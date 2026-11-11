60호 골 도전 손흥민, 5경기 무실점 사우디 뚫을까

손흥민(LAFC)과 황희찬(샬케04)이 나란히 걸으며 대화를 나눴다. 지난 10일 카타르 도하의 카타르 대학교 훈련장에서다. 지난달 불거진 대표팀 내부 갈등설 이후 처음으로 한자리에 모인 두 선수의 모습에 관심이 쏠렸다.로베르트 모레노 임시 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 이날 26명 전원이 참가한 가운데 첫 완전체 훈련을 진행했다. 김민재(바이에른 뮌헨), 황인범(포르투) 등 이른바 '96라인' 선수들도 모두 합류했다. 모레노 감독이 지난달 29일 선수단 내부 갈등을 대화로 해결했다고 밝힌 가운데, 이제 관심은 사우디아라비아전에서 보여줄 경기력으로 옮겨간다.한국은 오는 13일 오후 11시 30분(한국시간) 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 사우디아라비아와 평가전을 치른다. 국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서는 한국이 32위로 사우디아라비아(55위)에 앞선다. 그러나 최근 상대의 상승세를 고려하면 만만한 경기가 아닐 전망이다.특히 이번 맞대결은 A매치 통산 60호 골에 도전하는 손흥민과 지난달 걸프컵에서 한 골도 내주지 않은 사우디아라비아 수비진의 대결이라는 점에서 관심을 모은다.그리스 출신 게오르기오스 도니스 감독이 이끄는 사우디아라비아는 지난달 자국에서 열린 제27회 걸프컵에서 정상에 올랐다. 2004년 이후 22년 만에 차지한 우승이다. 조별리그에서 쿠웨이트를 1-0, 오만을 3-0, 이라크를 2-0으로 연달아 제압했다. 준결승에서는 카타르와 0-0으로 비긴 뒤 승부차기에서 3-2로 승리했다. 이어 10월 6일 아랍에미리트(UAE)와 결승전에서 2-0으로 승리하며 우승컵을 들어 올렸다. 다섯 경기를 치르는 동안 실점이 없었다. 한국의 공격진이 경계해야 할 부분이다.이번 한국전 명단에도 걸프컵 우승 멤버들이 포함됐다. 결승전에서 추가골을 터뜨린 피라스 알부라이칸을 비롯해 모하메드 칸노, 나세르 알다우사리, 하산 탐박티 등이 이름을 올렸다.특히 알부라이칸은 한국 수비진이 경계해야 할 공격수다. UAE와 결승전에서는 알다우사리의 패스를 받아 상대 수비 뒷공간으로 침투해 골을 터뜨렸다. 김민재(바이에른 뮌헨)가 이끄는 한국 수비진으로서는 공격에 나섰다가 공을 빼앗겼을 때 상대의 빠른 역습에 대비해야 한다.손흥민은 지난달 우즈베키스탄전에서 프리킥으로 A매치 통산 59호 골을 기록했다. 차범근 전 국가대표팀 감독의 58골을 넘어 한국 남자 축구 A매치 역대 최다 득점자가 됐다.사우디아라비아전에서는 60호 골에 도전한다. 다만 손흥민은 지금까지 사우디아라비아와 두 차례 맞붙어 득점을 기록하지 못했다.한국과 사우디아라비아의 역대 전적도 5승 9무 5패로 팽팽하다. 가장 최근 맞대결인 2024년 1월 카타르 아시안컵 16강전에서는 1-1로 비긴 뒤 한국이 승부차기에서 승리했다.모레노 감독은 부임 이후 손흥민을 투톱의 한 자리에 배치하는 4-4-2 전형을 주로 활용했다. 이번에도 손흥민과 오현규(베식타시) 또는 오세훈(시미즈)을 최전방에 세우는 조합을 고려할 수 있다.손흥민이 상대 수비 뒷공간으로 침투할 기회를 얼마나 확보하느냐가 관건이다. 사우디아라비아가 수비라인을 내리고 공간을 좁힌다면 측면을 이용한 공격과 중거리 슈팅 등 다양한 선택이 필요하다.이 과정에서 황인범과 이강인(아틀레티코 마드리드)의 역할이 중요해진다. 황인범이 중원에서 공격 방향을 조율하고, 이강인이 측면과 중앙을 오가며 패스 길을 만들어준다면 손흥민에게 돌아가는 기회도 늘어날 수 있다.황희찬의 활용법도 관심사다. 측면에서 빠른 돌파로 상대 수비를 흔들거나 안쪽으로 침투해 직접 슈팅을 시도할 수 있는 선수다. 사우디아라비아가 중앙에 수비 숫자를 늘릴 경우 황희찬의 측면 돌파가 공격의 돌파구가 될 수 있다.반대로 한국이 중원에서 공을 쉽게 잃는다면 사우디아라비아의 역습에 노출될 위험도 있다. 도니스 감독은 걸프컵에서 상대에 따라 중원 배치를 바꿨다. 모레노 감독이 이에 어떤 방식으로 대응할지도 관심을 모은다.이번 경기는 모레노 감독에게도 의미가 크다. 지난 9월 임시 사령탑으로 부임한 그는 지금까지 네 차례 평가전에서 2승 1무 1패를 기록했다. 오는 27일 계약 종료를 앞두고 있다.당초 대한축구협회는 9~11월 여섯 차례 평가전 결과를 토대로 모레노 감독의 아시안컵 지휘 여부를 판단할 계획이었다. 하지만 2027년 1월로 예정됐던 아시안컵이 같은 해 12월로 연기되면서 감독 선임 일정에도 변수가 생겼다.모레노 감독으로서는 사우디아라비아와 카타르를 상대로 자신의 전술을 다시 평가받을 기회다.특히 지난달 베네수엘라전 이후 김민재가 동료들의 수비 가담에 아쉬움을 나타냈던 만큼, 공격과 수비 사이의 간격을 얼마나 안정적으로 유지하는지도 살펴볼 부분이다. 걸프컵에서 무실점 우승을 차지한 사우디아라비아를 상대로는 공격에 집중하면서도 상대 역습에 대비해야 한다.이번 대표팀에는 엄지성(스완지시티)과 김지수(브렌트퍼드) 등 아시안게임 금메달 주역들도 합류했다. 모레노 감독이 기존 주축 선수들에게 출전 시간을 집중할지, 새로운 선수들에게 기회를 줄지도 주목된다.손흥민을 비롯한 주축 선수들이 다시 모인 한국은 사우디아라비아전을 시작으로 올해 마지막 A매치 일정을 소화한다. 17일에는 같은 장소인 도하에서 카타르와 맞붙는다.사우디아라비아는 걸프컵 우승의 상승세를 이어가려 하고, 한국은 지난달 평가전에서 드러난 문제를 보완할 기회를 맞았다. 손흥민의 60호 골 달성 여부와 함께 모레노 감독이 어떤 공격 조합으로 상대의 무실점 행진에 도전할지가 이번 경기의 주요 관전 요소다.