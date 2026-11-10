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인간과 개, 둘만 남겨진 알래스카… 살아남기 위한 93km의 여정

인간과 개, 둘만 남겨진 알래스카… 살아남기 위한 93km의 여정

[영화 리뷰] <하트 오브 비스트>

김형욱(singenv)
26.11.10 16:03최종업데이트26.11.10 16:03
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(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)

30년간 복무하고 퇴역한 전직 육군 특수부대 주임원사 제임스 벨몬트는 과거 전장에서 생사고락을 함께한 은퇴한 전투 수색견 오딘과 함께 경비행기를 타고 알래스카로 캠핑을 떠난다. 전쟁이 남긴 육체적 상처와 정신적 트라우마를 안고 살아가는 그들에게 서로는 유일한 안식처이자 버팀목이다.

그런데 예상치 못한 일이 벌어진다. 경비행기를 타고 이동하던 중 제임스가 심장마비를 일으켜 의식을 잃고, 비행기는 추락해 산산조각이 난다. 그 와중에 오딘은 어딘가로 날아가 버린다. 물속에서 정신을 차린 제임스는 우여곡절 끝에 오딘을 찾아내고, 천우신조로 목숨을 건진 그들은 다시 함께하게 된다. 이제 그들에게 남은 과제는 큰 도로가 보이는 곳까지 93km를 걸어가는 일이다.

문제는 문명과 완전히 단절된 천혜의 오지에서 혹독한 추위와 굶주림을 견디고 야생의 위협까지 버텨 내야 한다는 것이다. 제아무리 특수부대 출신으로 강인한 체력과 정신력을 갖췄다고 해도 매 순간 한계에 부딪힐 수밖에 없다. 과연 그들은 전장에서 함께 살아남았듯, 자연에서도 함께 살아남을 수 있을까?

영화 <하트 오브 비스트>의 한 장면.
영화 <하트 오브 비스트>의 한 장면.롯데엔터테인먼트

야수의 심장을 지닌 인간과 개

영화 <하트 오브 비스트>는 데이비드 에이어 감독과 브래드 피트가 <퓨리> 이후 12년 만에 재회한 작품으로 큰 화제를 모았다. 두 사람이 다시 손을 잡은 만큼 특유의 남성성이 짙게 배어 있는 영화를 기대했는데, 그 기대를 저버리지 않았다. 제목부터 범상치 않은 이 클래식한 생존 영화는 마지막에 이르러 깊은 감동을 남긴다.

제목을 들여다보면 '야수의 심장' 정도로 해석할 수 있겠다. 영화의 주요 배경인 알래스카 오지의 심장부에 불시착해 고립된 상황을 뜻하는 동시에, 주인공들의 내면을 가리키는 말이기도 하다. 제임스와 오딘은 오직 서로에게 의지한 채 수많은 위협이 도사리는 자연 한복판에서 버티고, 또 앞으로 나아가야 한다. 상처는 늘어나고 먹을 것은 없지만, 멈추지 않고 걸어야만 한다.

한편으로는 전장에서 생사고락을 함께하고 나란히 육체적·정신적 상처를 입은 채 살아 돌아온 두 존재 사이의 야성적일 만큼 끈끈한 연대를 의미하기도 한다. 그들은 야수는 아닐지언정 야수의 심장을 지닌 채 살아왔고, 앞으로도 그렇게 살아가려 한다.

그런 면에서 알래스카 대자연이 뿜어내는 아름다움은 압도적이다. 감히 '헤쳐 나간다'라는 표현을 쓰기 어려울 만큼 터무니없이 웅장하고 깊으며 고요하다. 멀리서 바라보면 한없이 감탄을 자아내겠지만, 그 안으로 들어서는 순간 이보다 더 무서운 곳은 없다는 사실을 깨닫게 된다. 그것이 바로 자연의 신비일 것이다.

영화 <하트 오브 비스트>의 한 장면.
영화 <하트 오브 비스트>의 한 장면.롯데엔터테인먼트

둘이기에 가능한 생존, 둘이라서 가능한 감동

인간과 동물, 단 두 존재를 중심에 둔 이른바 '콤비 영화'는 꾸준히 우리를 찾아왔다. 등장인물은 둘뿐이지만 그들이 선사하는 서사는 다양한 감정을 불러일으킨다. 이런 영화의 배경은 주로 아포칼립스 이후, 즉 포스트 아포칼립스 세계인 경우가 많다. 반면 <하트 오브 비스트>는 천혜의 자연에 고립된 상황을 그린다는 점에서 차이가 있다. 문명과 단절됐지만, 어쨌든 살아 돌아갈 희망은 남아 있는 셈이다.

대자연 앞에서 인간은 한없이 하찮은 존재다. 할 수 있는 일이라곤 오직 '생존'을 위한 것뿐이다. 하지만 자연은 그마저도 쉽게 허락하지 않는다. 영화는 극도로 훈련된 군인의 생존 기술과 전투견의 탁월한 동물적 직관이 맞물려 극한의 환경을 버텨 내는 과정을 정직하고 고전적으로 그려 낸다.

주인공이 둘뿐인 만큼 두 배우의 연기가 절대적으로 중요할 수밖에 없다. 브래드 피트야 두말할 나위가 없겠지만, 오딘 역을 맡은 개의 연기 역시 무엇보다 중요했을 것이다. 결론부터 말하자면 두 존재의 연기는 따로 또 같이 완벽에 가까웠다. 개의 감정 연기라니, 역대급이라고 할 만하다. 당장 강아지를 키워 보고 싶을 정도랄까. 그들과 같은 유대감을 나눠 보고 싶어진다.

전쟁물이나 형사·범죄물에 특화된 작품을 주로 선보이며 장르적 한계를 드러내기도 했던 데이비드 에이어 감독도 브래드 피트를 만나면 달라지는 모양이다. 깔끔하고 묵직하면서도 감정을 뒤흔들고, 나아가 내면을 치유하는 이야기다. 두 사람의 차기작이 따로 또 같이 기대된다.

영화 <하트 오브 비스트> 포스터.
영화 <하트 오브 비스트> 포스터.롯데엔터테인먼트
덧붙이는 글 이 기사는 singenv.tistory.com에도 실립니다.
하트오브비스트 인간과개 연대감 대자연 생존

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김형욱 (singenv) 내방

冊으로 策하다. 책으로 일을 꾸미거나 꾀하다. 책으로 세상을 바꿔 보겠습니다. 책에 관련된 어떤 거라도 환영해요^^ 영화는 더 환영하구요. singenv@naver.com

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