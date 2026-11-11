강호동 빠진 예능 '대탈출', 무거워진 김종민 어깨

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티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회이날 공개된 0화에서는 간단한 두뇌 게임으로 멤버들의 감각을 점검하는 과정이 이어졌다. '도시괴담'이라는 소재를 전면에 내세운 만큼, 본편에서 추리와 공포를 얼마나 효과적으로 결합할지도 궁금증을 불러일으켰다. 사전 모임에서 멤버들이 한층 무서운 미션을 바라는 모습을 보인 것도 이러한 변화를 예고하는 장면이었다.반면 강호동의 하차는 새 시즌이 마주한 가장 큰 변화이자 부담이다. 2018년 첫 시즌부터 <대탈출> 시리즈의 중심을 잡아 온 강호동은 단순히 나이 많은 맏형이나 진행자에 머무는 인물이 아니었다. 돌발 상황에서 팀을 이끌고, 멤버들의 반응을 끌어내며, 긴장과 웃음 사이의 완급을 조절하는 존재였다.문제 풀이뿐 아니라 탈출 과정 전체에 몰입하게 만드는 큰 그림과 예능적 흐름을 책임졌다는 점에서 그의 빈자리는 가볍지 않다. 이를 두고 신동은 "(강)호동이 형이 후배들에게 기회를 주겠다며 물러났다는 말을 듣고 열심히 해야겠다"고 다짐했다. 강호동의 부재는 남은 멤버들에게 부담인 동시에 더 잘해야 한다는 동기 부여가 되고 있는 셈이다.