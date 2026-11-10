인간과 개, 둘만 남겨진 알래스카… 살아남기 위한 93km의 여정

롯데엔터테인먼트

영화 <하트 오브 비스트>의 한 장면.인간과 동물, 단 두 존재를 중심에 둔 이른바 '콤비 영화'는 꾸준히 우리를 찾아왔다. 등장인물은 둘뿐이지만 그들이 선사하는 서사는 다양한 감정을 불러일으킨다. 이런 영화의 배경은 주로 아포칼립스 이후, 즉 포스트 아포칼립스 세계인 경우가 많다. 반면 <하트 오브 비스트>는 천혜의 자연에 고립된 상황을 그린다는 점에서 차이가 있다. 문명과 단절됐지만, 어쨌든 살아 돌아갈 희망은 남아 있는 셈이다.대자연 앞에서 인간은 한없이 하찮은 존재다. 할 수 있는 일이라곤 오직 '생존'을 위한 것뿐이다. 하지만 자연은 그마저도 쉽게 허락하지 않는다. 영화는 극도로 훈련된 군인의 생존 기술과 전투견의 탁월한 동물적 직관이 맞물려 극한의 환경을 버텨 내는 과정을 정직하고 고전적으로 그려 낸다.주인공이 둘뿐인 만큼 두 배우의 연기가 절대적으로 중요할 수밖에 없다. 브래드 피트야 두말할 나위가 없겠지만, 오딘 역을 맡은 개의 연기 역시 무엇보다 중요했을 것이다. 결론부터 말하자면 두 존재의 연기는 따로 또 같이 완벽에 가까웠다. 개의 감정 연기라니, 역대급이라고 할 만하다. 당장 강아지를 키워 보고 싶을 정도랄까. 그들과 같은 유대감을 나눠 보고 싶어진다.전쟁물이나 형사·범죄물에 특화된 작품을 주로 선보이며 장르적 한계를 드러내기도 했던 데이비드 에이어 감독도 브래드 피트를 만나면 달라지는 모양이다. 깔끔하고 묵직하면서도 감정을 뒤흔들고, 나아가 내면을 치유하는 이야기다. 두 사람의 차기작이 따로 또 같이 기대된다.