'가정폭력·음주운전' 곽명우 V리그 복귀… "배구로 속죄"

KOVO

프로배구 OK저축은행 세터 곽명우가정폭력과 음주운전으로 자격정지의 1년 징계를 받았던 프로배구 세터 곽명우가 복귀한다.한국배구연맹(KOVO)은 10일 선수등록규정 제15조(임의해지 선수의 등록)에 따라 곽명우의 OK저축은행 선수 등록을 공시했다. 등번호는 2번이다.자격정지 1년 징계 기간이 이미 만료돼 규정상 선수 등록은 문제가 없는 곽명우는 2024년 임의해지로 코트를 떠난 뒤 2년여 만에 다시 V리그로 돌아왔다.OK저축은행 구단은 입장문에서 "곽명우는 그동안 충실히 법적 절차를 이행했으며, 2년이 넘는 임의해지 기간에 자기 잘못을 뼈저리게 반성하고 자숙의 시간을 가졌다"라며 "자신이 일으킨 논란에 대해 선수로서 오로지 배구를 통해 사회에 봉사하고 속죄하겠다는 강력한 의지를 구단에 전달해 왔다"라고 밝혔다.곽명우는 2013-2014시즌 신인드래프트 2라운드 1순위로 입단해 OK저축은행에서만 뛰며 두 차례 챔피언결정전 우승을 이끌었고, 국가대표로도 활약했다.그러나 2024년 가정불화 과정에서 통신비밀보호법 위반 및 상해 혐의로 징역 6개월에 집행유예 1년을 선고받았으며, 법원은 가정폭력 치료 강의 수강 명령까지 선고했다. 또한 관련 사실을 조사하던 중 2021년 음주운전으로 벌금형을 받고도 구단에 알리지 않았다는 사실이 추가로 드러났다.이에 KOVO는 2024년 5월 상벌위원회를 열고 법원의 형사처벌과 별도로 곽명우의 선수 자격을 1년간 정지하는 징계를 내렸다. 곽명우는 잘못에 책임을 지겠다며 구단에 임의해지를 신청했고, 구단이 이를 받아들이면서 코트를 떠났다.OK저축은행은 "곽명우 선수의 과거 불미스러운 행위와 이에 대한 은폐 과정으로 인해 실망과 심려를 끼쳐드린 점에 대해 배구팬 여러분과 KOVO 관계자, 그리고 한국 배구를 사랑해 주시는 모든 분께 머리 숙여 깊이 사과드린다"라고 밝혔다.그러면서 "영구 퇴출만이 답이 아니라, 평생 배구만을 해온 곽명우 선수가 철저한 자숙과 반성을 바탕으로 사회에 참회할 수 있는 '최후의 기회'를 제공하자는 결정을 내리게 됐다"라고 설명했다.OK저축은행도 오랜 기간 정상급 활약을 펼쳤던 선수의 경험과 전력상 가치를 외면하기 어려웠을 것이다. 다만 곽명우의 연봉을 연맹 최저액인 4000만 원으로 정했으며, 향후 품위유지 의무 위반 등 추가 논란이 발생하면 즉시 선수 자격을 박탈하고 계약을 해지한다는 조건을 내걸었다.곽명우의 복귀는 배구계의 논란이다. 복귀에 찬성하는 측은 형사처벌을 받았고, KOVO의 자격정지 징계도 끝난 만큼 과거의 잘못만으로 선수 생활을 영구적으로 박탈하는 것은 지나치다는 입장이다.하지만 곽명우의 복귀는 프로 스포츠 선수의 사회적 신뢰와 책임, 징계의 실효성, 구단의 윤리적 판단이 맞물려 가볍게 볼 사안이 아니라는 반대 입장도 있다.선수에게 새로운 기회를 줄 수는 있지만, 그 기회가 과거의 잘못을 가볍게 만들어서는 안 된다. 곽명우의 복귀가 진정성 있는 반성과 재기의 출발점이 될지, 아니면 프로배구의 윤리적 잣대에 대한 또 다른 논란으로 남을지 관심이 쏠린다.