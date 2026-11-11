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원더보이의 작별 무대, 승리로 장식할 수 있을까

원더보이의 작별 무대, 승리로 장식할 수 있을까

UFC 334에서 맞이하는 스티븐 톰슨의 마지막 옥타곤... 상대는 래트키

김종수(oetet)
26.11.11 08:18최종업데이트26.11.11 08:18
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스티븐 톰슨은 가라데를 바탕으로한 거리 싸움에 능한 스트라이커다.
스티븐 톰슨은 가라데를 바탕으로한 거리 싸움에 능한 스트라이커다.UFC 제공

UFC가 두 차례 타이틀전을 앞세워 뉴욕에서 올해를 장식할 대형 이벤트를 펼친다. 오는 15일(한국시간) 미국 뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 있을 '폴리마켓 UFC 334: 간 vs 호킷'에는 헤비급 챔피언 시릴 간과 조시 호킷의 타이틀전, 여성 밴텀급 챔피언 케일라 해리슨과 전 UFC 두 체급 챔피언 아만다 누네스의 맞대결이 메인 이벤트와 코메인 이벤트로 배치됐다.

화려한 타이틀전 사이에서 격투기 팬들의 시선을 끄는 또 하나의 대결이 있다. 웰터급(77.1㎏)의 베테랑 '원더보이' 스티븐 톰슨(43, 미국)과 '척 버팔로' 찰스 래트키(36, 미국)의 맞대결이다.

이번 경기가 특별한 이유는 톰슨의 은퇴전이기 때문이다. 톰슨은 최근 해외 매체 'MMA Junkie'와 'Sportsnet' 등을 통해 래트키전을 끝으로 선수 생활을 마무리하겠다는 뜻을 밝혔다. 2012년 UFC에 입성해 두 차례 타이틀전에 나섰던 베테랑이 10년 넘게 이어온 옥타곤 생활에 마침표를 찍는다.

가라데로 일군 독보적인 타격…톰슨의 무기는 거리와 타이밍

톰슨은 UFC 웰터급에서도 손꼽히는 유니크한 타격가다. 복싱이나 일반적인 킥복싱 선수들과 달리 전통 가라데를 기반으로 한 스탠스와 움직임을 활용한다. 몸을 옆으로 세운 채 앞발을 가볍게 움직이며 상대의 반응을 살피고, 공격을 위해 거리를 좁히는 순간 빠른 앞발 킥과 뒷손 스트레이트를 연결한다.

그의 진짜 경쟁력은 타격 자체보다 타격이 나오는 과정에 있다. 상대가 공격을 시작하면 정면에서 맞서기보다 순간적으로 거리를 벌리거나 측면으로 이동한다. 상대의 주먹이 허공을 가르는 순간에는 이미 공격 각도를 확보하고 반격을 준비한다. 상대에게는 공격 기회를 잡았다고 생각하는 순간 오히려 반격을 허용하는 까다로운 상대다.

특히 상대의 공격 범위 바깥에서 움직이다가 자신에게 유리한 순간에만 거리를 좁히는 능력이 뛰어나다. 공격과 방어가 별개의 동작으로 나뉘지 않고 하나의 흐름으로 이어지는 것이다. 상대가 압박을 서두르면 카운터를 노리고, 신중하게 접근하면 앞발 킥으로 진입 자체를 방해한다.

UFC 공식 통계에서도 이러한 경기 운영의 특징이 드러난다. 톰슨은 분당 평균 4.05회의 유효타를 적중시키고 3.00회를 허용한다. 타격 방어율은 55%다. 통산 17승 중 KO승이 8회, 판정승이 8회다. 한 방으로 상대를 쓰러뜨리는 능력도 있지만, 기술적인 타격과 경기 운영을 통해 승리를 쌓아온 선수라는 점이 더 큰 특징이다.

2016년에는 타이론 우들리와 맞붙어 UFC 웰터급 타이틀에 도전했다. 첫 대결은 무승부로 끝났고, 이듬해 재대결에서는 판정패를 당했다. 챔피언 벨트를 차지하지는 못했지만 당시 웰터급 최정상급 타격가로 평가받았다. 로리 맥도널드, 조니 헨드릭스, 호르헤 마스비달, 케빈 홀랜드 등 강자들을 상대로 거둔 승리도 그의 경쟁력을 보여주는 대목이다.

다만 마지막 무대를 앞둔 최근 성적은 아쉽다. 샤브카트 라흐모노프에게 서브미션으로 패했고, 호아킨 버클리에게는 KO패를 당했다. 2025년 7월 가브리엘 봉핌과의 경기에서도 스플릿 판정패를 기록했다. 어느덧 최근 3연패다.

나이가 들면서 경기 내내 유지해야 하는 빠른 발놀림과 반응 속도에 부담이 생길 수 있다는 점도 변수다. 톰슨의 타격은 상대와의 거리가 유지될 때 가장 위력적이다. 하지만 상대가 계속해서 압박하고 클린치와 그래플링을 섞는다면 특유의 리듬을 유지하기 어려워진다. 은퇴전에서 과거의 경기력을 재현하려면 타격 기술뿐 아니라 상대의 접근을 차단하는 움직임도 살아나야 한다.

스티븐 톰슨(사진 오른쪽)은 원거리 싸움을 하다가 들어오는 상대에게 카운터를 치는 데 능하다.
스티븐 톰슨(사진 오른쪽)은 원거리 싸움을 하다가 들어오는 상대에게 카운터를 치는 데 능하다.UFC 제공

피니시 능력 갖춘 래트키…톰슨의 공간부터 빼앗아야

래트키는 톰슨과는 다른 방식으로 경기를 풀어가는 선수다. 통산 12승 가운데 KO승이 6회, 서브미션 승리가 4회다. 타격으로 상대를 몰아붙이는 동시에 그라운드에서도 승부를 끝낼 수 있는 능력을 갖췄다. 주짓수 검은띠를 보유하고 있다는 점도 주목할 부분이다.

