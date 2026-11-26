부천노동영화제

부천노동영화제 포스터부천노동영화제는 한국 유일의 노동영화제를 표방한다. 13회째를 맞은 이번 영화제 개막작은 스테판 메잉, 브렛 스토리의 다큐멘터리 <아마존 노동조합>이다. 부천시비정규직근로자지원센터를 중심으로 부천 지역 내 십수 곳 시민사회단체가 연대해 치르는 부천노동영화제가 가려 뽑은 개막작은 매해 주요한 노동 이슈를 돌아볼 수 있는 유의미한 작품이 선정된다.올해 개막작 <아마존 노동조합>은 세계적 기업인 아마존에 첫 노동조합이 결성되기까지의 과정을 다룬 102분짜리 장편 다큐다. 미국 뉴욕 스태튼섬 물류센터(JFK8)에 아마존 노동조합(ALU)이 결성된 사건은 전 세계 노동운동사에 남을 만한 일대사건이다. 영화가 지난 2024년 40회 선댄스영화제에서 심사위원특별상을 수상한 것도 이 사건이 가진 의의를 돌아보게 한다.어느덧 2년이 지난 이 영화가 한국 유일의 노동영화제인 부천노동영화제에서 상영된 이유가 무엇일까. 나는 그를 한국에서 현재적 문제인 쿠팡과 떨어뜨려 바라볼 수 없다. 두 기업은 이커머스 플랫폼을 바탕으로 물류부터 배송, 배달, 심지어는 OTT서비스 진출에 이르는 사업 모델을 대동소이하게 구축했다. 아마존이 미국에서 구축한 사업모델을 쿠팡이 한국에서 유사하게 모방해 오늘에 이르렀다 해도 틀리지 않을 테다. 그저 사업모델만이 아니다. 쿠팡은 UPH(Units per Hour)라 불리는 시간당 작업량 지표를 도입해 노동자 개개인의 작업 속도를 실시간으로 파악한다. 이는 영화 속 아마존이 작업자를 분류하는 체계와도 크게 다르지 않다.영화는 2022년 JFK8에서 이룩한 최초의 아마존 노동조합 결성을 다룬다. 크리스 스몰스는 본래 JFK8의 직원이었다. 그 스스로 다른 누구보다 성실했다고 자부하는 노동자였으나 스몰스는 어느 순간 해고 통보를 받아든다. 코로나19 팬데믹이 닥쳐온 2019년, 방역 대책 부실을 비롯해 열악한 노동 환경 문제에 항의한 뒤였다. 스몰스는 그대로 물러나지 않았다. 스몰스는 물류센터 밖에서 1인 시위를 시작하고, 그를 지지하는 전·현직 직원들이 모여들어 노조를 결성하려는 움직임을 전개한다. 외부 조직 없이 자발적으로 이뤄진 노조 결성 시도였다.