삶을 다 살아버린 게 아니라면... 두 영화가 스며드는 순간

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큰사진보기 ▲<흐르는 여정> 영화사 진진

두 영화가 바라보는 시간은 눈앞의 현재에만 머물지 않는다. <철들 무렵>에서 정미의 외할머니 옥남(원미원)은 박완서의 소설을 낭독한다. 구순을 맞이한 그의 목소리가 옛 기록 영상과 오늘날 가족 풍경을 가로지르면 한집안의 소란에 여러 세대에 걸친 시간이 더해진다.



<흐르는 여정>에도 처음부터 끝까지 누군가의 글을 낭독하는 목소리가 흐른다. 낭독은 민준의 목소리로 시작해 춘희의 목소리로 마무리된다. 춘희와 현철이 생전에 스위스의 조력사망 지원 기관에 보낸 편지다. 같은 문장을 나누어 읽는 동안, 춘희와 민준은 상대의 삶을 침범하지 않으면서도 그 일부를 공유한다.



두 영화에서 죽음은 서로 다른 방향으로 삶을 바꿔놓는다. <철들 무렵>에서는 죽음의 위기가 흩어진 가족을 불러 모아 서로를 견디게 한다면, <흐르는 여정>에서는 예정된 죽음을 향해 가는 사이 뜻밖의 인연이 삶을 물들인다.



하나는 피할 수 없는 관계이고 다른 하나는 우연히 시작된 관계지만, 어느 쪽도 완성된 가족의 모습을 정답으로 내놓지 않는다. 견디는 사이 애정이 생기고, 받아들이는 사이에도 상실은 사라지지 않는다. 두 영화는 그 모든 우여곡절을 껴안으며 인물들이 저마다의 사정을 안고 살아가는 모습을 기꺼이 지켜본다.



영화 속 인물들을 지탱하는 관계를 들여다보면, 자연스레 두 감독이 걸어온 시간도 떠오른다. 정승오와 김진유는 이제 막 두 번째 영화를 완성한 창작자이자, 각각 인천과 강릉에서 지역 영화 공동체를 꾸려온 활동가이기도 하다.



여럿의 손을 빌려 어렵사리 영화를 완성하고 개봉해도 다음 작품을 기약하기란 쉽지 않다. 그럼에도 이들은 서로의 작업을 응원하며 영화를 계속 만들 방법을 궁리한다. 삶이 뜻대로 되지 않는다는 사실을 누구보다 잘 알지만, 그렇다고 마냥 체념하고 있을 수만은 없는 것이다.



어쩌면 두 영화가 인물들을 바라보는 시선에도 그런 마음이 스며 있는지 모른다. 철들었다고 다시 철없는 사람이 되지 말라는 법은 없고, 삶의 마지막을 정했다고 해서 남은 시간을 이미 다 살아버린 것도 아니다. 조금은 알고, 또 잘 모르겠고, 때로는 진저리 치면서도 다시 누군가에게 마음이 쓰이는 상태. <철들 무렵>과 <흐르는 여정>은 그렇게 살아가는 사람들의 곁에서, 아직 끝나지 않은 세상을 바라본다.

흐르는여정 김진유 철들무렵 정승오 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 차한비 (chanbi1024) 내방 구독하기 영화 저널리스트 이 기자의 최신기사 '암살자(들)'에 성난 사람들... 그 '확신'이 두렵다

