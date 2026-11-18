서울국제노인영화제

"처음 울산으로 가서 시인과 첫째 아드님을 만났는데, '내 이야기가 영화가 될 수 있나?', 그런 말씀을 많이 하셨던 기억이 있어요. 작품을 완성하고 제작비를 지원받은 울산울주세계산악영화제에서 첫 상영을 했는데, 김유례 선생님과 가족분들, 지인들까지 많이 오셨죠.

완성한 작품을 극장에서 처음 보여드리고 싶어서 그때가 처음으로 보여드리는 자리였는데, 상영이 끝나고 마치 팬미팅처럼 화기애애한 시간을 보낸 게 기억에 남네요. 사실 노년의 여성이 주인공인 다큐가 한국에선 상영할 자리가 많지 않아 아쉬웠는데 이번에 서울국제노인영화제에서 대상을 주셔서 무척 기뻤습니다. 김유례 선생님의 이름이 불려지고 기억되고, 선생님의 이야기가 사랑받는다는 게 제게 큰 의미거든요."

스틸컷김유례 시인은 스스로를 '대책 없는 여자'라고 말한다. 남들은 은퇴할 나이에 시인으로 등단했고, 매일 스스로의 삶을 긍정하며 자연과 교감하길 멈추려 하지 않는다. 살아 있는 동안은 마음껏 살아 있으려 하는 노 시인에게 매료된 송진경 감독은 대뜸 그녀에게 "만나자"고 연락부터 했다. '대책 없는 여자'라는 표현, 시인의 자기인식이 마음을 사로잡았다.그렇게 첫 다큐가 시작됐다. 단 사흘의 촬영은 예상과는 전혀 다른 결과물로 만들어졌다. 살아오며 고생하고 극복해낸 일들이 나올 줄 알았던 이야기가 어느새 시인의 어머니와 얽힌 옛 이야기로 이어졌고, 손으로 시를 쓸 줄 알았던 시인은 컴퓨터를 능숙하게 다뤄가며 작업물을 만들었다. 다큐란 카메라 앞 현실이 감독의 기대 바깥으로 내달릴 때 색다른 멋을 발하는 법이다.여든여섯의 문청, 문학청년 김유례의 삶이 송진경의 카메라에 담겨 그렇게 멋진 영화가 됐다. 송진경 감독은 "제가 선생님한테 업혀갔죠, 뭐"하고 말한다. 실은 김유례와 송진경 모두가 서로에게 꼭 필요한 존재가 되어주었단 걸 완성된 작품 <대책 없는 여자>가 증명하고 있다. 말하자면 서로가 서로의 대책이 되어주었달까.영화의 도시 전주에서 자란 감독이다. 고등학교 때부터 감독을 꿈꿨던 송진경은 디자인을 전공한 뒤 영화 마케팅으로 사회에 첫발을 내디뎠다. 한 번 뿐인 생, 하지 않으면 후회할 일을 남겨두지 않는 적극적인 성미 때문일까. 우연히 인터넷에서 김유례 시인 시화전 관련 글을 보고 대뜸 연락해 "내 영화의 주인공이 되어주세요"라고 청했던 것처럼, 송진경은 제 인생의 진짜 주인공이 되어보기로 결심했다.영국 런던으로 날아가서 영화를 전공했고, 한국으로 돌아와 본격적인 작업에 돌입했다. 극영화 다섯 편과 다큐 한 편이 단 몇 년 만에 뚝딱 만들어졌다. '내 사람들'이라 부를 만한 식구들도 갖춰졌다. 꿈은 영화감독으로 롱런하는 것, 그래서 '내 사람들'이 돈 걱정 안 하고 영화에 전념하는 직업으로 자리잡는 것이다. 이제 서른을 조금 넘긴 송진경에게서 어딘지 당찬 우두머리의 풍모가 엿보이는 듯도 하다.