래트키에게 이번 경기의 핵심은 톰슨이 가장 편안하게 싸울 수 있는 거리를 허용하지 않는 것이다. 톰슨은 상대가 멀리서 공격을 시작할수록 대응하기 쉽다. 반대로 거리가 좁혀지고 공격과 방어가 빠르게 반복되는 상황에서는 움직임에 제약을 받을 수 있다.

따라서 래트키는 무작정 주먹을 휘두르며 전진하기보다 공격 각도를 만들면서 조금씩 공간을 줄여야 한다. 클린치로 톰슨의 움직임을 묶거나 테이크다운을 시도해 타격 리듬을 끊는 방법도 있다. 특히 케이지를 등지게 만드는 압박이 성공한다면 톰슨의 장점인 측면 이동과 거리 조절을 제한할 수 있다.

실제 래트키는 다양한 방식으로 승리를 만들어왔다. 매튜 세멀스버거를 1라운드 TKO로 꺾었고, 2025년 11월에는 다니엘 프룬자를 리어네이키드초크로 제압했다. 2026년 4월 프란시스코 프라도와의 경기에서는 판정승을 거뒀다. 상대의 약점에 따라 타격과 그래플링을 선택할 수 있다는 점은 이번 대결에서도 중요한 무기가 될 수 있다.

물론 전진하는 것만으로 톰슨을 공략할 수 있는 것은 아니다. 톰슨은 상대가 공격을 위해 앞으로 나오는 순간을 포착하는 데 능하다. 진입 과정에서 자세가 무너지거나 공격 동작이 커지면 앞발 킥과 뒷손 스트레이트에 노출될 수 있다. 래트키가 압박의 강도만 높이고 공격의 정확성을 놓친다면 오히려 톰슨에게 유리한 카운터 상황을 내줄 가능성이 있다.

신체 조건에서는 톰슨이 우위를 점한다. 키는 약 183㎝로 래트키보다 8㎝가량 크며, 리치 역시 75인치로 래트키의 72인치보다 길다. 긴 팔과 다리를 활용해 상대의 진입을 차단할 수 있다는 뜻이다. 래트키 입장에서는 단순히 전진하는 것보다 톰슨의 공격을 피하면서 안쪽으로 파고드는 과정이 중요하다.

결국 승부는 누가 자신의 경기 방식을 상대에게 강요하느냐에 달려 있다. 톰슨이 원거리 타격전을 유지하면 경험과 기술을 앞세울 수 있지만, 래트키가 클린치와 그래플링을 적극적으로 활용해 거리를 무너뜨리면 경기 양상은 달라질 수 있다.

많은 나이로 인해 스티븐 톰슨의 기량도 예전 같지 않다.
많은 나이로 인해 스티븐 톰슨의 기량도 예전 같지 않다.UFC 제공

43세 베테랑의 마지막 도전…승리로 옥타곤과 작별할까

두 선수에게 이번 경기는 서로 다른 의미를 지닌다. 톰슨에게는 오랜 선수 생활을 마무리하는 마지막 경기이고, 래트키에게는 이름값 높은 베테랑을 꺾고 자신의 경쟁력을 입증할 기회다.

톰슨이 마지막 승리를 거두기 위해서는 자신이 가장 잘하는 방식으로 경기를 이끌어야 한다. 앞발 킥으로 상대의 접근을 늦추고, 상대가 공격을 시작하는 순간 뒷손 스트레이트와 카운터를 연결해야 한다. 특히 케이지 중앙에서만 움직이기보다 측면으로 빠져나오는 동작을 반복해 래트키가 압박할 공간을 줄이는 것이 중요하다.

반면 래트키는 톰슨의 발놀림을 무작정 따라가서는 안 된다. 상대가 이동할 방향을 미리 차단하고, 타격과 클린치, 테이크다운을 적절하게 섞어야 한다. 톰슨이 원거리에서 공격을 주도하는 시간을 줄이는 것이 승리 가능성을 높이는 방법이다. 주짓수 검은띠의 장점을 살려 그라운드에서 우위를 확보한다면 또 다른 승리 경로도 열릴 수 있다.

톰슨은 이미 두 차례 UFC 타이틀전에 출전했고, 오랜 기간 웰터급 정상급 선수들과 경쟁했다. 챔피언 벨트를 차지하지는 못했지만 가라데 기반의 독특한 타격으로 자신만의 영역을 구축했다. 상대의 공격을 피하고 빈틈을 찌르는 그의 움직임은 UFC 웰터급 역사에서도 뚜렷한 개성을 남겼다.

이번 은퇴전에서 그가 보여줄 경기력은 승패 이상의 관심을 끈다. 최근 3연패를 끊고 마지막 옥타곤 출전을 승리로 장식한다면 오랜 시간 자신을 지탱해 온 파이팅 스타일의 가치를 다시 한번 각인시킬 수 있다. 반대로 래트키가 압박과 피니시 능력을 앞세워 승리한다면 새로운 웰터급 강자로 도약하는 발판을 마련하게 된다.

뉴욕 매디슨 스퀘어 가든에서 펼쳐질 베테랑의 마지막 승부. 톰슨이 특유의 가라데 타격으로 화려한 작별을 준비할지, 래트키가 거리를 무너뜨리고 은퇴전의 주인공 자리를 차지할지 격투기 팬들의 시선이 집중된다.

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원더보이 스티븐톰슨 은퇴경기 가라데

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