강호동 빠진 예능 '대탈출', 무거워진 김종민 어깨

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티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회티빙
이번 시즌에서 가장 반가운 소식은 김종민과 신동의 복귀다. 사전 모임에서 두 사람은 지난해 7월 공개된 <대탈출: 더 스토리> 함께하지 못한 아쉬움을 특유의 농담으로 풀어냈다. 김종민은 "한번 나가면 다시 오기 쉽지 않다"며 너스레를 떨었다. 그런가 하면 김동현과 유병재를 향해서는 "배신자들"이라며 장난스럽게 서운함을 드러냈다.
지난해 자신의 하차 소식을 기사로 접했던 신동의 등장은 뼈 있는 농담으로 채워졌다. 담당 PD가 자신을 "연락을 안 드렸던 그 친구"라고 소개하자, 신동은 지난 시즌을 다시 보니 대장 타이틀이 어느새 유병재에게 넘어가 있더라며 "저거 내 타이틀인데"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.
전작 <더 스토리>에 이어 두 번째로 참여하는 고경표와 '신입생' 세븐틴의 승관도 기존 멤버들과는 다른 색깔로 <대탈출: 도시괴담>에 힘을 보탤 전망이다. 고경표는 방탈출 경험과 관찰력을 강점으로 내세웠고, 승관은 막내다운 에너지와 적극성을 줄곧 강조했다. 신구 멤버의 추리력과 관찰력, 예능감이 한 팀 안에서 어떻게 어우러질지 기대를 모으는 대목이다.
리더 강호동의 부재, 어떻게 채울까?