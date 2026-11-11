23년 차에 '낭만 우승' 이룬 강민호, '한우궁사' 클럽 다음 탈출자는?

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7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 4차전 kt wiz와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 강민호가 승리 후 박진만 감독과 하이 파이브 하고 있다. 2026.11.7프로야구 삼성 라이온즈의 강민호는 2026 한국시리즈에서 정상에 오르면서 프로 23년 차 만에 처음으로 염원하던 우승의 감격을 맛봤다.강민호는 KBO리그를 대표하는 레전드 포수로서 이미 개인으로 이룰만한 건 다 이룬 선수였다. 올해 정규시즌까지 통산 2607경기를 뛰어 역대 최다 출장 기록을 보유하고 있으며, 골든글러브도 7차례나 수상했다. 한 번도 하기 힘들다는 자유계약선수(FA) 계약을 4차례나 달성하며 누적 수입만 211억에 이른다. 2008 베이징올림픽에서는 대한민국 국가대표팀 유니폼을 입고 금메달을 목에 걸기도 했다.하지만 올해 이전까지 강민호는 항상 프로무대에서 우승 반지가 없다는 게 유일한 옥의 티였다. 롯데 자이언츠와 삼성을 거치며 프로 20년차인 2023년까지만 해도, 한국시리즈 무대조차 단 한 번도 오르지 못했던 이른바 '한궁사(한국시리즈가 궁금한 사나이)' 클럽의 대표적인 일원이었다.이듬해인 2024년 강민호는 마침내 한국시리즈 진출의 숙원을 이뤘다. 당시 강민호는 LG 트윈스와의 플레이오프 4차전에서 홈런까지 터뜨리며 본인의 힘으로 팀을 한국시리즈에 올려놓는 데 기여했다. 하지만 KIA 타이거즈와의 한국시리즈에서는 1승 4패로 무너지며 우승의 꿈은 끝내 이루지 못하고 돌아서야했다. 그래도 강민호는 한궁사의 한을 풀어내며 '한우궁사(한국시리즈 우승이 궁금한 사나이)' 클럽으로 한 단계 승격하여 다음을 기약했다.그리고 2026시즌, 2년 만에 다시 기회가 돌아왔다. 강민호는 올시즌을 앞두고 삼성과 2년 20억에 네 번째 FA 계약을 체결했다. 삼성은 또다른 베테랑 최형우를 10년 만에 FA로 재영입하며 우승에 대한 의지를 다졌다. 공수에서 오랜만에 막강한 전력을 구축한 삼성은 전문가들이 예상한 우승 후보 1순위로 꼽혔다. 강민호 본인도 농반진반으로 동료 선수들에게 "우승반지가 갖고 싶다"는 이야기를 자주 했다고 한다.하지만 과정은 쉽지 않았다. 전반기 1위를 달리던 삼성은 주축 선수들의 잦은 부상으로 완전체 전력을 가동하지 못하여 후반기 KT의 돌풍에 밀려 2위에 만족해야 했다. 플레이오프에서는 KIA를 만나 5차전까지 가는 혈투를 펼쳤다. 한 달 가까이 휴식을 취한 KT와는 하루 휴식 이후 곧바로 한국시리즈에 돌입해야 했다. 우승의 문턱에서 좌절했던 2021년과 2024년의 악몽이 되풀이 될 수 있다는 우려가 나왔다.강민호 역시 몸 상태가 온전하지 않았다. 리그 최고령 포수였던 강민호는 플레이오프부터 갈비뼈 부상으로 어려움을 겪으며 사실상 경기 출전을 하기 힘든 몸상태였다.그럼에도 강민호는 주전 포수로서 매 경기 마스크를 쓰고 경기에 나서는 투혼을 발휘했다. 포수로서 투수들을 잘 리드하며 수비를 진두지휘했고, 벤치에서는 선수들을 독려하며 분위기를 띄우는 역할을 도맡았다. 이러한 강민호의 몸을 사리지 않는 열정은 후배들의 투지까지 자극했다.삼성은 1패후 4연승으로 정규리그 1위 KT를 침몰시키며 기적적인 역전우승을 일궈냈다. 삼성이 거둔 9차례의 우승(한국시리즈 우승 8회) 중 정규리그 1위로 한국시리즈에 직행한 경우를 제외하고 도전자의 입장에서 1위 팀을 격파하고 이뤄낸 '업셋 우승'은 사상 최초였다.꿈에 그리던 우승이 확정되는 순간, 강민호는 두 팔을 치켜들고 뜨겁게 환호했고, 동료들이 강민호를 얼싸 안고 진심어린 축하를 보냈다. 23년의 한을 풀어낸 강민호는 감격의 눈물을 하염 없이 쏟아냈다.강민호는 인터뷰에서 부상을 참고 한국시리즈를 소화할 수 있었던 원동력에 대하여 "아무래도 우승에 대한 갈망이 가장 컸다. 