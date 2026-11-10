'전 경기 개근' 김강산, 대구FC의 K리그1 귀환 꿈 지키는 방패

강등의 아픔을 딛고 K리그1 복귀를 노리는 대구에 남은 다이렉트 승격 기회는 단 2경기다. 치열한 승격 경쟁 속 화려한 공격진 뒤에서 묵묵히 후방을 지켜온 김강산이 대구의 마지막 비상을 떠받치고 있다.한국프로축구연맹은 10일 공식 홈페이지를 통해 '하나은행 K리그2 2026' 32라운드 베스트11·팀을 선정했다. MVP에는 서울 이랜드 에울레르가 자리한 가운데 베스트11에는 이현용·하정우(수원FC)·르본(수원) 등이 자리한 가운데 승리를 기록한 대구 선수들의 이름도 자리했다.성남 원정에서 결정적인 도움을 기록한 세징야와 강렬한 헤더로 선제 결승 골을 터뜨린 에드가 이름을 올렸고, 든든하게 후방을 지킨 김강산도 당당히 자리를 차지했다.올해 대구는 K리그1 승격에 도전하고 있다. 지난 시즌 1부 최하위에 자리하며 굴욕적인 강등을 경험했던 이들은 시즌 중반 사령탑 교체(김병수→최성용)라는 변수에도 상위권에 자리하고 있다. 32라운드 종료 기준 16승 8무 6패 승점 56점으로 플레이오프 진출권을 확보했다.2경기가 남은 시점 이들의 목표는 다이렉트 승격 자리 확보다. 이미 지난 주말 이정효 감독의 수원 삼성이 조기 승격 1자리를 차지한 가운데 수원FC(2위-60점)·서울E(3위-57점)와 치열한 경쟁을 펼치고 있다. 불리한 상황이지만, 그래도 승격 희망은 살아있는 셈.시즌 초반 흔들렸음에도 불구, 대구가 이렇게 올라올 수 있었던 이유는 최전방에 자리한 세징야(8골 9도움)·에드가(9골)·세라핌(10골 10도움)·데커스(8골 1도움)와 같은 외국인 공격수들이 제 역할을 해준 덕도 있지만, 후방을 든든하게 지키고 있는 김강산의 몫도 있다.1998년생인 김강산은 2023시즌 부천을 떠나 대구에 입성했다. 꾸준한 성장 곡선을 그린 가운데 지난 시즌 김천 상무에서 인상적인 활약으로 가치를 올렸고, 전역 후 대팍으로 돌아와서도 훌륭한 퍼포먼스를 뽐냈다. 팀이 강등됐지만, 그의 활약상은 실로 대단했다.이번 시즌을 앞두고 팀을 떠날 거라는 흐름이 지배적이었지만, 김강산은 잔류하며 대구의 승격 도전에 힘을 보탰다. 또 세징야·한국영과 함께 주장단에 속하며 K리그1 복귀에 대한 열망을 확실하게 드러냈다. 그 결과 전반기·후반기 동안 단 1경기도 결장하지 않았다.김병수 감독 체제 아래서 4-4-2 전형 아래 우측 중앙 수비수를 맡은 김강산은 '파트너' 김주원과 함께 찰떡 호흡을 보여줬다. 흔들렸던 후방을 단숨에 안정시키는 수비력으로 대구의 초반 위기를 봉쇄했다.최성용 감독 부임 후 김강산의 활약과 존재감은 더 올라갔다. 4백에서 3백 변화한 가운데 우측 스토퍼 임무를 맡은 그는 공격 시에는 과감한 오버래핑으로 크로스와 기회 창출을 시도하는 모습을 보여줬고, 빌드업 시에는 중앙으로 들어와 미드필더 역할도 훌륭하게 소화했다.수비 상황에서는 우측 하프 스페이스 진영을 확실하게 막아내며 멀티 본능을 보여줬다. 최성용 감독이 추구하는 3백 축구에서 수비진의 하이브리드한 움직임이 굉장히 중요한데, 이를 확실하게 해내고 있는 김강산인 셈.지난 라운드 성남전에서도 활약은 빛났다. 앞선 경기서 경쟁 팀 수원FC가 경남을 3-0으로 완파, 서울 이랜드가 전남에 3-2 승리를 거둔 가운데 이들을 따라가기 위해 승점 3이 절실했던 상황. 김강산은 후방에서 안정적인 수비력으로 성남의 공격을 온몸으로 막아냈다.성남 장신 스트라이커 김민재·전민규와 높이 경쟁에서 밀리지 않는 모습이었고, 후반 교체 투입된 안젤로티 역시 손쉽게 제압한 모습이었다. 대구는 이런 김강산의 수비력에 힘입어 최전방 강력한 '무기'인 에드가를 통해 승점 3을 확보하며 다이렉트 승격 희망을 이어가게 됐다.최전방의 화려함 덕분에 가려졌지만, 시즌 내내 건강한 몸 관리로 단 1경기도 빼놓지 않고 선발 출격하고 있는 김강산의 활약을 주목할 필요성이 있다. 사령탑이 누구든지 요구하는 사항을 100% 수행하며 전술적인 부분과 팀을 리딩하는 데 있어서도 큰 힘이 되고 있다.기록도 훌륭하다. 경기당 패스 성공률은 89%이며 전방 패스는 평균 23개(8위)·중앙 진영 패스 성공 33.2개(14위)·중거리 패스 성공 27.47개(13위)·단거리 패스 성공 23.27개(20위)를 기록, K리그2에서 수준급 빌드업 실력을 자랑하고 있다.수비 스탯 역시 마찬가지다. 184cm로 중앙 수비수로서 다소 불리한 신체 조건이지만 평균 공중 경합 성공은 3.5개로 전체 선수 중 9위에 자리하며, 클리어링 4.43개(31위)·인터셉트 1.13개(40위)·볼 차단 2.43개(25위)·볼 획득 8.47개(19위)로 압도적인 수비 실력을 보여주고 있다.이제 남은 경기는 단 2경기다. 승점 하나가 최종 순위를 좌우할 수 있는 상황 속 수비 집중력과 후방 안정감은 더욱 중요해졌다. 다이렉트 승격의 희망을 이어가고, 플레이오프에서도 유리한 고지를 선점하기 위해서는 김강산의 역할이 어느 때보다 절실한 순간이다.한편, 대구는 11월 A매치 휴식기 후 오는 22일 홈에서 최하위 김해를 상대로 2연승에 도전한다.