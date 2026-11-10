40년 만의 추락 맨유, 캐릭 감독은 왜 위기에 몰렸나

잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 유나이티드(이하 맨유)의 마이클 캐릭(45) 감독이 경질 위기에 몰렸다.영국 BBC는 10일(한국시간) 맨유 수뇌부가 11월 A매치 휴식기를 맞아 캐릭 감독의 거취를 검토하고 있다고 보도했다. 아직 최종 결정은 내려지지 않았지만, 경질 가능성이 커지고 있다는 분석이다.맨유는 지난 8일 애스턴 빌라와의 홈경기에서 4-4로 비겼다. 개막 10경기에서 1승 5무 4패(승점 8점)에 그치며 리그 18위로 추락했다. 1986-87시즌 이후 40년 만에 기록한 개막 10경기 기준 최저 순위다.지난 시즌 도중 부임해 맨유를 리그 3위로 이끌었던 캐릭 감독은 정식 사령탑으로 선임됐지만, 불과 몇 달 만에 입지가 흔들리고 있다.맨유의 가장 큰 문제는 공격과 수비의 불균형이다.캐릭 감독은 지난 시즌 빠른 역습을 활용해 성과를 거뒀지만, 이번 시즌에는 점유율을 높이고 상대 진영에서 공격을 전개하는 방식을 시도했다.그러나 마테우스 쿠냐와 브루노 페르난데스가 중앙으로 내려와 공을 받는 과정에서 활동 공간이 겹쳤다. 두 선수 모두 공격 전개에 관여하려다 보니 정작 페널티박스 안에서 득점을 노릴 선수가 부족해지는 문제도 나타났다.수비에서는 상대의 압박 탈출에 제대로 대응하지 못했다. 전방 압박이 실패하면 미드필더와 수비진 사이에 공간이 발생했고, 상대 역습에 쉽게 노출됐다.실제 맨유는 리그 10경기에서 19골을 허용했다. 특히 경기 초반 실점이 반복되면서 경기 운영에도 어려움을 겪고 있다.지난달 21일 코모와의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 경기에서는 1-4로 완패했고, 나흘 뒤 본머스와의 리그 경기에서도 0-3으로 패했다.선수단 내부에서도 전술을 둘러싼 이견이 드러났다.주장 브루노 페르난데스는 코모전 패배 이후 상대에게 지나치게 많은 공간을 허용했다며 코칭스태프의 전술적 선택을 비판했다. 반면 캐릭 감독은 선수들의 활동량과 수비 가담 부족을 지적했다.캐릭 감독은 이후 본머스전에서 브루노를 선발 명단에서 제외했다. 감독은 전술적 판단이라고 설명했지만, 팀이 완패하면서 논란은 더욱 커졌다.BBC에 따르면 맨유는 에디 하우, 율리안 나겔스만 등 후임 감독 후보들을 검토해 왔다. 마우리시오 포체티노 미국 대표팀 감독도 후보로 거론된다.그러나 감독 교체만으로 맨유의 문제가 해결될지는 불투명하다. 2013년 알렉스 퍼거슨 감독 은퇴 이후 여러 사령탑이 지휘봉을 잡았지만, 맨유는 리그 정상에 복귀하지 못했다.맨유는 오는 22일 리버풀과의 원정경기를 앞두고 있다. 캐릭 감독의 거취와 관계없이 공격과 수비의 균형을 회복하는 것이 시급한 과제다.