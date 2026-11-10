사이트 전체보기
오세희, 마지막 한 발에 놓친 금메달... 은빛 총성으로 LA행 쿼터 확보

오세희, 마지막 한 발에 놓친 금메달... 은빛 총성으로 LA행 쿼터 확보

도하 세계선수권 여자 50m 소총 3자세 은메달... 1위와 0.7점 차

김종수(oetet)
26.11.10 15:36최종업데이트26.11.10 15:36
구글 검색 선호 출처로 추가
마지막 한발이 아쉬웠지만, 오세희는 끝까지 금메달을 놓고 팽팽한 승부를 펼쳤다.
마지막 한발이 아쉬웠지만, 오세희는 끝까지 금메달을 놓고 팽팽한 승부를 펼쳤다.대한사격연맹

오세희(20, 충북보건과학대)가 세계선수권대회에서 은메달을 명중시키며 한국 사격의 새로운 가능성을 보여줬다. 금메달까지 단 한 발만 남겨둔 상황에서 마지막 격발이 아쉽게 빗나갔지만, 결선 초반의 열세를 뒤집고 세계 정상급 선수들과 끝까지 경쟁했다. 은메달과 함께 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권까지 확보하며 값진 성과를 거뒀다.

오세희는 9일(현지시간) 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 2026 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회 여자 50m 소총 3자세 결선에서 357.7점을 기록해 2위에 올랐다. 금메달은 358.4점을 쏜 세르비아의 알렉산드라 스토야디노비치가 차지했다. 일본의 노바타 미사키는 348.2점으로 동메달을 획득했다.

이번 대회에는 2028 LA 올림픽 출전권이 걸려 있었다. 이 종목에서는 상위 3개국에 각각 한 장씩 쿼터가 배정됐고, 세르비아와 한국, 일본이 한 장씩 확보했다. 오세희는 시상대에 오르는 동시에 한국에 올림픽 출전권을 안겼다.

결선 초반 공동 7위... 세 자세 거치며 차근차근 반등

50m 소총 3자세는 슬사(무릎 쏴), 복사(엎드려 쏴), 입사(서서 쏴)를 모두 소화해야 하는 종목이다. 한 가지 자세에서 높은 점수를 내는 것만으로는 좋은 성적을 보장하기 어렵다. 자세가 바뀔 때마다 호흡과 신체 균형, 조준을 다시 조절해야 한다. 특히 서서 쏘는 입사는 몸의 흔들림을 최소화하면서 일정한 조준을 유지해야 해 선수들의 집중력이 중요하다.

오세희는 8일 열린 예선에서 98명이 경쟁한 가운데 상위 60명에 들어 다음 단계에 진출했다. 이어 9일 본선에서 슬사 197점, 복사 199점, 입사 195점으로 합계 591점(32X)을 기록했다. 전체 4위로 상위 8명이 겨루는 결선에 올랐다. 같은 점수를 쏜 임하나는 X10 수에서 밀려 5위로 결선에 진출했다.

본선 1위는 597점(39X)을 쏜 영국의 시오나이드 매킨토시였다. 이 기록은 ISSF 공식 결과에서 예선 세계기록(QWR)으로 표기됐다.

결선 출발은 순탄하지 않았다. 오세희는 슬사 10발에서 101.0점에 그쳐 8명 가운데 공동 7위로 밀렸다. 그러나 복사에서 104.7점을 쏘며 반등했다. 안정적인 자세를 바탕으로 높은 점수를 쌓아 순위를 끌어올렸고, 입사 10발을 마친 시점에는 306.6점으로 4위까지 올라섰다.

이후부터는 한 발 한 발이 순위를 결정하는 탈락 방식으로 진행됐다. 7·8위가 먼저 탈락하고, 이후 사격이 이어질 때마다 최하위 선수가 한 명씩 경기를 마치는 구조다. 정해진 발수를 소화하는 예선·본선과 달리 매번 탈락 위기를 의식해야 하는 만큼 심리적인 부담이 커진다. 오세희는 초반 부진을 만회한 데 이어 마지막 승부를 앞두고도 집중력을 유지했다.

초반 부진을 딛고 선두 경쟁까지 치고올라간 것만으로도 오세희의 경쟁력은 확인됐다.
초반 부진을 딛고 선두 경쟁까지 치고올라간 것만으로도 오세희의 경쟁력은 확인됐다.대한사격연맹

연속 10점대 명중... 금메달 눈앞에서 갈린 마지막 한 발

오세희의 진가는 단발 사격에서 드러났다. 첫 단발에서 10.5점을 쏜 데 이어 두 번째에는 10.9점을 명중시켰다. 세 번째에서도 10.7점을 기록하며 338.7점으로 처음 선두에 올라섰다. 초반 공동 7위까지 내려갔던 선수가 결선 후반에는 금메달 경쟁의 중심에 선 것이다.

