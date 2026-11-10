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이윤진의 ESG 시네마 스코프 야유받는 진실, 박수받는 자백... 공연이 된 재앙의 최후

야유받는 진실, 박수받는 자백... 공연이 된 재앙의 최후

이냐리투의 <디거(Digger)>, 재앙의 공연화와 블록버스터의 자기모순

이윤진(jinnylove)
26.11.10 17:46최종업데이트26.11.10 17:46
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

세계를 파괴한 사람이 자신 없이는 세계가 돌아가지 않는다고 믿는다. 재앙은 그의 오만을 꺾지 못하고 인류의 위기는 어느새 한 인물의 자기 확신을 드러내는 무대가 된다. 알레한드로 곤살레스 이냐리투 감독의 <디거(Digger, 2026)>는 기묘한 역설에서 출발한다. 영화는 역설을 관객석까지 끌고 온다. 재난을 조롱하는 무대도 결국 입장권을 팔고 박수를 받고 아무것도 바꾸지 못한다. 이냐리투가 겨누는 마지막 과녁은 자기 자신이다.

<디거>는 기후위기를 소재로 한 블랙코미디이자 자본과 권력에 대한 풍자극이다. 그러나 <돈 룩 업>이나 <닥터 스트레인지러브>가 이미 다룬 권력자의 무능과 오만을 반복하는 데 그치지 않는다. 영화는 재앙의 원인과 책임을 다루는 동시에 재앙이 어떻게 공연과 스펙터클로 소비되는지를 문제 삼는다. 그 과정에서 영화 자체의 형식과 제작 방식까지 비평의 대상이 된다.

계산된 위험, 계산할 수 없는 파국

영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면
영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면WARNER BROS. ENT.

3대째 석유 재벌인 디거 록웰(톰 크루즈)은 비용을 줄이고 이익을 극대화하는 데 익숙한 인물이다. 그린란드 빙하 시추 시설의 균열이 2주 동안 9미터까지 확대되고 메탄층의 위험이 거듭 보고되지만, 위험을 외면한 채 작업을 계속하라고 지시한다. 결국 메탄 폭발로 직원 32명이 목숨을 잃고 거대한 빙붕이 떨어져 나와 유럽을 위협한다. 사고가 발생하자 디거는 자신의 결정을 돌아보기보다 부하 직원과 환경안전책임자 가네쉬(리즈 아메드)에게 책임을 떠넘긴다. 결국 빙붕이 유럽 대륙에 부딪히고 21만 명의 이재민과 수천 명의 사상자가 발생한다.

디거의 행동은 무지나 충동의 결과가 아니다. 위험을 알면서도 시추 중단에 따른 손실을 더 중요하게 판단한 것이다. 문제는 계산에서 제외된 것들이다. 직원들의 생명과 생태계의 불안정성, 돌이킬 수 없는 재앙은 기업 손익계산서에 온전히 반영되지 않는다. 이익은 기업에 집중되지만 피해는 그 결정에 참여하지 않은 사람들에게 전가된다.

이러한 손익계산은 영화 속 허구만이 아니다. 1720년 프랑스 마르세유에 입항한 무역선 그랑 생탕투안호에는 30만 리브르 상당의 비단과 면직물이 실려 있었다. 항해 중 선원들이 잇따라 사망해 페스트 발병이 의심됐고 입항 후 배는 격리됐다. 그러나 화물의 경제적 가치를 지키려는 상인들은 검역 해제를 압박했고 페스트균은 화물과 함께 하역했다. 결국 페스트가 확산하면서 마르세유와 프로방스 일대에서 10만 명 넘게 목숨을 잃었다.

마르세유의 선원 사망과 그린란드의 빙하 균열은 모두 재앙을 예고하는 경고였다. 그러나 경제적 이익을 우선한 권력자 판단 앞에서 검역과 안전관리 체계는 무력해졌다. 마르세유의 손익계산에는 30만 리브르의 화물 가치가 있었지만 10만 명의 생명은 없었다. 디거의 계산에도 시추 중단에 따른 손실은 있었지만 직원 32명의 목숨과 유럽을 위협할 재앙은 없었다. 두 사건은 위험을 몰라서가 아니라,위험의 비용을 타인에게 떠넘길 수 있는 권력이 재앙을 키웠다는 점에서 닮아있다.

