다. 어떻게든 커플을 이루려 노력하던 그는 기한이 다가오자 호텔을 탈출해 숲으로 향한다. 탈주한 '외톨이'들에 합류하기 위함이다.

숲속 외톨이들의 규칙은 호텔과는 정반대다. 이곳에선 모두가 싱글로 생활한다. 리더가 일러준 절대 규칙은 '사랑에 빠지지 말 것'. 데이비드는 사랑을 강요받던 도시 생활에 넌더리가 난 터라 금방 잘 적응하는 듯하지만, 이번엔 자신과 공통점도 많고 말도 잘 통하는 '근시' 여인과 만나면서 흔들리기 시작한다. 숲속 생활에서 연애는 목숨마저 빼앗길 중죄다. 둘의 은밀한 연애는 과연 어떤 결말을 맞게 될까?

세상에서 가장 보기 불편한 영화를 만드는 감독의 대표작

<더 랍스터> 포스터
<더 랍스터> 포스터찬란

그리스 감독 요르고스 란티모스의 작품 연보에서 '평범'과 '정상'은 찾아볼 수 없는 요소다. 연륜이 쌓이고 '거장' 칭호를 들을 만하면 좀 청년 시절의 폭주를 멈추고 성찰과 여유를 찾을 법하건만, 초창기나 지금이나 감독의 방향성은 별 변화가 없다. 작업 규모가 커지고 국제적 협업을 하게 되었어도 좋건 싫건 초지일관이다. 누군가는 그런 감독의 뚝심을 예찬하고 누군가는 불편함에 몸부림친다. 신작마다 주목을 받으니 호기심을 피할 수도 없고 참 고역이다.

물론 란티모스의 영화가 유혈낭자로 치닫거나 쉴 새 없이 대량학살극이 벌어지는 그런 분위긴 아니다. 이젠 웬만한 공포, 심지어 고어 영화도 극장에서 어렵지 않게 찾을 수 있는 세상에서 대체 뭐가 문제냐 싶겠지만, 이 감독의 작업은 그런 말초적 두려움과는 좀 많이 차이가 난다. 이건 직접 봐야 이해할 영역이긴 해도 간단하게 비유하자면, 칠판에 분필로 죽 그어대는 소음 같은 감각이 시작부터 끝까지 멈추지 않는 느낌이라 할까? 그래서 더 그로테스크한 편.

요즘 SNS에서 알고리즘 타고 불쑥 튀어나오는 자극적 게시물 중 뜬금없이 양자택일을 강요하는 콘텐츠가 자주 심기를 거슬리게 하는데, 그걸 가장 세련되고 우아하게 묘사하는 작가라 할까? 물에 빠진 부모님과 동경하던 아이돌, 연인 중에서 누굴 구할 것인가 식의 극단적 설정으로 무의미한 'IF?'를 설정하는 식이다. 란티모스의 영화 역시 자주 그런 양자택일을 종용한다. 워낙 연출을 잘하기에 SNS 게시물처럼 흘려넘기기도 곤란하다. 끈적한 늪에 빠진 기분.

대체 어떤 식이길래 그런 찝찝한 기분에 사로잡히는 걸까? 극단적 설정에 처한 인물이 아무리 발버둥을 쳐도 이미 빠진 수렁을 벗어날 수 없다. 다른 대안을 찾기란 불가능하다. 그렇다면 종교적 숙명론을 신봉하는 감독인 걸까? 딱히 그렇지도 않다. 인물들은 각자의 사유로 필사적으로 무형의 사슬을 떨치려 사력을 다하지만, 부처님 손바닥 위 손오공과 다를 게 없는 처지다. 그 절망적 상황은 불쾌감과 더불어 윤리적 딜레마를 보는 이의 심장에 투척하고 만다.

짝짓기가 시민의 절대 의무가 된 세상

<더 랍스터> 스틸
<더 랍스터> 스틸찬란

영화 속 도시의 일상은 화사하고 깔끔하다. 사람들은 쌍을 이뤄 일상을 산다. 하지만 이곳에서 독신 생활은 금지다. 그렇다면 근래 한국 사회가 출산율 저하라며 비명을 지르고, 이러다 한민족이 0000년 되면 소멸한다는 아우성처럼 사회 구성원 재생산 문제의 극단적 해결책을 취한 걸까? 현실 사회 문제를 근미래 도시를 배경으로 SF 상상력으로 풍자한 것처럼 보이지만, 호텔에서 설명을 듣는 걸 보니 동성 커플도 허용되는 듯하다. 즉자적 현실 대입은 아니다.

