기록보다 팀 택한 박승규... 삼성 우승의 숨은 주역

삼성라이온즈

한국시리즈에서 MVP급 활약을 보인 박승규가장 인상적인 활약을 펼친 것은 지난 7일 KS 4차전이었다. 이날 2번 타자 겸 우익수로 선발 출장한 박승규는 4타수 3안타 3타점을 기록했다. 7-4로 추격당한 5회말에는 2사 1-2루에서 좌익수를 넘기는 2타점 2루타로 승부에 쐐기를 박았다. 앞선 3차전에서는 경기 중반 대수비로 나왔다가 4-1로 앞선 8회말 쐐기 솔로홈런까지 날렸다.최종전이 된 5차전에서도 4타수 2안타 1볼넷 2득점으로 12-1 완승에 기여했다. 플레이오프 5경기에서 17타수 5안타 5타점 타율 0.294를 기록했던 박승규는 가을야구 전체 10경기에서 33타수 13안타, 타율 0.394를 기록했다. 1년 농사를 결정짓는 가을야구에서 정규시즌 이상의 활약을 보인 셈이다.박승규의 이런 활약은 반전에 가깝다. 지난해 박승규는 경기 중 사구로 오른손 엄지손가락 분쇄 골절을 당해 시즌을 조기에 마감했다. 이로 인해 포스트시즌 엔트리에도 들지 못했다. 하지만 올해는 정규시즌 106경기에서 타율 0.265 84안타 13홈런 OPS 0.842 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.59를 기록하며 데뷔 첫 두 자릿수 홈런과 100경기 출장을 동시에 달성했다.