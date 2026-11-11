식지 않는 '드라큘라', 빌보드 핫 100 차트 3위 오른 제니

▲테임 임팔라, 제니의 '드라큘라(Dracula)' 소니뮤직

테임 임팔라의 원곡 버전까지 포함하면, 이는 발매 58주 만에 빌보드 핫 100 차트 톱 3에 진입한 것이다. 이는 빌보드 핫 100 차트 역사상 가장 오랜 기간에 걸쳐 탑 3에 오른 기록으로, 앞서 밴드 글래스 애니멀스의 '히트 웨이브스(Heat Waves)'가 소셜 상의 역주행에 힘입어 발매 51주 만에 3위권에 진입했던 바 있다.



'드라큘라는 10월 30일부터 11월 5일까지, 미국 라디오 청취 1위를 기록했다. 무려 6260만 명이 '드라큘라'를 청취했다. 틱톡 바이럴을 통해 인기를 얻기 시작한 이 곡이 미국 전역에서 가장 많이 재생되는 노래가 된 것. 같은 기간 동안 미국 내 스트리밍은 940만 회를 기록했는데, 이는 전주 대비 31% 가량 증가한 수치다. 빌보드 핫 100 차트는 스트리밍과 라디오 송즈(라디오 방송 횟수), 음원 다운로드 등의 요소를 합산하여 순위를 최종 결정한다. 높은 라디오 성적에 스트리밍 성적 반등까지 이어져 3위에 오를 수 있었다.



'드라큘라'는 인디 싸이키델릭 뮤지션인 테임 임팔라에게나, 케이팝 스타 제니에게나 커리어 최고의 히트곡이 되었다. 내년 2월 열리는 그래미 어워드의 주요 부문 후보에 오를 것이라는 기대감 역시 커지고 있다. 포브스는 제니와 테임 임팔라의 '드라큘라' 리믹스 버전이 오는 2027 그래미 어워드에서 최우수 팝/듀오 그룹 퍼포먼스와 올해의 레코드상 후보에 오를 가능성이 있으며, 블랙핑크 멤버 중 로제에 이어 두번째로 솔로 후보로 등극할 가능성이 있다고 예측했다. 빌보드 역시 '드라큘라'가 올해의 노래상, 올해의 레코드상 등 주요 부문에 오를 가능성이 있다고 예측했다.



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