1분도 못 뛰던 조석호, 소노 5연패 탈출 이끌다

지난 시즌 그에게 허락된 시간은 경기당 평균 1분에도 미치지 못했다. 그러나 묵묵히 기다리며 기회를 준비했던 조석호는 마침내 자신의 가치를 증명했다. 결정적인 3점포와 몸을 아끼지 않는 수비로 소노의 5연패 탈출을 이끈 순간, 길었던 기다림은 비로소 값진 결실로 돌아왔다.손창환 감독이 이끄는 고양 소노 스카이거너스는 10일 오후 7시 울산동천체육관에서 열린 '2026-2027 KCC 프로농구' 2라운드 울산 현대모비스와의 원정 경기에서 86-79로 승리했다. 이로써 소노는 5승 9패를 기록하며 9위에 자리했고, 현대모비스는 3승 10패로 최하위에 머물렀다.원정을 떠나온 소노는 반전이 필요했다. 5연패 늪에 빠져 있었기 때문. 경기력 자체는 나쁘지 않았지만, 수비에서 계속해서 흔들리며 아쉬운 패배를 반복했다.반등이 절실했던 가운데 만난 상대는 3연패에 빠져 있던 현대모비스. 소노는 하락세를 타고 있는 상대를 제물로 원하던 결과를 가져왔다. 1쿼터를 20-22로 뒤진 소노는 2쿼터 조석호의 연속 3점슛을 앞세워 47-34로 역전에 성공했다.이후 현대모비스의 거센 추격에 3쿼터 종료 시점에는 65-57까지 격차가 좁혀졌다. 4쿼터에도 박무빈과 서명진에게 연속 3점슛을 허용하며 위기를 맞았다. 하지만 종료 18초 전 이재도의 결정적인 미들슛으로 승기를 굳혔고, 끝까지 리드를 지켜내며 5연패 탈출에 성공했다.연패 탈출에 성공한 소노. 이날 만점 활약을 보여준 이정현(26점 3리바운드 6어시스트), 자니 오브라이언트(29점 12리바운드 2어시스트), 케빈 켐바오(9점 10리바운드 4어시스트)의 활약도 빛났지만, 이 선수의 투혼을 빼놓을 수 없다. 바로 조석호다.2002년생인 조석호는 어린 시절부터 주목받았던 유망주 중 한 명이었다. 금명중학교 시절 한국 중·고등학교 농구 역사상 최초의 쿼드러플더블을 달성한 것으로 알려지며 이목을 끌었고, 부산 중앙고등학교 재학 시절인 2020년에는 KBL 신인 드래프트에서 2라운드 4순위로 지명되는 기쁨을 누렸다.많은 기대를 받고 프로 무대에 입성했지만, 1군에서 좀처럼 모습을 드러내지 못했다. 현역병으로 군 복무를 마친 조석호는 지난 시즌 소노에 복귀했지만, 정규리그 단 2경기 출전에 그쳤다. 경기당 평균 출전 시간도 47초에 불과했다.그러나 포기하지 않았다. 지난 시즌 D리그에서 10경기에 출전하며 기회를 엿봤고, 이번 시즌 마침내 조금씩 빛을 보기 시작했다. 개막 후 13경기에서 3경기 출전에 성공하며 손창환 감독의 신뢰를 얻기 시작한 조석호는 현대모비스전에서 인상적인 활약을 펼쳤다.선발 명단에 이름을 올리지는 못했지만, 교체로 투입돼 결정적인 순간마다 자신의 임무를 다했다. 1쿼터 후반 이재도를 대신해 코트에 들어선 조석호는 2쿼터 시작과 함께 연속 3점슛 2개를 성공시키며 현대모비스의 추격 흐름을 끊는 데 결정적인 역할을 했다.기세를 이어 수비에서도 존재감을 드러냈다. 상대 공격을 끊어내는 디플렉션과 수비 리바운드로 힘을 보탰고, 골밑으로 빠르게 침투하는 이정현에게 어시스트까지 배달했다. 3쿼터에도 조석호의 움직임은 빛났다. 적절한 패스워크로 오브라이언트의 득점을 도왔고, 이어 다시 한번 디플렉션을 성공시키며 수비에서 존재감을 발휘했다.4쿼터에도 투혼은 계속됐다. 디플렉션으로 상대 공격을 방해한 데 이어 자유투 2개를 모두 성공시키며 팀에 힘을 보탰다. 이날 총 26분 31초 동안 코트를 누빈 조석호는 8점 2리바운드 3어시스트를 기록했다. 야투 성공률 66.7%, 자유투 성공률 100%를 기록하며 공수 양면에서 알토란 같은 활약을 펼쳤다.프로 데뷔 후 최다 득점을 기록했던 직전 KT전(10점 3어시스트 3스틸)에 비하면 득점은 다소 줄었지만, 단순히 숫자만으로 평가하기 어려운 활약이었다. 전반 초반 현대모비스가 추격하는 흐름 속에서 터뜨린 연속 3점슛과 경기 내내 이어진 적극적인 수비는 조석호의 투지를 보여주는 장면이었다.조석호는 경기 후 인터뷰에서 "연패 기간에 팀은 좋았으나 결과가 좋지 않아서 오늘 꼭 끊고 가자는 말을 했다. 이겨서 기분이 좋다"라고 소감을 밝혔다. 이어 최근 코트에 나섰을 때 어떤 부분에 신경을 쓰느냐는 질문에는 "일단 수비적으로 공부해서 노력하고 있다. (이)정현의 보조 핸들러로서 턴오버 없이 체력을 아낄 수 있게 하는 게 제 목표라고 생각한다"라고 답했다.끝으로 조석호는 "친누나가 경기장에 왔다. 내년에 결혼하는데 결혼 축하하고, 또 부모님이 생각난다"라고 활짝 웃었다.한편 5연패 탈출에 성공한 소노는 오는 12일 한국가스공사를 상대로 2연승에 도전한다.