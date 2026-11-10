LP 부활 시대, 아날로그 감성으로 록을 듣는다는 것

염동교

큰사진보기 ▲로다운30 (좌측부터 김락건, 이현준, 윤병주) 염동교

"아스팔트 해주세요!"라는 관객의 요청에 돌아온 건 닐 영의 '시나몬 걸(Cinnamon Girl)'. 우드스탁 페스티벌과 지미 헨드릭스 익스피리언스의 데뷔작 발매 등 록 역사의 중요한 사건이 이어졌던 1969년, 닐 영이 발표한 2집 <에브리바디 노우즈 디스 이즈 노웨어(Everybody Knows This Is Nowhere)> 수록곡이다.



다음 날 공연 영상 속 과도하게 몸을 흔드는 필자의 모습이 민망했으나 그만큼 애정하는 곡이라는 반증이기도 하다. 윤병주에 의하면 이 곡은 로다운 30이 처음 공연한 곡이라고. 로다운 30의 오리지널 넘버는 많지 않았지만, 이미 밴드의 라이브를 몇 차례 본 입장에선 지향점과 취향을 두루 읽을 수 있었던 이번 오마주 세션이 귀했다.



2026년은 윤병주에게 각별한 해다. 노이즈가든의 1집 <노이즈가든(nOiZeGaRdEn)> 발매 30주년을 맞아 기념 공연을 펼쳤고, 로다운 30의 실황 음반도 발매했다. 11월 13일 '라이브 클럽 데이 익스텐디드'와 11월 22일 '서울 국제 블루스 록 페스티벌' 등 남은 일정도 공연으로 채워 나갈 예정이다. 최근 그는 공연 때마다 후배 블루스 록 아티스트들을 언급하며 한국 블루스 록의 보전을 위해 힘쓰고 있다.



2026년 숲속음악회의 마지막 무대도 남아 있다. 김광석이 리메이크한 '어느 60대 노부부 이야기'의 원곡자이자 걸출한 기타리스트인 김목경이 월든삼거리 송년 콘서트를 장식한다. 김목경 밴드의 공연은 오는 12월 13일 오후 5시에 열린다. 로다운30 윤병주 블루스록 록밴드 월든삼거리 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 염동교 (ydk8811) 내방 구독하기 대중음악웹진 이즘(IZM) 에디터 염동교라고 합니다. 대중음악을 비롯해 영화와 연극, 미술 등 다양한 문화 예술 관련 글을 쓰고 있습니다. 이 기자의 최신기사 밀레니얼 세대의 아이콘 록밴드, 인천에 당도하다

월든삼거리 로다운30 콘서트시작부터 반가웠다. 올해 60주년을 맞은 버팔로 스프링필드의 명곡 '포 왓츠 잇 워스(For What's It Worth)'가 나왔기 때문. "여러분 잠시 멈춰보세요, 모든 것들이 무너져가는 소리가 들리지 않나요?"라는 후렴구 덕에 베트남전 반전 노래로 인식된 이 곡은 록 역사에서 손꼽히는 명곡이다.1960년대 중반 짧고 굵게 활약했던 버팔로 스프링필드는 구성원 면면도 화려하다. 캐나다의 록 거장으로 거듭난 닐 영, '포 왓츠 잇 워스'를 쓴 스티븐 스틸스, 이후 컨트리 록 밴드 포코를 결성한 리치 푸레이 등이 몸담았다. 훗날 영과 스틸스는 크로스비 스틸스 내시 앤 영이라는 슈퍼 그룹에서 다시 협업했다.록 고전을 향한 경배는 비틀스와 롤링 스톤스로 이어졌다. 우선 비틀스의 '쉬 케임 인 스루 더 배스룸 윈도우(She Came In Through the Bathroom Window)'. 비틀스의 마지막 정규 앨범 <애비 로드(Abbey Road)>(1969) B면은 여러 곡이 물 흐르듯 연결되는 메들리 형태를 갖췄다. 폴 매카트니가 만든 2분 남짓한 짧은 원곡은 로다운 30 고유의 잼(Jam·기악 중심의 즉흥 연주)을 만나 멋들어진 블루스 록으로 환생했다.십 년여의 비교적 짧은 기간 활동했던 비틀스와 달리 롤링 스톤스는 거칠지만 거부할 수 없는 배드애스(Badass)의 대명사다. 로다운 30은 앨범 <익사일 온 메인 스트리트(Exile on Main St.)>(1972)의 대표곡 '텀블링 다이스(Tumbling Dice)'와 <렛 잇 블리드(Let It Bleed)>(1969)의 타이틀곡을 연달아 연주했다.앨범 아트 속 케이크와 레코드가 인상적인 <렛 잇 블리드>는 개인적으로도 좋아하는 작품이다. 공연 다음 날 오전 산책하며 오랜만에 앨범을 정주행했는데, 관악기가 돋보이는 '리브 윗 미(Live With Me)'와 니키 홉킨스의 피아노가 세련된 '멍키 맨(Monkey Man)' 등 맛깔난 트랙이 많았다.멤버들의 탄탄한 앙상블은 블루스 잼에 탄력을 부여했다. 리더 윤병주와 베이스 헤드를 높이 쳐든 채 연주하는 베이시스트 김락건, 회색 반팔 티셔츠가 흠뻑 젖을 만큼 열정적이었던 드러머 이현준의 파워 트리오는 제임스 갱을 연상시켰지만 로다운 30이 더욱 블루스에 경도된 모양새였다.공식 멤버는 아니지만 지난해 펜타포트에서도 함께 연주했던 기타리스트 류인혁은 윤병주 못지않은 아우라를 뿜어냈다. 깁슨 기타를 든 그와 윤병주가 주고받는 기타 솔로는 이번 공연의 백미였다. 슬라이드 바를 활용한 연주와 블루스 거장 비비 킹을 연상시키는 기타 릭(솔로나 애드리브에서 짧고 정형화된 멜로디 패턴)이 돋보였다. 그가 든 1964년형 깁슨 ES-335가 내는 소리도 청명했다. 류인혁은 방탄소년단 지민의 히트곡 '라이크 크레이지(Like Crazy)' 세션에 참여한 기타리스트이기도 하다."20세기 로큰롤 클래식을 주로 트는 엘피바에 맞춰 리메이크 중심의 셋리스트가 구성되었구나!" 가닥이 잡히려던 순간 '노을'이 시작되었다. 몇 년 전 어느 축제에서 이 곡을 넋 놓고 감상했을 만큼 필자에게도 의미가 큰 트랙. 잼의 반복과 변주 미학은 원곡과 또 다른 마력이었다.