정말 여기까지 올라오기도 정말 힘든데 이렇게 막상 올라오니까 내 몸보다도 정신력으로 아마 이겨낼 수 있겠다라는 생각이 들었다"고 밝혔다.이어 "감독님께서 '몸이 어때, 뛸 수 있겠냐'고 물어보셨다. '감독님 저 진짜 할 수 있습니다. 제가 할 수 있는 데까지 하고 제가 정말 못하겠으면 제가 만세 부르고 나오겠다'고. 그런데 그전까지는 제가 한번 해보겠다고 말씀드렸다"라면서 "타격 쪽에서는 도움이 안 됐지만 그래도 수비에서 제가 할 수 있는 게 있기 때문에 그런 쪽에서 감독님께서도 믿고 내보내 주셨던 것 같다. 제가 할 임무는 완수한 거 같다"는 소감을 밝혔다.강민호의 우승을 축하한 것은 삼성 팬들만이 아니었다. 강민호의 친정팀인 롯데 자이언츠 팬들도 비록 팀을 떠났지만 강민호의 우승 소식을 진심으로 축하해줬다. 한 롯데 팬은 SNS에 강민호를 위한 헌정 영상을 만들어 선물하기도 했다. 이를 본 강민호도 "롯데 자이언츠 평생 잊지 않겠다. 축하해주셔서 감사하다"라는 댓글을 남기며 화답했다.강민호는 2017년을 끝으로 롯데를 떠났지만, 그해 골든글러브 시상식에서 "제가 이 자리에 있을 수 있었던 건 롯데 자이언츠 팬들 덕분이다. 여러분들에게 받은 사랑 야구 은퇴할 때까지 가슴에 새기고 열심히 하겠다"라며 14년간 몸담은 친정팀과 롯데 팬들을 끝까지 존중하는 모습을 보여줬다.팀을 옮긴 이후 선수와 팬들 간 불편한 사이가 되는 경우도 많지만 강민호와 롯데 팬들의 관계는 달랐다. 팀은 달라졌어도 친정 팀에 고마움을 잊지 않은 선수, 이제 우리 선수는 아니지만 오랜 기다림 끝에 찾아온 첫 우승을 인정하고 함께 축하해준 팬들 모두, 서로가 야구가 선사할 수 있는 가장 훈훈한 낭만을 보여줬다는 평가였다.강민호는 "제 인생에서 이렇게 영화 같은 일이 일어날까라는 생각을 많이 했는데, 정말로 이루어져서 너무나 행복하다. 삼성 라이온와 롯데 자이언츠 팬들에게 모두 감사하다"며 진심을 전했다.강민호가 23년만에 한우궁사 클럽을 명예롭게 졸업하게 되면서 이제 팬들의 관심은, 그 뒤를 이을 다음 주자들에게 쏠린다. 20년 가까이 현역 생활을 이어가고 있는데도, 아직 첫 우승을 경험하지 못한 '강민호의 후계자'들은 KBO리그에 여전히 적지 않다.대표적으로 올시즌 삼성 업셋 우승의 최대 희생양이 된 우규민(KT)이 있다. 강민호와 같은 85년생으로 리그 24년차인 투수 우규민은 88승 123홀드 91세이브를 거둔 베테랑이지만 한국시리즈 무대는 올시즌이 처음이었다. 한국시리즈에서도 3경기에 등판하여 드디어 우승의 기회를 잡는가 했으나, 결국 팀이 패배하여 강민호가 먼저 첫 우승을 거머쥐고 환호하는 모습을 지켜봐야만 했다.우규민은 올시즌을 끝으로 KT와 2년 FA이 만료되지만, 올 시즌 51경기서 40이닝간 1승5홀드, 평균자책점 3.35를 기록하며 불펜 투수로서 나름 준수한 모습을 보였다. 우규민 역시 현역생활을 더 이어가겠다는 의지를 밝힌 만큼 우승 재도전의 기회는 열려있다.강민호와 롯데 시절 한솥밥을 먹었던 외야수 손아섭은 NC 다이노스와 계약을 체결하며 은퇴 기로에서 다시 선수생활을 이어가게 됐다. 1988년생인 손아섭은 한화 시절 2025년 한국시리즈 무대를 밟았으나 역시 준우승에 그쳤다. 통산 2655안타를 기록 중인 손아섭은 내년이면 프로 21년차로 NC에서 사상 첫 3천안타와 한국시리즈 우승 기록에 도전한다.롯데의 최고령 선수인 전준우도 있다. 1986년생인 전준우는 2008년 롯데에 입단한 후 곧바로 1군 무대에 데뷔하여 올 시즌까지 19년 간 오직 롯데에서만 활약한 원클럽맨이다. 이대호, 강민호, 손아섭 등 영광의 시절을 함께한 선후배 동료들이 하나둘씩 은퇴하거나 팀을 떠난 상황에서도 전준우는 아직 건재하다.하지만 한국시리즈 우승은 물론이고 출전 기록도 전무하다. 소속팀 롯데의 마지막 한국시리즈 우승은 1992년, 마지막 한국시리즈 진출은 1999년으로 모두 20세기의 기록이다. 또한 마지막 포스트시즌 진출도 2017년으로 9년 연속가을야구 무대도 밟지 못하고 있다. 전준우도 2026시즌 74경기에서 타율 .221 3홈런 70타점에 그치며 노쇠화 조짐을 드러냈다. 전준우가 과연 선수 생활을 마칠 때까지 롯데의 가을야구 진출과 한국시리즈 우승을 이뤄낼 수 있을지도 관심사다.