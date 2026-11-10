인간과 개, 둘만 남겨진 알래스카… 살아남기 위한 93km의 여정

(* 이 글은 영화의 스포일러를 포함하고 있습니다.)
30년간 복무하고 퇴역한 전직 육군 특수부대 주임원사 제임스 벨몬트는 과거 전장에서 생사고락을 함께한 은퇴한 전투 수색견 오딘과 함께 경비행기를 타고 알래스카로 캠핑을 떠난다. 전쟁이 남긴 육체적 상처와 정신적 트라우마를 안고 살아가는 그들에게 서로는 유일한 안식처이자 버팀목이다.
그런데 예상치 못한 일이 벌어진다. 경비행기를 타고 이동하던 중 제임스가 심장마비를 일으켜 의식을 잃고, 비행기는 추락해 산산조각이 난다. 그 와중에 오딘은 어딘가로 날아가 버린다. 물속에서 정신을 차린 제임스는 우여곡절 끝에 오딘을 찾아내고, 천우신조로 목숨을 건진 그들은 다시 함께하게 된다. 이제 그들에게 남은 과제는 큰 도로가 보이는 곳까지 93km를 걸어가는 일이다.
문제는 문명과 완전히 단절된 천혜의 오지에서 혹독한 추위와 굶주림을 견디고 야생의 위협까지 버텨 내야 한다는 것이다. 제아무리 특수부대 출신으로 강인한 체력과 정신력을 갖췄다고 해도 매 순간 한계에 부딪힐 수밖에 없다. 과연 그들은 전장에서 함께 살아남았듯, 자연에서도 함께 살아남을 수 있을까?