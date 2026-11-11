이시우, 청소년올림픽 태권도 금메달…한국 선수단 첫 금

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이시우는 태권도 여자 49㎏급 결승에서 매켄지 맥도널드를 압도적으로 제압하고 금메달을 차지했다.이시우(17·포항흥해고)가 2026 다카르 청소년올림픽에서 한국 선수단에 첫 금메달을 안겼다. 지난 4월 세계청소년선수권대회에 이어 청소년올림픽까지 정상에 오르며 국제무대에서 연이어 실력을 입증했다.이시우는 지난 10일(한국시간) 세네갈 다카르 이바 마르 디우프 콤플렉스에서 열린 대회 태권도 여자 49㎏급 결승에서 매켄지 맥도널드(호주)를 라운드 점수 2-0으로 제압했다. 두 라운드 합계 점수는 29-1. 상대에게 단 한 점만 내주고 금메달을 확정할 만큼 압도적인 경기였다.국제올림픽위원회(IOC)는 이시우가 결승 두 라운드를 모두 가져오며 한국의 대회 첫 금메달을 차지했다고 공식 발표했다. 호주태권도협회 역시 이시우를 지난 4월 타슈켄트 세계청소년선수권대회 우승자로 소개하며, 결승에서 맥도널드에게 한 라운드도 내주지 않았다고 평가했다.이시우는 결승 시작과 동시에 공격의 주도권을 잡았다. 첫 라운드에서 몸통 공격을 연속으로 성공시키며 일찌감치 점수 차를 벌렸다. 상대가 공격 흐름을 정리하기도 전에 득점을 쌓았고, 머리와 몸통을 잇달아 공략하며 16-1로 첫 라운드를 마쳤다.태권도 겨루기에서 몸통 공격은 기본적인 득점 수단이지만, 머리 공격은 더 높은 점수를 얻을 수 있는 기술이다. 상대의 방어가 몸통에 집중되면 머리 공격으로 빈틈을 파고들고, 머리 쪽을 경계하면 몸통을 공략하는 식으로 공격의 선택지를 넓힐 수 있다. 이시우는 결승에서 두 공격을 효과적으로 활용하며 상대의 수비를 흔들었다.두 번째 라운드에서도 경기 양상은 달라지지 않았다. 이시우는 상대의 반격을 허용하지 않으면서 득점을 이어갔고, 13-0으로 라운드를 마무리했다. 두 라운드를 모두 가져오면서 세 번째 라운드까지 갈 필요 없이 금메달을 확정했다.큰 점수 차를 만든 뒤에도 경기의 집중력을 유지한 점이 돋보였다. 태권도는 공격의 정확도뿐 아니라 상대의 움직임을 읽고 적절한 순간에 기술을 연결하는 판단력이 중요하다. 이시우는 초반부터 공격을 주도해 상대가 자신의 경기 계획을 펼칠 틈을 주지 않았다.이시우의 성장세는 올해 국제대회에서 뚜렷하게 나타났다. 지난 4월 우즈베키스탄 타슈켄트에서 열린 2026 세계태권도연맹(WT) 세계청소년선수권대회 여자 49㎏급에서 금메달을 차지한 데 이어 이번 청소년올림픽에서도 같은 체급 정상에 올랐다.타슈켄트 대회 결승에서는 중국의 리미쉐를 꺾고 우승을 차지했다. 당시 세계청소년선수권대회 정상에 오른 이시우는 이번에는 호주의 맥도널드를 상대로 두 라운드 모두 큰 점수 차 승리를 거두면서 또 한 번 정상에 섰다.두 대회에서 보여준 경기 양상은 달랐지만, 이시우는 상대에 따라 경기 흐름을 조절하면서도 공격적인 운영을 유지했다. 세계청소년선수권대회 결승에서는 상대를 제압하며 승리를 거뒀고, 청소년올림픽 결승에서는 초반부터 점수 차를 벌려 일방적인 경기를 만들었다.6세 때 태권도를 시작한 것으로 알려진 이시우는 오랜 훈련을 바탕으로 성장해 왔다. 올해 세계선수권과 청소년올림픽을 연달아 제패하면서 또래 선수들 가운데 두드러진 국제 경쟁력을 보여줬다. 특히 같은 체급에서 연이어 우승을 차지했다는 점은 경기력의 안정성을 확인할 수 있는 대목이다.이시우의 금메달은 한국 선수단이 이번 대회에서 처음 수확한 금메달이다. 한국은 앞서 수영에서 김승원(16·경기체고)이 여자 배영 50ｍ와 100ｍ에서 은메달 2개를 획득했고, 탁구 남자 단식 이승수(15·대전동산중)와 양궁 남자 개인전 이지호(18·경북일고)가 각각 동메달을 보탰다.은메달과 동메달을 차례로 확보했던 한국은 이시우의 우승으로 대회 첫 금메달을 수확했다. 한국은 이번 청소년올림픽에 12개 종목, 41명의 선수를 파견해 여러 종목에서 메달에 도전하고 있다. 이시우의 우승은 선수단의 사기를 끌어올리는 동시에 한국 태권도 유망주들이 국제무대에서 경쟁력을 보여준 성과다.청소년올림픽은 성인 올림픽을 앞둔 유망주들이 국제무대 경험을 쌓고 경쟁력을 확인하는 무대다. 이 대회 우승이 성인 올림픽 출전을 보장하는 것은 아니지만, 세계 각국의 강자들과 겨루며 얻은 경험은 향후 성장 과정에서 중요한 자산이 될 수 있다.한편 한국 태권도는 이시우의 금메달에 이어 추가 메달에도 도전한다. 장준원은 오는 12일(한국시간) 남자 73㎏ 초과급 경기에 출전해 메달 사냥에 나선다.