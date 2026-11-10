고석현, UFC 3승 다음 목표는 닐 매그니

UFC 제공

고석현은 지난 패배 이후 빠르게 승리를 추가하며 체급내 경쟁력을 재확인시켰다.'테크니컬' 고석현(33, 하바스MMA)이 UFC에서 세 번째 승리를 거둔 뒤 다음 상대를 직접 지목했다. UFC 웰터급에서 오랫동안 활약해 온 베테랑 '아메리칸 좀비' 닐 매그니(39, 미국)다.고석현은 지난 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 'UFC 파이트 나이트: 코르테스 아코스타 vs 워커' 언더카드 웰터급 경기에서 웰링턴 투르만(30, 브라질)을 상대로 만장일치 판정승을 거뒀다. 심판 3명 모두 30-27을 채점할 만큼 경기 내내 우위를 지켰다.지난 7월 장폴 레보스노야니에게 판정패하며 UFC 진출 이후 첫 패배를 당했던 고석현은 4개월 만에 반등에 성공했다. 타격과 그래플링을 적절히 섞어 상대의 공격을 제한했고, 경기 시간 15분 가운데 9분 이상을 유리한 포지션에서 통제했다. 유효타에서도 54대 36으로 앞섰다.고석현이 이번 승리 이후 더 주목받는 이유는 다음 상대에 대한 발언 때문이다. 그는 경기 후 승자 인터뷰에서 "아직 제가 랭킹이 높진 않지만, 예전부터 봐 왔던 닐 매그니와 한번 싸워 보고 싶다"고 콜아웃했다.고석현에게 투르만전은 분위기를 바꿔야 하는 경기였다. UFC 데뷔 후 두 차례 승리를 거두며 순조롭게 출발했지만, 레보스노야니에게 첫 패배를 당하면서 새로운 과제를 안았다. 승리 행진이 멈춘 상황에서 자신의 경기 운영이 UFC 무대에서도 통한다는 사실을 다시 증명해야 했다.고석현은 투르만을 상대로 자신이 잘하는 경기를 펼쳤다. 유도와 레슬링을 바탕으로 상대의 균형을 무너뜨리고, 테이크다운 이후에는 상위 포지션을 유지하며 공격을 이어갔다. 무리하게 피니시를 노리기보다 상대가 반격할 공간을 줄이고 라운드마다 우위를 쌓는 방식이었다.이번 승리로 UFC 통산 3승 1패를 기록한 고석현은 다시 다음 단계를 바라볼 수 있게 됐다. 그가 선택한 이름이 매그니라는 점은 흥미롭다. 매그니는 화려한 타격이나 한 번의 승리로 주목받은 선수가 아니다. 2013년 UFC에 입성한 뒤 다양한 스타일의 상대를 경험하며 웰터급에서 오랫동안 경쟁력을 유지해 왔다.고석현이 매그니를 상대로 원하는 것은 자신의 수준을 확인할 수 있는 대결일 수 있다. UFC에서 세 번 승리했다고 곧바로 상위권 진입을 기대하기는 어렵다. 하지만 오랜 기간 옥타곤을 지켜온 선수와 맞붙는다면 자신의 기술과 경기 운영이 어느 정도 수준에 도달했는지 확인할 수 있다.물론 매그니와의 대결이 확정된 것은 아니다. 고석현이 공개적으로 희망 상대를 밝혔다는 단계다. 실제 대진 성사 여부는 UFC의 매치메이킹과 양측 선수의 입장 및 상황 등에 달려 있다. 그럼에도 자신의 다음 목표를 구체적인 이름으로 제시했다는 점에서 이번 발언은 의미가 있다.