<철들 무렵><철들 무렵>에서 용접기사 철택(기주봉), 교장으로 퇴직한 현숙(양말복), 무명 배우 정미(하윤경)는 뿔뿔이 흩어져 산다. 철택과 현숙은 사실상 오래전에 갈라섰고, 딸 정미가 부부 사이를 잇는 유일한 끈이다.그런데 철택이 말기 암 진단을 받으면서, 서로 멀리한 덕분에 유지되던 이들 가족의 평온이 깨질 위기에 처한다. 정미는 경력을 쌓아야 하는 시기에 아버지의 보호자가 되어야 하고, 현숙은 어렵게 얻은 자유를 포기하고 싶지 않다. 여기에 친척들까지 모이면 사정은 더욱 복잡해진다. 누군가의 바람을 들어주면 다른 이의 계획이 어그러지는 식이다.여러 인물을 한데 모아놓을 때 정승오의 영화는 유난히 신이 난다. 다섯 남매의 소동을 그린 전작 <이장>(2020)부터 돋보였던 재능이다. 서로 다른 입장과 개성을 지닌 인물들이 저마다 옳은 소리를 하는데, 모두의 말을 합치면 영 엉뚱한 결론이 나온다. 그 속에서 배우들은 천연덕스럽게 호흡을 주고받으며 웃음을 길어 올린다.<철들 무렵>에서는 기주봉과 하윤경의 부녀 연기가 특히 흥미롭다. 평생 가장이었던 철택이 환자가 되자, 정미가 잔소리하고 돌보는 쪽으로 돌아선다. 그러나 위계가 뒤집혔다고 성격까지 바뀌지는 않는다. 아버지는 남몰래 딸을 자랑스러워하고, 딸은 그에게 휘둘리지 않겠다면서도 내버려두지 못한다. 두 배우는 능청스러운 말투와 날 선 표정, 다투다가도 슬쩍 누그러지는 몸짓으로 부녀 사이에 쌓인 애증과 미안함을 드러낸다.카메라는 부녀의 다툼에 바짝 붙기보다 한 걸음 물러나 무대 위 소동처럼 바라본다. 당사자들에게는 비장한 싸움이지만, 떨어져 보면 서로를 닮은 두 사람의 모습이 우습고도 애처롭다. 그 웃음에는 사정을 짐작하면서도 마음처럼 해줄 수 없는 가족의 곤란이 배어 있다.결국 웃음은 돌봄의 고단함을 해결하지 못하고, 애정만으로 타인의 삶을 감당할 수 있는 것도 아니다. 영화는 가족을 화목했던 시절로 되돌리기보다, 뜻대로 움직여주지 않는 사람들과 어떻게든 살아가야 하는 현실을 들여다본다.<철들 무렵>이 가족을 다시 마주하게 한다면, <흐르는 여정>은 낯선 이웃이 식구처럼 가까워지는 과정을 따라간다. 남편 현철과 사별한 춘희(김혜옥)는 그가 남긴 피아노와 자동차를 가지고 아파트로 이사한다. 연주도 운전도 못 하지만 두 물건을 살뜰히 돌보는 것이 춘희의 중요한 일상이다.사정상 집안에 들일 수 없게 된 피아노를 아파트 이웃이자 지휘자인 민준(저스틴 민)이 맡고, 피아니스트를 꿈꾸는 성찬(박대호)이 건반 앞에 앉는다. 반려자를 잃은 노년 여성, 친어머니를 찾는 입양인, 음악을 사랑하는 소년이 그렇게 악기 하나를 중심으로 모인다.농인 부모와 청인 딸 사이의 소통을 그린 데뷔작 <나는보리>(2020)에 이어, 김진유는 이번에도 서로 다른 언어와 감각을 지닌 사람들이 가까워지는 과정에 관심을 둔다. <흐르는 여정>을 보고 있으면 '조립식 가족'이라는 말이 떠오른다.단순히 춘희가 민준의 어머니를 대신하거나, 민준이 성찬의 아버지를 대리하는 방식은 아니다. 함께 밥을 먹고 음악을 듣고 서로에게 귀 기울이는 동안, 세 사람은 누구의 빈자리를 대신 채우지 않으면서도 서로의 삶에 새로운 자리를 내어준다. 김혜옥의 거침없다가도 문득 쓸쓸해지는 몸짓과 저스틴 민의 조심스럽고 머뭇거리는 태도가 어우러져, 두 사람이 서서히 서로에게 익숙해지는 과정에 설득력을 더한다.이들의 관계를 바라보는 영화의 시선에도 여유가 있다. <철들 무렵>이 배우들의 소란에서 활기를 얻는다면, <흐르는 여정>은 사람 사이의 거리와 그들을 둘러싼 풍경까지 넉넉하게 품는다. 카메라는 종종 베란다 앞을 지키는 아름드리나무와 저 멀리 복도 끝에서 손 흔드는 바다, 사방에 분분히 흩날리는 꽃잎에 시선을 준다. 춘희를 포함한 인물들의 마음을 가까이 들여다보면서도, 영화는 그렇게 그들 바깥에서 착실히 흘러가는 세상의 시간을 놓치지 않는다.