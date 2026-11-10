야유받는 진실, 박수받는 자백... 공연이 된 재앙의 최후

▲영화 <디거(Digger)>(2026)의 한 장면
영화 <디거(Digger)>(2026)의 한 장면WARNER BROS. ENT.
유럽의회 원형 회의장. 석유기업 록웰사(Rockwell)의 환경안전책임자 가네쉬가 먼저 연단에 선다. 그는 자신이 지난 6년간 거대한 기계의 일부였다고 고백한다. 석유기업이 구축한 기계에는 언론과 플랫폼, 무기회사까지 결합해 있으며 이들은 기후위기 진실을 의도적으로 은폐했다.
과학자들이 이미 1970년대부터 위험을 경고했지만 빙하 붕괴에 관한 정보에는 방화벽이 쳐지고, 정보는 은폐되는 동시에 헐값에 거래됐다. 그 결과 수십만 명이 피해을 보고 앞으로 치러야 할 대가가 결국 우리 자녀들 생명이라는 것이다.
"가네쉬 박사가 말한 모든 혐의는 100퍼센트 명백한 사실입니다."
이어 디거가 연단에 오른다. 그는 가네쉬의 폭로를 부인하지 않는다. 오히려 모든 혐의가 사실이라고 인정한다. 메탄 누출 경고를 의도적으로 무시했고 자원을 끊임없이 착취했으며 북극곰의 생존 따위에는 관심도 없었다고 말한다. 자신의 시추 사업이 재앙의 원인 중 하나일 수 있다는 사실도 받아들인다. 다만 그것은 사업을 하면서 치러야 할 대가였다고 주장한다.
그러고는 질문의 방향을 바꾼다.
"해마다 점점 더 큰 재앙이 오는데, 우리는 왜 시추를 중단하지 않습니까. 여러분이 원하지 않기 때문입니다. 여러분은 내가 계속 석유를 뽑기를 바랍니다. 차를 가장 싼 값에 사고 전기와 난방을 누리고 스테이크를 먹고 총알배송으로 물건을 받기를 원하니까요. 지속불가능한 삶에서 안락함을 얻을 자유를 누리고 싶기 때문입니다. "
디거는 한마디로 압축한다.
"우리는 석유를 사랑합니다(We love oil)."
디거의 연설은 자신의 책임을 부정하는 대신 그 책임을 사회 전체로 확산하는 전략이다. 석유기업의 탐욕을 소비자의 욕망과 연결함으로써 기업의 가해 행위를 현대인의 생활방식과 분리할 수 없는 문제로 바꿔 놓는다. 의회는 그의 주장에 설득되지 않는다. 그러나 의원들은 서로를 향해 비난과 야유를 퍼붓기 시작한다. 디거가 얻어낸 것은 무죄 판결이 아니라 평결 자체가 불가능해진 상황이다.
두 연설의 결정적인 차이는 전달하는 정보보다 청중을 어떤 위치에 놓느냐에 있다. 가네쉬는 진실을 폭로하고 책임을 묻는다. 그의 말은 구체적이고 사실에 근거하지만 청중에게 남겨진 자리는 유죄를 인정하거나 자신의 무력함을 확인하는 것뿐이다. 반면 디거는 청중에게 다른 배역을 제시한다. 당신들은 탐욕스러운 악당이 아니라 따뜻한 집과 값싼 자동차, 편리한 일상을 원하는 평범한 사람들이라는 것이다. 그는 책임을 면제해 주지는 않지만 누구도 혼자 책임질 수 없다는 논리로 비난의 방향을 흩뜨린다.
여기서 디거의 수사는 교묘하게 작동한다. 가네쉬가 청중에게 책임을 직면하도록 요구한다면, 디거는 그 책임을 함께 나눠 갖자고 유혹한다. 그러나 소비자가 화석연료에 의존하는 현실과 기업이 위험을 알고도 은폐하며 시추를 강행한 책임은 동일하지 않다. 디거는 이러한 차이를 지워버림으로써 자신의 선택을 모두의 욕망이 낳은 필연적 결과처럼 포장한다.
결국 의회에서 벌어진 일은 정보 부족으로 인한 판단 실패가 아니다. 가네쉬는 충분한 증거와 명확한 경고를 가장 권위 있는 공론장에 제시하고도 청중을 움직이지 못했다. 반면 디거는 혐의를 모두 인정하면서도 논쟁의 구도를 바꾸는 데 성공한다. 진실이 밝혀졌다고 해서 반드시 책임이 규명되는 것은 아니다. 무엇이 사실인가를 둘러싼 논쟁보다, 그 사실 앞에서 누가 어떤 책임을 져야 하는가를 둘러싼 싸움이 더 치열하기 때문이다.
희망을 담당하는 회사