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당신을 위한 OTT 이야기 강호동 빠진 예능 '대탈출', 무거워진 김종민 어깨

강호동 빠진 예능 '대탈출', 무거워진 김종민 어깨

[0회 리뷰] 여섯 번째 시리즈 본격 출범... 12월 본 방송에 쏠리는 기대 반 걱정 반

김상화(steelydan)
26.11.11 17:14최종업데이트26.11.11 17:14
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티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회
티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회티빙

인기 추리 예능 <대탈출>이 새 시즌, 새 멤버 조합으로 약 1년 4개월여 만에 돌아온다. 오는 12월 2일 티빙 첫 방영을 앞두고 지난 9일 유튜브 및 티빙애서 공개된 <대탈출: 도시괴담> 0화 '대탈출 사전 모임 특: 영원히 시험에 듦'은 이번 시즌의 대대적인 변화를 예고했다.

여기엔 기존 멤버 김동현·유병재·고경표에 원년 멤버 김종민·신동이 복귀하고 세븐틴 승관이 새로 합류한 여섯 명의 첫 사전 모임이 담겼다. 그리웠던 얼굴들의 재회에 이어 김종민을 새 대장으로 선출하는 과정까지 담아내며 본 방송 전부터 기대감을 끌어올렸다.

반면 오랜 기간 리더로 활약한 강호동의 부재는 큰 아쉬움으로 남았다. 시청자들로서는 새로운 조합에 대한 기대와 원년 멤버의 빈자리에 대한 우려가 교차하는 가운데 여섯 번째 시리즈를 맞이하게 됐다.

김종민+신동 복귀에 승관 합류, 새 조합의 기대감

티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회
티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회티빙

이번 시즌에서 가장 반가운 소식은 김종민과 신동의 복귀다. 사전 모임에서 두 사람은 지난해 7월 공개된 <대탈출: 더 스토리> 함께하지 못한 아쉬움을 특유의 농담으로 풀어냈다. 김종민은 "한번 나가면 다시 오기 쉽지 않다"며 너스레를 떨었다. 그런가 하면 김동현과 유병재를 향해서는 "배신자들"이라며 장난스럽게 서운함을 드러냈다.

지난해 자신의 하차 소식을 기사로 접했던 신동의 등장은 뼈 있는 농담으로 채워졌다. 담당 PD가 자신을 "연락을 안 드렸던 그 친구"라고 소개하자, 신동은 지난 시즌을 다시 보니 대장 타이틀이 어느새 유병재에게 넘어가 있더라며 "저거 내 타이틀인데"라고 받아쳐 웃음을 자아냈다.

전작 <더 스토리>에 이어 두 번째로 참여하는 고경표와 '신입생' 세븐틴의 승관도 기존 멤버들과는 다른 색깔로 <대탈출: 도시괴담>에 힘을 보탤 전망이다. 고경표는 방탈출 경험과 관찰력을 강점으로 내세웠고, 승관은 막내다운 에너지와 적극성을 줄곧 강조했다. 신구 멤버의 추리력과 관찰력, 예능감이 한 팀 안에서 어떻게 어우러질지 기대를 모으는 대목이다.

리더 강호동의 부재, 어떻게 채울까?

티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회
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이날 공개된 0화에서는 간단한 두뇌 게임으로 멤버들의 감각을 점검하는 과정이 이어졌다. '도시괴담'이라는 소재를 전면에 내세운 만큼, 본편에서 추리와 공포를 얼마나 효과적으로 결합할지도 궁금증을 불러일으켰다. 사전 모임에서 멤버들이 한층 무서운 미션을 바라는 모습을 보인 것도 이러한 변화를 예고하는 장면이었다.

반면 강호동의 하차는 새 시즌이 마주한 가장 큰 변화이자 부담이다. 2018년 첫 시즌부터 <대탈출> 시리즈의 중심을 잡아 온 강호동은 단순히 나이 많은 맏형이나 진행자에 머무는 인물이 아니었다. 돌발 상황에서 팀을 이끌고, 멤버들의 반응을 끌어내며, 긴장과 웃음 사이의 완급을 조절하는 존재였다.

문제 풀이뿐 아니라 탈출 과정 전체에 몰입하게 만드는 큰 그림과 예능적 흐름을 책임졌다는 점에서 그의 빈자리는 가볍지 않다. 이를 두고 신동은 "(강)호동이 형이 후배들에게 기회를 주겠다며 물러났다는 말을 듣고 열심히 해야겠다"고 다짐했다. 강호동의 부재는 남은 멤버들에게 부담인 동시에 더 잘해야 한다는 동기 부여가 되고 있는 셈이다.

김종민 첫 대장 선출... 0화가 남긴 의미

티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회
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방송 내내 의욕을 보였던 김종민이 첫 번째 대장으로 선출되면서 '대탈출 : 도시괴담' 0화는 새 시즌을 위한 사전 에피소드 역할을 충실히 해냈다. 본 방송에 앞서 멤버들의 관계와 역할을 정리하고, 약 3주 뒤 공개될 1화에 대한 궁금증을 키웠다. 특히 핵심 인물이었던 강호동의 공백을 애써 감추지 않고 정면으로 다뤘다는 점은 의미심장했다.

방송 말미에는 강호동이 이들에게 남긴 화분과 함께 특유의 구호 "뭉살흩죽'(뭉치면 살고 흩어지면 죽는다)"를 외치는 멤버들의 모습을 보여주며 <대탈출>의 케미를 다시 한번 강조했다. "어디서든 반드시 단서는 존재한다"던 강호동 대신 앞장서서 단서를 찾는 일은 새 반장 김종민의 몫이 되었다. 그는 팀의 방향까지 이끌어야 하는 무거운 자리에 섰다. 첫 완장의 무게는 결코 가볍지 않다.

티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회
티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담' 0회티빙

<대탈출 : 도시괴담> 0회가 빈자리를 애써 지우지 않고 대신 대장 선출이라는 이야기로 바꿔낸 구성은 분명 영리했다. 원년 멤버의 귀환, 두뇌 테스트에서 펼쳐진 신동의 독주, '마지막 기회'를 호소한 김종민의 투표 1위까지 약 37분 분량의 사전 영상에 다채로운 내용을 촘촘히 담아냈다.

물론 우려가 완전히 사라진 것은 아니다. 영상 댓글에서는 여전히 강호동의 빈자리가 크다는 반응이 나온다. 몰입감을 끌어올리고 각종 상황 완급을 조절하던 역할을 누가 맡을지 걱정하는 목소리도 있다.

반면 새 조합의 활약을 기대한다는 반응도 적지 않다. 이제 한 가지 사실 만큼은 분명해졌다. <대탈출>의 선장은 바뀌었지만 파도를 뚫고 앞으로 나아가는 엔진은 여전히 함께 비명을 지르는 여섯 명이라는 점이다.
덧붙이는 글 이 기사는 김상화 칼럼니스트의 블로그( https://blog.naver.com/jazzkid )에도 실립니다.
대탈출

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