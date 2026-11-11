이승윤, 월요일 밤 상수동 작은 공연장에 2시간 서다

지난 8일(현지시간) 작고한 리처드 로이드가 몸담았던 밴드 텔레비전은 뉴욕 펑크의 탄생을 이끌고 이후 얼터너티브 록의 기타 사운드에도 큰 영향을 미쳤다. 이처럼 1970년대 중후반 개성파 음악인들이 활동했던 뉴욕의 CBGB와 도어스 같은 1960년대 전설적인 밴드부터 1970년대 펑크와 1980년대 메탈을 아우른 로스앤젤레스의 위스키 어 고고 같은 공연장이 한국에도 있다.서울시 마포구 상수역에서 도보로 몇 분 거리에 있는 제비다방이다. 2012년 문을 연 이곳은 인디 밴드의 요람 역할을 톡톡히 하고 있다. 낮에는 카페, 밤에는 선술집 겸 공연장으로 운영되는 상수동의 터줏대감이다. 두 달 치 공연 일정이 빼곡히 적혀 있어 상수동을 지날 때마다 공연 목록을 살펴보는 것도 쏠쏠한 재미다.'무료입장 자율기부'는 제비다방의 핵심 운영 방식이다. 다양한 아티스트가 매일 무대에 오르는 만큼 공연마다 입장료를 일률적으로 책정하기 어렵다는 점을 고려한 것이다. 주류와 음식을 판매하지만, 무료 공연을 지속하려면 공연장 운영에 필요한 비용도 감당해야 한다. 기부액에 정해진 답은 없다. 갈수록 상업화되는 홍대 인디 음악계에서 음악인들의 무대를 이어가는 데 보탬이 된다면 기부함에 넣는 지폐 몇 장이 아깝지 않다.소규모 라이브클럽은 대형 공연장이나 페스티벌과는 다른 방식으로 음악을 경험하게 한다. 무대와 객석의 거리가 가까워 아티스트의 표정과 연주를 생생하게 접할 수 있고, 관객과 음악인이 직접 호흡하는 분위기도 만들어진다. 유명 음악인뿐 아니라 아직 대중에게 널리 알려지지 않은 음악인들이 자신의 음악을 선보일 수 있다는 점에서도 이런 공간의 의미는 작지 않다.