어렴풋한 추정은 그 직후 설명에서 확인된다. 양성 커플도 허락되는지 묻는 주인공에게 호텔 운영자는 예전엔 가능했지만, 실제 커플이 성사된 것인지 실사가 어려워 폐지된 상태라 전한다. 그렇다면 대체 이 제도를 강행하는 목적은 뭘까? 끝내 사유는 규명되지 않는다. 그저 엄격하게 사회 전반에서 시행되고, 호텔은 그 축소판이란 정도만 관객은 파악할 수 있다.

어찌 보면 <배틀 로얄> 속 풍경과 비슷하다. 같은 날 호텔에 입소한 이들은 동병상련이지만, 짝짓기 상대를 두고 다투거나 질투하는 경쟁자이기도 하다. 죽고 죽이는 게 아니란 것만 빼면 사실 본질적으로 큰 차이가 없을지도 모른다. 겉으론 홀로 지내는 게 두렵기에 친구를 만들지만, 동물이 되는 최악의 결말을 벗어나고픈 마음이 앞선다. 그렇다고 가짜 커플을 만들어봐야 노련한 운영진에게 금방 들통날 뿐이다. 처벌은 엄격하다.

데이비드는 발을 저는 남자, 혀가 짧은 남자와 어울리며 이성애자로 등록했기에 짝이 될 여성을 찾는다. 친구들도 마찬가지다. 마음에서 우러나는 관계가 되어야 하기에 마치 야생동물이 이성에게 잘 보이려 구애의 춤을 추듯 필사의 노력을 기울인다. 대화의 출발은 유대감이다. 수영하는 상대에게 괜히 다가가거나, 비스킷을 베풀거나, 머릿결을 예찬하기도 한다. 가장 좋은 건 동질감을 느끼게 하는 것. 코피를 흘리거나 '근시'라는 요소조차 접근 수단이 된다.

인간과 짐승 사이에서, 짝짓기 리얼리티 프로그램

그러나 연애감정이란 게 노력한다고 마음대로 되는 게 아니다. 이성적인 계산과 투자로만 해결될 영역이 아니기 때문. 누군가는 갖은 정성을 기울인 덕분에 커플에 합류하고 누군가는 시한이 다가올수록 초조감에 휩싸인다. 친구라 해도 결국엔 각자 연애는 개인의 몫이다. 때론 은근한 경계와 험담이 공공연히 행해진다. '만인이 만인을 적대하는' 작은 사회인 셈. 그런 군상 극이 겉보기엔 우아하고 세련된 호텔 내외에서 펼쳐진다.

데이비드는 개 한 마리를 데리고 입소한다. 반려견을 끔찍이 사랑해서인 것 같았지만, 알고보니 먼저 호텔을 거쳤으나 실패해 동물이 된 친형이다. 개를 볼 때마다 데이비드는 강박에 시달릴 수밖에 없다. 그렇다고 형을 각별하게 동정하며 연민을 느낄 사이도 아니다. 호텔 매니저가 무슨 동물이 되길 원하냐고 묻자, 그는 개를 언급하지 않는다. 형제간 우애가 돈독하다면 개를 택할 법도 한데. 매니저는 좋은 선택이라며 이미 개가 너무 많다고 설명한다.

<더 랍스터> 스틸
<더 랍스터> 스틸찬란

어느새 주인공을 비롯한 입소자 사이에선 물밑 암투와 거짓 가면이 가득하다. 구애의 춤이 필사적일수록 진위를 아는 이들에겐 꼴불견이 따로 없다. 상대에게 맞춰주려다 보니 거짓말과 속임수가 팽배한다. 어떻게든 커플이 되어 전원의 축하를 받아도 '숙려기간'이 남아 있다. 2인실에서 동거하며 2주, 요트에서 사생활을 좀 더 보장받으며 2주를 거쳐 심사를 통과해야 도시로 돌아갈 수 있다. 가짜 행각이 들통나면 가장 끔찍한 처벌이 기다린다. 상상조차 두렵다.

인간은 단독자로 자립할 수 있는 존재일까?

운명의 시간이 다가오고 커플 만들기도 파국에 봉착한 주인공은 우여곡절 끝에 숲으로 달아난다. 원래 그들이 '사냥'하던 외톨이 무리로 합류한 것. 호텔은 무료한 입소자를 독려할 겸 탈주자를 잡을 겸 사냥을 권장하며 1명을 잡을 때마다 1일씩 기한을 연장해준 것. 그러나 다행히 숲속 싱글들은 과거를 추궁하진 않는다. 이제 고독한 자유를 누리며 야생의 삶에 적응하면 될 테다. 데이비드는 사냥도 제법 잘하고 도시로 잠입하는 임무도 훌륭히 소화한다.

