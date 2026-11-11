사이트 전체보기
이승윤, 월요일 밤 상수동 작은 공연장에 2시간 서다

이승윤, 월요일 밤 상수동 작은 공연장에 2시간 서다

제비다방서 2시간 무료 공연... 팬 2000여 명 환호

염동교(ydk8811)
26.11.11 16:58최종업데이트26.11.11 16:58
구글 검색 선호 출처로 추가
지난 8일(현지시간) 작고한 리처드 로이드가 몸담았던 밴드 텔레비전은 뉴욕 펑크의 탄생을 이끌고 이후 얼터너티브 록의 기타 사운드에도 큰 영향을 미쳤다. 이처럼 1970년대 중후반 개성파 음악인들이 활동했던 뉴욕의 CBGB와 도어스 같은 1960년대 전설적인 밴드부터 1970년대 펑크와 1980년대 메탈을 아우른 로스앤젤레스의 위스키 어 고고 같은 공연장이 한국에도 있다.

서울시 마포구 상수역에서 도보로 몇 분 거리에 있는 제비다방이다. 2012년 문을 연 이곳은 인디 밴드의 요람 역할을 톡톡히 하고 있다. 낮에는 카페, 밤에는 선술집 겸 공연장으로 운영되는 상수동의 터줏대감이다. 두 달 치 공연 일정이 빼곡히 적혀 있어 상수동을 지날 때마다 공연 목록을 살펴보는 것도 쏠쏠한 재미다.

'무료입장 자율기부'는 제비다방의 핵심 운영 방식이다. 다양한 아티스트가 매일 무대에 오르는 만큼 공연마다 입장료를 일률적으로 책정하기 어렵다는 점을 고려한 것이다. 주류와 음식을 판매하지만, 무료 공연을 지속하려면 공연장 운영에 필요한 비용도 감당해야 한다. 기부액에 정해진 답은 없다. 갈수록 상업화되는 홍대 인디 음악계에서 음악인들의 무대를 이어가는 데 보탬이 된다면 기부함에 넣는 지폐 몇 장이 아깝지 않다.

소규모 라이브클럽은 대형 공연장이나 페스티벌과는 다른 방식으로 음악을 경험하게 한다. 무대와 객석의 거리가 가까워 아티스트의 표정과 연주를 생생하게 접할 수 있고, 관객과 음악인이 직접 호흡하는 분위기도 만들어진다. 유명 음악인뿐 아니라 아직 대중에게 널리 알려지지 않은 음악인들이 자신의 음악을 선보일 수 있다는 점에서도 이런 공간의 의미는 작지 않다.

제비다방 이승윤 게릴라 콘서트
제비다방 이승윤 게릴라 콘서트염동교

지난 8일, 정체불명의 '만땅맨'의 정체가 공개되자 제비다방 인스타그램 게시물에는 순식간에 수천 개의 좋아요가 눌렸다. 2025년 제22회 한국대중음악상에서 '올해의 음악인'을 수상한 이승윤이 바로 만땅맨이었던 것. 고민 끝에 예매해 둔 영화를 취소하고 상수역으로 향했다.

현재 가장 높은 지명도를 가진 남성 솔로 로커이기에 과연 얼마나 많은 관객이 모일지 걱정 반, 궁금증 반이었다. 아니나 다를까 월요일에 게릴라로 열린 공연임에도 많은 팬이 제비다방을 찾았다. 2024년 7월 16일에 열린 장기하의 공연과 흡사한 풍경이었다. 공연장 내부로 진입하지 못한 관객들은 실시간으로 송출되는 유튜브 영상을 보며 현장의 소리와 화면을 함께 즐겼다.

제비다방 이승윤 게릴라 콘서트
제비다방 이승윤 게릴라 콘서트염동교

"우와 우와 우와"라는 의성어 후렴구를 흥얼거린 '도킹'과 "많았어", "않았어" 같은 종결어미를 따라 불렀던 '리턴매치'. 노래 사이사이 소리가 비는 부분을 채우는 여흥구까지. 록의 시원한 매력과 팝의 대중성을 두루 갖춘 이승윤의 강점은 팬들의 단합심 덕분에 더욱 부각되었다.

중년 관객도 여럿 보였다. 이승윤의 팬층은 연령대가 폭넓기로 잘 알려져 있다. 포크에 방점을 둔 담백한 노랫말의 김광석과 현학적인 언어를 록 사운드에 실은 이승윤은 음악적 색깔이 다르지만, 여러 세대의 공감을 끌어낸다는 점에서 김광석을 떠올리게 했다. 세대마다 예술가를 이해하고 받아들이는 방식은 다를 수 있다. 그러나 목소리와 노랫말에서 묻어나는 두 음악인의 진정성은 각별하다.

건전한 공연 중독자

정해진 규칙은 없지만 제비다방 공연은 대체로 1시간에서 1시간 20분 정도 진행된다. 이 때문에 "10시까지 할 거예요"라는 이승윤의 말에 놀랐다. 이토록 가까운 공간에서 이승윤과 2시간을 공유하다니. "이게 무료라고?"라는 어느 관객의 외침처럼 팬들에게는 횡재나 다름없었다. 베이스 리듬이 도드라진 '어버버버'와 끝음을 올리는 가창이 독특했던 '뒤척이는 허울', 기타 사운드가 청량했던 '누구누구누구'까지. 그의 음악 세계를 집약적으로 보여준 120분이었다.

이승윤은 대형 페스티벌과 클럽 FF, 라이브클럽 빵 등을 찾는 '클럽 긱 <0집> 투어'를 진행하며 공연 횟수를 늘려가고 있다. 그는 초인적 체력으로 장소를 가리지 않고 관객과 만나고 있다. 공연을 향한 근원적인 애정이 없다면 도저히 불가능한 일이다.

이승윤 제비다방 게릴라 콘서트
이승윤 제비다방 게릴라 콘서트염동교

2026년 6월 26일 발매된 정규 4집 <0집>은 10여 년간 쌓아둔 미발매곡과 자신이 몸담았던 밴드 알라리깡숑의 노래를 새롭게 편곡한 곡 등을 스물아홉 트랙에 담은 야심작이다. 2011년 MBC 대학가요제에 출품했던 '없을걸'의 재수록이 이 음반의 의의를 상징한다.

열정적인 가창과 대비되는 조곤조곤한 목소리로 자신의 심경을 전한 이승윤. 제비다방에서 열린 만땅맨 공연은 정규 콘서트를 제외하면 2026년 하반기 마지막 외부 공연이라고 한다. 최고의 주가를 달리는 록스타의 소규모 공연을 보면서 "인기 밴드도 홍대 클럽 투어를 하는 문화가 형성되어야 한다"며 건강한 밴드 문화를 강조했던 펑크 밴드 검엑스 리더 이용원의 인터뷰가 떠올랐다.
이승윤 제비다방 콘서트 공연 록밴드

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
염동교 (ydk8811) 내방

대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다.

이 기자의 최신기사 LP 부활 시대, 아날로그 감성으로 록을 듣는다는 것