야유받는 진실, 박수받는 자백

영화 <디거(Digger)>(2026)의 한 장면 영화 <디거(Digger)>(2026)의 한 장면
영화 <디거(Digger)>(2026)의 한 장면영화 <디거(Digger)>(2026)의 한 장면WARNER BROS. ENT.

유럽의회 원형 회의장. 석유기업 록웰사(Rockwell)의 환경안전책임자 가네쉬가 먼저 연단에 선다. 그는 자신이 지난 6년간 거대한 기계의 일부였다고 고백한다. 석유기업이 구축한 기계에는 언론과 플랫폼, 무기회사까지 결합해 있으며 이들은 기후위기 진실을 의도적으로 은폐했다.

과학자들이 이미 1970년대부터 위험을 경고했지만 빙하 붕괴에 관한 정보에는 방화벽이 쳐지고, 정보는 은폐되는 동시에 헐값에 거래됐다. 그 결과 수십만 명이 피해을 보고 앞으로 치러야 할 대가가 결국 우리 자녀들 생명이라는 것이다.

"가네쉬 박사가 말한 모든 혐의는 100퍼센트 명백한 사실입니다."

이어 디거가 연단에 오른다. 그는 가네쉬의 폭로를 부인하지 않는다. 오히려 모든 혐의가 사실이라고 인정한다. 메탄 누출 경고를 의도적으로 무시했고 자원을 끊임없이 착취했으며 북극곰의 생존 따위에는 관심도 없었다고 말한다. 자신의 시추 사업이 재앙의 원인 중 하나일 수 있다는 사실도 받아들인다. 다만 그것은 사업을 하면서 치러야 할 대가였다고 주장한다.

그러고는 질문의 방향을 바꾼다.

"해마다 점점 더 큰 재앙이 오는데, 우리는 왜 시추를 중단하지 않습니까. 여러분이 원하지 않기 때문입니다. 여러분은 내가 계속 석유를 뽑기를 바랍니다. 차를 가장 싼 값에 사고 전기와 난방을 누리고 스테이크를 먹고 총알배송으로 물건을 받기를 원하니까요. 지속불가능한 삶에서 안락함을 얻을 자유를 누리고 싶기 때문입니다. "

디거는 한마디로 압축한다.

"우리는 석유를 사랑합니다(We love oil)."

디거의 연설은 자신의 책임을 부정하는 대신 그 책임을 사회 전체로 확산하는 전략이다. 석유기업의 탐욕을 소비자의 욕망과 연결함으로써 기업의 가해 행위를 현대인의 생활방식과 분리할 수 없는 문제로 바꿔 놓는다. 의회는 그의 주장에 설득되지 않는다. 그러나 의원들은 서로를 향해 비난과 야유를 퍼붓기 시작한다. 디거가 얻어낸 것은 무죄 판결이 아니라 평결 자체가 불가능해진 상황이다.

두 연설의 결정적인 차이는 전달하는 정보보다 청중을 어떤 위치에 놓느냐에 있다. 가네쉬는 진실을 폭로하고 책임을 묻는다. 그의 말은 구체적이고 사실에 근거하지만 청중에게 남겨진 자리는 유죄를 인정하거나 자신의 무력함을 확인하는 것뿐이다. 반면 디거는 청중에게 다른 배역을 제시한다. 당신들은 탐욕스러운 악당이 아니라 따뜻한 집과 값싼 자동차, 편리한 일상을 원하는 평범한 사람들이라는 것이다. 그는 책임을 면제해 주지는 않지만 누구도 혼자 책임질 수 없다는 논리로 비난의 방향을 흩뜨린다.

여기서 디거의 수사는 교묘하게 작동한다. 가네쉬가 청중에게 책임을 직면하도록 요구한다면, 디거는 그 책임을 함께 나눠 갖자고 유혹한다. 그러나 소비자가 화석연료에 의존하는 현실과 기업이 위험을 알고도 은폐하며 시추를 강행한 책임은 동일하지 않다. 디거는 이러한 차이를 지워버림으로써 자신의 선택을 모두의 욕망이 낳은 필연적 결과처럼 포장한다.