네 번째 단발에서도 10.3점을 쏘며 기세를 이어갔다. 누적 점수는 349.0점. 스토야디노비치의 348.4점보다 0.6점 앞서며 마지막 한 발을 남겨뒀다. 노바타는 348.2점으로 경기를 마쳐 동메달을 확정했다. 금메달은 오세희와 스토야디노비치의 맞대결로 좁혀졌다.

먼저 사격한 스토야디노비치는 마지막 발에서 10.0점을 기록해 최종 358.4점을 만들었다. 오세희에게 필요한 점수는 9.5점이었다. 앞선 네 차례 단발에서 모두 10점 이상을 기록했던 만큼 역전 우승에 대한 기대도 커졌다.

그러나 마지막 격발은 8.7점에 머물렀다. 최종 점수는 357.7점. 스토야디노비치에게 0.7점 뒤지며 금메달을 놓쳤다. 앞선 네 발에서 보여준 안정적인 흐름이 마지막 순간 끊겼다는 점에서 아쉬움이 컸다.

오세희는 대한사격연맹을 통해 전달한 경기 후 소감에서 "들어가자마자 바로 쐈어야 했는데, 긴장한 탓에 너무 오래 조준하고 있었다"고 돌아봤다. 이어 "슬사 시리즈도 아쉬움이 남지만, 특히 마지막 발은 아직까지도 여운이 가시지 않을 만큼 아쉽다"고 말했다. 마지막 한 발을 앞두고 조준 시간이 길어지면서 긴장감이 커졌다는 설명이다.

그럼에도 오세희는 결과 자체에 만족감을 나타냈다. "올림픽 쿼터가 걸려 있는 중요한 대회였던 만큼 경기 자체도 정말 재미있었고, 그만큼 많이 즐기면서 경기에 임했다. 즐기는 마음으로 최선을 다한 끝에 은메달이라는 값진 결과까지 얻게 되어 정말 행복하다"고 밝혔다.

오세희가 가져온 올림픽 쿼터는 한국 사격의 큰 수확이다.
오세희가 가져온 올림픽 쿼터는 한국 사격의 큰 수확이다.대한사격연맹

복사 강점에서 3자세 경쟁력으로... LA 올림픽 향한 발판

이번 은메달은 오세희의 종목 경쟁력이 한층 넓어졌다는 점에서도 눈길을 끈다. 그는 지난해 이집트 카이로에서 열린 2025 ISSF 세계선수권대회 여자 50m 소총 3자세에서 5위를 기록했다. 당시 메달에는 닿지 못했지만, 같은 대회 50m 소총 복사 개인전에서는 금메달을 획득했다. 이번에는 올림픽 정식 종목인 3자세에서 세계선수권 은메달을 차지하며 한 단계 더 나아갔다.

복사는 엎드린 자세에서 총을 지지해 조준의 안정성을 높일 수 있는 반면, 3자세는 서로 다른 자세에 맞춰 신체와 호흡을 조절해야 한다.

특히 슬사와 입사에서는 자세를 유지하는 근력과 균형 감각, 조준을 일정하게 유지하는 능력이 중요하다. 오세희가 결선에서 복사 이후 입사까지 순위를 끌어올린 것은 특정 자세에만 의존하지 않고 세 자세를 모두 소화하는 경쟁력을 보여준 장면이었다.

함께 결선에 나선 임하나는 6위를 기록했다. 임하나는 복사에서 결선 진출자 가운데 가장 높은 105.3점을 쏘며 선두에 나섰지만, 입사에서 98.0점에 머물렀다. 이후 첫 단발에서 9.6점을 기록해 314.4점으로 경기를 마쳤다. 한국 선수 두 명이 결선에 진출했다는 점은 대표팀의 저력을 보여줬지만, 메달 경쟁에서는 자세별 안정성을 끝까지 유지하는 과제가 확인됐다.

오세희가 확보한 올림픽 쿼터는 한국에 배정된 출전권이다. 은메달을 획득한 선수 개인에게 올림픽 출전이 자동으로 확정되는 것은 아니며, 최종 출전 선수는 향후 국내 선발 절차 등을 거쳐 결정된다. 다만 세계선수권에서 올림픽 출전권을 확보했다는 사실은 한국 사격이 LA 올림픽을 준비하는 데 중요한 출발점이 된다.

금메달을 가져오지 못했지만, 오세희는 세계선수권 결선에서 자신의 경쟁력을 분명하게 보여줬다. 초반의 열세를 딛고 선두까지 올라선 과정은 물론, 올림픽 쿼터를 확보한 성과도 값지다. 차후 LA 올림픽을 향한 경쟁에서 어떤 모습을 보여줄지 기대되는 이유다.

☞ 관점이 있는 스포츠 뉴스, '오마이스포츠' 페이스북 바로가기
한국사격 오세희은메달 올림픽쿼터

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독 다음 채널구독
댓글
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기
김종수 (oetet) 내방

조금씩 배우면서 소소하게 즐기고 있습니다.

이 기자의 최신기사 고석현, UFC 3승 다음 목표는 닐 매그니