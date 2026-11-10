야유받는 진실, 박수받는 자백... 공연이 된 재앙의 최후

▲영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면 WARNER BROS. ENT.

수은은 소품이 아니다. 1950년 무렵 일본 미나마타에서 먼저 이상해진 것도 고양이였다. 경련하고 미쳐 날뛰다 죽는 병을 주민들은 고양이 춤병이라 불렀다. 인간의 첫 진단은 6년 뒤였다. 1959년 10월 일본 칫소 공장병원 원장이 폐수를 먹인 고양이에게서 유기수은 중독을 확인했으나 회사는 결과를 공개하지 않고 연구를 중단했고 1968년까지 9년을 더 배출했다. 지금도 인정받지 못한 피해자들의 소송이 이어진다. 디거는 매기의 재를 뿌린 뒤 오염된 바다로 뛰어든다. 매기를 중독시킨 그 물이다.



공연이 끝나고 관객은 박수를 친다. 호프(Hope)는 무사히 발견된다. 곧 극장에 비상 상황이 선포되고 사람들은 호흡기를 쓰고 물에 잠긴 도시로 걸어 나간다. 영화가 자기 관객을 등장인물로 올려놓는 순간이다. 디거가 연단에서 부른 여러분은 처음부터 이쪽 객석이었다.



구원자의 얼굴



톰 크루즈의 페르소나는 세계를 구하는 영웅이 아니다. 내가 아니면 안 된다고 믿는 사람이다. <탑건>과 <미션 임파서블>에서 그의 확신은 세계를 구했다. <디거>에서는 같은 확신이 세계를 부순다. 성격은 그대로이고 결과만 반대다. 5년 뒤 해상 플랫폼에 홀로 남은 그가 남은 사람들을 먹여 살리라며 신을 협박하는 장면에서, 그의 자세는 영웅의 자세와 구분되지 않는다.



이러한 연속성이 연설에서 효력을 낸다. 어쩔 수 없다, "당신들이 원했다"는 말은 누가 해도 악역의 변명으로 들린다. 그런데 30년간 세계를 구해 온 얼굴이 그 말을 하니 변명이 아니라 고백이 된다. 관객에게는 그를 믿은 이력이 있고 이력이 논증을 대신한다.



극 중 회의장에서 벌어지는 일과 현실의 극장에서 벌어지는 일이 같다. 가네쉬는 사실을 전부 가졌지만 그 말을 떠받칠 권위가 없다. 디거는 사실을 인정하면서 권위를 얻는다. 설득한 것은 내용이 아니라 말하는 사람이다. 현실의 극장에서 그 자리를 톰 크루즈가 맡는다.



크루즈는 주연이면서 제작자다. 악인을 앞세운 재앙극으로 관객을 불러 모으려면 믿을 수 있는 얼굴이 필요했고 그 얼굴을 가진 사람이 배역을 직접 골랐다. 영웅 서사를 뒤집는 작품처럼 보이지만 실제로 작동하는 것은 영웅 서사가 쌓아 둔 신뢰다.



신뢰가 관객을 불러 모았고 모인 관객은 자기가 산 표와 다른 것을 받았다. 위험의 발생과 영웅의 대응과 위기 해결을 기대한 자리에 강렬한 풍자와 과장된 연기와 메타서사가 놓였다. 몰입하려는 순간 이야기 자체를 의심하게 만들고 재난의 심각성을 받아들이려는 순간 그것이 공연임을 환기한다. 배우들이 대사를 소리쳐 전달하는 방식은 극중극의 과장을 살리지만 극 밖의 장면까지 번질 때 피로를 낳는다.



파국을 풍자하는 예술의 한계



<디거>의 풍자 대상은 탐욕스러운 석유 재벌 한 사람이 아니다. 경고를 무시한 자본, 사실을 감추는 정부, 희망을 상품으로 파는 녹색 사업 그리고 재앙을 공연으로 소비하는 세계 전체다.



이냐리투 감독은 이러한 세계를 비판하기 위해 블록버스터의 자본과 스타의 카리스마, 과장된 이미지와 형식적 실험을 동원했다. 작품이 비판하는 세계의 자원을 이용해 그 세계를 비판했다.

예술은 자신이 속한 사회적 조건에서 완전히 벗어나 존재할 수 없다. 조건의 내부에서 모순을 드러내고 관습을 흔드는 것이 예술이 할 수 있는 일이다. 다만 모순을 드러내는 것과 그 모순을 비판적으로 다루는 것은 다른 문제다.



<디거>는 전자에 성공하고 후자에서 멈췄다. 과잉이 관객의 인식을 흔드는 대신 과잉 자체로 읽히는 구간이 길다. 이냐리투는 <바르도>에서 받았던 비판, 감독의 자의식이 작품을 압도한다는 지적을 이번에도 피하지 못했다.



그럼에도 영화가 남기는 장면이 하나 있다. 공연이 끝난 뒤 박수를 치고 호흡기를 쓰고 물에 잠긴 거리로 걸어 나가는 객석이다. 비난받든 갈채받든 아무것도 바뀌지 않는다는 것, 그것이 이 영화가 자기 자신에게 내리는 판정이다. 이냐리투는 그 판정에서 자기를 빼지 않았고 관객도 빼 주지 않았다.

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