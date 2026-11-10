전도연 "이창동 감독과 함께한 20여 년이 날 바꾸어 놓아"

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영화 <가능한 사랑> 스틸컷전도연이 해석한 미옥은 영화에만 존재하는 캐릭터가 아닌, 세상 어딘가 자리하고 있는 진짜 인물로 보였다. 단단한 인물 미옥에 대해 "호기심이 많고 속마음을 솔직하게 표현하는 인물이다. 밝고 긍정적인 모습의 이면에는 보통 사람처럼 보이고 싶은 마음과 애써 괜찮다며 타인에게 의식적으로 보여주려는 마음도 있다"라고 설명했다.그러다가 다른 세계의 부부를 만나면서 자신이 어떤 사람인지를 명확히 보게 된다고 덧붙였다. 예지(조여정), 상우(조인성) 부부와 관계성에 대해서도 자세히 설명했다. 전도연은 "미옥은 남편의 상처와 고통이 언제 터질지 몰라 노심초사하고, 아들이 보통 아이와 다르다는 걸 인정하고 싶지 않다. 예지의 카메라를 통해 희망의 실마리를 찾았을지도 모르겠다"라고 답했다.복잡 미묘한 감정을 들킨 상우에 대해서는 "미옥은 스티브 잡스를 좋아했기 때문에 그를 닮은 상우를 동경했을 거다. 예지와 친구가 되자, 제법 가까워졌다고 착각했겠지만. 결국 격차를 경험하고 가족이 무너지는 상황을 인지했을 것 같다"고 말했다.전도연은 이창동 감독과 <밀양>(2007)에서 처음 만났다. 장편 영화로는 19년 만의 재회이고 그 사이 단편 <심장소리>(2022)로 짧게 만났다. 그때의 현장 경험이 연기의 이정표가 되었다고 전했다.그는 "<밀양>을 할 때는 감독님이 말하는 '느낌'이 저의 감정과 맞는지, 알 수 없어 힘들었다. 리허설도 잘 하지 않으시고, 언제나 느낀 것을 처음처럼 하라고만 하셨다. 그 대사를 처음 듣는 것 같은 순간, 날것을 담고 싶어 하셨다"며 "그 말이 무슨 소리인지, 뭘 하지 말라는 건지 오랫동안 고민이었다"고 털어놨다.이어 "그때까지만 해도 감독은 정답을 가진 사람이라 생각했고, 오케이 사인에 믿음이 있었다. 표현이 연기적으로 맞는지 의존할 수밖에 없었다. 그런데 이창동 감독님은 다른 감독님과 달랐다. 캐릭터가 의심스럽고 혼란스러울 때 답을 주지도 않고, 잡아주지도 않았다. 훗날 감독님도 배우와 함께 이야기를 찾아가면서 작업한다는 걸 알게 되고 이해했다"고 덧붙였다.다시 만난 감독과 배우 모두 <가능한 사랑>의 현장이 19년 전과 다른 편안한 분위기였다며 '정말 이래도 되나' 싶을 정도로 좋았다고 답했다. 그는 "<밀양> 이전에는 누군가를 만족시키는 연기를 했다면 지금은 내가 만족하는 연기를 한다. 그게 좋을 때도 있고 아닐 때도 있으며, 관객에게 전달되지 않을 때도 있다"며 "<밀양>은 '칸의 여왕'이라는 타이틀을 달아준 기념비적인 작품이었지만 개인적으로는 힘든 시기를 보냈다. 이후 작품이 들어오지 않아 찾아 헤매기도 했다"고 말했다.이어 "<밀양> 때는 결혼 전이라 세상의 중심이 저였다면 지금은 아니다. 미옥에게 공감했던 것은 지킬 것이 있어 생기는 불안감이다"라며 "여전히 답을 찾아가는 중이다. 예전이나 지금이나 앞으로도 전도연일 것이다"라며 의연함을 드러냈다.전도연은 <버닝> 이후 8년 만의 신작 소식에 진심으로 눈물을 흘리며 기뻐했다. 함께하지 않아도 끈끈한 믿음이 자리 잡고 있었다. 그는 "감독님이 10년 전부터 이 소재를 마음속에 품고 계셨다. 그동안 두 번 정도 같은 소재의 영화화 이야기를 들어왔고, <심장소리>의 특별출연 때만 해도 이렇게 마무리되는 줄 알았다. 시간이 퍽 지나 작품 들어간다는 소식에 환호했다. 캐스팅 여부를 떠나서 한 사람의 팬으로서 마냥 좋았다. 제목을 듣고 멜로라서 놀랐고, 해고 노동자의 삶을 사랑 이야기로 어떻게 풀어내셨을지 궁금했다"며 누구보다 지지했던 마음을 전했다.이창동 감독의 작품을 순수하게 기다려왔던 만큼 다시 작업하는 기쁨이 몇 배는 컸다고 답했다. 그는 "다작하시는 분도 아니니, <밀양> 때 즐기지 못했던 후회를 이번에는 남기고 싶지 않았다. 고통스럽고, 힘들어도 그 시간을 온전히 즐기려고 했다. 마음을 열고 생각은 비우고 어떤 말씀을 하시든 받아들이겠다고 다짐했다"며 "좋은 작품은 꾸준히 만들어지고 있지만 좋은 감독의 부재를 느낄 때가 많았다. 캐릭터를 실존 인물처럼 가깝게 하는 연출은 감독님이 유일하다. 좋은 영화를 보면 마음이 좋은 것처럼, 감독님의 작품을 향한 갈증도 컸다. 그 시간을 일분일초도 놓치지 않고자 했다"고 전했다.베니스 영화제에서의 연기 호평이 의아했다고 밝히며 "무언가를 더 하거나 만들어 내려고 한 연기는 아니었다. 어떤 연기를 하든 전도연에서 벗어나지 않겠지만, 미옥을 통해 공감하고 새롭게 발견하는 작업이었다"고 말했다. 당시를 떠올리며 "감독님이 '(연기) 잘했지 그럼, 영화를 다시 봐봐'라며 손을 꼭 잡아 주셨다. 사실 어떤 연기를 하든지 저로부터 벗어나지 않겠지만, 이번에는 대사를 완벽하게 외웠다. 언제 슛이 들어갈지 몰라서 현장에 대사만 준비해 갔다"고 전했다.