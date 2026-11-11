FIFA에 막힌 선거개혁 , 방송사도 외면한 대표팀 중계

한국축구가 연이은 악재에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있다. 2026 북중미월드컵 참사 이후 대한축구협회장과 대표팀 감독이 연이어 불명예 사퇴하고 대대적인 축구계 개혁을 요구하는 목소리가 높아졌지만, 안팎으로 사건사고가 속출하면서 혁신 작업이 진전되는 데 어려움을 겪고 있다.먼저 오는 12월로 예정됐던 대한축구협회(KFA) 차기 회장 선거는 사실상 무산됐다. 정부 주도로 신설된 'K축구 혁신위원회'가 마련한 회장 선거 개편안에 대해 FIFA(국제축구연맹)와 AFC(아시아축구연맹)가 제동을 걸었기 때문이다.지난 10일 축구협회에 따르면 FIFA와 AFC는 차기 축협회장 선거 제도 개편안에 대한 우려를 담은 서한을 전달받았다. 이에 따라 축구협회는 대의원총회와 이사회를 열어 회장 선출 문제를 논의하려던 계획을 전격 취소했다.당초 혁신위는 축구협회 선거인단을 기존 192명 안팎에서 2만명 이상으로 대폭 늘리고, 모바일 전자 투표를 도입하여 투명성을 높이는 방안을 협회에 권고했다. 소수의 축구계 관계자가 회장을 뽑던 폐쇄적인 방식에서 벗어나 축구인들의 폭넓은 참여를 늘리자는 게 개혁의 핵심이었다.하지만 FIFA의 벽을 넘지 못했다. FIFA는 혁신위의 활동이 '축구의 정치 개입'을 철저히 금지하고 있는 정책에 위배될 수 있다는 우려를 제기했다. 간선제를 기본 원칙으로 하고 있던 FIFA는, 대한축구협회가 혁신위로부터 받아들인 방식이 비밀 투표를 보장할 수 있는지에 대해 의문을 제기한 것으로 알려졌다. 절차상의 문제를 지적했지만, 본질은 결국 현재 대한 축구협회장 선거 제도가 정부 주도로 진행되고 있다는 점을 지적했다고 볼 수 있다.만약 FIFA의 압력에도 축구협회가 기존의 혁신위 안을 그대로 진행했다면, 징계나 불이익을 받게 될수 있다. 선거 제도 개편이 원점으로 돌아가면서 올해 안에 협회장 선거가 열리기는 사실상 어려워졌다. 이로서 집행부 공백도 내년 초까지 장기화될 가능성이 더 높아졌다.이렇게 되면 축구협회 운영이나 국가대표팀 정식 감독 선임, 한국축구 혁신을 위한 중장기 프로젝트 등도 모두 지연될 수밖에 없다. 향후 축구협회 개혁에서 혁신위와 문체부의 새로운 입장정리와 출구전략이 필요해진 이유다.이번 사태의 출발점이라고 할 수 있는 대한민국 남자축구대표팀 역시 어수선한 해프닝이 끊이지 않고 있다. 로베르토 모레노 임시 감독체제에서 11월 중동 원정 2연전을 앞두고 있던 대표팀은, A매치를 독점 중계권을 가지고 있던 TV조선이 돌연 중계를 포기했다. 해당 종편은 축구협회와 2024년 12월부터 10년간 국가대표팀 경기와 코리아컵 중계권 계약을 체결한 바 있다. 다른 경기도 아니고 흥행보증수표로 불리는 국가대표팀 A매치를 두고 독점 중계권사가 중계를 포기한 것은 전례를 찾기 힘든 일이다.일각에서는 최근 축구대표팀의 추락한 위상이 상업적 가치 하락과 중계 결정까지 큰 영향을 미친 게 아니냐는 분석이 나온다. 최근 대표팀을 둘러싼 각종 논란들을 고려하면 불가능한 결정도 아니다. 대표팀은 지난 2026 북중미 월드컵에서 기대 이하의 성적을 거뒀고, 경기력과 팀워크, 감독선임 문제 등 각종 사건사고에 휘말리며 엄청난 비난에 직면했다.모레노 임시 감독 체제로 새롭게 출발한 9월과 10월 A매치에서도 경기력 논란은 이어졌다. 여기에 손흥민과 96년생 선수들을 둘러싼 선수단 내부 불화설과 일부 핵심 선수들의 대표팀 은퇴 논란까지 겹치며 부정적인 여론은 더 높아졌다. 그만큼 대표팀을 향한 여론이 좋지 않고 광고 판매도 어려워지면서 방송사로서는 독점중계를 해봐야 오히려 영업 손실만 발생한다고 판단했을 수도 있다.다행히 현재 중동 2연전 중계권은 지상파로 넘어와서 사우디아라비아전은 SBS가 단독 생중계하고 카타르전은 KBS와 MBC가 동시 중계하게 되면서 A매치 경기 중계가 파행되는 불상사는 피했다.한편으로 대표팀 내부 상황도 분위기 반전이 절실하다. 대표팀은 지난 9-10월 A매치에 벌어진 일부 선수들의 은퇴설과 불화설 이후 아직 분위기를 수습하지 못한 상황이다. 이번 2연전을 끝으로 임시감독 계약이 만료되는 모레노 감독은, 아시안컵 1년 연기와 협회 수뇌부의 공백이라는 악재 속에 정식 감독 전환 여부가 불투명하다. 모레노 감독은 일단 불화설에 휩싸였던 손흥민의 주장직을 유지했고, 96년생 선수들 3인방(황희찬, 김민재, 황인범)도 모두 변함없이 소집하며 정면돌파를 선언했다.결국 이번 2연전은 축구대표팀에게 단순한 평가전의 의미를 넘어서는 중요한 경기가 됐다. 최근 대표팀이 경기 외적인 문제로도 논란의 중심에 섰던 만큼, 선수들의 경기 내용과 경기장 안팎에서의 태도와 언행 하나하나가 어느 때보다 주목받을 수밖에 없는 상황에 놓였다.어수선한 분위기 속에서 주장 손흥민은 "하나가 되자"고 선수단을 독려하며 화합과 단결을 강조한 것으로 알려졌다. 지난 10일 진행된 대표팀의 훈련에서는 손흥민이 불화설의 당사자 중 하나였던 황희찬과 친밀하게 대화를 나누는 모습이 포착되기도 했다. 지난달 우즈베키스탄과의 평가전에서 통산 59호 골을 기록하며 차범근의 한국 축구 최다골 기록을 넘어선 손흥민은, 이번 2연전에서 60골 대기록에 도전하며 여전히 대표팀에서 가장 큰 인기와 화제성을 보장하는 슈퍼스타다.그나마 현재 내년 1월로 예정됐던 아시안컵이 1년 연기되면서 차기 협회장 선거와 대표팀 정식사령탑 선임, 축구계 내부 갈등을 원점에서부터 재점검 할 수 있는 시간적 여유를 벌었다는 것은 오히려 호재가 될 수 있다. 그러나 복잡한 축구계 현안을 제대로 수습할 리더십이나 뚜렷한 대안은 여전히 부재한 상황이다.모든 것은 결국 '축구'를 중심으로 풀어가야 한다. 대표팀은 경기력과 팀워크로 자신들의 가치를 증명하고 팬들의 신뢰를 회복해야 한다. 선거제도 개혁과 회장 선출 절차 역시 국제축구계가 요구하는 기준에 맞춰서 다시 논의되어야 할 것으로 보인다. 한국축구의 무너진 위상과 가치를 재건할 수 있는 이 귀중한 골든타임을 놓치지 말아야 한다.