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고석현, UFC 3승 다음 목표는 닐 매그니

고석현, UFC 3승 다음 목표는 닐 매그니

첫 패배 딛고 투르만 제압... 한 단계 높은 경쟁 무대 도전 의지

김종수(oetet)
26.11.10 14:26최종업데이트26.11.10 14:26
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고석현은 지난 패배 이후 빠르게 승리를 추가하며 체급내 경쟁력을 재확인시켰다.
고석현은 지난 패배 이후 빠르게 승리를 추가하며 체급내 경쟁력을 재확인시켰다.UFC 제공

'테크니컬' 고석현(33, 하바스MMA)이 UFC에서 세 번째 승리를 거둔 뒤 다음 상대를 직접 지목했다. UFC 웰터급에서 오랫동안 활약해 온 베테랑 '아메리칸 좀비' 닐 매그니(39, 미국)다.

고석현은 지난 8일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 메타 에이펙스에서 열린 'UFC 파이트 나이트: 코르테스 아코스타 vs 워커' 언더카드 웰터급 경기에서 웰링턴 투르만(30, 브라질)을 상대로 만장일치 판정승을 거뒀다. 심판 3명 모두 30-27을 채점할 만큼 경기 내내 우위를 지켰다.

지난 7월 장폴 레보스노야니에게 판정패하며 UFC 진출 이후 첫 패배를 당했던 고석현은 4개월 만에 반등에 성공했다. 타격과 그래플링을 적절히 섞어 상대의 공격을 제한했고, 경기 시간 15분 가운데 9분 이상을 유리한 포지션에서 통제했다. 유효타에서도 54대 36으로 앞섰다.

고석현이 이번 승리 이후 더 주목받는 이유는 다음 상대에 대한 발언 때문이다. 그는 경기 후 승자 인터뷰에서 "아직 제가 랭킹이 높진 않지만, 예전부터 봐 왔던 닐 매그니와 한번 싸워 보고 싶다"고 콜아웃했다.

UFC 3승으로 다시 출발... 고석현이 매그니를 지목한 이유

고석현에게 투르만전은 분위기를 바꿔야 하는 경기였다. UFC 데뷔 후 두 차례 승리를 거두며 순조롭게 출발했지만, 레보스노야니에게 첫 패배를 당하면서 새로운 과제를 안았다. 승리 행진이 멈춘 상황에서 자신의 경기 운영이 UFC 무대에서도 통한다는 사실을 다시 증명해야 했다.

고석현은 투르만을 상대로 자신이 잘하는 경기를 펼쳤다. 유도와 레슬링을 바탕으로 상대의 균형을 무너뜨리고, 테이크다운 이후에는 상위 포지션을 유지하며 공격을 이어갔다. 무리하게 피니시를 노리기보다 상대가 반격할 공간을 줄이고 라운드마다 우위를 쌓는 방식이었다.

이번 승리로 UFC 통산 3승 1패를 기록한 고석현은 다시 다음 단계를 바라볼 수 있게 됐다. 그가 선택한 이름이 매그니라는 점은 흥미롭다. 매그니는 화려한 타격이나 한 번의 승리로 주목받은 선수가 아니다. 2013년 UFC에 입성한 뒤 다양한 스타일의 상대를 경험하며 웰터급에서 오랫동안 경쟁력을 유지해 왔다.

고석현이 매그니를 상대로 원하는 것은 자신의 수준을 확인할 수 있는 대결일 수 있다. UFC에서 세 번 승리했다고 곧바로 상위권 진입을 기대하기는 어렵다. 하지만 오랜 기간 옥타곤을 지켜온 선수와 맞붙는다면 자신의 기술과 경기 운영이 어느 정도 수준에 도달했는지 확인할 수 있다.

물론 매그니와의 대결이 확정된 것은 아니다. 고석현이 공개적으로 희망 상대를 밝혔다는 단계다. 실제 대진 성사 여부는 UFC의 매치메이킹과 양측 선수의 입장 및 상황 등에 달려 있다. 그럼에도 자신의 다음 목표를 구체적인 이름으로 제시했다는 점에서 이번 발언은 의미가 있다.

닐 매그니는 UFC에서만 14년째 생존중이다.
닐 매그니는 UFC에서만 14년째 생존중이다.UFC 제공

2013년부터 옥타곤 지킨 매그니... 긴 리치와 다양한 공격 옵션

매그니는 UFC 웰터급의 백전 노장이다. 2013년 UFC 데뷔 이후 수많은 강자와 맞붙었고, 타격과 레슬링을 고르게 활용하는 경기 운영으로 꾸준히 경쟁력을 유지했다. UFC 공식 기록 기준으로 25승 13패를 기록하고 있으며, 프로 종합격투기 전체 전적은 32승 15패다.