결국 의회에서 벌어진 일은 정보 부족으로 인한 판단 실패가 아니다. 가네쉬는 충분한 증거와 명확한 경고를 가장 권위 있는 공론장에 제시하고도 청중을 움직이지 못했다. 반면 디거는 혐의를 모두 인정하면서도 논쟁의 구도를 바꾸는 데 성공한다. 진실이 밝혀졌다고 해서 반드시 책임이 규명되는 것은 아니다. 무엇이 사실인가를 둘러싼 논쟁보다, 그 사실 앞에서 누가 어떤 책임을 져야 하는가를 둘러싼 싸움이 더 치열하기 때문이다.

희망을 담당하는 회사

영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면
영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면WARNER BROS. ENT.

디거의 이복 여동생 엠마(산드라 휠러)가 운영하는 친환경 회사는 재생에너지(Renewable Energy)와 탄소포집(Carbon Capture and Storage) 기술을 내세운다. 그러나 회사의 목적이 또 다른 자본시장에서 수익을 얻는 데 있다는 사실이 드러난다. 중요한 것은 엠마의 회사가 디거 사업과 대립하는 대신 함께 성장한다는 점이다. 디거가 만드는 재난이 엠마의 시장을 만든다. 한쪽이 문제를 만들고 다른 쪽이 해법을 파는 한, 가문 전체로는 어느 쪽이 이겨도 수익이다.

엠마의 주장은 이렇다. 지금 필요한 것은 희생양이 아니라 희망이다. 책임자를 지목하는 일을 희생양 삼기로 고쳐 부르는 순간, 묻는 쪽이 가해자가 되며 희망은 감정이 아니라 직무가 된다. 추출을 담당하는 쪽과 희망을 담당하는 쪽이 한 가문 안에서 나뉜다.

탄소포집 기술 자체가 허구인 것은 아니다. 문제는 그 기술이 어떤 목적으로 활용되느냐다. 에너지경제재무분석연구소(IEEFA)의 2024년 분석에 따르면 전세계 상업 가동 중인 대형 탄소포집 시설 47곳의 연간 포집량 약 5,000만 톤 가운데 73%가 원유회수증진(EOR)에 활용됐다.

EOR은 이산화탄소를 유전에 주입해 지하에 남아 있는 원유를 추가로 추출하는 기술이다. 탄소를 줄이기 위한 기술이 오히려 화석연료 생산을 늘리는 데 쓰이는 셈이다. 이 때문에 일부 국가와 탄소시장에서는 EOR을 탄소 감축 지원 대상에서 제외하거나 감축 실적 인정에 엄격한 조건을 적용한다. 포집된 탄소의 양만이 아니라 추가 원유 생산에 따른 배출까지 고려해야 한다는 것이다.

미국의 석유 대기업 엑손모빌은 35년간 슈트크릭 시설에서 포집한 이산화탄소 약 1억 2000만 톤의 95%를 원유 증산을 위해 유전에 주입했으며 시장 수요가 없을 때는 대기로 방출하기도 했다. 누적 방출량은 6,600만 톤을 넘는 것으로 분석됐다.

기후위기 대응을 위한 기술마저 원유 생산을 늘리고 수익을 창출하는 수단으로 삼는 엑손모빌의 모습은 영화 속 록웰사를 닮았다. 위험을 알고도 시추를 강행하는 디거와 탄소포집을 원유 증산에 활용하는 엑손모빌의 사례는 서로 다르지만, 환경적 책임보다 경제적 이익을 우선하는 기업의 의사결정 구조라는 점에서 맞닿아 있다. 영화의 풍자가 현실을 과장한 것만은 아닌 셈이다.

재앙이 어떻게 공연이 되는가

▲ 영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면 영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면
▲ 영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면WARNER BROS. ENT.

재난영화는 현실에서 감당하기 어려운 파국을 안전한 거리에서 경험하게 하는 장르다. 도시는 무너지고 문명은 붕괴하지만 관객은 스크린 앞에서 그 장면의 규모와 시각적 완성도를 감상한다. 재앙은 두려움의 대상이면서 동시에 소비할 수 있는 이미지가 된다. 재난을 시각적으로 재현하는 일이 곧 현실의 고통을 가볍게 취급한다는 뜻은 아니다. 문제는 재앙 이미지가 재앙 원인과 책임을 가려버릴 때 발생한다. 파괴 장면이 화려해질수록 파괴를 초래한 결정과 책임의 관계는 희미해진다.

