그가 열심히 일했다는 기록은 어떤 것도 남기지 마세요! Make sure no notes about him working hard are retained!
2020년 10월 25일 김범석 당시 쿠팡 대표가 임직원들에게 내린 지시사항이다. 2주가량 전인 12일 경북 칠곡군 쿠팡물류센터에서 야간근무를 마치고 돌아온 27세 노동자 장덕준씨가 숨진 뒤 사인이 과로사라는 문제제기가 터져 나온 때였다. 정부의 산업재해 조사를 앞두고 내려진 김범석 대표의 지시를 두고 산재 은폐 의혹이 제기된 건 자연스러운 일이다. 지난달 고용노동부는 조사를 통해 김 의장의 부적절한 지시를 확인한 건 물론, 쿠팡 측에서 고인의 노동을 CCTV를 통해 초단위로 실시간 분석한 사실까지 파악했다는 조사결과를 발표했다. 그럼에도 산업안전보건법에 따른 산재은폐죄는 적용하지 못했다. 직접적이고 구체적인 방해행위가 확인되지 않았고, 공소시효가 지났다는 게 이유였다.
장씨의 부모는 서울 쿠팡 본사와 대구지방고용노동청을 오가며 1인 시위를 하고 있지만, 상황이 바뀔 여지는 얼마 없어 보인다. 관련하여 지난달 김영훈 고용노동부 장관은 일반에 공개된 청와대 전체회의 자리에서 "국가가 김범석 의장의 잘못된 행정을 공식적으로 확인한 것"이라고 확인했으나, 기소 의견을 내지 못한 것에 대해서는 방법이 없다는 뜻을 밝혔다. 일하다가 직원이 죽어도, 관련 기록을 사실상 폐기하라 대표가 지시한 사실이 확인돼도, 초단위로 직원을 CCTV로 감시한 사실이 확인돼도 쿠팡과 같은 대기업은 건재하다. 한국의 현실이 이와 같다.