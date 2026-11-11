원더보이의 작별 무대, 승리로 장식할 수 있을까

UFC 제공

스티븐 톰슨은 가라데를 바탕으로한 거리 싸움에 능한 스트라이커다.UFC가 두 차례 타이틀전을 앞세워 뉴욕에서 올해를 장식할 대형 이벤트를 펼친다. 오는 15일(한국시간) 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 있을 '폴리마켓 UFC 334: 간 vs 호킷'에는 헤비급 챔피언 시릴 간과 조시 호킷의 타이틀전, 여성 밴텀급 챔피언 케일라 해리슨과 전 UFC 두 체급 챔피언 아만다 누네스의 맞대결이 메인 이벤트와 코메인 이벤트로 배치됐다.화려한 타이틀전 사이에서 격투기 팬들의 시선을 끄는 또 하나의 대결이 있다. 웰터급(77.1㎏)의 베테랑 '원더보이' 스티븐 톰슨(43, 미국)과 '척 버팔로' 찰스 래트키(36, 미국)의 맞대결이다.이번 경기가 특별한 이유는 톰슨의 은퇴전이기 때문이다. 톰슨은 최근 해외 매체 'MMA Junkie'와 'Sportsnet' 등을 통해 래트키전을 끝으로 선수 생활을 마무리하겠다는 뜻을 밝혔다. 2012년 UFC에 입성해 두 차례 타이틀전에 나섰던 베테랑이 10년 넘게 이어온 옥타곤 생활에 마침표를 찍는다.톰슨은 UFC 웰터급에서도 손꼽히는 유니크한 타격가다. 복싱이나 일반적인 킥복싱 선수들과 달리 전통 가라데를 기반으로 한 스탠스와 움직임을 활용한다. 몸을 옆으로 세운 채 앞발을 가볍게 움직이며 상대의 반응을 살피고, 공격을 위해 거리를 좁히는 순간 빠른 앞발 킥과 뒷손 스트레이트를 연결한다.그의 진짜 경쟁력은 타격 자체보다 타격이 나오는 과정에 있다. 상대가 공격을 시작하면 정면에서 맞서기보다 순간적으로 거리를 벌리거나 측면으로 이동한다. 상대의 주먹이 허공을 가르는 순간에는 이미 공격 각도를 확보하고 반격을 준비한다. 상대에게는 공격 기회를 잡았다고 생각하는 순간 오히려 반격을 허용하는 까다로운 상대다.특히 상대의 공격 범위 바깥에서 움직이다가 자신에게 유리한 순간에만 거리를 좁히는 능력이 뛰어나다. 공격과 방어가 별개의 동작으로 나뉘지 않고 하나의 흐름으로 이어지는 것이다. 상대가 압박을 서두르면 카운터를 노리고, 신중하게 접근하면 앞발 킥으로 진입 자체를 방해한다.UFC 공식 통계에서도 이러한 경기 운영의 특징이 드러난다. 톰슨은 분당 평균 4.05회의 유효타를 적중시키고 3.00회를 허용한다. 타격 방어율은 55%다. 통산 17승 중 KO승이 8회, 판정승이 8회다. 한 방으로 상대를 쓰러뜨리는 능력도 있지만, 기술적인 타격과 경기 운영을 통해 승리를 쌓아온 선수라는 점이 더 큰 특징이다.2016년에는 타이론 우들리와 맞붙어 UFC 웰터급 타이틀에 도전했다. 첫 대결은 무승부로 끝났고, 이듬해 재대결에서는 판정패를 당했다. 챔피언 벨트를 차지하지는 못했지만 당시 웰터급 최정상급 타격가로 평가받았다. 로리 맥도널드, 조니 헨드릭스, 호르헤 마스비달, 케빈 홀랜드 등 강자들을 상대로 거둔 승리도 그의 경쟁력을 보여주는 대목이다.다만 마지막 무대를 앞둔 최근 성적은 아쉽다. 샤브카트 라흐모노프에게 서브미션으로 패했고, 호아킨 버클리에게는 KO패를 당했다. 2025년 7월 가브리엘 봉핌과의 경기에서도 스플릿 판정패를 기록했다. 어느덧 최근 3연패다.나이가 들면서 경기 내내 유지해야 하는 빠른 발놀림과 반응 속도에 부담이 생길 수 있다는 점도 변수다. 톰슨의 타격은 상대와의 거리가 유지될 때 가장 위력적이다. 하지만 상대가 계속해서 압박하고 클린치와 그래플링을 섞는다면 특유의 리듬을 유지하기 어려워진다. 은퇴전에서 과거의 경기력을 재현하려면 타격 기술뿐 아니라 상대의 접근을 차단하는 움직임도 살아나야 한다.