매그니의 가장 큰 특징은 웰터급에서 보기 드문 긴 신체 조건이다. 키 191㎝, 리치 203㎝로 체격이 큰 편이다. 긴 팔을 활용해 상대가 들어오는 거리를 통제하고, 잽과 스트레이트를 중심으로 공격을 풀어간다. 상대가 거리를 좁히면 클린치와 레슬링으로 대응할 수 있다는 점도 강점이다.

UFC 홈페이지 공식 통계에 따르면 매그니는 15분당 유효타 3.39개를 적중시키고, 테이크다운도 평균 2.13회 성공시킨다. 타격만 고집하는 선수가 아니라 상황에 따라 그래플링을 섞을 수 있다는 뜻이다. 특히 긴 리치를 활용한 볼륨 타격과 클린치에서의 움직임은 상대가 공격을 시작하는 과정 자체를 어렵게 만든다.

최근 경기에서도 여전히 경쟁력을 보여줬다. 매그니는 2025년 9월 제이크 매튜스를 서브미션으로 제압했고, 같은 해 12월 야로슬라프 아모소프에게 패한 뒤 2026년 8월 라미즈 브라히마이를 2라운드 KO로 꺾었다. 레슬링과 서브미션, 타격을 모두 활용할 수 있는 베테랑이라는 사실을 확인시킨 경기들이다.

매그니의 경험은 고석현에게 부담이자 좋은 시험대다. 상대의 공격을 읽고 거리를 조절하는 능력이 뛰어난 만큼, 한 가지 패턴만 반복해서는 공략하기 어렵다. 고석현이 자신의 레슬링을 앞세우더라도 매그니는 긴 리치로 접근을 방해하고 클린치에서 균형을 무너뜨리는 대응을 할 수 있다.

고석현은 전방위로 웰링턴 투르만을 압도했다.
고석현은 전방위로 웰링턴 투르만을 압도했다.UFC 제공

긴 리치 넘고 그래플링 연결해야... 고석현에게 필요한 도전

두 선수의 대결이 성사된다면 가장 먼저 살펴볼 부분은 거리 싸움이다. 매그니는 긴 리치를 활용해 상대의 진입을 늦추는 데 능하다. 고석현이 정면에서 타격을 주고받으려 한다면 매그니가 유리한 거리를 유지할 가능성이 있다.

고석현에게 필요한 것은 무작정 거리를 좁히는 접근이 아니다. 타격으로 상대의 시선을 분산시키고, 매그니가 앞손을 내거나 공격을 준비하는 순간 클린치와 테이크다운으로 연결하는 방식이 중요하다. 투르만전에서 보여준 것처럼 상대를 넘어뜨린 뒤 상위 포지션을 유지하는 능력을 살려야 한다.

다만 매그니 역시 레슬링을 활용할 줄 아는 선수다. 고석현이 테이크다운을 시도하는 순간 자세가 무너지거나 케이지에 몰리면 오히려 매그니에게 공격 기회를 내줄 수 있다. 상대의 긴 팔을 피해 안쪽으로 진입하는 움직임과 테이크다운 이후 포지션을 확보하는 과정이 모두 중요하다.

고석현이 매그니를 상대로 얻을 수 있는 가장 큰 경험은 경기 운영의 완성도를 시험하는 것이다. 매그니는 상대의 장점을 쉽게 허용하지 않고, 한 라운드 안에서도 타격과 그래플링을 바꿔가며 대응한다. 고석현이 준비한 전략이 통하지 않을 때 얼마나 빠르게 다른 선택지를 찾아낼 수 있는지가 관건이다.

물론 현재 단계에서 매그니와의 대결을 당연한 다음 일정으로 볼 수는 없다. 고석현은 아직 UFC 랭킹에 이름을 올리지 못했고, 매그니는 오랜 기간 웰터급에서 활동해 온 베테랑이다. 두 선수의 대결이 성사되려면 UFC의 판단과 일정 조율이 필요하다.

그럼에도 고석현이 먼저 매그니를 지목한 것은 분명한 도전 선언이다. 첫 패배 이후 흔들리지 않고 세 번째 승리를 만든 데 이어, 이제는 자신이 바라보던 베테랑과 맞붙고 싶다는 목표를 내놓았다. 투르만전 승리로 다시 출발선에 선 고석현이 다음 기회에서 어떤 경쟁력을 보여줄지 귀추가 주목된다.

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