<디거>는 그 문제를 극 안으로 끌어들인다. 지금까지 본 전부가 개막을 앞둔 풍자극 <화석 바보들(Fossil Fools)>의 드레스 리허설이고 디거를 연기한 배우는 커티스 마크슨(톰 크루즈)이다. 톰 크루즈가 맡은 두 번째 역이다. 막간에 커티스는 허리케인 이후 희망이란 뜻의 이름을 가진 딸 호프(Hope, 플로라 히긴스)가 탄 비행기가 실종됐다는 소식을 듣는다. 리허설 도중 딸이 살아갈 미래에 대한 불안으로 감정이 격해진 그는 현실의 고통을 한낱 볼거리로 소비하는 공연의 태도를 거세게 비판한다.

같은 얼굴이 세계를 망친 자와 딸을 잃을까 떠는 아버지를 모두 맡는다. 나는 디거의 오만을 비판하면서도 그 얼굴에서 눈을 떼지 못했다. 그가 어떤 인물인지 알면서도 그랬다. 톰 크루즈가 30년 쌓은 구원자의 이미지가 이끌림을 떠받쳤다. 디거가 의회에서 한 일을 캐스팅이 극장에서 한 번 더 한다. 책임을 흐리는 구조를 보여주기 위해 책임을 흐리는 얼굴을 동원한 셈이다.

연극을 제작한 케니(제시 플레먼스)는 디거의 조카이자 판권의 주인이다. 자신의 원한을 삭이는 동시에 대중에게 집단적 슬픔을 풀 건설적 통로를 주려고 극을 무대에 올렸다고 설명한다. 재앙을 공연으로 만드는 일이 애도의 방식이 될 수 있다는 주장이고, 디거가 가네쉬에게 요구했던 것과 같은 일이기도 하다.

극의 마지막에서 디거는 30년을 함께한 반려묘 매기에게 손가락을 물려 다섯 바늘을 꿰맨다. 왜 그랬을까 묻는다. 마지막까지 회장님께 매달린 것인지도 모른다는 대답이 돌아오고, 그는 정말 그랬겠느냐고 되묻는다. 하지만 돌아온 마지막 답은 다르다. 매기는 평생 당신을 싫어했을 것이고 수은 중독으로 고통스러웠을 것이라고.

디거가 치르는 유일한 대가가 다섯 바늘이다. 유럽의 해안 전체와 다섯 바늘. 청구서를 내민 쪽은 증언할 수도 소송을 낼 수도 매수될 수도 없는 존재다. 외부로 밀어낸 비용은 멀리 있지 않았다. 30년 동안 그의 집 안에, 그가 아끼던 생물의 몸속에 쌓였다. 장부에 적지 않기로 한 것은 눈앞에 있어도 보이지 않는다.

영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면 영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면
영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면영화 <디거(Digger)>(2026) 예고편의 한 장면WARNER BROS. ENT.

수은은 소품이 아니다. 1950년 무렵 일본 미나마타에서 먼저 이상해진 것도 고양이였다. 경련하고 미쳐 날뛰다 죽는 병을 주민들은 고양이 춤병이라 불렀다. 인간의 첫 진단은 6년 뒤였다. 1959년 10월 일본 칫소 공장병원 원장이 폐수를 먹인 고양이에게서 유기수은 중독을 확인했으나 회사는 결과를 공개하지 않고 연구를 중단했고 1968년까지 9년을 더 배출했다. 지금도 인정받지 못한 피해자들의 소송이 이어진다. 디거는 매기의 재를 뿌린 뒤 오염된 바다로 뛰어든다. 매기를 중독시킨 그 물이다.

공연이 끝나고 관객은 박수를 친다. 호프(Hope)는 무사히 발견된다. 곧 극장에 비상 상황이 선포되고 사람들은 호흡기를 쓰고 물에 잠긴 도시로 걸어 나간다. 영화가 자기 관객을 등장인물로 올려놓는 순간이다. 디거가 연단에서 부른 여러분은 처음부터 이쪽 객석이었다.

