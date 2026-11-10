오세희, 마지막 한 발에 놓친 금메달... 은빛 총성으로 LA행 쿼터 확보

대한사격연맹

마지막 한발이 아쉬웠지만, 오세희는 끝까지 금메달을 놓고 팽팽한 승부를 펼쳤다.오세희(20, 충북보건과학대)가 세계선수권대회에서 은메달을 명중시키며 한국 사격의 새로운 가능성을 보여줬다. 금메달까지 단 한 발만 남겨둔 상황에서 마지막 격발이 아쉽게 빗나갔지만, 결선 초반의 열세를 뒤집고 세계 정상급 선수들과 끝까지 경쟁했다. 은메달과 함께 2028 로스앤젤레스(LA) 올림픽 출전권까지 확보하며 값진 성과를 거뒀다.오세희는 9일(현지시간) 카타르 도하 루사일 사격장에서 열린 2026 국제사격연맹(ISSF) 세계선수권대회 여자 50m 소총 3자세 결선에서 357.7점을 기록해 2위에 올랐다. 금메달은 358.4점을 쏜 세르비아의 알렉산드라 스토야디노비치가 차지했다. 일본의 노바타 미사키는 348.2점으로 동메달을 획득했다.이번 대회에는 2028 LA 올림픽 출전권이 걸려 있었다. 이 종목에서는 상위 3개국에 각각 한 장씩 쿼터가 배정됐고, 세르비아와 한국, 일본이 한 장씩 확보했다. 오세희는 시상대에 오르는 동시에 한국에 올림픽 출전권을 안겼다.50m 소총 3자세는 슬사(무릎 쏴), 복사(엎드려 쏴), 입사(서서 쏴)를 모두 소화해야 하는 종목이다. 한 가지 자세에서 높은 점수를 내는 것만으로는 좋은 성적을 보장하기 어렵다. 자세가 바뀔 때마다 호흡과 신체 균형, 조준을 다시 조절해야 한다. 특히 서서 쏘는 입사는 몸의 흔들림을 최소화하면서 일정한 조준을 유지해야 해 선수들의 집중력이 중요하다.오세희는 8일 열린 예선에서 98명이 경쟁한 가운데 상위 60명에 들어 다음 단계에 진출했다. 이어 9일 본선에서 슬사 197점, 복사 199점, 입사 195점으로 합계 591점(32X)을 기록했다. 전체 4위로 상위 8명이 겨루는 결선에 올랐다. 같은 점수를 쏜 임하나는 X10 수에서 밀려 5위로 결선에 진출했다.본선 1위는 597점(39X)을 쏜 영국의 시오나이드 매킨토시였다. 이 기록은 ISSF 공식 결과에서 예선 세계기록(QWR)으로 표기됐다.결선 출발은 순탄하지 않았다. 오세희는 슬사 10발에서 101.0점에 그쳐 8명 가운데 공동 7위로 밀렸다. 그러나 복사에서 104.7점을 쏘며 반등했다. 안정적인 자세를 바탕으로 높은 점수를 쌓아 순위를 끌어올렸고, 입사 10발을 마친 시점에는 306.6점으로 4위까지 올라섰다.이후부터는 한 발 한 발이 순위를 결정하는 탈락 방식으로 진행됐다. 7·8위가 먼저 탈락하고, 이후 사격이 이어질 때마다 최하위 선수가 한 명씩 경기를 마치는 구조다. 정해진 발수를 소화하는 예선·본선과 달리 매번 탈락 위기를 의식해야 하는 만큼 심리적인 부담이 커진다. 오세희는 초반 부진을 만회한 데 이어 마지막 승부를 앞두고도 집중력을 유지했다.