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식지 않는 '드라큘라', 빌보드 핫 100 차트 3위 오른 제니

식지 않는 '드라큘라', 빌보드 핫 100 차트 3위 오른 제니

팬덤 조직 아닌 미국 대중의 실제 지지로 이룬 성과

이현파(hyunpa2)
26.11.11 11:41최종업데이트26.11.11 11:42
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테임 임팔라와의 협업곡 '드라큘라'로 빌보드 핫 100 차트 3위에 오른 제니
테임 임팔라와의 협업곡 '드라큘라'로 빌보드 핫 100 차트 3위에 오른 제니OA엔터테인먼트(오드아틀리에)

블랙핑크의 제니가 다시 한번 새로운 기록을 달성했다. 테임 임팔라(Tame Impala)와 함께 부른 노래 '드라큘라(Dracula)'로 빌보드 핫 100 차트 3위에 오른 것. 제니는 11월 14일 차 빌보드 핫 100 차트에서 3위에 오르며 자신의 기존 최고 기록인 5위보다 두 계단 높이 올라갔다. 이로써 제니는 같은 그룹의 로제가 브루노 마스와 함께 부른 '아파트(APT.)'에 이어 같은 차트 3위에 오르는 기록 역시 세우게 되었다. 역대 케이팝 여성 아티스트가 세운 최고 기록 타이다.

'드라큘라'를 앞서 2위에 오른 곡은 핼러윈 시즌 이후 역주행을 기록한 '팝의 황제' 마이클 잭슨의 1984년 발표곡 '스릴러(Thriller)'다. 선두는 역사상 가장 오래 빌보드 핫 100 차트 1위에 오른 노래인 엘라 랭글리의 '추징 텍사스(Choosin' Texas)'다.

'드라큘라'는 호주의 싸이키델릭 밴드이자 케빈 파커의 1인 프로젝트인 테임 임팔라가 작년 9월에 발표한 곡으로, 같은 해 10월에 발표한 정규 앨범 <데드비트(Deadbeat)>에도 실렸다. 지난 2월 제니가 참여한 리믹스 버전이 발매되었다. 이후 숏폼 플랫폼인 틱톡에서 배경음악으로 바이럴되면서, 차트에서 가파른 상승세를 기록하기 시작했다. 괄목할 것은 '드라큘라'가 팬덤의 조직적 지지보다 미국에서 실제 대중의 지지를 얻고 있다는 점이다.

'드라큘라'는 빌보드 라디오 송즈 차트에서는 8주 가량 1위를 지켰다. 최근까지 차트 상위권에 올라 있는 등, 꾸준한 인기를 누려온 곡이지만 핼러윈 시즌 때 더욱 탄력을 받았다. 노골적으로 핼러윈을 연상시키는 '드라큘라'라는 제목, 음산한 분위기의 신시사이저와 보컬 하모니 등이 핼러윈적 요소로 사랑받았다.

미국에서 가장 많이 울려퍼지는 노래

테임 임팔라, 제니의 '드라큘라(Dracula)'
테임 임팔라, 제니의 '드라큘라(Dracula)'소니뮤직

테임 임팔라의 원곡 버전까지 포함하면, 이는 발매 58주 만에 빌보드 핫 100 차트 톱 3에 진입한 것이다. 이는 빌보드 핫 100 차트 역사상 가장 오랜 기간에 걸쳐 탑 3에 오른 기록으로, 앞서 밴드 글래스 애니멀스의 '히트 웨이브스(Heat Waves)'가 소셜 상의 역주행에 힘입어 발매 51주 만에 3위권에 진입했던 바 있다.

'드라큘라는 10월 30일부터 11월 5일까지, 미국 라디오 청취 1위를 기록했다. 무려 6260만 명이 '드라큘라'를 청취했다. 틱톡 바이럴을 통해 인기를 얻기 시작한 이 곡이 미국 전역에서 가장 많이 재생되는 노래가 된 것. 같은 기간 동안 미국 내 스트리밍은 940만 회를 기록했는데, 이는 전주 대비 31% 가량 증가한 수치다. 빌보드 핫 100 차트는 스트리밍과 라디오 송즈(라디오 방송 횟수), 음원 다운로드 등의 요소를 합산하여 순위를 최종 결정한다. 높은 라디오 성적에 스트리밍 성적 반등까지 이어져 3위에 오를 수 있었다.

'드라큘라'는 인디 싸이키델릭 뮤지션인 테임 임팔라에게나, 케이팝 스타 제니에게나 커리어 최고의 히트곡이 되었다. 내년 2월 열리는 그래미 어워드의 주요 부문 후보에 오를 것이라는 기대감 역시 커지고 있다. 포브스는 제니와 테임 임팔라의 '드라큘라' 리믹스 버전이 오는 2027 그래미 어워드에서 최우수 팝/듀오 그룹 퍼포먼스와 올해의 레코드상 후보에 오를 가능성이 있으며, 블랙핑크 멤버 중 로제에 이어 두번째로 솔로 후보로 등극할 가능성이 있다고 예측했다. 빌보드 역시 '드라큘라'가 올해의 노래상, 올해의 레코드상 등 주요 부문에 오를 가능성이 있다고 예측했다.
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