구원자의 얼굴

톰 크루즈의 페르소나는 세계를 구하는 영웅이 아니다. 내가 아니면 안 된다고 믿는 사람이다. <탑건>과 <미션 임파서블>에서 그의 확신은 세계를 구했다. <디거>에서는 같은 확신이 세계를 부순다. 성격은 그대로이고 결과만 반대다. 5년 뒤 해상 플랫폼에 홀로 남은 그가 남은 사람들을 먹여 살리라며 신을 협박하는 장면에서, 그의 자세는 영웅의 자세와 구분되지 않는다.

이러한 연속성이 연설에서 효력을 낸다. 어쩔 수 없다, "당신들이 원했다"는 말은 누가 해도 악역의 변명으로 들린다. 그런데 30년간 세계를 구해 온 얼굴이 그 말을 하니 변명이 아니라 고백이 된다. 관객에게는 그를 믿은 이력이 있고 이력이 논증을 대신한다.

극 중 회의장에서 벌어지는 일과 현실의 극장에서 벌어지는 일이 같다. 가네쉬는 사실을 전부 가졌지만 그 말을 떠받칠 권위가 없다. 디거는 사실을 인정하면서 권위를 얻는다. 설득한 것은 내용이 아니라 말하는 사람이다. 현실의 극장에서 그 자리를 톰 크루즈가 맡는다.

크루즈는 주연이면서 제작자다. 악인을 앞세운 재앙극으로 관객을 불러 모으려면 믿을 수 있는 얼굴이 필요했고 그 얼굴을 가진 사람이 배역을 직접 골랐다. 영웅 서사를 뒤집는 작품처럼 보이지만 실제로 작동하는 것은 영웅 서사가 쌓아 둔 신뢰다.

신뢰가 관객을 불러 모았고 모인 관객은 자기가 산 표와 다른 것을 받았다. 위험의 발생과 영웅의 대응과 위기 해결을 기대한 자리에 강렬한 풍자와 과장된 연기와 메타서사가 놓였다. 몰입하려는 순간 이야기 자체를 의심하게 만들고 재난의 심각성을 받아들이려는 순간 그것이 공연임을 환기한다. 배우들이 대사를 소리쳐 전달하는 방식은 극중극의 과장을 살리지만 극 밖의 장면까지 번질 때 피로를 낳는다.

파국을 풍자하는 예술의 한계

<디거>의 풍자 대상은 탐욕스러운 석유 재벌 한 사람이 아니다. 경고를 무시한 자본, 사실을 감추는 정부, 희망을 상품으로 파는 녹색 사업 그리고 재앙을 공연으로 소비하는 세계 전체다.

이냐리투 감독은 이러한 세계를 비판하기 위해 블록버스터의 자본과 스타의 카리스마, 과장된 이미지와 형식적 실험을 동원했다. 작품이 비판하는 세계의 자원을 이용해 그 세계를 비판했다.
예술은 자신이 속한 사회적 조건에서 완전히 벗어나 존재할 수 없다. 조건의 내부에서 모순을 드러내고 관습을 흔드는 것이 예술이 할 수 있는 일이다. 다만 모순을 드러내는 것과 그 모순을 비판적으로 다루는 것은 다른 문제다.

<디거>는 전자에 성공하고 후자에서 멈췄다. 과잉이 관객의 인식을 흔드는 대신 과잉 자체로 읽히는 구간이 길다. 이냐리투는 <바르도>에서 받았던 비판, 감독의 자의식이 작품을 압도한다는 지적을 이번에도 피하지 못했다.

그럼에도 영화가 남기는 장면이 하나 있다. 공연이 끝난 뒤 박수를 치고 호흡기를 쓰고 물에 잠긴 거리로 걸어 나가는 객석이다. 비난받든 갈채받든 아무것도 바뀌지 않는다는 것, 그것이 이 영화가 자기 자신에게 내리는 판정이다. 이냐리투는 그 판정에서 자기를 빼지 않았고 관객도 빼 주지 않았다.
덧붙이는 글 이 기사는 ESG비즈니스리뷰에도 실립니다.
디거 DIGGER 톰크루즈 기후위기 이냐리투

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이윤진 (jinnylove) 내방

나와 함께 살아가는 모두의 지속가능하고 행복한 삶을 꿈꾸는 사람입니다. ESG연구소 대표

이 기자의 최신기사 '프랑켄슈타인'이 묻는 창조 이후의 윤리