'잉글랜드 데뷔골' 전진우, 마침내 터진 반등 신호탄

지난해 K리그1 최고 '크랙'으로 이름을 날렸던 전진우가 지독한 부상 악령에서 벗어나 드디어 잉글랜드 데뷔골을 터뜨렸다.아론 램지 감독이 이끄는 옥스퍼드 유나이티드는 11일 오전 4시(한국 시각) 캇삼 스타디움에서 열린 '2026-27 잉글랜드 풋볼리그 트로피(EFL 트로피)' 남부 A조에서 첼트넘 타운에 4-0으로 승리했다. 이로써 옥스퍼드는 1승 1무 승점 4점 2위에 자리했다.EFL 트로피는 리그 원(3부)·리그 투(4부)에 속한 48팀과 프리미어리그 구단 소속 U-21에 소속된 16팀, 총 64팀이 참가하는 대회다. 4팀씩 16개 조로 편성되며, 상위 1·2위 팀이 32강에 진출하는 구조다. 대한민국 소속으로는 백승호(버밍엄)가 2024-25시즌 준우승을 차지한 바가 있다.3부 소속 옥스퍼드는 4부에 자리한 첼트넘을 상대로 완벽한 승리를 챙겼다. 후반 14분 레오 스노덴의 선제골을 시작으로 후반 29분에는 개틀린 오돈커가, 후반 38분에 전진우가 팀의 세 번째 득점을 완성했다. 이어 종료 직전 오돈커가 쐐기를 박으며 4-0 완승을 챙겼다.이날 경기에서 가장 눈에 띄는 이름이 있었다. 바로 전진우다. 1999년생인 그는 어린 시절부터 뛰어난 기량으로 주목받았지만, 일찍이 기량을 꽃 피우지 못했다. 부진의 골이 깊어지던 상황 속 2024년 여름, 전북 현대로 둥지를 옮겼고, 이는 곧 신의 한 수가 됐다.전진우는 전북 유니폼을 입고 입단 첫 해 강등권에 추락했던 팀을 구해내는 활약을 보여줬고, 지난 시즌에는 거스 포옛 감독 체제 아래 잠재력을 완벽하게 터뜨렸다. 좌측 윙어 자리에서 압도적인 퍼포먼스를 선보였고, 공식전 40경기서 16골 3도움으로 팀의 더블을 이끌었다.이런 퍼포먼스에 힘입어 지난해 6월에는 고대하던 첫 A대표팀 승선은 물론, 이적 시장에서는 꿈이었던 유럽 무대로부터 관심을 받았다. 결국 지난 1월 전북을 떠나 당시 잉글랜드 챔피언십(2부)에 자리했던 옥스퍼드 유나이티드로 입성하는 데 성공했다.K리그 최고 크랙으로 그 명성을 옥스퍼드에서도 이어갈 것으로 예상했으나 험난한 길이 이어졌다. 팀은 극심한 부진 속 3부로 강등됐고, 전진우는 주전 경쟁에서 우위를 점하지 못하며 단 8경기 출격에 머물러야만 했다. 반전을 다짐했던 이번 시즌 출발도 마찬가지였다.프리 시즌 도중 연습 경기에서 득점을 기록했으나, 팀 훈련에서 허리 미세 골절 판정을 받으며 장기간 이탈이 예고됐다. 이후 재활 프로그램에 따라 착실하게 복귀 준비에 공을 들인 전진우는 드디어 긴 터널 속에서 빠져나와 실전 무대에 모습을 드러냈다.이날 전진우는 후반 23분 교체로 투입되어 경기장을 밟았고, 후반 38분에는 페널티박스 정면에서 공을 받아 통쾌한 오른발 슈팅으로 골망을 가르며 입단 후 데뷔골을 만들었다. 득점 이외에도 막판에는 드리블에 이은 날카로운 크로스까지 보여주면서 램지 감독에게 눈도장을 찍었다.아직 부상 여파로 인해 풀타임 체력을 서서히 쌓아 올리는 단계지만, 전진우는 단 22분의 출전 시간에 1골·유효 슈팅 2회·기회 창출 1회·드리블 성공률 100%·볼 회수 2회·크로스 성공 1회·지상 볼 경합 성공 2회를 선보이며 본인이 왜 K리그 최고 크랙인지를 몸소 보여줬다.한편, 전진우는 오는 22일(한국 시각) 위컴 원더러스를 상대로 연속 골에 도전하게 된다.