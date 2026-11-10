사이트 전체보기
기록보다 팀 택한 박승규... 삼성 우승의 숨은 주역

기록보다 팀 택한 박승규... 삼성 우승의 숨은 주역

[KBO리그] 지난해 엄지 골절 부상 딛고 주전 도약한 박승규, 한국시리즈 5할 맹타로 삼성 V9 견인

케이비리포트(kbreportcom)
26.11.10 17:45최종업데이트26.11.10 17:45
구글 검색 선호 출처로 추가
한국시리즈에서 5할 맹타를 기록한 삼성 박승규
한국시리즈에서 5할 맹타를 기록한 삼성 박승규삼성라이온즈

삼성 라이온즈가 12년 만에 한국시리즈 정상에 오르며 막을 내린 2026년 포스트시즌에서도 놀라운 활약을 펼친 예상 밖의 해결사가 나왔다. 2019 신인드래프트 2차 9라운드 전체 82순위로 삼성에 입단한 외야수 박승규는 생애 첫 한국시리즈에서 5할 맹타로 삼성의 통산 9번째 우승을 견인했다.

박승규는 kt 위즈와의 한국시리즈 5경기에 모두 출장해 16타수 8안타 타율 0.500 1홈런 4타점 6득점을 기록했다. 기자단이 참여한 한국시리즈 MVP 투표에서도 전체 97표 중 19표를 얻어 72표를 받은 주장 구자욱에 이어 2위에 올랐다. KIA와의 플레이오프부터 승부처에서 집중력을 보이며 승부의 흐름을 바꿨다는 평가다.

한국시리즈에서 MVP급 활약을 보인 박승규
한국시리즈에서 MVP급 활약을 보인 박승규삼성라이온즈

가장 인상적인 활약을 펼친 것은 지난 7일 KS 4차전이었다. 이날 2번 타자 겸 우익수로 선발 출장한 박승규는 4타수 3안타 3타점을 기록했다. 7-4로 추격당한 5회말에는 2사 1-2루에서 좌익수를 넘기는 2타점 2루타로 승부에 쐐기를 박았다. 앞선 3차전에서는 경기 중반 대수비로 나왔다가 4-1로 앞선 8회말 쐐기 솔로홈런까지 날렸다.

최종전이 된 5차전에서도 4타수 2안타 1볼넷 2득점으로 12-1 완승에 기여했다. 플레이오프 5경기에서 17타수 5안타 5타점 타율 0.294를 기록했던 박승규는 가을야구 전체 10경기에서 33타수 13안타, 타율 0.394를 기록했다. 1년 농사를 결정짓는 가을야구에서 정규시즌 이상의 활약을 보인 셈이다.

박승규의 이런 활약은 반전에 가깝다. 지난해 박승규는 경기 중 사구로 오른손 엄지손가락 분쇄 골절을 당해 시즌을 조기에 마감했다. 이로 인해 포스트시즌 엔트리에도 들지 못했다. 하지만 올해는 정규시즌 106경기에서 타율 0.265 84안타 13홈런 OPS 0.842 승리기여도(WAR/케이비리포트 기준) 2.59를 기록하며 데뷔 첫 두 자릿수 홈런과 100경기 출장을 동시에 달성했다.

삼성 박승규의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)
삼성 박승규의 주요 타격기록(출처: 야구기록실 KBREPORT)케이비리포트

지난 4월 10일 NC 다이노스 전에서는 사이클링 히트까지 2루타 단 하나를 남긴 상황에서 장타성 타구에 3루까지 내달렸다. 개인 기록 달성보다 팀의 득점을 우선한 박승규의 이 플레이는 시즌 내내 팀 퍼스트 정신을 구현한 장면으로 회자됐다. 올해 포스트시즌에서는 안타를 친 후 적극적인 세리머니를 펼쳐 선수단의 기세를 끌어 올렸다.

물론 이번 한국시리즈의 5할 타격이 내년 시즌 성적으로 직결된다고 보기는 어렵다. 후반기 타율 0.220으로 부진했던 박승규가 확실한 주전 외야수가 되기 위해서는 타격 생산성을 좀더 안정적으로 유지할 필요가 있다. 교타자인 김성윤 등과 외야 출전 기회를 나눠야 하는 만큼 장점인 장타 생산성과 수비 안정감을 더 높여야 한다.

근대 5종 국가대표 출신 김선우씨와 결혼하는 박승규(출처: 김선우씨 SNS)
근대 5종 국가대표 출신 김선우씨와 결혼하는 박승규(출처: 김선우씨 SNS)김선우 SNS

오는 12월 근대5종 국가대표 출신 김선우씨와 결혼을 앞둔 박승규는 우승 반지로 프러포즈하겠다는 계획도 밝혔다. 다만 실제 반지는 내년에 받을 예정이다. 박승규 개인으로서는 데뷔 후 첫 우승과 결혼이라는 겹경사, 삼성은 새로운 주전 외야수의 성장을 확인한 가을이다.

지난해까지 주전과 백업의 경계에 있었던 박승규는 올해 정규시즌과 가을야구 활약을 통해 삼성 외야진의 핵심으로 자리잡았다. 이제 관건은 이번 활약을 반짝으로 끝내지 않는 것이다. 한국시리즈 씬스틸러 박승규가 내년 시즌에는 리그를 대표하는 외야수로 도약할 수 있을지 주목된다.

[관련 기사] 홀대받는 손아섭, 강민호·최형우와 왜 다를까?! [KBO야매카툰]

[기록 참조: 야구기록실 케이비리포트(KBREPORT), KBO기록실]

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
덧붙이는 글 (글: 민상현 / 김정학 기자) 프로야구/MLB 객원기자 지원하기[ kbreport@naver.com ]
프로야구 KBO 삼성라이온즈 박승규 김선우

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
케이비리포트 (kbreportcom) 내방

대중문화/스포츠 컨텐츠 공작소 https://contents.premium.naver.com/kbreport/spotoon(케이비리포트)입니다. 필진 및 웹툰작가 지원하기[kbreport@naver.com]

이 기자의 최신기사 '부상 투혼→KS MVP' 구자욱... FA 대박 보인다