인터뷰 내내 차분하면서도 명랑했다. 상반되는 두 가지 특징이 한 자리에서 보기 좋게 드러난다면 그는 중심이 선 사람이란 뜻이다. 중심이 선 창작자는 자기와 닮은 작품을 만들게 마련이다. 그래서 송진경 감독이 언제고 좋은 영화를 찍게 되리라고 믿게 됐다. 지금껏 만들어온 것보다도 더 좋은 영화를 말이다.
송진경 감독의 번호를 입력하고서 이름 뒤 괄호 안에다 '대책 없는 여자'라고 적었다. 18회 서울국제노인영화제 대상 수상작인 <대책 없는 여자>는 송진경 감독의 다큐멘터리 제목이다. 단편 극영화를 벌써 다섯 편이나 만든 왕성한 창작자인 감독이 자신의 첫 다큐로 이 영화제에서 대상을 탔다. 단편 다큐를 선보일 기회가 많지 않은 가운데, 올해 한국 영화제서 얻은 귀하고 드문 성취다.
지난 10일 서울 디지털미디어시티역 앞 한 카페에서 송진경 감독을 만났다. 그녀와 대화를 나누다 보니 송진경 감독은 유달리 '대책 없는 여자들'에게 매혹되는 것 아닌가 하는 생각이 들었다. 극영화에서도 어딘가 낯선 땅에 뚝 떨어지는 여성 이야기를 한다는 송진경 감독이 김유례 시인과 만난 건 그래서 운명적 우연인지 모른다.