그러나 아무리 애써도 호텔에선 성사하지 못한 연애가 어떻게 된 일인지 여기에선 금방 찾아든다. 자신과 같은 '근시' 여자다. 당혹감에 빠질 일이다. 도시와 호텔의 규칙과는 정반대로, 연애감정을 들키면 바깥 못지않게 가혹한 처벌로 유지되는 집단이다. 둘은 온갖 궁리를 하면서 사랑을 유지하려 하지만, 감정을 온전히 억제하기란 처음부터 불가능한 일이다. 집단의 리더는 어렵지 않게 둘의 관계를 포착한다. 자유를 찾아 도착한 숲이 이젠 감옥처럼 조여든다.

참으로 부조리한 상황이다. 오로지 양자택일만이 강요되는 세계의 풍경 속에서 개인에게 참 자유란 요원한 개념. 두 세계 사이에서 개인은 그저 선택할 권리와 그에 복종할 의무만 주어진다. 어딜 택하건 주체적 판단과는 거리가 멀다. 이건 러시안룰렛의 세상과 다를 게 없다. 운과 결과만 남을 뿐. 그런 가운데 '정상성'과 '규칙'을 위배하는 이는 대가를 치러야 한다. 다른 우회로나 대안은 불가능하다. 적대하는 집단이라도 내부를 결속하기 위한 강제는 똑같다.

처음엔 황당한 상황 전개에 헛 웃던 관객은 점점 단지 연애를 넘어 세상의 본질적 불합리와 억압에 관해 섬뜩한 심정에 빠질 테다. 하지만 아직도 한참 남았다.

<더 랍스터> 스틸
<더 랍스터> 스틸찬란

극한상황 우화를 통해 관객이 전하려는 것

<더 랍스터>는 거대한 부조리극이다. 여기엔 권력과 억압에 대한 폭로와 더불어, 세상은 나아지지 않을 것이란 냉소가 동시에 출렁이듯 공존한다. 물리적 폭력, 야만적 혼란이 아니라 겉보기엔 더없이 청결하고 환한 '지옥'의 풍경이 펼쳐진다. 섬세하게 조성된 기이한 배경 덕분에 처음엔 막연하게 화면을 응시하던 관객은 점점 뭐가 나와도 의혹과 불안으로 마주하게 된다. 영화 속 세상은 밝지만 차갑고 냉혹한 풍경의 절정으로 치닫는다.

개는 친숙한 반려동물이기에 가장 많은 이가 기왕 변한다면 택한다. 말은 그 우아한 외모로 제법 선호되는 편. 잘 찾지 않는 희귀동물은 오히려 멸종위기에 처하거나 변한 후에도 고독하게 지낼 팔자다. 인간 시절 특성은 어느 정도 동물로 바뀐 후에도 계승되는 듯하다. 성향은 쉽게 변할 리 없으니. 주인공이 골랐던 희망 동물 역시 그의 개성을 추정하게 해준다.

란티모스의 다른 작품이 대개 그렇듯 관객이 개운한 기분으로 극장 문을 나서게 해줄 생각은 추호도 없는 결말로 영화는 흘러간다. 애써 희망을 구하고 싶은 이건, 그러면 그렇지 하며 비관에 빠질 이건 그저 보고 싶은 걸 보게 될 뿐. 과연 주인공의 선택은 무엇일까? 관객 각자의 인생관에 따라 그는 동물이 되건, 떠돌이로 살건, 희생을 감내하며 진정한 사랑에 도달할 수 있을지도 모른다. 속 시원히 답을 주지 않고 관객 판단에 떠맡기는 감독의 심술이 고약하다.

<더 랍스터> 스틸
<더 랍스터> 스틸찬란

<작품정보>

더 랍스터
The Lobster
2015 그리스, 영국 로맨스, 코미디
2026.11.11.(재)개봉 118분 청소년관람불가
감독 요르고스 란티모스
출연 콜린 파렐, 레이첼 바이스, 올리비아 콜먼, 레아 세이두
수입/배급 찬란
공동배급 ㈜더타이틀

68회 칸영화제 심사위원상
더랍스터 요르고스란티모스 콜린 파렐 레이첼

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김상목 (redoctobor) 내방

대구사회복지영화제 프로그래머. 돈은 안되지만 즐거울 것 같거나 어쩌면 해야할 것 같은 일들을 이것저것 궁리합니다.

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